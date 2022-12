Stehende Ovationen für ultranationalistische Mörder und die volle Zustimmung der USA für Kriegsverbrecher

Kurt Nimmo

Jedes Mitglied des Kongresses, das bei diesem Fernseh-Melodrama anwesend war, unterstützt die hässlichen Verbrechen der ukrainischen Ultranationalisten.

Es war ein Ereignis für die Rekordbücher. Der Kongress spendete dem ukrainischen Präsidenten Zelenskyy vor seiner Rede stehende Ovationen.

Congress gives Zelensky a standing ovation as he arrives. pic.twitter.com/y6xsycm6EQ — The Post Millennial (@TPostMillennial) December 22, 2022

Der dramatische Empfang für diesen Mann ist sowohl beunruhigend als auch abstoßend. Offensichtlich unterstützt jedes Mitglied des Kongresses, das bei diesem fürs Fernsehen gemachten Melodrama anwesend war, die folgenden Punkte:

1) das Verbot von Oppositionsparteien in der Ukraine, 2) das harte Vorgehen gegen die ukrainisch-orthodoxe Kirche, 3) die Verabschiedung von Gesetzen zur Herabstufung der russischen Sprache, die von den meisten Ukrainern gesprochen wird, und 4) die Weigerung, den „Nationalhelden“ Stepan Bandera, Nazi-Kollaborateur, Mörder von Russen, Polen, Roma und Juden, oder einen der anderen mit Bandera assoziierten Mörder zu verurteilen.

Wenn Sie, wie Millionen von Amerikanern, nichts über die Ukraine, ihre Geschichte und ihre Erfahrungen mit dem Ultranationalismus wissen, scheint dieser B-Movie-Unsinn „Guter gegen Böser“ in der Hauptstadt des Landes wahrscheinlich angemessen, wenn man bedenkt, dass die Kriegspropaganda Monat für Monat Putin als bösartigen und völkermordenden Diktator darstellt.

Was die ukrainischen Nazis betrifft, so haben sie sich in mutige Freiheitskämpfer verwandelt, so wie die Contras in Nicaragua laut Ronald Reagan Freiheitskämpfer waren, ungeachtet der zahlreichen Anschuldigungen wegen „Angriffen auf Zivilisten, einschließlich Mord, Folter und Vergewaltigung“, wie die LA Times 1985 berichtete.

Wie aufs Stichwort sind die Kriegsverbrecher der Vergangenheit aus dem politischen Gebälk gekrochen, um den kleinen Diktator in Grün zu loben, allen voran Hillary Clinton, die Schlächterin von Tripolis.

Zelensky hat sein Volk und sein Land mit Churchill’schem Mut und Entschlossenheit durch 10 Monate Krieg geführt. Achtzig Jahre nach Churchills Ansprache an den Kongress und Amerika inmitten des Blitzkriegs muss unsere Botschaft heute von allen Seiten dieselbe sein wie damals: Wir sind mit euch.

Zelensky has led his people and his country through 10 months of war with Churchillian courage and resolve.



Eighty years after Churchill addressed Congress and America amid the Blitz, our message now must be the same from all quarters as it was then: We are with you. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) December 22, 2022

Es ist wirklich bedauerlich, dass Winston Churchill als „elder statesman“ hochgeschätzt wird. Der Mann war ein rassistisches Ungeheuer. Er machte die Juden für die revolutionäre Subversion verantwortlich und unterstützte faschistische Gruppen, die sich gegen die Arbeiter richteten. „Wäre ich ein Italiener gewesen, hätte ich Ihnen sicher von Anfang bis Ende in Ihrem siegreichen Kampf gegen die bestialischen Gelüste und Leidenschaften des Leninismus zur Seite gestanden“, sagte er 1927 bei einem Besuch zu Benito Mussolini. „Der Faschismus hat der ganzen Welt einen Dienst erwiesen.“

Faschismus oder rassistischer Ultranationalismus, der Hitler und die Nazis verherrlicht, ist in der Ukraine nach dem Putsch weitverbreitet. Die Bevölkerung wählt zwar keine Neonazis, aber sie beherrschen die Regierung und das Militär. Politische Gegner, Journalisten, Russen und ethnische Russen werden ins Visier genommen, und das schon seit dem von der US-Regierung inszenierten Putsch in Kiew 2014.

Es war mir eine Ehre, @ZelenskyyUa zu seiner historischen Rede vor dem Kongress zu begleiten. Die Vereinigten Staaten stehen an der Seite des ukrainischen Volkes in seinem Kampf gegen Russlands unprovozierten Angriff auf eine friedliche demokratische Nation.

I was honored to help escort @ZelenskyyUa to his historic address to Congress. The United States stands with the people of Ukraine in their struggle against Russia’s unprovoked assault on a peaceful democratic nation. 🇺🇸🇺🇦 pic.twitter.com/gm2tBq7A3r — Senator Patty Murray (@PattyMurray) December 22, 2022

Vor allem die Demokraten sind entweder kognitiv beeinträchtigt oder folgen gehorsam den Parteiführern, weil sie Angst haben, ihre Sitze, ihren Einfluss, ihre Karrieren und ihr Geld zu verlieren. Zweifellos wissen zumindest einige Kongressabgeordnete, wie es wirklich um die Ukraine steht – ihre Geschichte von ultranationalistischem Rassismus und Mord (die Polen erinnern sich) ist kein esoterisches Thema, sie ist wohlbekannt und dokumentiert. Aber da die meisten Mitglieder des Kongresses kaum mehr als unterwürfige Diener der herrschenden globalen Elite sind, und die Elite auf einen Krieg drängt, sollten wir nichts Geringeres als diese eklatant widerliche Zurschaustellung von Unterstützung für Entführung, Folter, Vergewaltigung und Mord erwarten.

Der langanhaltende Applaus unterstreicht die Zustimmung des Kongresses zu Kriegsverbrechen, da das ukrainische Militär bei zahlreichen Gelegenheiten russische Kriegsgefangene unter Verletzung der Genfer Konventionen gefoltert hat.

Schließlich hören wir von einer hochrangigen „humanitären Interventionistin“, Samantha Power.

Ein bewegender Tag der Partnerschaft, Widerstandsfähigkeit und Hoffnung mit @ZelenskyyUA

hier in Washington D.C.

A moving day of partnership, resilience and hope with @ZelenskyyUA here in Washington D.C. pic.twitter.com/CnXNVhqlOI — Samantha Power (@PowerUSAID) December 22, 2022

Power, die als „Femme fatale der Welt der humanitären Hilfe“ bezeichnet wird, ist zusammen mit Hillary Clinton und Susan Rice verantwortlich für „eine militärische Intervention [in Libyen] in einem Ausmaß, wie es sie in der arabischen Welt seit dem Irakkrieg nicht mehr gegeben hat.“ Alle drei sind zusammen mit ihrem ehemaligen Chef, Barack Obama, für die Ermordung von 30.000 Menschen in Libyen verantwortlich.

Gegenwärtig wird Zelenskyy in den höchsten Tönen gelobt, aber er täte gut daran, die Geschichte zu lesen, genauer gesagt, die Geschichte der Rolle der US-Regierung in Vietnam. Ngo Dinh Diem, der damalige Präsident von Südvietnam, enttäuschte die US-Regierung. Seine politische Herrschaft endete im Kugelhagel auf dem Rücksitz eines Militär-PKWs. John F. Kennedy hat Diems Schicksal abgesegnet.