Bruna Frascolla

Die Politiker in den Epstein-Akten haben uns zweifellos schockiert, doch das sollte uns nicht dazu bringen, die Akademiker zu vergessen. Einer von ihnen, Noam Chomsky, erhielt viel Aufmerksamkeit von pro-palästinensischen Aktivisten, da Chomsky der jurassische Papst der anti-zionistischen Juden ist und das jüdische Paar Epstein–Maxwell oft als Mossad-Assets bezeichnet wird. Könnte Chomsky also eine kontrollierte Opposition sein?

Genau das scheint der Fall zu sein. Der Journalist Max Blumenthal, der ebenfalls Jude und Anti-Zionist ist, wies darauf hin: „Ungefähr zur gleichen Zeit, als Noam Chomsky mit erhobenem Zeigefinger die palästinensisch geführte BDS-Bewegung kritisierte, traf er sich privat mit Ehud Barak, einem der schlimmsten Kriegsverbrecher in der Geschichte Israels. Die Treffen wurden von Jeffrey Epstein vermittelt.“ Die BDS-Bewegung steht für „Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen“ gegen Israel und ist von den Maßnahmen inspiriert, die dazu beitrugen, das Apartheidregime in Südafrika zu beenden. Ehud Barak war zwischen 1999 und 2001 Premierminister Israels. Max Blumenthal stieß in den Epstein-Akten auf das Treffen zwischen Chomsky und Barak, das 2015 stattfand.

Der Fall Chomsky ist ein politischer Fall, und er wiederholt das allgemeine politische Bild der Epstein-Akten: So wie die Meinungsverschiedenheiten zwischen Demokraten und Republikanern eine Fassade sind, inszeniert, um die Massen gespalten und mobilisiert zu halten, hat der Zionismus in seiner Garderobe den dienstältesten Schauspieler, der vor leidenschaftlichen Linken die Rolle eines radikalen Intellektuellen, Kommunisten, Linken und Anti-Zionisten spielt. Das hat Auswirkungen, denn ein ernsthafter anti-zionistischer Jude wie Norman Finkelstein wuchs mit der Bewunderung für Chomsky auf und übernahm schließlich dessen Kritik an BDS.

Der Leser könnte sich eine politisch unkorrekte Frage stellen: „Aber woher weiß sie, dass Finkelstein ernsthaft ist, wenn er doch nur ein weiterer jüdischer Kommunist und zudem ein Fan von Chomsky ist?“ Weil er für seinen Anti-Zionismus einen hohen Preis bezahlt hat und eine völlig andere akademische Laufbahn als Chomsky vorweisen kann. Chomsky ist ein lebender Gott: ein akademischer Star, der glänzt, indem er die jeweils radikalen Positionen der Zeit übernimmt und zugleich der Vater der Theorie der Universalgrammatik ist, was ihn in Bezug auf akademische Autorität zu einer Art lebendigem Einstein der Linguistik macht. Er besitzt eine Theorie, die nichts mit politischer Pose zu tun hat und für die Linguistik verpflichtend ist.

Nun ist Finkelstein kein Theorievater, aber er ist „nur“ der führende Experte für Gaza, was mehr als ausreichen sollte, um ihm eine feste Professur zu sichern. Er begrub jedoch seine akademische Karriere, als er 2003 Alan Dershowitz beschuldigte, ein Plagiator zu sein, der sich ein diskreditiertes Werk zum Abschreiben ausgesucht habe. Dershowitz’ kurz zuvor veröffentlichtes Buch The Case for Israel war seiner Ansicht nach eine Kopie von Joan Peters’ From Time Immemorial (1984).

Dieser Dershowitz, der von Virginia Giuffre (einem mutigen Epstein-Opfer) der Vergewaltigung beschuldigt wurde, hatte unter seinen Mandanten niemand Geringeren als Jeffrey Epstein (2008) und Donald Trump (2020). Im Jahr 2024 bereitete er sich zudem darauf vor, Israel vor dem Tribunal in Den Haag zu verteidigen.

Er ist kein Akademiker, der sich auf den Nahen Osten spezialisiert hat; er ist Professor für Recht an der Harvard University. Das von Finkelstein kritisierte Buch war propagandistischer Natur, und sein Autor war ein notorischer Zionist. Er war jedoch ein Mann mit weitreichenden politischen Verbindungen, so sehr, dass er sogar Arnold Schwarzenegger, den Gouverneur von Kalifornien, dafür einspannte, die Veröffentlichung von Finkelsteins Buch (Beyond Chutzpah, wobei chutzpah ein hebräisches Wort ist, das dem griechischen Wort hybris ähnelt) zu verhindern, das eine Widerlegung seines eigenen Werkes darstellte. Das Buch wurde veröffentlicht, doch Finkelstein gelang es nie, eine feste Professur zu erhalten, obwohl er ein bedeutender Gelehrter ist.

Mitten in dieser Ausgrenzung gab Chomsky Finkelstein moralische Unterstützung, was ausreichte, um dessen Dankbarkeit und Vertrauen zu gewinnen – jedoch nicht, um ihm die Stelle zu sichern, die er verdient hätte. Ist es nicht seltsam, dass Chomsky so weit in seiner akademischen Karriere kommen konnte, obwohl er so „radikal“ ist? Wenn Personen wie Dershowitz zum Schaden eines Menschen eingreifen können, können sie dann nicht in gleicher Weise auch zu dessen Vorteil eingreifen?

Zwar erhielt Finkelstein akademische Anerkennung durch die Zitierung seiner Arbeiten. Dennoch ist Gaza ein politisches und objektives Thema, und es wäre schwierig, die Arbeit eines Menschen zu ignorieren, der dorthin gereist ist, um vor Ort zu forschen – was später dazu führte, dass Finkelstein die Einreise nach Israel (und damit nach Gaza) verboten wurde, etwas, das dem „radikalen“ Chomsky niemals widerfuhr. Finkelstein hätte mit Sicherheit ein wesentlich schwierigeres intellektuelles Leben, wenn er sich – bei Beibehaltung seiner politischen Aktivität – einem so spekulativen Thema wie der Beziehung zwischen menschlicher Natur und Sprache gewidmet hätte.

Die Dinge werden noch komplizierter, wenn wir uns an einen weiteren bedeutenden Wissenschaftler erinnern, der in einer der unheimlichsten Aufnahmen der Epstein-Akten auftauchte: Der Harvard-Psychologe Steven Pinker (ebenfalls Jude, wie angemerkt werden sollte) erscheint lächelnd neben Epstein in dem Flugzeug, das als „Lolita Express“ bekannt ist, und eine Kinderstimme fragt: „Wohin bringt ihr uns?“ War Pinker auf einem Flugzeug mit einem eindeutigen Opfer von Pädophilie? Diese Aufnahme ist eine neue Information; die Beziehung zwischen Pinker und Epstein ist es nicht. Epstein war ein „Philanthrop“ und spendete Geld für Pinkers Forschung an der Harvard University. Als Epstein begann, Probleme mit dem Gesetz zu bekommen, bat Alan Dershowitz, ein Freund beider, den berühmten Harvard-Wissenschaftler um Hilfe bei seiner Verteidigung, und er arbeitete tatsächlich mit.

Es ist bemerkenswert, dass diese beiden Fälle von Wissenschaftlern, die eng mit dem Anführer eines pädophilen Netzwerks verbunden sind, sich der Erforschung der menschlichen Natur widmen. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass Epsteins Freunde die Freiheit haben, jede beliebige Vorstellung vom Menschen zu vertreten und dennoch die gleiche Unterstützung zu erhalten.

Die tiefgreifendste Form politischer Kontrolle ist nicht einmal die Kontrolle politischer Parteien und Akteure. Sie ist vielmehr die Kontrolle der Wahrheit: Menschen mögen Politik ignorieren wollen, aber sie können nicht wollen, die Wahrheit zu ignorieren. Dieses pädo-zionistische Netzwerk ist alles andere als töricht und hat sich die Geisteswissenschaften ausgesucht.