Steht uns die Endzeit bevor?

Paul Craig Roberts

Ein 23-jähriger Transgender-Freak schoss in eine Kirche, tötete zwei Kinder und verletzte viele. Jacob Frey, der Bürgermeister von Minneapolis, äußerte sich besorgt: „Die Schießerei sollte kein Vorwand für Menschen sein, Hass auf unsere Trans-Gemeinschaft zu richten.“

Die ungeklärte Frage ist, warum es 1966 zum ersten Mal zu willkürlichen Erschießungen von Fremden gekommen ist. So etwas gab es in den 1930er, 1940er und 1950er Jahren nicht. An der Georgia Tech hatten die Studenten Waffen in ihren Schlafsälen und Verbindungshäusern. An der UVa hatten die Studenten Waffen und Whiskey in ihren Wohnheimen. Keiner wurde erschossen. Heute sind Schusswaffen auf dem Campus verboten, und es kommt immer wieder zu Schießereien, die sich auf Arbeitsplätze, Einkaufszentren und Kirchen ausgeweitet haben.

Offensichtlich hat sich etwas geändert, so dass Verhaltensweisen, die meine Generation nie in Betracht gezogen hätte, immer häufiger werden. Was ist die Ursache?

Ist es die endlose Anzahl von Impfungen? Die benötigten Antidepressiva? Meine Generation hatte diese Impfungen und Antidepressiva nicht und brauchte sie auch nicht. Ist es die Distanzierung von Gott, die durch die endlosen liberalen Angriffe auf das Christentum verursacht wird? Ist es das Milieu des Hasses, das durch endlose Denunziationen entsteht? Ist es der Mangel an Zurückhaltung und Selbstbeherrschung, den die moderne Kindererziehung hervorbringt?

Es hilft nicht zu verstehen, was passiert ist, wenn man Waffen die Schuld gibt. Karl Marx würde sich über die Verdinglichung lebloser Gegenstände durch Liberale lustig machen. Solange Ursachen wie die Waffenkontrolle die Schießereien für ihre Agenda nutzen, werden wir nicht verstehen, was einen 23-Jährigen hervorgebracht hat, der in einer Kirche auf Kinder schießen kann.

Die Ersetzung von moralischem und verantwortungsbewusstem Verhalten durch irrationalen Mord ohne erkennbaren Zweck bedarf dringend einer Erklärung. Hat Satan die Macht übernommen und damit die Moral als Zwang für unvollkommene Menschen beseitigt?

Das ist eine interessante Frage. Ist es eine Frage von Pillen, Impfungen, zerrütteten Familienverhältnissen, dem 2. Verfassungszusatz oder irgendeiner anderen Erklärung aus dem Lager, oder sind wir, geschwächt durch den Rückgang des religiösen Glaubens, mit dem Triumph des Bösen über das Gute konfrontiert?

Hat Satan angesichts der Gleichgültigkeit der Welt gegenüber der israelischen Ausrottung des palästinensischen Volkes beschlossen, dass jetzt seine Zeit gekommen ist?

Hat Satan eine gute Entscheidung getroffen? Gibt es irgendwo auf der Welt eine moralische Kraft, die dem Bösen widerstehen kann?

Wo bleiben die Bemühungen um die Abschaffung der Atomwaffen, die die Erde abschaffen können?

Führt uns das traditionelle Bündnis Israels mit Satan in die Endzeit?