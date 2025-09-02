US-finanzierter Hungermonitor stimmt mit UN-gestützter IPC überein, dass im Gazastreifen eine Hungersnot herrscht

FEWS Net veröffentlichte am selben Tag wie die IPC einen Bericht, in dem es heißt, dass im Gazastreifen aufgrund der israelischen Belagerung eine Hungersnot herrscht.

Dave DeCamp

Ein von der US-Regierung finanzierter Hungermonitor stimmt mit der UN-gestützten Integrated Food Security Phase Classification (IPC) überein, dass im Gazastreifen eine Hungersnot herrscht.

Das Famine Early Warning Systems Network (FEWS Net), das traditionell von der US-Behörde für internationale Entwicklung (USAID) finanziert wird, veröffentlichte am 22. August, am selben Tag wie der IPC-Bericht, einen Bericht, in dem es heißt, dass im Gazastreifen, zu dem auch Gaza-Stadt gehört, eine Hungersnot herrscht.

Die Berichte von FEWS Net und IPC besagten, dass auch im Norden des Gazastreifens wahrscheinlich eine Hungersnot herrscht und die Lage dort sogar noch schlimmer sein könnte. Dies konnte jedoch aufgrund fehlender Daten nicht offiziell bestätigt werden. Der Bericht besagt, dass in den Gouvernements Khan Younis und Deir el-Balah voraussichtlich Ende September eine Hungersnot ausbrechen wird, wenn nicht sofort Maßnahmen ergriffen werden.

„Die Einstufung der aktuellen oder prognostizierten Hungersnot (IPC-Phase 5) in drei Gouvernements durch FEWS Net wurde gemeinsam mit der Integrated Phase Classification (IPC)-Partnerschaft vorgenommen und vom Famine Review Committee (FRC) unabhängig überprüft“, so FEWS Net in seinem Bericht.

Der Bericht von FEWS Net stellte außerdem klar, dass Israel für die Hungersnot im Norden des Gazastreifens verantwortlich sei, und berief sich auf eigene Daten der israelischen Regierung, wonach von März bis Mai keine Lebensmittel in das Gebiet geliefert wurden. „Nach 22 Monaten Krieg, wiederholten Massenvertreibungen, der Zerstörung nahezu der gesamten lebenswichtigen Infrastruktur und extremen Beschränkungen der Lebensmittelversorgung sind die Menschen im Norden des Gazastreifens längst am Ende ihrer Kapazitäten“, so Fews Net.

Der von den USA finanzierte Hungermonitor erklärte zudem, Israels Pläne zur Übernahme von Gaza-Stadt würden die Situation nur noch verschlimmern. „Die Eingrenzung der Bevölkerung, die Überbelegung der Häuser bei knappen Unterkünften und die zunehmende Belastung der äußerst begrenzten humanitären und medizinischen Versorgung werden sich voraussichtlich im Vorfeld von Israels Plan, die gesamte Bevölkerung von Gaza-Stadt bis Oktober gewaltsam zu vertreiben, noch weiter verschärfen“, so FEWS Net.

Der Bericht erwähnte die Tötung von Palästinensern in der Nähe von Hilfsverteilungsstellen der von den USA unterstützten Gaza Humanitarian Foundation, einer Initiative, die von der Trump-Regierung stark unterstützt wird. „Allein im Juli wurden im gesamten Gazastreifen über 700 Todesfälle im Zusammenhang mit der Verteilung von Hilfsgütern gemeldet, darunter 390 in oder in der Nähe von GHF-Verteilungsstellen im Süden“, so FEWS Net.

Antiwar.com fragte das Außenministerium, ob es den Ergebnissen von FEWS Net zustimme oder sie ablehne. Ein Sprecher des Außenministeriums verwies auf frühere Äußerungen von Präsident Trump, wonach in Gaza eine Hungersnot herrsche, und erklärte, die Regierung werde „Daten des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums von Gaza (GHM) weder verwenden noch legitimieren. Wir bitten um Klärung, ob und wie diese Daten in der Berichterstattung des IPC verwendet wurden.“

Der Bericht des Famine Review Committee zur Feststellung der Hungersnot nannte die Sterblichkeitsdaten des Gesundheitsministeriums von Gaza als eine der zahlreichen Quellen, die zur Feststellung der Hungersnot herangezogen wurden. Umfragen und indirekte Beweise deuteten darauf hin, dass die Zahlen des Ministeriums wahrscheinlich deutlich zu niedrig seien, was mit Studien zur Zahl der Todesopfer in Gaza übereinstimmt.

„Mehrere Umfragen unter der Bevölkerung von Gaza deuten darauf hin, dass die auf den Einrichtungen des Gesundheitsministeriums basierende Sterblichkeit die nicht-traumatische Sterblichkeit nicht vollständig erfasst“, heißt es in dem Bericht. Die hohe Zahl unterernährter Kinder und Mütter von Kleinkindern, die keinen Zugang zu angemessener Ernährung oder Ernährungstherapie haben, in Kombination mit den in diesem Bericht beschriebenen Umweltbedingungen erhöhen nachweislich die Sterblichkeitsrate unter Unterernährten. Diese indirekten Beweisquellen deuten auf eine deutlich höhere Sterblichkeitsrate hin als die vom Gesundheitsministerium gemeldeten Todesfälle durch Unterernährung und liefern plausible Belege dafür, dass die Sterblichkeitsschwellen für Hungersnöte überschritten wurden.

Obwohl das Außenministerium den Bericht nicht rundweg zurückwies, bekräftigte der US-Botschafter in Israel Mike Huckabee Israels Behauptung, der IPC-Bericht sei eine „glatte Lüge“.

FEWS Net wurde von der Trump-Administration während ihrer Überprüfung der Entwicklungshilfe ausgesetzt, im Juni jedoch wieder aufgenommen. Der Hungermonitor wurde in den 1980er Jahren von USAID eingerichtet und wird nun wahrscheinlich direkt vom Außenministerium finanziert, da die Trump-Administration die verbleibenden Aktivitäten von USAID mit dem Außenministerium zusammengelegt hat.

Letztes Jahr veröffentlichte FEWS Net einen Bericht, in dem vor einer drohenden Hungersnot im Norden Gazas aufgrund einer israelischen Blockade gewarnt wurde. Dieser Bericht wurde jedoch auf Druck der Biden-Regierung zurückgezogen. Der damalige US-Botschafter in Israel, Jack Lew, bezeichnete den Bericht scharf als „unverantwortlich“.