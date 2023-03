Stellen Sie sich vor, alle Beamten würden von Reportern so befragt werden

Bei einer UN-Pressekonferenz fand neulich ein faszinierender Austausch zwischen Xu Dezhi von China Global Television Network und dem stellvertretenden Sprecher des UN-Generalsekretärs Farhan Haq über die militärische Besetzung Syriens durch die USA statt. Der Austausch ist interessant, weil ein UN-Beamter sehr einseitig für die USA Partei ergreift, und weil er zeigt, wie viel Wahrheit ans Licht kommen kann, wenn Journalisten das tun, was sie auf der Pressetribüne tun sollen.

Xu, der in der Vergangenheit vor Ort über Syrien berichtet hat, stellte Haq einige schwierige Fragen zu einem Angriff auf eine US-Militärbasis im Osten Syriens in der vergangenen Woche, bei dem mehrere amerikanische Soldaten verletzt und ein amerikanischer Auftragnehmer getötet wurden. In seiner Antwort stellte Haq die äußerst unzutreffende Behauptung auf, es gebe keine US-Streitkräfte in Syrien, und weigerte sich zu sagen, ob die militärische Besetzung eines Teils des Landes durch die USA illegal ist.

Hier ist die UN-Mitschrift des wichtigsten Teils dieses Gesprächs (Hervorhebungen von mir):

Xu: Rufen Sie nicht alle dazu auf, die Souveränität und territoriale Integrität Syriens zu respektieren?

Haq: Natürlich, das ist eine Selbstverständlichkeit, und natürlich ist es wichtig, dass die Souveränität und territoriale Integrität Syriens respektiert wird. Gleichzeitig sind Sie sich der Komplexität der Situation ausländischer Streitkräfte bewusst, aber wir fordern sie auf, Zurückhaltung zu üben.

Xu: Halten Sie die Anwesenheit des US-Militärs in Syrien nun für illegal oder nicht?

Haq: Das ist keine Frage, mit der wir uns in diesem Stadium befassen. Es hat einen Krieg gegeben.

Xu: Aber ist das… weil es diese Woche sehr vertraut klingt. Wir sprechen viel über die UN-Charta, das Völkerrecht und entsprechende Resolutionen. Aber für mich hört sich das so an, als ob eine Präsenz des Außenministeriums in einem anderen Land ohne Einladung etwas anderes wäre.

Haq: Ich überlasse Ihre Analyse Ihnen. Dass es… In diesem Stadium gibt es keine…

Xu: Was ist der Unterschied zwischen der Situation in Syrien und der Situation in der Ukraine?

Haq: Es gibt keine US-Streitkräfte in Syrien. Ich habe also keine… Es ist keine parallele Situation zu einigen anderen Ländern.

Xu: Sind Sie sicher, dass es in Syrien keine US-Militärs gibt?

Haq: Ich glaube, es gibt militärische Aktivitäten. Aber von einer Bodenpräsenz in Syrien ist mir nichts bekannt.

Xu: Gut. Fünf US-Soldaten wurden bei diesem Angriff verletzt. Wenn es keine US-Soldaten in Syrien gab, wie konnten sie dann verletzt werden? Das ist doch seltsam, oder? Sollte ich Sie dazu befragen? Und übrigens, wenn Sie über die Resolution sprechen, das internationale Recht ist hier die Resolution des Sicherheitsrates 2254 (2015), ich glaube, sie sagt in ihrem PA [Präambel] Absatz, „in Bekräftigung seines starken Engagements für die Souveränität, Unabhängigkeit, Einheit und territoriale Integrität der Arabischen Republik Syrien und für die Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen“.

Haq: Ja. Ich bin mir dessen bewusst. Und wie Sie sehen, wird dies auch von den Mitgliedern des Sicherheitsrates selbst akzeptiert.

Xu: Ja. Also noch einmal zurück zu meiner Frage: Ist die Präsenz der US-Basis in Syrien laut der entsprechenden Resolution, die ich gerade verlesen habe, illegal?

Haq: In der einschlägigen Resolution wird dies gefordert, und wir fordern alle Länder auf, dies zu respektieren. Ich würde in diesem Stadium nicht darüber hinausgehen.

Um es ganz klar zu sagen: Es handelt sich um einen UN-Beamten. Haq ist seit fast einem Jahrzehnt in seiner derzeitigen Position als stellvertretender Sprecher tätig und beantwortet im Rahmen seiner Funktion routinemäßig Fragen zu Syrien.

Es ist kein obskures, esoterisches Geheimnis, dass sich US-Militär in Syrien aufhält; es ist ständig in den Mainstream-Nachrichten zu lesen. Erst neulich berichtete die New York Times, dass „Amerika immer noch mehr als 900 Soldaten und Hunderte Vertragspartner in Syrien hat“.

Haq wusste entweder nichts von diesem notwendigen und relevanten Allgemeinwissen, oder er hat unehrlich so getan, als ob er es wüsste. Die wohlwollendste Interpretation seines Verhaltens auf dieser Pressekonferenz ist, dass er wirklich nicht wusste, dass die USA bewaffnete Streitkräfte in Syrien haben.

Das ist in etwa so, als würde man als UN-Beamter routinemäßig Fragen der Presse zur Ukraine beantworten, aber nicht wissen, dass Russland in die Ukraine einmarschiert ist und dort seit letztem Jahr Krieg führt.

Haq ist der Sohn eines pakistanischen Politikers, spricht aber mit einem unverfälschten amerikanischen Akzent, und seine Akrobatik beim Ausweichen vor Xus US-kritischen Fragen würde sogar Jen Psaki beeindrucken. Am besten gefällt mir die Stelle, an der er sagt: „Ich überlasse Ihnen die Analyse“, denn das ist eine so brillante Ablenkung, die man auf jede nur denkbare unbequeme Frage anwenden kann („Sir, warum halten Sie gerade einen abgetrennten menschlichen Kopf in Ihren Händen?“ „Hören Sie, ich überlasse die Analyse Ihnen.“)

Xus geradlinige, intellektuell ehrliche Fragen waren alles, was nötig war, um Haq dazu zu bringen, sich selbst als hochnäsigen Lakaien des Imperiums zu entlarven, und ich kann nicht anders, als darüber zu fantasieren, wie wunderbar die Welt wäre, wenn das ständig passieren würde.

Ich meine, vergleichen Sie dieses oppositionelle Verhör mit dem Eklat, der Anfang des Monats auf der Pressetribüne des Weißen Hauses ausbrach, als Simon Ateba von Today News Africa einen albernen Werbeauftritt der Darsteller von Ted Lasso unterbrach, um sich darüber zu beschweren, dass die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, ihn seit sieben Monaten nicht mehr angerufen hatte.

Das gesamte Pressekorps sprang dem Beamten des Weißen Hauses sofort auf die denkbar sykophantischste Weise zur Seite, wandte sich gegen seinen Journalistenkollegen und sagte Ateba paternalistisch, er solle die Klappe halten und sich um seine Manieren kümmern, als er Jean-Pierre beschuldigte, „den ersten Verfassungszusatz zum Gespött zu machen“.

Reporter von so einflussreichen Plattformen wie Reuters, AP und CNN riefen Ateba zu: „Seien Sie respektvoll!“ und „Benehmen Sie sich“, eine Frau schrie sogar lauthals „halten sie sich an die Etikette!“ wie ein überfordertes Kind. Zeke Miller von AP entschuldigte sich sogar für Atebas „Vorführung“ mit den Worten: „Ich möchte mich nur bei den Zuschauern zu Hause für die Vorführung entschuldigen, die wir vorhin gesehen haben.“

Das ist die Art von kriecherischen Speichelleckern, die den Pressesekretär des mächtigsten Regierungsamtes auf diesem Planeten isolieren. Stellen Sie sich vor, was passieren würde, wenn die Presse Jean-Pierre gegenüber so oppositionell wäre wie Xu Dezhi gegenüber Farhan Haq von der UN. Stellen Sie sich vor, welche Widersprüche aufgedeckt, welche Heuchelei beleuchtet, welche unbequemen Fragen verfolgt werden könnten, bis man zu einer fruchtbaren Antwort gelangt.

Stattdessen wird die mächtigste Regierung der Welt von Leuten vertreten, deren einzige Eigenschaft darin besteht, sich geschickt vor sinnvollen Antworten zu drücken, und die von machtbesessenen Kumpanen, die nichts weiter wollen, als ihr Freund zu sein, geifernde Ränder bekommen. Dies ist das genaue Gegenteil einer gesunden Dynamik und das genaue Gegenteil einer funktionierenden freien Presse.

Es sollte nicht erst eines Reporters der chinesischen Staatsmedien bedürfen, um unbequeme Fragen über die mächtigste und zerstörerischste Regierung der Welt zu stellen; westliche Journalisten sollten sich überschlagen, um diese Fragen zu stellen, denn das ist die eigentliche Aufgabe. Die Tatsache, dass dies nicht der Fall ist, zeigt, dass die freie Presse durch Propaganda und die Verantwortlichkeit durch den blinden Dienst an der Macht ersetzt wurde.