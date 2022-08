Sterben Menschen unter 30 Jahren nach einer mRNA-Injektion über Wochen hinweg überdurchschnittlich häufig?

Von Alex Berenson: Er ist ein ehemaliger Reporter der New York Times und Autor von 13 Romanen, drei Sachbüchern und den Broschüren Unreported Truths. Sein neuestes Buch, PANDEMIA, über das Coronavirus und unsere Reaktion darauf, wurde am 30. November veröffentlicht.

Umfassende Daten aus Neuseeland legen dies nahe

Nationale Impfstoffüberwachungsdaten aus Neuseeland zeigen, dass die mRNA-Covid-Impfung von Pfizer bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen noch Wochen nach der Impfung mit überdurchschnittlich hohen Sterberaten verbunden ist.

Das Signal ist subtil und beweist nicht, dass die Impfstoffe die Ursache für die zusätzlichen Todesfälle sind. Aber sie sind ein weiteres Warnsignal für die mRNA-Impfstoffe, von denen bereits bekannt ist, dass sie das Risiko einer Herzmuskelentzündung bei jungen Männern erhöhen und für gesunde junge Menschen ohnehin keinen Nutzen haben.

Dennoch schreiben Hochschulen wie die New York University weiterhin Auffrischungsimpfungen für Studenten vor.

Das neuseeländische Gesundheitsministerium veröffentlicht regelmäßig ausführliche Berichte über die Sicherheit des Covid-Impfstoffs, einschließlich spezifischer Listen von unerwünschten Ereignissen, die bei ihm eingegangen sind.

In diesen Berichten zählt das Ministerium auch alle Todesfälle von Personen, die in den letzten 21 Tagen geimpft wurden. (Ob andere Länder eine ähnlich umfassende Zählung der Todesfälle nach der Impfung vornehmen, ist mir nicht bekannt).

Neuseeland verfügt über ein nationales Covid-Immunisierungsregister und ein nationales Sterberegister, so dass die Aufzeichnungen und der Abgleich weitgehend korrekt sein dürften, obwohl das Ministerium davor warnt, dass es „viele Wochen“ dauern wird, bis sie vollständig sind.

Das Ministerium schlüsselt die Todesfälle nach Alter auf, von 0-9 bis über 80 Jahre. Anschließend vergleicht es die tatsächliche Zahl der Menschen, die in den drei Wochen nach den Impfungen gestorben sind, mit der „erwarteten“ Zahl. Bei dieser Zahl handelt es sich um die Anzahl der Todesfälle, die Demographen in einem zufälligen Drei-Wochen-Zeitraum auf der Grundlage versicherungsmathematischer Tabellen zur Schätzung der Sterblichkeit erwartet hätten.

Für ältere Altersgruppen zeigen die Diagramme einen auffälligen Trend: Die „beobachteten“ Todesfälle von Geimpften liegen in den ersten drei Wochen nach der Impfung weit unter der Zahl der erwarteten Todesfälle.

Im Allgemeinen hatten geimpfte Personen im Alter von über 30 Jahren in diesem Zeitraum eine um etwa 40 bis 55 Prozent niedrigere Sterblichkeitsrate als ungeimpfte Personen. Diesen offensichtlichen Vorteil hatten sie nach beiden Dosen und der Auffrischungsimpfung.

Um es klar zu sagen: Dieser Unterschied deutet NICHT darauf hin, dass die mRNA-Impfstoffe die Zahl der Todesfälle insgesamt verringern. Niemand, nicht einmal der fanatischste Impfstoffbefürworter, würde dies behaupten. In den klinischen Studien mit mRNA-Impfstoffen waren die Todesfälle in allen Fällen zwischen Impfstoff- und Placeboempfängern fast genau ausgeglichen.

Die große Diskrepanz zwischen den tatsächlichen und den erwarteten Raten ist vielmehr ein Beweis für ein bekanntes epidemiologisches Phänomen, das als „healthy vaccine user bias (Voreingenommenheit der Nutzer von Impfstoffen)“ bezeichnet wird.

Diese Verzerrung kann viele Formen annehmen, aber eine besteht darin, dass Ärzte Menschen – egal welchen Alters – kurz vor ihrem Lebensende wahrscheinlich keine Impfungen mehr anbieten werden. Wie das Gesundheitsministerium selbst feststellt:

Ein Grund dafür, dass die Zahl der Todesfälle in der Gruppe der Geimpften geringer zu sein scheint, könnte darin liegen, dass medizinisches Fachpersonal extrem gebrechlichen Patienten den Rat gibt, sich nicht impfen zu lassen.

–

Bei den unter 30-Jährigen und insbesondere bei den 10- bis 19-Jährigen zeigen die Daten jedoch ein ganz anderes Bild.

Bei den Geimpften in diesen Altersgruppen waren die Todesfälle in den drei Wochen nach der Impfung nicht nur nicht geringer, sondern nach der ersten Dosis sogar höher. Die Verschiebung zwischen den Gruppen unter 30 und über 30 Jahren ist bemerkenswert. (Die Tatsache, dass in der Kategorie „beobachtete Todesfälle“ keine Personen unter 10 Jahren enthalten sind, könnte auf eine Verzögerung bei der Berichterstattung zurückzuführen sein).

Quelle

Die höheren Sterberaten setzten sich bei Personen unter 20 Jahren nach der zweiten Dosis fort, nicht jedoch bei Personen zwischen 20 und 30 Jahren.

Was ist also die Ursache für die Todesfälle? Zu diesem Zeitpunkt wissen wir es nicht.

Leider macht das Ministerium keine Angaben zu den Todesursachen in den einzelnen Altersgruppen, so dass sich nicht feststellen lässt, ob Herzmuskelentzündungen oder andere Herzerkrankungen eine wichtige Rolle bei den unerwartet hohen Zahlen spielen.

Außerdem ist die Zahl der zusätzlichen Todesfälle in absoluten Zahlen sehr gering und könnte, wie das Ministerium erklärt, auf Zufall zurückzuführen sein. Aber auch hier gilt, dass die Zahl der Todesfälle bei geimpften Personen in den Tagen nach der Impfung deutlich unter dem Normalwert liegen sollte, nicht darüber.

Dies ist nur ein weiteres mögliches Warnsignal in Bezug auf die mRNAs, an deren Erforschung die Gesundheitsbehörden in aller Welt kein Interesse zu haben scheinen.