Steuert die westliche Hemisphäre auf einen „Covid-Bürgerkrieg“ zu?

Impfpässe in Großstädten werden als Missbrauch von politischer Macht aus Hintergedanken betrachtet, schreibt Robert Bridge.

strategic-culture.org: In den westlichen Ländern werden Apartheidbedingungen zwischen Geimpften und „Impfgegnern“ geschaffen. Und mit der Einführung von Impfpässen, durch die Ungeimpften theoretisch die grundlegendsten und wichtigsten Dienstleistungen verweigert werden könnten, könnten die Dinge sehr schnell unangenehm werden.

So sollte es aber nicht sein. Was als „15 Tage, um die Kurve abzuflachen“ und dann als freiwilliges Impfprogramm begann, entwickelt sich nun zu einer Art staatlicher Übervorteilung, da die einfachen Dinge, die für die Menschen selbstverständlich waren – ein Restaurantbesuch, ein Theaterbesuch und eine Fahrt mit dem Zug – bald einen obligatorischen Impfpass erfordern werden. Werden die Bürger diese noch nie dagewesenen Maßnahmen kampflos hinnehmen? Bislang sieht es nicht vielversprechend aus.

Während der Durchschnittskonsument der Mainstream-Medien kaum etwas davon mitbekommt, erschüttern massive Anti-Impf- und Abriegelungsproteste, die so groß sind wie seit den Tagen vor dem Irak-Krieg 2003 nicht mehr, alle Teile der westlichen Welt. Letzte Woche beispielsweise ignorierten Tausende das deutsche Verbot von Anti-Impf-Maßnahmen und gingen in Massenprotesten auf die Straße. Berichten zufolge starb ein Demonstrant, nachdem er eine Polizeiabsperrung durchbrochen hatte. Bei dem Handgemenge, das zur Festnahme von 600 Demonstranten führte, wurden mehrere Polizisten verletzt. Und da die Regierungen angesichts der breiten Skepsis über die Sicherheit der Covid-Impfstoffe mit der Einführung von Gesundheitspässen beginnen, verspricht der Widerstand zu eskalieren.

In Frankreich zum Beispiel werden trotz steigender natürlicher Herdenimmunität und Impfquoten in der Bevölkerung die Weichen für ein landesweites Impfpasssystem gestellt. Ab dem 9. August müssen französische Bürger eine Impfung, einen negativen Coronavirus-Test oder den Nachweis, dass sie sich kürzlich von Covid-19 erholt haben, nachweisen, um eine Reihe öffentlicher Einrichtungen wie Restaurants, Museen und öffentliche Verkehrsmittel zu betreten. Italien startet am 6. August ein ähnliches Programm. Stellen Sie sich vor, Sie wären derjenige, der einem Italiener oder einem Franzosen mitteilt, dass er sein Lieblingscafé an der Ecke nicht betreten darf, weil er keinen Nachweis vorlegen kann. In Frankreich müssen sich die Beschäftigten des Gesundheitswesens bis Mitte September impfen lassen. Die Gewerkschaften haben angekündigt, dass sie gegen diese Forderung protestieren werden.

Wie nicht anders zu erwarten, haben die Franzosen, die sich mit revolutionären Bewegungen auskennen, die Nachricht nicht auf die leichte Schulter genommen. Seit der Ankündigung von Präsident Emmanuel Macron vor drei Wochen haben Demonstranten Massenproteste inszeniert, Impfkliniken angegriffen und sich generell so verhalten, wie sich ein wütender Mob zu verhalten pflegt – wütend.

Incredible fast-motion footage capturing the hundreds of thousands who took to the streets in Paris this past weekend to protest Macron’s edict for digital health pass checks at all shops, restaurants, and transportation.pic.twitter.com/01T5fu6kzo — Michael P Senger (@MichaelPSenger) July 20, 2021

Mit seiner charakteristischen Selbstgefälligkeit und dem völligen Fehlen von Selbstbewusstsein verhöhnte Macron die Demonstranten, die die Aussicht, für den Rest ihres Lebens bürokratische Spielchen zu spielen, absolut abstoßend, wenn nicht gar tyrannisch finden.

„Ein paar Zehntausend Menschen haben ihren Verstand so weit verloren, dass sie sagen können, wir leben in einer Diktatur“, sagte Macron in einem Interview mit Paris Match, das in Auszügen online veröffentlicht wurde, bevor der Artikel am Donnerstag erscheint. „Ihre Haltung ist eine Bedrohung für die Demokratie. Sie bringen alles durcheinander.“

Komisch, dass der französische Regierungschef nicht erkennt, dass die Bedrohung des Lebensunterhalts von Millionen von Menschen – die einfach nur mitreden und vielleicht sogar darüber abstimmen wollen, was im Namen der Wissenschaft mit ihren Körpern gemacht wird – die eigentliche „Bedrohung der Demokratie“ ist.

In der Zwischenzeit erlebt die australische Bevölkerung Zustände, die man am besten als de facto Kriegsrecht bezeichnen könnte. Sydney, die Hauptstadt von New South Wales, nähert sich der siebten Woche einer neunwöchigen Abriegelung, in der es den Bürgern untersagt ist, ihr Haus zu verlassen, außer um Lebensmittel zu kaufen, medizinische Hilfe zu suchen und eine „wichtige“ Arbeit zu verrichten. Die lange Abriegelung der größten australischen Stadt hat zu massiven Straßendemonstrationen geführt, bei denen viele Menschen die Reaktion auf nur 10 COVID-19-Todesfälle im Zusammenhang mit dem aktuellen Ausbruch nicht verstehen können.

Massive Crowds Sydney Australia July 24th World Wide Freedom Rally Protest pic.twitter.com/YjIbUV5eFs — hugotalks (@hugotalks1) July 24, 2021

Inmitten der strengsten Abriegelungsmaßnahmen, die bisher in Down Under verhängt wurden, arbeiten rund 300 Soldaten mit der Polizei zusammen, um die Menschen in der Quarantäne zu überwachen und Straßenkontrollen durchzuführen. Fahrzeuge mit mehr als zwei Personen werden zur Kontrolle angehalten.

Da die Quarantäne in Sydney voraussichtlich erst am 28. August endet, gibt es bereits Gerüchte, dass die Regierung die Quarantäne verlängern wird, da Berichte über Todesfälle im Zusammenhang mit dem Delta-Virus kursieren.

NIH director Francis Collins: “It may sound weird” but parents should wear masks at home in front of their unvaccinated kids pic.twitter.com/ZKt8czU5aP — Tom Elliott (@tomselliott) August 3, 2021

In den Vereinigten Staaten scheint die Covid-Pandemie eher eine parteiische Last zu sein als eine medizinische Geißel. Der konservative Schriftsteller Victor Davis Hanson brachte das gespaltene Klima, das im ganzen Land herrscht, auf den Punkt, als er daran erinnerte, dass es die Regierung Biden war, die zusammen mit den großen Medien „ungeimpften ‚Superverbreitern‘ die Schuld dafür gab, dass sie manchmal die bereits Geimpften ansteckten – als ob die über 100 Millionen Erwachsenen, die immer noch nicht vollständig geimpft sind, Trottel aus der Provinz wären, die sich in Spelunken und auf Motorradtreffen tummeln“.

Um zu zeigen, dass die Realität ganz anders aussieht, erinnerte Hanson daran, dass im letzten Sommer „über 1000 medizinische Anbieter pauschale Ausnahmen nur für BLM-Protestler erteilt hatten, die sich wochenlang auf den Straßen versammelten, um zu demonstrieren.“

Er wies auch auf die Katastrophe an der amerikanisch-mexikanischen Grenze hin, wo „zwei Millionen illegale Einwanderer im nächsten Jahr die südliche Grenze überqueren werden – legal und ungestraft, aber ohne Impfungen, COVID-19-Tests oder Vorträge aus Washington.“

Gleichzeitig war der jüngste Ausbruch von COVID-19 in Provincetown, Massachusetts, „nicht auf rechtsradikale Neandertaler zurückzuführen“, so Hanson. „Er war auf die jährlichen Gay-Pride-Feierlichkeiten zurückzuführen, bei denen sich einige Tausend Partygänger in Bars, Clubs, Restaurants und Hotels tummelten.“

Das ist sicherlich nichts, worüber die Mainstream-Medien zu berichten gedenken.

Zu dieser eklatanten Heuchelei kommt noch ein repressives, zensierendes Klima hinzu, das die medizinische Forschung zum Stillstand gebracht hat, als ob Skepsis und wissenschaftlicher Fortschritt sich gegenseitig ausschließen würden. In der Tat werden sogar Ärzte, die es wagen, die Weisheit von Notfallapplikationen, nicht von der FDA zugelassenen Impfstoffen, das Tragen von Masken und Vorschriften zur sozialen Distanzierung in Frage zu stellen, in den sozialen Medien geächtet und verschwinden. Trotz oder gerade wegen des auffälligen Mangels an freier und offener Debatte über die Wissenschaft, die hinter Covid steht, beeilen sich demokratische Städte und Bundesstaaten, einen Impfpass einzuführen, wie er jetzt in Europa entsteht.

Ab dem 13. September wird New York City, entgegen der Weisheit, dass Kalifornien der nationale Trendsetter ist, Ungeimpfte aus Fitnessclubs, Restaurants und Theatern ausschließen. Abgesehen davon, dass der sogenannte „Key to NYC Pass“ vielen kleinen Unternehmen in der Megametropole den Todesstoß versetzen könnte, wird er wahrscheinlich den im März 2020 begonnenen Exodus aus dem Big Apple noch verstärken. Diejenigen New Yorker, die sich entschieden haben zu bleiben, obwohl sie den Impfstoff ablehnen, werden ihren Unmut und ihre Wut darüber, dass ihnen die Dinge vorenthalten werden, die das Leben in der Stadt möglich machen, nur schwer unterdrücken können.

Heute habe ich zusammen mit @MitchOFarrell einen Gesetzesentwurf eingebracht, der den Nachweis einer COVID-Impfung für das Betreten öffentlicher Innenräume in ganz LA vorschreibt. So viele Angelenos sind aufgestanden und haben ihren Teil getan. Sie sollten nicht mit Schließungen durch diejenigen bestraft werden, die nicht bereit sind, ihren Teil zu tun.

Today I introduced legislation with @MitchOFarrell to require proof of COVID vaccination to enter indoor public spaces throughout the City of LA.



So many Angelenos stepped up and did their part. They shouldn’t be penalized with closures by those unwilling to do theirs. pic.twitter.com/ebj0phJ5wZ — Nury Martinez (@CD6Nury) August 4, 2021

Am anderen Ende des Landes, in einem weiteren liberalen Superstaat, wird in Los Angeles ein ähnlicher Vorschlag wie in New York erwogen, der allerdings auch „Einzelhandelsgeschäfte“ einschließt. Mit anderen Worten: Ohne einen Impfpass könnte es für viele Menschen sehr schwierig werden, Lebensmittel und Medikamente zu kaufen.

Angesichts der Tatsache, dass Millionen von Amerikanern immer noch zögern, einen Impfstoff zu erhalten, der noch nicht vollständig von der Food and Drug Administration zugelassen ist, wird die Einführung von Impfpässen in den beiden größten Städten Amerikas – die offenbar mit nicht geringer Unterstützung von CNN vorangetrieben wurde – die Spannungen in einer Zeit verschärfen, in der sich viele Menschen bereits Sorgen machen, wie sie in wirtschaftlich unberechenbaren Zeiten ihre Lebensmittel auf den Tisch bekommen.

Alles in allem wird die Genehmigung von Impfpässen in Großstädten auf der ganzen Welt nicht als notwendiges medizinisches Instrument zur Gesunderhaltung der Menschen angesehen werden, sondern als Missbrauch politischer Macht für Hintergedanken, die nichts mit Demokratie zu tun haben.