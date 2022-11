Stew Peters präsentiert die Weltpremiere: Plötzlich gestorben

Warum glauben wir ihnen nie? Seit Jahrhunderten verkündet die globale Elite ihre Absichten, die Welt zu entvölkern – bis hin zu dem Punkt, sie in Stein zu meißeln. Und doch… scheinen wir ihnen nie zu glauben.

Das Stew Peters Network ist stolz, DIED SUDDENLY von den preisgekrönten Filmemachern Matthew Skow und Nicholas Stumphauzer zu präsentieren.

Sie sind die Köpfe hinter WATCH THE WATER und THESE LITTLE ONES und haben nun eine vernichtende Präsentation der Wahrheit über den größten laufenden Massengenozid in der Geschichte der Menschheit.

Video in Englisch: