Was ist in C19-Injektionsfläschchen? Experten weisen auf beunruhigende Bilder hin

Shabnam Palesa Mohamed befragt den israelischen Wissenschaftler Shimon Yanowitz zu einem weiteren Bericht über seltsame Erscheinungen im Blut von Personen, die mit COVID-19-Impfstoffen geimpft wurden. Der Wissenschaftler legt Daten aus seinen Untersuchungen und von verschiedenen Experten vor, die sich mit selbstorganisierenden Partikeln, synthetischen Organismen, Bändern und Röhren, KI-Schaltkreisen, scharfkantigen Kristallen und Graphenoxid befassen. TrialSite betont, dass solche Berichte keineswegs ein Beweis für anomale Elemente in den COVID-19-Impfstoffen sind, da größere, validierte und von Experten begutachtete Studien durchgeführt werden müssen.

Shimon Yanowitz, ein unabhängiger Wissenschaftler und Forscher mit Spezialisierung auf Elektrotechnik (Computer Vision, Mikroskopie, elektromagnetische Strahlung und 5G, Mikroelektronik), hat die letzten drei Jahre damit verbracht, Behauptungen nachzugehen, dass an den COVID-19-Impfstoffen mehr dran ist, als von der Industrie und den Aufsichtsbehörden bekannt gegeben wird.

Doch einige mögen dem Wissenschaftler kritisch gegenüberstehen, der offenbar, zumindest einem Interview zufolge, behauptet, es habe keine Spanische Grippe von 1918 gegeben, sondern vielmehr eine Verschwörung der Rockefellers, so Einträge in anderen Medien, die Interviews mit Yanowitz beinhalten. Klingt nach konspirativer Kost.

Pfizer hat in Europa zu Protokoll gegeben, dass seine Impfstoffe keine Materialien auf Graphenoxidbasis enthalten. Siehe den Link zu Reuters.

Unabhängig davon haben Yanowitz und eine Gruppe gleichgesinnter, skeptischer Wissenschaftler auf der ganzen Welt weiterhin versucht, Zugang zu Ampullen zu erhalten, um diese unabhängig mittels optischer und elektronenmikroskopischer Untersuchungen sowohl im Blut von Geimpften als auch von Ungeimpften zu vergleichen. Aufgrund von Gesetzen und vertraglichen Bestimmungen, die den Zugang erschweren, ist es oft äußerst schwierig, den Inhalt von Impfstoffen zu beschaffen und zugänglich zu machen – ein legitimer Nachweis der Verwahrkette. Und ohne diesen ist das Ergebnis der Studie höchst fragwürdig.

Yanowitz nimmt an Gruppen teil, die sich mit diesen Fragen befassen und über die zum Teil auch in diesen Medien berichtet wurde. Handelt es sich dabei um eine paranoide Randgruppe, die von Verschwörungstheorien besessen ist? Oder vielleicht eine kontrollierte Opposition, die versucht, die Aufmerksamkeit von ernsthafteren COVID-19-Untersuchungen abzulenken? Oder gut gemeinte, unabhängige Seelen, die auf zutiefst beunruhigende anomale Erkenntnisse gestoßen sind? Vielleicht ein anderes Szenario?

Ein Forum für diese Gruppe ist das IJVTPR-Journal, das dafür bekannt ist, dass es eine beträchtliche Anti-Impf-Stimmung zulässt. In einem Eintrag dieser Zeitschrift heißt es: „Zwischen Juli 2021 und August 2022 wurden von mindestens 26 Forschern/Forschungsteams in 16 verschiedenen Ländern auf fünf Kontinenten mittels spektroskopischer und mikroskopischer Analysen Beweise für nicht genannte Inhaltsstoffe in den COVID-19-Impfstoffen veröffentlicht.“