Störungen in der Schifffahrtsbranche und die Auswirkungen auf die Versicherung – In der Schifffahrtsbranche braut sich ein perfekter Sturm zusammen

Da Fabriken und Lieferketten nach jahrelangen pandemiebedingten Schließungen wieder in Betrieb genommen werden, kommt es zu Transportengpässen, steigenden Transportkosten und Engpässen bei Rohstoffen. Auch Südafrika sieht sich aufgrund der verfallenden Eisenbahninfrastruktur und der Schäden durch die Überschwemmungen in Kwa-Zulu Natal mit massiven Engpässen und logistischen Herausforderungen in seinen Häfen konfrontiert. Wie wirkt sich das auf die Versicherungswirtschaft in dieser beispiellosen Zeit aus?

In der Schifffahrtsbranche braut sich ein perfekter Sturm zusammen. Ausgelöst durch eine Reihe außergewöhnlicher globaler und lokaler Umstände hat er den Dominoeffekt, die globale und lokale Inflation auf ein Niveau zu treiben, das es seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben hat, mit erheblichen Auswirkungen auf die Kosten für den Transport von Gütern und die Güter selbst.

Dies ist die Ansicht von Samantha Boyd, Old Mutual Insure Chief Executive für Spezialversicherungen, die sagt, dass allein in den letzten 18 Monaten der Preis für einen einzigen Schiffscontainer dramatisch gestiegen ist, seit die COVID-19-Pandemie die Lieferketten und Handelskanäle unterbrochen hat.

„Die Auswirkungen dieser Situation auf Südafrika könnten die wirtschaftliche Erholung nach COVID-19 untergraben. Verbraucher und Unternehmen müssen möglicherweise schwierige Abwägungen treffen, wenn es um den Transport von Waren geht, einen überhöhten Preis für diese Artikel zahlen und mit Engpässen zurechtkommen“, so Boyd.

Einem Bericht der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen (UNCTAD) zufolge könnte der weltweite Anstieg der Containerfrachtraten die Verbraucherpreise im Jahr 2022 um 1,5 % und die weltweiten Importpreise um 11 % in die Höhe treiben. Kleinere, aufstrebende Volkswirtschaften, die von Importen abhängig sind, werden wahrscheinlich weitaus stärker betroffen sein.

Aber, so Boyd, es sind nicht nur die Warenkosten und die steigenden Auswirkungen der Inflation, über die sich die Südafrikaner Sorgen machen müssen.

Der Hafen von Durban ist ein wichtiges wirtschaftliches Zentrum und ein strategischer Standort für die Schifffahrts- und Transportindustrie, auf den 60 % der südafrikanischen Zitrusexporte entfallen. Die schweren Regenfälle und die jüngsten verheerenden Überschwemmungen in KwaZulu-Natal haben jedoch sowohl die Straßen, die zum Hafen führen, als auch den Hafen selbst stark beschädigt. Dies hatte massive Auswirkungen auf die landwirtschaftlichen Erzeugnisse, die in den Lagern festsaßen.

„Die jüngsten Überschwemmungen verdeutlichen die Notwendigkeit eines gründlichen Risikomanagements für Lagerrisiken, die in den Bereich der Seeversicherung fallen, und der Zeichnung von Lagerrisiken auf See in Zusammenarbeit mit erfahrenen Versicherer für statische Risiken.“

Das Büro für Lebensmittel- und Agrarpolitik (BFAP) erklärte kürzlich, dass der südafrikanische Agrarsektor unter Engpässen in den südafrikanischen Häfen leidet, und fügte hinzu, dass es schwierig ist, Tafeltrauben innerhalb von 21 Tagen auf die internationalen Märkte zu bringen – derzeit dauert es 50 Tage.

Nach Angaben des Marine Insurance Forum fordert dies seinen Tribut von den Versicherern, da die Verspätungsschäden um das Fünffache gestiegen sind.

„Verderbliche Ladung wie Obst ist nur durch spezielle Verlängerungen zur Deckung von Verspätungen abgedeckt, und diese werden nur von einer begrenzten Anzahl von Versicherern angeboten. Eine Reihe von Versicherern, die diese erweiterte Deckung angeboten haben, lehnen diese nun ab, da es ab 2020 zu immer mehr Verspätungen im weltweiten Seeverkehr kommt. Die Infrastrukturprobleme, die wir derzeit haben, sowie die Folgen der Überschwemmungen in KZN werden wahrscheinlich zu weiteren Verzögerungen führen, was dazu führen kann, dass die Versicherer überhaupt keine Deckung für Verspätungen mehr anbieten.

Die Logistik des Gütertransports zwischen Gauteng und Durban hat sich aufgrund von Infrastrukturschäden zwischen diesen beiden Gebieten sowie im Hafengebiet von Durban verzögert und Boyd sagte, dass die Frachtrisiken zwischen diesen beiden Gebieten und landesweit zu jeder Zeit weit gestreut sind.

„Zusätzlich zu dem durch die Infrastrukturschäden verursachten Rückstau wird es auf dem Korridor zwischen JHB, DBN und Richards Bay zu einem erheblichen Anstieg des Lkw-Volumens kommen, da die verminten Güter aufgrund der Schäden an der Eisenbahninfrastruktur auf der Straße transportiert werden. Dadurch erhöht sich das Risiko von Verlusten durch verschiedene Gefahren für Straßengüter, die auf dieser Strecke aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens auftreten können.“

Boyd fügt hinzu, dass Versicherungsnehmer, die Importe kaufen, bei denen die Versicherung vom Verkäufer abgeschlossen wird, möglicherweise Verluste erleiden, wenn das Risiko am Ende dieser Importe, d. h. der Landweg der Ladung vom Entladehafen in Südafrika zum endgültigen Bestimmungsort im Land, nicht abgedeckt ist. Dabei handelt es sich um eine Importmethode, bei der der Verkäufer die Kosten bis zur vollständigen Entladung der Ware aus dem Schiff im Bestimmungshafen in Südafrika übernimmt.

„Die Versicherung des Lieferanten kann erlöschen, sobald die Ladung am Kai in Südafrika abgesetzt wird, sodass der Importeur bis zur Auslieferung der Ladung Überschwemmungen und anderen Gefahren ausgesetzt ist. Selbst wenn eine Versicherung für die nachgelagerten Importrisiken abgeschlossen wurde, kann ein Hochwasser-/Wasserschaden gedeckt sein oder auch nicht.

Boyd empfiehlt Importeuren in Südafrika, beim Kauf von Waren davon auszugehen, dass die Versicherungspolice des Lieferanten die Ladung bis zur endgültigen Lieferung umfassend abdeckt, oder die Verkaufsbedingungen zu ändern, damit sie die Versicherung vor Ort aushandeln und die Kontrolle über den Versicherungsschutz haben können, den sie erhalten.

„Überprüfen Sie Ihre Versicherungspolice, um sicherzustellen, dass Erweiterungen wie die Klausel über das Interesse des Verkäufers aufgenommen werden können, die Exporteuren zusätzlichen Versicherungsschutz für den Fall bietet, dass sie den Kaufvertrag aussetzen müssen, während sich die Waren im Transit befinden, wenn dies zur Wahrung ihrer Interessen angemessen ist und diese Erweiterung sowie andere Bedingungen vor Ort ausgehandelt werden können“, schließt Boyd.