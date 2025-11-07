Chinas nukleare Kräfte müssen so stark werden, dass „die USA sich nicht trauen, zuerst Atomwaffen gegen uns einzusetzen“

Zhou Bo: Forscher am Zentrum für Strategie und Sicherheitsforschung der Tsinghua-Universität

Im Vorfeld des chinesisch-amerikanischen Präsidententreffens hat ein neuer Beitrag von Trump erneut Aufmerksamkeit erregt.

Am 30. Oktober schrieb Trump auf seiner persönlichen Social-Media-Plattform „Truth Social“, dass er angesichts der Testpläne anderer Länder das US-Kriegsministerium (also das Verteidigungsministerium) angewiesen habe, mit gleichwertigen Atomwaffentests zu beginnen, und erklärte: „Dieser Prozess wird sofort beginnen.“

Bemerkenswert ist, dass die USA ihren letzten unterirdischen Atomtest im Jahr 1992 durchgeführt haben. Der „Umfassende Teststoppvertrag“ (CTBT) wurde 1996 von der UN-Generalversammlung verabschiedet und am 24. September desselben Jahres zur Unterzeichnung freigegeben. Der Vertrag verpflichtet die Unterzeichnerstaaten, keine Atomwaffentests mehr durchzuführen und solche Tests dauerhaft aufzugeben. Die USA haben diesen Vertrag jedoch bis heute nicht ratifiziert.

US-Energieminister Chris Wright erklärte am 2. November dazu, dass die von Trump angeordneten Atomtests „keine nukleare Explosion beinhalten“ würden, sondern lediglich „Systemtests“ seien.

Unabhängig davon: Sollte die USA letztlich beschließen, Atomtests wieder aufzunehmen, würde dies eine Reihe von Kettenreaktionen auslösen. Würden andere Nuklearstaaten nachziehen? Würden Staaten ohne Atomwaffen dadurch noch entschlossener werden, selbst nach Atomwaffen zu streben? Wie sollte China auf eine solche Entwicklung reagieren?

Zu diesen Fragen hat das Beobachter-Netz Zhou Bo, Forscher am Zentrum für Strategie und Sicherheitsforschung der Tsinghua-Universität, zu einem ausführlichen Gespräch eingeladen.

Gespräch / Beobachter-Netz: Tang Xiaofu

Beobachter-Netz: Kurz vor dem Treffen der Staatschefs veröffentlichte Trump in den sozialen Medien die Behauptung, die USA sollten angesichts der Programme anderer Länder „ebenfalls Atomwaffen testen“ und dies sofort beginnen. Warum, aus Ihrer Sicht, veröffentlicht er so eine Nachricht gerade vor dem Gipfel? Und bestehen tatsächliche Chancen, dass die USA wie im Kalten Krieg Atomtests wieder aufnehmen?

Zhou Bo: Die ganze Sache ist eigentlich eine Farce. Wenn er versucht hätte, China vor dem Treffen einzuschüchtern, dann wäre das sinnlos – Atomtests betreffen alle Nuklearstaaten, nicht speziell China. Und tatsächlich hat in letzter Zeit kein einziges Land Atomtests durchgeführt – was zeigt, dass Trump wieder einmal unpräzise spricht. Wenn man seine Worte genau analysiert, sind sie voller Fehler.

Erstens: Kein Land testet derzeit Atomwaffen.

Zweitens: Wir wissen nicht einmal, ob er meint, die USA sollten Atomwaffen testen oder lediglich Trägersysteme, die Atomwaffen transportieren können – das sind zwei völlig verschiedene Dinge.

Drittens sagt er, das Kriegsministerium solle das umsetzen – aber Atomtests würden, wenn überhaupt, vom Energieministerium durchgeführt, nicht vom Verteidigungsministerium.

Viertens ist „sofort beginnen“ ohnehin unrealistisch: Experten gehen davon aus, dass es mindestens zwei bis drei Jahre dauern würde.

All diese Informationen sind fehlerhaft – wir können daraus kaum seine tatsächlichen Absichten ableiten.

Beobachter-Netz: Während des Kalten Krieges schlossen die USA und die Sowjetunion mehrere Verträge, etwa den Teilteststopp-Vertrag, das Verbot von Nukleartests über, im und unter Wasser, später 1974 den Vertrag zur Begrenzung unterirdischer Atomtests. Nach dem Kalten Krieg kam der CTBT. Fünf ständige Mitglieder des UN-Sicherheitsrats haben ihn unterzeichnet, Russland hat 2023 die Ratifizierung zurückgezogen, aber keine Tests wieder aufgenommen. Falls die USA tatsächlich voll in Atomtests zurückkehren – bedeutet das das Ende von Jahrzehnten nuklearer Rüstungskontrolle? Und: Könnten Israel oder andere Staaten es als Gelegenheit sehen, selbst wieder zu testen?

Zhou Bo: Das wäre wie das Öffnen der „Büchse der Pandora“. Während des Kalten Krieges stand die nukleare Balance im Mittelpunkt. Die globale Anzahl nuklearer Sprengköpfe erreichte einst über 60.000, heute etwa 13.000.

Trump behauptet außerdem fälschlich, die USA hätten die meisten Atomwaffen. In Wirklichkeit haben USA und Russland jeweils über 5.000, Russland rund 300 mehr – laut der US-amerikanischen Rüstungskontrollvereinigung. Während des Kalten Krieges wollten beide Seiten den anderen übertreffen, stellten dann fest, dass das unmöglich ist, und akzeptierten das „Gleichgewicht des Schreckens“. Daraus entstanden die ABM-, SALT- und später START-Verträge. Der letzte Vertrag – New START – läuft im Februar nächsten Jahres aus. Putin hat bereits gesagt, er sei bereit, um ein Jahr zu verlängern.

Wenn die USA Atomtests wieder aufnehmen, wird Russland mit 100%iger Sicherheit folgen. Putin und der Kreml haben wiederholt erklärt: Wenn die USA testen, testen wir auch. Russland hätte auch wenig dagegen – es setzt seit Beginn des Ukraine-Kriegs wiederholt nukleare Drohsignale ein, um den Westen abzuschrecken. Und bislang haben NATO-Staaten sich nicht getraut, Bodentruppen nach Ukraine zu schicken – ein Erfolg der russischen nuklearen Abschreckung.

Wenn die USA testen, müssen wir auch über die Auswirkungen auf das Kriegsfeld in der Ukraine nachdenken. Das könnte die Lage erheblich verändern.

Wird China folgen? Das wissen wir nicht. Der frühere Präsident der US-Rüstungskontrollvereinigung sagte, wenn die USA testen, wäre China der größte Gewinner, weil es „am meisten testen will“. Das ist absurd. Warum sollte man annehmen, China wolle testen? Unser letzter Test war 1996. Und seit den 90ern hat kein Land außer Nordkorea nuklear getestet.

Wenn die USA vorangehen, folgen viele: Russland sicher, Nordkorea wahrscheinlich, vielleicht Pakistan und Indien. Auch der Nahe Osten könnte reagieren.

Ein Beispiel:

Im Nahen Osten gab es kürzlich zwei wichtige Entwicklungen:

Ein Angriff auf Irans Atomanlagen – aber nicht vollständig erfolgreich. Iran besitzt mehrere hundert Kilogramm auf 60 % angereichertes Uran – wo dieses Material heute ist, weiß niemand. Pakistan bietet Saudi-Arabien eine „atomare Schutzgarantie“ an. Das ist bemerkenswert: Pakistan ist die einzige Atommacht der muslimischen Welt, und viele islamische Staaten sehen es als ihren nuklearen „Schutzschild“.

Falls die USA testen, könnte das den Eindruck verstärken, dass Atomwaffen unverzichtbar sind – und Saudi-Arabien, Ägypten oder die Türkei könnten früher oder später in diese Richtung denken.

Beobachter-Netz: Wenn die USA testen – würde Israel dies zum Anlass nehmen, selbst zu testen?

Zhou Bo: Nein. Israel wird das nicht tun. Israel hat seine Atomwaffen nie offiziell zugegeben. Es verfolgt bewusst eine „nukleare Zweideutigkeit“: Man sagt nichts, lässt aber alles vermuten. Das schafft bereits Abschreckung – ohne die strategischen Risiken eines Atomtests. Daher wird Israel sein Schweigen nicht brechen.