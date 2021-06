Studie: 4-mal so viele US-Soldaten und Veteranen starben durch Selbstmord als im Krieg gegen den Terror seit 9/11

Die ewigen Kriege, die die USA nach 9/11 begonnen haben, führten zu einem Anstieg der militärischen Selbstmorde, behauptet eine neue Studie, mit traumatisierten Soldaten, die sich das Leben nehmen, da sie wiederholt in Konflikten eingesetzt werden, die keine öffentliche Unterstützung haben.

Ein neuer Bericht des „Costs of War Project“ der Brown University gibt einen neuen Einblick in das, was viele als Epidemie von Selbstmorden unter dem US-Militär bezeichnet haben. Basierend auf Daten des DoD, der VA und sekundären Quellen fand die Studie heraus, dass in den Kriegen, die seit dem Terroranschlag vom 11. September 2001 begonnen wurden, mindestens viermal so viele Soldaten durch Selbstmord wie durch Kampfhandlungen ums Leben kamen.

Seit Präsident George W. Bush im Jahr 2001 seinen globalen Krieg gegen den Terror begann, wurden 7057 Militärangehörige bei Militäroperationen getötet. Im gleichen Zeitraum starben schätzungsweise 5116 Angehörige des aktiven Dienstes durch Selbstmord. Zwischen 2011 und 2020 nahmen sich außerdem 1193 Angehörige der Nationalgarde und 1607 Angehörige der Reservekomponente das Leben. Die Zahl der Selbstmordtoten unter den Veteranen dieser Kriege wurde konservativ auf 22’261 geschätzt. Die Gesamtzahl beläuft sich auf 30’177 – mehr als viermal so hoch wie die Zahl der Kriegstoten.

Die geschätzte Zahl der Selbstmorde ist ein Minimum, betonte der Bericht, da es keine statistischen Daten für Todesfälle der Reserve und Nationalgarde vor 2011 gab. Darüber hinaus umfasst die Statistik nicht unbedingt jeden Selbstmord, da in einigen Fällen die Zuordnung schwierig sein kann. Todesfälle durch Überdosis, Fehlzündungen von Waffen oder Unfälle mit einem Fahrzeug können nicht eindeutig mit suizidalem Verhalten in Verbindung gebracht werden.

Dennoch sind die registrierten Selbstmordraten sowohl unter aktiven Soldaten als auch unter Veteranen stark angestiegen und übertreffen deutlich die der Allgemeinbevölkerung, die in den USA ebenfalls zunimmt, so die Studie.

Dies widerspricht historischen Trends. Aktives Personal hat normalerweise niedrigere Selbstmordraten als die allgemeine Öffentlichkeit, und diese sank während des Krieges in jedem US-Konflikt vor Vietnam noch weiter. In jüngerer Zeit stiegen die Todesfälle durch Selbstmord bei Militärangehörigen weiter an, selbst nachdem die Zahl der Todesopfer im Kampf nach 2007 stark zurückgegangen war.

Die Studie sagt, dass es keine einzelne Ursache für den Anstieg gibt und skizziert eine Reihe von Faktoren, die Soldaten dazu zu bringen scheinen, sich das Leben zu nehmen. Einige davon sind die üblichen Probleme, mit denen Mitglieder bewaffneter Konflikte konfrontiert sind: physische und moralische Traumata, Stress und Burnout, eine militärische Kultur, die von den Soldaten Härte und das Verbergen von vermeintlichen Schwächen verlangt, sowie Schwierigkeiten bei der Anpassung an das zivile Leben.

Andere Faktoren sind spezifisch für die Art von Kriegen, die die USA in den letzten zwei Jahrzehnten geführt haben. Der breite Einsatz von improvisierten Sprengsätzen gegen US-Truppen hat zu einer Zunahme von traumatischen Hirnverletzungen und Polytraumen geführt. Gleichzeitig erlauben es die Fortschritte in der medizinischen Wissenschaft und die schiere Länge der Kriege, dass die Soldaten einen weiteren Tag leben und kämpfen können, auch wenn sie mit chronischen Schmerzen und anderen Problemen aus ihren früheren Verletzungen zu kämpfen haben. Etwa ein Drittel der verwundeten Soldaten geht nach ihrer Genesung für mindestens einen weiteren Einsatz.

Es gibt auch sexuelle Traumata, die Service-Mitglieder selbst dann erleben, wenn sie auf einem beliebigen Schlachtfeld dienen. Traumatische Erfahrungen oder die Bedrohung durch sexuelle Übergriffe betreffen über 23 % der Frauen im Militär, so die Studie. Diese Zahl ist wahrscheinlich eine Unterschätzung, da ein beträchtlicher Teil der Vorfälle dieser Art nicht gemeldet wird, teilweise aufgrund der Gefahr von Vergeltungsmaßnahmen und der Neigung des Militärs, diese zu minimieren. Sexuelle Belästigung wird von schätzungsweise 55 % der Frauen und 38 % der Männer erlebt.

Ein weiterer Faktor ist, dass die US-Öffentlichkeit den Kriegen nach 9/11 weitgehend gleichgültig gegenübersteht, und die Soldaten, die diese Kriege führen, sind sich dessen bewusst und teilen oft diese Einstellung. Laut einer Umfrage aus dem Jahr 2018 glaubten fast 60 % der Veteranen, dass die USA keine klaren strategischen Ziele in Afghanistan haben. Noch mehr glaubten, dass der Krieg kein Erfolg war. Eine andere Umfrage aus dem Jahr 2018 zeigte, dass etwa 42 % der amerikanischen Wähler entweder keine Kenntnis von den Konflikten im Nahen Osten hatten oder davon überzeugt waren, dass der Krieg gegen den Terror vorbei sei.

„Da wir uns dem 20. Jahrestag der Anschläge vom 11. September nähern, müssen wir über die psychischen Gesundheitskosten des globalen Krieges gegen den Terror nachdenken“, so der Bericht. „Die menschlichen Kosten für unsere Veteranen und Service-Mitglieder überwiegen bei weitem selbst die lähmenden finanziellen Kosten, die wir auf uns genommen haben, um sie in den Krieg zu schicken.“