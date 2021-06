Studie: Amerikaner fliehen aus Kalifornien und New York nach Florida und Texas

theepochtimes.com: Eine neue Studie zeigt, dass die Amerikaner in den letzten Monaten weiterhin aus New York und Kalifornien an Orte wie Texas und Florida fliehen.

„Trotz der Pandemie 2020 folgen die Amerikaner in diesem Jahr ähnlichen Umzugstrends wie in den Vorjahren. Millionen von Amerikanern ziehen um, entweder um einen neuen Job zu beginnen oder um nach Hause zu ziehen“, so ein Bericht (pdf) von North American Van Lines, einem Speditions- und Umzugsunternehmen.

Insbesondere wurde festgestellt, dass die Amerikaner aus Kalifornien nach Texas und Idaho „fliehen“, obwohl New York, New Jersey und Illinois „die drei Staaten mit den meisten Umzügen ins Ausland sind“. Andere Staaten, die einen Massenexodus von Menschen gesehen haben, sagte der Bericht, sind Michigan und Pennsylvania.

„Die Top fünf Inbound-Staaten im Jahr 2020 sind Idaho, Arizona, Tennessee, South Carolina und North Carolina, wobei Tennessee South Carolina aus den Ergebnissen von 2019 überholt hat“, so der Bericht.

North American Van Lines erwähnte nicht die weit verbreiteten Proteste und Unruhen im vergangenen Jahr oder die Pandemie. Die Kriminalitätsraten in einigen Städten sind auch inmitten der „Defund the police“-Bewegung, die im Sommer 2020 populär wurde, in die Höhe geschnellt. In Großstädten wie Los Angeles, San Francisco, Philadelphia, New York City und Chicago stiegen Schießereien und Tötungsdelikte im Jahr 2020 und in den ersten sechs Monaten des Jahres 2021 an.

Der Bericht spekuliert jedoch, dass die Menschen die nordöstlichen Staaten aufgrund der „strengen Winter“ und der Verfügbarkeit von Arbeitsplätzen verlassen, da viele Firmen „die Region vorerst meiden“, und dass viele nordöstliche Städte hohe Lebenshaltungskosten haben, die das Wohnen erschwinglicher machen.

Die Stadt, die als Umzugsziel am beliebtesten ist, ist laut dem Bericht nun Phoenix. Die nächsten auf der Liste sind Houston, Dallas, Atlanta und Denver.

„Angesichts des warmen Klimas und der niedrigen Steuern in Texas ist es nicht verwunderlich, dass drei der zehn beliebtesten MSA [Metropolitan Statistical Area]-Ziele in Texas liegen“, heißt es in dem Bericht.

Ein weiterer Bericht, der diese Woche von der Immobilien-Website Zillow veröffentlicht wurde, bestätigte, dass es eine signifikante Verschiebung darin gibt, wo die Menschen jetzt leben, und sagte, dass die Amerikaner „umziehen“ zu „größeren“ und „erschwinglicheren Häusern.“

„Der durchschnittliche Fernumzügler zog in eine Postleitzahl mit Hauswerten, die fast 27’000 Dollar niedriger waren als dort, wo sie letztes Jahr herkamen“, so der Bericht. „U.S. Umziehende im Jahr 2020 zogen in Postleitzahlen mit Häusern, die im Durchschnitt 33 Quadratmeter größer waren als die, aus denen sie kamen.“

Zillow nutzte Daten von North American Van Lines, um herauszufinden, dass „Umziehende, die im Jahr 2020 den Staat wechselten, in Gebiete mit Häusern zogen, die im Durchschnitt sowohl größer als auch preiswerter waren als in den Gebieten, aus denen sie umzogen.“ Dieses Ergebnis, so die Analyse, ist eine „bemerkenswerte Umkehrung“ der Trends der vergangenen Jahre.