Facebook kooperiert mit der CCP-kontrollierten Regierung von Hongkong, um für COVID-19-Impfstoffe zu werben

Facebook arbeitet mit der Regierung von Hongkong zusammen, die von der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) kontrolliert wird, um Impfpropaganda für die Bürger zu betreiben. Weniger als 20 Prozent der Hongkonger sind trotz des vorhandenen Angebots vollständig geimpft, was auf das Misstrauen gegenüber den Behörden und die Sorge um die Nebenwirkungen des Impfstoffs gegen die Coronavirus-Krankheit 2019 (COVID-19) zurückzuführen ist.

Facebook plant, zwei neue Funktionen auf seiner Plattform in Hongkong einzuführen. Die eine wird Menschen dazu ermutigen, sich impfen zu lassen, während die andere einen bequemen Buchungsservice für eine Impfung anbieten wird.

Nutzer werden in der Lage sein, ihren Impfstatus über Profilbild-Optionen zu teilen, mit neuen Bildfiltern mit Phrasen wie „Let’s get Vaccinated!“ und „I got my COVID-19 vaccine!“ Die Nutzer werden auch über ihre Anspruchsberechtigung und die nächstgelegene staatliche Impfstelle informiert.

„Als eine der meistgenutzten sozialen Plattformen in Hongkong freuen wir uns sehr, mit dem Gesundheitsministerium zusammenzuarbeiten, um es der Öffentlichkeit einfacher zu machen, Informationen über Impfstoffe und Impfungen zu erhalten und ihre Unterstützung für Impfungen mit anderen zu teilen“, sagte der Publicity-Manager von Facebook für die Region gegenüber Hong Kong Free Press.

Die Impfaktion in Hongkong läuft bereits seit Ende Februar. In den kommenden Wochen wird Facebook seine neuen Funktionen oben im Newsfeed in Hongkong bewerben. Die COVID-19-Funktionen wurden bereits in Indien und den Vereinigten Staaten zur Verfügung gestellt.

Daten der Regierung von Hongkong zeigen, dass bis zum 10. Juni 1’636’406 Bürger in der Region mindestens eine Impfung mit COVID-19 erhalten haben, was 24,9 Prozent der Gesamtbevölkerung entspricht. Nur 17,5 Prozent, also 1’150’701 Menschen, haben beide Dosen erhalten.

Hongkong hat sich 7,5 Millionen Dosen des in China hergestellten Sinovac-Impfstoffs und 7,5 Millionen Dosen von Pfizer-BioNTech gesichert. Im Januar waren Forscher aus Brasilien zu dem Schluss gekommen, dass Sinovac nur eine Wirksamkeitsrate von 50,4 Prozent hat, verglichen mit der Behauptung von Pfizer-BioNTech von 95 Prozent.

Vermeiden von Impfungen, Verschwendung von Impfstoffen

Letztes Jahr hat die KPCh das Nationale Sicherheitsgesetz in Hongkong eingeführt, das es dem Regime erlaubt, pro-demokratische und Menschenrechtsaktivisten der Abspaltung, des Terrorismus, der Subversion und der Kollusion mit ausländischen Elementen anzuklagen. Darüber hinaus hat Peking seinen Einfluss auf mehrere Institutionen in Hongkong verschärft.

Die Aktionen haben unter den Bürgern erhebliches Misstrauen geweckt. In einem Interview mit dem Wall Street Journal (WSJ) erklärte die 25-jährige Kellnerin Jaxo Cheung, sie habe nicht vor, sich impfen zu lassen. Als starke Unterstützerin der Anti-Regierungs-Proteste wollte Cheung nicht mit der Verwaltung kooperieren.

Cheung verlor ihren Job, nachdem sie das Mandat ihres Arbeitgebers verweigert hatte, mindestens eine Dosis des COVID-19-Impfstoffs zu erhalten. „Es ist mir egal… ich werde den Impfstoff niemals bekommen; so kann ich weiter protestieren“, sagte sie dem WSJ.

Bürger haben auch Bedenken über schwere Nebenwirkungen geäußert. Am 11. April bestätigten die Behörden 14 Todesfälle und 13 Fälle von Gesichtslähmung nach chinesischen Sinovac-Impfstoffdosen. Die Verwaltung senkte kürzlich die Altersgrenze für die Impfung von 16 auf 12 Jahre. Dennoch bleiben Eltern vorsichtig, ihren Kindern experimentelle Therapien zu geben.

In einem Interview mit der South China Morning Post sagte Clifton Chong von der Hongkonger Elternliga für Bildungserneuerung, dass die möglichen Nebenwirkungen die Eltern entmutigen. „Selbst wenn die Rate der schweren Nebenwirkungen niedrig ist… wir erwarten nicht, dass sie bei Null liegt, und die Eltern müssen sich immer noch auf das Schlimmste vorbereiten“, sagte Chong dem Medienorgan.

Die Impfraten unter älteren Menschen, die als die am meisten gefährdeten gelten, sind laut einem Bericht von Global Voices ebenfalls niedrig. In der Altersgruppe der 60- bis 69-Jährigen haben nur 14,8 Prozent die erste Dosis erhalten. Bei den 70- bis 79-Jährigen ist die Zahl mit 5,1 Prozent noch niedriger.

Einige Politiker haben die Regierung dazu aufgefordert, mehr Zwangsmaßnahmen zu ergreifen. Der Abgeordnete Julius Ho forderte die Regierung auf, eine Frist für die Impfung festzulegen, nach deren Ablauf die Menschen 10.000 HK$ für eine Impfung bezahlen müssten. Der frühere Chief Executive von Hongkong, Leung Chunying, forderte die Regierung auf, Menschen, die sich der Impfung verweigern, mit „Sanktionen“ zu belegen, indem man sie „den Preis dafür zahlen lässt“.

Da sich die meisten Menschen dafür entscheiden, sich nicht impfen zu lassen, rücken Millionen von Impfstoffen näher an ihr Verfallsdatum heran. Hongkong ist eine der wenigen Nationen der Welt, die für alle ihre über 7,5 Millionen Bürger Impfstoffe sichergestellt hat.

„Die Impfstoffe haben alle ein Verfallsdatum… Sie können nach dem Verfallsdatum nicht mehr verwendet werden, und die Gemeindeimpfzentren für BioNTech (Impfstoff von Pfizer) werden nach den derzeitigen Plänen nach September ihren Betrieb einstellen“, sagte Thomas Tsang, ein ehemaliger Kontrolleur des Zentrums für Gesundheitsschutz, in einem Interview mit RTHK Radio.