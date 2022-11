Studie aus Israel: Schutz durch die 4. Dosis des COVID-Impfstoffs lässt innerhalb von Monaten vollständig nach

Eine israelische Studie ergab, dass die Antikörperspiegel nach einer vierten Dosis des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer BioNTech nach etwa vier Monaten wieder ähnliche Werte wie nach der dritten Dosis erreichten.

Die Studie, die am Sheba Medical Center, dem größten Krankenhaus Israels, an Mitarbeitern des Gesundheitswesens durchgeführt wurde, ergab, dass der immunologische Schutz nach der vierten Dosis „viel geringer war und 13 Wochen nach der Impfung vollständig nachgelassen hatte“.

Es wurde „keine wesentliche zusätzliche Wirksamkeit gegenüber einer dritten Dosis 15 bis 26 Wochen nach der Impfung“ festgestellt.

Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass diese Ergebnisse darauf hindeuten, dass die vierte Dosis und mögliche künftige Auffrischungsimpfungen zeitlich klug abgestimmt werden sollten, um mit Krankheitswellen zusammenzufallen oder saisonal verfügbar zu sein, ähnlich wie bei der Grippeimpfung“.

Die sechsmonatige Folgestudie wurde am 9. November in The New England Journal of Medicine veröffentlicht.

Die Studie unter der Leitung von Dr. Michal Canetti und Dr. Gili Regev-Yochay, der Leiterin der Abteilung für Infektionsprävention und -kontrolle bei Sheba, verfolgte Mitarbeiter, die vor der Studie nicht erkrankt waren, vom 27. Dezember 2021 bis zum 10. Juli 2022, als die Omikron-Virusvariante in Israel vorherrschte.

Die Forscher testeten die Immunreaktion von 6.113 Mitarbeitern und führten eine monatliche Nachuntersuchung der Antikörperspiegel in ihrem Blut durch. Außerdem analysierten sie die Wirksamkeit des Impfstoffs bei 11 176 Beschäftigten nach der zweiten, dritten und vierten Dosis.

Die wöchentlichen Antikörperspiegel während des gesamten Zeitraums nach der 3. und 4. Dosis waren ähnlich und laut der Studie höher als nach der 2.

Die Wirksamkeit der vierten Dosis gegen eine Infektion lag in den ersten fünf Wochen nach der Verabreichung bei nur 52 Prozent und sank nach 15 bis 26 Wochen auf negative 2 Prozent. Eine wachsende Zahl von Studien hat eine negative Wirksamkeit festgestellt, was bedeutet, dass die Geimpften mit größerer Wahrscheinlichkeit infiziert werden.

Pfizer reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Zu den Einschränkungen der Studie gehört, dass die Kohorte nur aus Mitarbeitern des Gesundheitswesens bestand.

Neubewertung künftiger Auffrischungskampagnen

Eine israelische Studie, die am 7. November in Nature Communications veröffentlicht wurde, kam zu dem Schluss, dass die kurzlebige Immunität und das schnelle Abklingen der Wirkung des COVID-19-Impfstoffs von Pfizer BioNTech eine Neubewertung künftiger COVID-19-Impfkampagnen erforderlich machen.

Die Autoren dieser Studie erklärten, dass „die relativ geringe Wirkung auf die Übertragbarkeit von Omikron … und das schnelle Abklingen der Immunität eine Neubewertung künftiger Auffrischungskampagnen erforderlich machen“.

Die Autoren erklärten, dass die Ergebnisse darauf hindeuten, dass die Impfstoffe „möglicherweise nur für Hochrisikogruppen eine Auffrischung erforderlich machen“, und fügten hinzu, dass, wenn sich der Mangel an sterilisierender Immunität als beständig erweist, dies „erhebliche Auswirkungen auf die globale Pandemievorsorge“ und die Einführung von Impfungen haben könnte.