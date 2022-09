Studie besagt, dass ein Atomkrieg eine apokalyptische neue Eiszeit verursachen würde

Die globalen Temperaturen würden um etwa 13 Grad Fahrenheit sinken.

Eine neue Studie besagt, dass ein Atomkrieg zu einem weltweiten Temperatursturz um etwa 13 Grad Fahrenheit (ca. -11 °C) führen und eine „nukleare kleine Eiszeit“ auslösen würde, die zu einer Massenverhungerung führen würde.

In der Studie, die von Forschern der Louisiana State University in Baton Rouge durchgeführt wurde, wird davor gewarnt, dass ein nuklearer Konflikt die Weltmeere verwüsten würde, wobei die Auswirkungen über Tausende von Jahren zu spüren wären.

Unabhängig davon, ob es sich um eine vorsätzliche Kriegshandlung, eine versehentliche Detonation oder einen Hackerangriff handelt, würde sich die Detonation eines Atomwaffenarsenals auf der Welt in der oberen Atmosphäre ausbreiten und alle Menschen auf dem Planeten treffen.

„In allen von den Forschern simulierten Szenarien würden nukleare Feuerstürme Ruß und Rauch in die obere Atmosphäre freisetzen, die die Sonne blockieren würden, was zu Ernteausfällen auf der ganzen Welt führen würde“, heißt es in der Studie.

„Im ersten Monat nach der nuklearen Detonation würden die globalen Durchschnittstemperaturen um etwa 13 Grad Fahrenheit (ca. -11 °C) sinken, eine größere Temperaturveränderung als in der letzten Eiszeit.

Das sich rasch ausbreitende Meereis würde dann große Häfen wie die in Peking, Kopenhagen und St. Petersburg blockieren, wichtige globale Schifffahrtswege lahmlegen und die Einfuhr von Lebensmitteln in Megastädte wie Shanghai verhindern.

„Der plötzliche Rückgang der Licht- und Meerestemperaturen, vorwiegend in der Arktis, im Nordatlantik und im Nordpazifik, würde die Meeresalgen abtöten, die die Grundlage des marinen Nahrungsnetzes bilden, und damit eine Hungersnot im Meer auslösen. Dies würde die meisten Fischerei- und Aquakulturbetriebe zum Erliegen bringen“, heißt es in der Studie.

Die Wissenschaftler fanden heraus, dass ein Atomkrieg zwischen den USA und Russland zu Bränden führen würde, die „mehr als 330 Milliarden Pfund Rauch und sonnenlichtabsorbierenden schwarzen Kohlenstoff in die obere Atmosphäre schleudern würden“.

„Wir können und müssen jedoch alles tun, um einen Atomkrieg zu vermeiden. Die Auswirkungen sind zu wahrscheinlich, um weltweit katastrophal zu sein“, so das Fazit der Wissenschaftler.

Die Studie wurde in der von Fachleuten begutachteten Zeitschrift AGU Advances veröffentlicht.

Wie wir bereits berichteten, ergab eine separate Studie der Rutgers University, dass ein Atomkrieg zwischen den Vereinigten Staaten und Russland dazu führen würde, dass zwei Drittel der Weltbevölkerung innerhalb von zwei Jahren verhungern würden.

5 Milliarden Menschen würden umkommen, vor allem weil die nuklearen Detonationen riesige Infernos verursachen, die Ruß in die Atmosphäre blasen, der die Sonne blockiert und die Ernten vernichtet.

Nach der Warnung Wladimir Putins, dass Russland bereit sei, sein Atomwaffenarsenal zur Verteidigung seiner territorialen Integrität einzusetzen, warnte der serbische Präsident Aleksandar Vucic, dass der Planet in einen „großen Weltkonflikt“ gerate, der innerhalb der nächsten zwei Monate stattfinden könne.