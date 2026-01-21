Studie enthüllt: US-Biosicherheitsrecht erlaubt legale Rekonstruktion des Spanischen-Grippe-Virus von 1918

„Kritisches Schlupfloch“ in den US-Biosicherheitsregeln erlaubt die legale Zusammenstellung der DNA des Pandemievirus der Spanischen Grippe von 1918

„Unter diesem fehlerhaften System haben Anbieter keine rechtliche Verpflichtung, den Zugang zu überwachen oder einzuschränken“, bestätigen MIT-Forscher.

Jon Fleetwood

Eine neue, begutachtete Studie, die am Donnerstag in Nature Communications veröffentlicht wurde, dokumentiert, wie die derzeitigen US-Biosicherheitsvorschriften es Einzelpersonen erlauben, das angebliche genetische Material zur Rekonstruktion des Influenza-Virus von 1918 legal zu erwerben, indem sie unregulierte DNA-Fragmente von kommerziellen Anbietern kaufen – ohne eine bundesstaatliche Aufsicht oder ein Eingreifen der Strafverfolgungsbehörden auszulösen.

Das Abstract der Studie lautet:

„Die US-Vorschriften zu sogenannten select agents ignorieren leicht zusammensetzbare DNA-Fragmente, wodurch die Screening-Praxis bei der Synthese unabhängig von ihrer Genauigkeit unwirksam wird. Wir beschafften unregulierte DNA, die zusammengenommen für eine fachkundige Person ausreichen würde, um die Influenza von 1918 aus Dutzenden von Anbietern zu erzeugen, und zeigen damit, dass Fragmente als select agents reguliert werden müssen.“

Damit wird etwas festgehalten, was politischen Entscheidungsträgern und der Öffentlichkeit selten offen gesagt wird.

Der Zugang zum genetischen Bauplan eines historischen Pandemievirus ist weder hypothetisch noch eingeschränkt oder streng kontrolliert.

Er ist heute über gewöhnliche kommerzielle Kanäle legal erhältlich.

Diese Zugangslücke wirft unmittelbare nationale Sicherheitsbedenken auf und legt ein Regulierungssystem offen, das behauptet, strenge Kontrolle über angeblich pandemiefähige Erreger auszuüben, während es gleichzeitig deren genetische Komponenten ohne zentrale Aufsicht, ohne behördenübergreifende Prüfung und ohne Sichtbarkeit für Strafverfolgungsbehörden zirkulieren lässt.

Ein „kritisches Schlupfloch“ und ein „fehlerhaftes System“

US-Recht verbietet ganze Pandemieerreger, nicht aber deren Bestandteile.

Das ermöglicht es jedermann, die DNA für ein Virus, das 50 Millionen Menschen getötet hat, legal zu kaufen und zusammenzusetzen, während der Marktdruck Unternehmen davon abhält, Fragen zu stellen oder dies zu unterbinden.

„Die derzeitigen US-Vorschriften zur Regulierung von select agent-Pathogenen enthalten ein kritisches Schlupfloch: Sie erfassen intakte DNA-Sequenzen, die in der Lage sind, schädliche Erreger zu erzeugen, ignorieren jedoch DNA-Fragmente, die von jeder Person mit bescheidenen Laborfähigkeiten zusammengesetzt werden können (Abb. 1). Unter diesem fehlerhaften System haben Anbieter keine rechtliche Verpflichtung, den Zugang zu überwachen oder einzuschränken. Um diese Schwachstelle zu untersuchen, fragmentierten wir DNA-Sequenzen, die das Rizin-Toxin oder das Pandemie-Influenzavirus von 1918 kodieren, und bestellten von 38 DNA-Syntheseanbietern jeweils 2–8 Teile. Die Unternehmen stellten gemeinsam ausreichend (legale) Fragmente von 400–500 Basenpaaren bereit, um (illegale) intakte Konstrukte mehrfach zu erzeugen. Labortests äquivalenter harmloser Sequenzen bestätigten, dass die Teile zu Konstrukten zusammengesetzt werden konnten, die eine fachkundige Person nutzen könnte, um anhand öffentlich verfügbarer Protokolle ein Virus zu erzeugen, das einst 50 Millionen Menschen tötete. Verantwortungsbewusste Firmen stehen vor einer unmöglichen Wahl: freiwillige Schutzmaßnahmen umzusetzen und möglicherweise Geschäft an weniger vorsichtige Wettbewerber zu verlieren – oder gefährliche, aber legale Fragmente zu versenden. Marktanreize hielten sie davon ab, unsere Identität zu überprüfen, einen legitimen Forschungszweck zu bestätigen oder sich mit anderen abzustimmen, um festzustellen, ob wir versuchten, einen intakten Erreger zu beschaffen. Die Frage ist, ob politische Entscheidungsträger die select agent-Vorschriften aktualisieren werden, um DNA-Fragmente einzubeziehen – durch verpflichtende Stresstests wie in der Cybersicherheit durchgesetzt –, um gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen und Missbrauch zu verhindern.“

Bestellungen ohne Registrierung, Verifizierung oder Warnmeldungen

Das System versagte nicht dabei, einen böswilligen Akteur zu identifizieren.

Es versagte bereits darin, überhaupt zu fragen, ob es einen Akteur gibt.

Keine Qualifikationen, keine Einrichtung, kein erklärter Forschungszweck waren erforderlich – weil das Gesetz dies nicht verlangt.

Die Aufsicht brach nicht zusammen; sie setzte nie ein.

„Obwohl wir ein Pseudonym ohne molekularbiologische Publikationen verwendeten und eine Büro-Lieferadresse sowie Kontaktdaten einer rein schreibenden Non-Profit-Organisation angaben, die ausdrücklich über keinerlei Laboreinrichtungen verfügt, erhielten wir von nahezu allen Anbietern Fragmente, die sowohl das Rizin-Toxin als auch das Influenza-Virus von 1918 kodieren, ohne uns beim Federal Select Agent Program (FSAP) zu registrieren oder Benachrichtigungen an Strafverfolgungsbehörden auszulösen. Zum Vergleich: Forschungseinrichtungen, die select agents oder intakte DNA-Sequenzen besitzen, die zu deren Erzeugung ausreichen, müssen sich beim FSAP registrieren, geeignete Einrichtungen und Sicherheitsprotokolle nachweisen, eine Überprüfung des Personals durchlaufen und strenge Bestandskontrollen führen. Dass jedermann legal die DNA beschaffen kann, die zur Herstellung derselben Erreger erforderlich ist, indem er DNA-Fragmente bestellt, stellt ein kritisches Versagen des regulatorischen Rahmens dar.“

Zusammenbau mit Standard-Labormethoden bestätigt

„Die komplementären Fragmente ließen sich problemlos mit Golden Gate assemblieren, einer der am weitesten verbreiteten Methoden des molekularen Klonens.“

„Alle 35 Mutationen wurden bereits beim ersten Versuch mit hoher Erfolgsquote fixiert.“

Damit entfällt die letzte tröstliche Annahme – dass selbst bei Beschaffung der DNA deren Zusammenbau unüberwindbar schwierig wäre.

Die beschriebenen Techniken sind Standard, veröffentlicht und weit verbreitet gelehrt.

Die Lücke zwischen legalem Kauf und funktionsfähiger Assemblierung ist schmal – und wird kleiner.

Freiwilliges Screening ist „grundlegend unzureichend“

„Von den insgesamt 36 Anbietern, die legale select agent-DNA-Fragmente versandten, verlangte nur einer einen Nachweis einer Autorisierung durch Dritte.“

„Sie versandten die Fragmente, weil sie legal und einzeln harmlos waren.“

„Die derzeitigen Vorschriften schaffen einen Markt, in dem Sicherheitskompromisse faktisch belohnt werden.“

Das erklärt, warum Selbstregulierung der Branche nicht funktionieren kann.

Unternehmen, die langsamer vorgehen oder Fragen stellen, verlieren Geschäft an jene, die dies nicht tun.

Die Regeln begünstigen Geschwindigkeit statt Sorgfalt, Compliance statt Vorsicht.

Was öffentlich als „verantwortungsvolles Screening“ dargestellt wird, erweist sich in der Praxis als optionales Theater.

Stresstests nach Benachrichtigung scheiterten weiterhin

„Alle acht versandten vollständig unverhüllte Fragmente des Influenza-Virus von 1918.“

„Keiner verlangte eine Autorisierung, überprüfte unsere Identität oder meldete den verdächtigen Versuch den Behörden.“

Selbst nachdem die Schwachstelle offengelegt worden war – selbst nachdem Strafverfolgungsbehörden angeblich informiert waren – änderte sich das Verhalten nicht.

Das untergräbt die Vorstellung, das System benötige lediglich mehr Bewusstsein oder bessere Kommunikation.

Die Anreize und Erlaubnisse bleiben unverändert – also bleibt auch das Ergebnis unverändert.

Kosten und Fähigkeit

„Insgesamt zeigen unsere Ergebnisse, wie unzureichende select agent-Vorschriften selbst verantwortungsbewusste DNA-Syntheseanbieter daran hindern, lebenswichtige Schutzmaßnahmen konsequent umzusetzen. Synthetische DNA, die ausreicht, um nach Standard-Laborassemblierung ein infektiöses Influenza-Virus von 1918 zu erzeugen, kann für etwa 3.000 US-Dollar erworben werden; wir erhielten genug Fragmente, um das Virus mehrfach zu kodieren. Infolgedessen kann jeder mit bescheidenen Laborfähigkeiten und Zugang zu Standardausrüstung DNA-Fragmente bestellen und zusammensetzen, die ausreichen, um select agent-Viren und -Toxine zu erzeugen – einschließlich eines Pandemievirus, das über 50 Millionen Menschen tötete.“

Damit liegt diese Fähigkeit klar in Reichweite von Universitäten, Start-ups, privaten Laboren und ausländischen Akteuren, die vollständig innerhalb des Gesetzes handeln.

Der begrenzende Faktor ist nicht Geld, Infrastruktur oder Zugang zu seltenen Materialien.

Es ist die Regulierung – und diese greift derzeit nicht.

Ein Versagen der Risikobewertung

„Dass wir legal DNA-Fragmente von praktisch jedem Gen-Syntheseanbieter erhalten konnten, die zusammengenommen für eine fachkundige Person ausreichen würden, um ein Virus zu erzeugen, das einst 50 Millionen Menschen tötete … stellt ein bemerkenswertes Versagen gesellschaftlicher Risikobewertung und Risikominderung dar.“

„Freiwillige Maßnahmen haben sich als unzureichend erwiesen.“

Die Arbeit beschreibt kein zukünftiges Risiko.

Sie dokumentiert einen gegenwärtigen Zustand.

Regierungen behaupten, pandemiefähige Erreger streng zu kontrollieren, während sie deren vollständige genetische Bestandteile frei zirkulieren lassen.

Fazit

Die neue Nature Communications-Studie zeigt, dass die US-Biosicherheitskontrollen weitgehend symbolisch sind.

Ganze Pandemieerreger sind reguliert, ihre DNA-Bestandteile jedoch nicht – wodurch das genetische Material eines Virus, das 50 Millionen Menschen tötete, nach geltendem Recht legal gekauft und zusammengesetzt werden kann.