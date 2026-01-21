Studie bringt Säuglingssterblichkeit mit Impfungen in Verbindung

„Die Frage ist nicht ob, sondern wie viele Kinder durch gleichzeitige Impfungen sterben“

Seit Jahrzehnten bestreiten Gesundheitsbehörden weltweit jeden Zusammenhang zwischen Impfungen und Säuglingssterblichkeit, einschließlich des sogenannten plötzlichen Kindstods. Eine neue US-amerikanische Preprint-Studie verschärft nun die Debatte: Eine Analyse von Daten des Gesundheitsministeriums des Bundesstaates Louisiana deutet darauf hin, dass Säuglinge, die im zweiten Lebensmonat geimpft wurden, im dritten Lebensmonat ein höheres Sterberisiko hatten als ungeimpfte Kinder. Die Wissenschaftler von Children’s Health Defense, die die Analyse durchgeführt haben, drängen auf Transparenz und fordern Gesundheitsbehörden auf, vergleichbare Datensätze für unabhängige Analysen bereitzustellen.

Das Gesundheitsministerium von Louisiana stellte den Forschern Brian Hooker und Karl Jablonowski von Children’s Health Defense (CHD) – der impfkritischen Organisation, die von dem heutigen US-Gesundheitsminister Robert Kennedy gegründet wurde – einen Datensatz von 5.800 Kindern zur Verfügung, die zwischen 2013 und 2024 vor ihrem dritten Geburtstag starben. Von diesen Kindern konnten 1.775 mit ihren Impfdaten verknüpft werden.

Die Analyse von Hooker und Jablonowski konzentrierte sich anschließend auf eine Untergruppe von 1.225 Kindern, die die ersten 90 Lebenstage überlebt hatten. Dabei stellten sie fest, dass Säuglinge, die in ihrem zweiten Lebensmonat (60–90 Tage alt) geimpft wurden, im dritten Lebensmonat (90–120 Tage alt) ein höheres Sterberisiko hatten als ungeimpfte Säuglinge. Das erhöhte Sterberisiko lag – je nach analysiertem Impfstoff – zwischen 29 und 74 Prozent. Die stärkste einzelne Assoziation wurde für den Rotavirus-Impfstoff berichtet: ein um 74 Prozent erhöhtes Sterberisiko, das laut den Autoren statistisch signifikant war. In allen Vergleichen innerhalb des Datensatzes wiesen ungeimpfte Kinder in der Altersgruppe von 90–120 Tagen die niedrigsten Sterberaten auf.

Darüber hinaus wurden Kinder, die alle fünf in den USA empfohlenen Erstimpfungen für zwei Monate alte Säuglinge erhalten hatten – Diphtherie-Keuchhusten-Tetanus, Polio, Rotavirus, Haemophilus influenzae Typ b (Hib) und Pneumokokken – mit Säuglingen verglichen, die in ihrem zweiten Lebensmonat keine dieser Impfungen bekommen hatten. Babys, die alle fünf Impfstoffe erhielten, hatten im dritten Lebensmonat ein um 60 Prozent höheres Sterberisiko als ungeimpfte Kinder. Dieser Wert stieg auf 68 Prozent, wenn sie zusätzlich kurz nach der Geburt gegen Hepatitis B geimpft worden waren. Bei Mädchen lag das erhöhte Sterberisiko im dritten Lebensmonat sogar bei 112 Prozent. Die Autoren vermuten unter Bezugnahme auf frühere Forschung, dass dies mit einer stärkeren Immunreaktion bei Frauen nach Impfungen zusammenhängen könnte, die sich in einer höheren Rate von Nebenwirkungen äußert.

„Nach epidemiologischen Maßstäben ist es ein sehr kleiner Datensatz, aber er gehört dennoch zu den größten und detailliertesten seiner Art“, sagte Jablonowski im Zusammenhang mit der Studie gegenüber The Defender, dem Nachrichtenmedium von CHD. „Ich hatte keine Erwartungen, was wir finden würden, weil es kein Vergleichsmaterial gibt. Eine Studie dieses Umfangs, mit diesem Detaillierungsgrad und mit Fokus auf den zweiten Lebensmonat, ist meines Wissens bislang noch nie durchgeführt worden.“

Jablonowski und Hooker fordern Gesundheitsbehörden und Forscher auf, vergleichbare verknüpfte Datensätze für unabhängige Analysen bereitzustellen, mit dem Argument, dass Transparenz entscheidend sei, um die Sicherheit von Impfstoffen auf Bevölkerungsebene zu bewerten. „Eine einzelne Studie führt nicht zu einem Konsens“, so Jablonowski. „Sie muss vielfach wiederholt werden – in jedem Bundesstaat, jeder Provinz oder jedem Land, das bereit ist hinzusehen. Ich bin sehr dankbar, dass CHD mit so mutigen Menschen im Bundesstaat Louisiana zusammenarbeiten konnte.“ Beide Forscher betonen, dass nur ein breiterer Zugang zu vergleichbaren Datensätzen – und eine unabhängige Wiederholung der Analyse – klären könne, ob die in Louisiana beobachteten Muster eine lokale Besonderheit oder ein allgemeineres Phänomen darstellen. „Jeder Bundesstaat, jede Provinz und jedes Land, in dem ein Impfregister mit einem Sterberegister verknüpft werden kann, kann diesen Beweis liefern.“

Ende Dezember veröffentlichten Hooker und Jablonowski ihre Analyse, die noch keiner kollegialen Begutachtung („Peer Review“) unterzogen wurde, auf Preprints.org. Kurz darauf versah der US-Internist Clayton J. Baker sie auf der Website des Brownstone Institute mit zusätzlichem Kontext. „Es gibt immer mehr wissenschaftliche Belege dafür, dass die gleichzeitige Verabreichung mehrerer Impfstoffe die Toxizität von Impfungen erhöht und zum Tod von Kindern führt“, schrieb er unmissverständlich. Baker verweist auf eine peer-reviewte Studie aus dem Jahr 2011 in der Fachzeitschrift Human & Experimental Toxicology. Darin verglichen die US-Forscher Neil Miller und Gary Goldman die Kindersterblichkeitsraten in dreißig entwickelten Ländern mit der Anzahl der Impfstoffe, die in jedem Land routinemäßig vor dem ersten Lebensjahr verabreicht werden. Sie fanden einen „sehr signifikanten statistischen Zusammenhang zwischen einer steigenden Anzahl von Impfdosen und einer steigenden Kindersterblichkeit“. Mit anderen Worten: Je mehr Impfungen in einem Land, desto höher die Sterblichkeit.

Baker führt zudem einen weiteren unbequemen Umstand an: In den USA existiert ein Entschädigungsprogramm für Impfschäden, das National Vaccine Injury Compensation Program (VICP) des Gesundheitsministeriums. Für betroffene Eltern ist es zwar nicht einfach, eine finanzielle Entschädigung zu erhalten, doch laut Baker seien dennoch rund fünfzig Fälle von Kindersterblichkeit durch das VICP entschädigt worden. Er bezeichnet dies als „überwältigenden Beweis“, dass Kinder durch Impfungen sterben. „Die Frage ist nicht, ob Kinder durch mehrere gleichzeitige Impfungen sterben, sondern wie viele Kinder sterben“, so Baker. Er gehört zu den Ärzten, die nie an der Sicherheit traditioneller Impfstoffe gezweifelt hatten, jedoch durch die gesundheitlichen Schäden der mRNA-Corona-Impfstoffe aufgerüttelt wurden und daraufhin auch die „gewöhnlichen“ Impfstoffe einer genaueren Betrachtung unterzogen.

Zu den bekanntesten Beispielen in den USA zählen der Kardiologe Peter McCullough und der Intensivmediziner Pierre Kory, die sich im Laufe der Zeit zu erfahrenen Kritikern des amerikanischen Impfprogramms entwickelt haben, das als das umfangreichste der Welt gilt. McCullough teilte die Preprint-Studie von Hooker und Jablonowski umgehend auf X und erzielte damit innerhalb einer Woche 350.000 Aufrufe.

Weltweit äußern sich zunehmend mehr Ärzte kritisch, auch in Japan. Im vergangenen März gelang es Kenji Yamamoto, Herz-Thorax-Chirurg am Okamura Memorial Hospital etwa 120 Kilometer von Tokio entfernt, einen aufsehenerregenden „Kommentar“ in der Fachzeitschrift Discover Medicine zu platzieren. Darin verwies er auf drei japanische Kinder, die kurz nach Impfungen gegen verschiedene Krankheiten starben.

Darunter war ein sechs Monate alter Säugling, der im November 2023 – trotz Erkältungssymptomen – gegen Hepatitis B, Hib, Pneumokokken, Keuchhusten, Diphtherie, Tetanus und Polio geimpft wurde. Am nächsten Tag wurde das Mädchen tot in ihrem Schlafzimmer aufgefunden. Tests auf Grippe und Covid-19 fielen negativ aus, sodass diese als Todesursache ausgeschlossen wurden. Im Januar 2024 erhielt ein gesundes zwei Monate altes Baby Impfungen gegen Hib, Rotavirus und Pneumokokken. Eine Stunde später wurde er mit Herzstillstand ins Krankenhaus eingeliefert, wo er verstarb. Nach Angaben der japanischen Behörden konnte in diesen Fällen kein „kausaler Zusammenhang“ mit den Impfstoffen festgestellt werden. Jablonowski erklärte im vergangenen Jahr in einer Reaktion auf Yamamotos Veröffentlichung gegenüber The Defender, dass gerade der zeitliche Abstand zwischen Impfung und Nebenwirkung „eine der Grundlagen“ zur Bestimmung von Kausalität sei. Die drei japanischen Todesfälle traten innerhalb von 24 Stunden nach den Impfungen auf.

Seit Jahrzehnten ist das Muster weltweit ähnlich: Kinder sterben mitunter nach Impfungen, aber nach Auffassung der Gesundheitsbehörden niemals „durch“ Impfungen. So selten solche tödlichen Vorfälle auch sein mögen – sie kommen auch in unserem Land vor. In den Niederlanden wurden im Laufe der Jahre Dutzende solcher Fälle gemeldet, doch in keinem dieser Fälle konnten die Behörden einen „kausalen Zusammenhang“ mit den Impfungen feststellen. Das erklärt, warum das RIVM seit Jahren unbeirrt behauptet, dass in den Niederlanden „keine Kinder“ an Impfungen sterben. Für betroffene Eltern bedeutet dies ein doppeltes Trauma: den Verlust ihres Kindes und die Leugnung des Geschehenen.

In anderen Bereichen der Gesellschaft geht man weniger verkrampft mit Impfschäden um, etwa in der Haustierbranche. Eine Aussage auf einer englischsprachigen Website, die von einem Hundezüchter stammt, spricht Bände: „Impfungen gegen zu viele Krankheiten auf einmal können bei manchen Rassen und Hunden das Immunsystem vollständig zerstören. Der Hund oder Welpe kann daran sterben. Ich habe das so oft erlebt, dass mein Zuchtvertrag inzwischen festhält, dass bei der Gabe mehrerer Impfstoffe an einem Tag die Gesundheitsgarantie erlischt.“

Geht es um Kinder, wird ein solcher Todesfall hingegen fast immer als tragische, aber zufällige Verkettung von Umständen abgetan, bei der ein Zusammenhang mit den Impfstoffen als „unwahrscheinlich“ gilt. Besonders die Diagnose „plötzlicher Kindstod“, die laut Rijksvaccinatieprogramma.nl nicht mit Impfungen in Verbindung steht, erweist sich dabei oft als bequemer Ausweg. In der geschützten Atmosphäre des Sprechzimmers wagt es ein Arzt mitunter noch, ein solches tragisches Ereignis gegenüber verzweifelten Eltern mit den Impfungen in Verbindung zu bringen – öffentlich jedoch nicht. Aus nachvollziehbaren Gründen: Wer als Mediziner die Sicherheit des staatlichen Impfprogramms offen infrage stellt, riskiert Schwierigkeiten und Ärger mit dem Gesundheits-Berufsgericht. Die Impfquote gilt schließlich als unantastbar.