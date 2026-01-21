Eine digitale ID allein reicht nicht aus, sie muss interoperabel sein, um Zugang zu Lebensdienstleistungen zu erhalten: Weltbank

Von The Sociable

Die digitale ID, in welcher Form auch immer, ist nur ein Rädchen im Getriebe des digitalen Kontrollnetzes: Perspektive

Die digitale ID allein reicht der Weltbank nicht aus; sie muss mit der digitalen öffentlichen Infrastruktur (DPI) kompatibel sein, um den Zugang zu allen Lebensdienstleistungen kontrollieren zu können.

Ohne eine Verbindung zu allen Diensten, die Regierungen und Unternehmen von ihren Bürgern und Kunden verlangen, ist die digitale ID allein nicht sehr nützlich, sondern vielmehr der erste Schritt, um das zu erschließen, was die Weltbank als „ihr volles Potenzial” bezeichnet – nämlich sie in das digitale Kontrollnetzwerk namens DPI einzubinden.

„Die digitale ID ist ein wichtiger Baustein der digitalen Transformation, aber allein kann sie ihr Potenzial nicht voll ausschöpfen. Ihr Wert liegt in einer umfassenderen digitalen öffentlichen Infrastruktur – den Systemen, die digitale Dienste miteinander verbinden: digitale ID, digitale Zahlungen und Datenaustausch.“ Weltbank, „Chancen erschließen: Wie digitale IDs das Leben in Sierra Leone verändern können“, Dezember 2025

#SierraLeone is strengthening its foundational ID system—expanding enrollment, testing backend improvements, and integrating with civil registration databases.



Learn more: https://t.co/lnlW61mFLq #ID4D pic.twitter.com/pwGRYgpsUD — World Bank Digital (@WBG_Digital) January 9, 2026

Übersetzung von „X“: #SierraLeone stärkt sein grundlegendes ID-System – durch die Ausweitung der Registrierung, die Verbesserung der Backend-Tests und die Integration mit Datenbanken zur Personenstandsregistrierung. Weitere Informationen: http://wrld.bg/847S50XJBYs#ID4D

DPI ist ein Technologie-Stack für den öffentlichen Sektor, der aus drei Hauptkomponenten besteht: digitale ID, schnelle Zahlungssysteme und massiver Datenaustausch zwischen öffentlichen und privaten Einrichtungen.

Im vergangenen Monat veröffentlichte die Weltbank einen Blogbeitrag mit dem Titel „Chancen erschließen: Wie digitale IDs das Leben in Sierra Leone verändern können“, in dem die Autoren das westafrikanische Land Sierra Leone als Testfeld für DPI vorstellten.

Für Sierra Leone „sind digitale IDs vielversprechend für öffentliche Dienstleistungen, aber es bestehen weiterhin Lücken“, argumentieren die Autoren.

Um das „volle Potenzial“ der digitalen ID auszuschöpfen, sagt die Weltbank Folgendes:

Interoperabilität ist wichtig – Systeme müssen miteinander verbunden sein, um einen Mehrwert zu bieten.

– Systeme müssen miteinander verbunden sein, um einen Mehrwert zu bieten. Vertrauen muss geschützt werden – Datenschutz und Sicherheit sind unerlässlich.

– Datenschutz und Sicherheit sind unerlässlich. Hindernisse müssen beseitigt werden – Kosten, Entfernungen und schlechte Konnektivität können durch Sozialschutzprogramme gemildert werden.

– Kosten, Entfernungen und schlechte Konnektivität können durch Sozialschutzprogramme gemildert werden. Auswirkungen fördern die Akzeptanz – Menschen nutzen digitale IDs, wenn sie ihnen das Leben erleichtern.

Fast Payment Systems + Digital ID = a powerful foundation for inclusive finance. Seamless onboarding, secure transactions, and greater access—built on interoperability and trust.



➡️ https://t.co/9pvzeXfHas #FastPayments pic.twitter.com/qxtJT7s4VM — World Bank Digital (@WBG_Digital) January 8, 2026

Übersetzung von „X“: Schnelle Zahlungssysteme + digitale ID = eine leistungsstarke Grundlage für inklusive Finanzdienstleistungen. Nahtloses Onboarding, sichere Transaktionen und besserer Zugang – basierend auf Interoperabilität und Vertrauen.

Interoperabilität ist für digitale IDs von entscheidender Bedeutung, da sie mit nahezu allen Bereichen verbunden sein müssen, die für die Teilhabe an der Gesellschaft erforderlich sind.

„Von Echtzeit-Zahlungen bis hin zum Zugang zu Bildung, Gesundheit, Finanzen und sozialer Absicherung – digitale Schienen entfalten ihre größte Wirkung, wenn sie direkt mit Dienstleistungen verbunden sind“, so die Weltbank.

Digitale ID und digitale Identität sind zwei Begriffe, die oft synonym verwendet werden, aber für verschiedene Menschen unterschiedliche Bedeutungen haben.

ID steht für Identifikation; sie zeigt oder beweist, wer Sie sind.

Identität hingegen sind Sie selbst! Es ist Ihr charakteristisches Merkmal oder Ihre Persönlichkeit, die Ihre Überzeugungen und Verhaltensweisen umfasst.

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) hat bereits 2018 in seinem Bericht „Identität in einer digitalen Welt: Ein neues Kapitel im Sozialvertrag“ die Interoperabilität der digitalen Identität ins Auge gefasst.

„Unsere Identität ist buchstäblich das, was wir sind, und mit dem Fortschreiten der digitalen Technologien der vierten industriellen Revolution wird unsere Identität zunehmend digitaler […] Diese digitale Identität bestimmt, auf welche Produkte, Dienstleistungen und Informationen wir zugreifen können – oder umgekehrt, was uns verschlossen bleibt.“ Weltwirtschaftsforum, Identität in einer digitalen Welt: Ein neues Kapitel im Sozialvertrag, September 2018

Als der britische Premierminister Keir Starmer ankündigte, dass alle Briten eine digitale ID benötigen würden, um arbeiten zu können, war der Beschäftigungsaspekt nur eine von vielen Anwendungen oder Dienstleistungen, für die eine digitale ID erforderlich wäre.

Selbst wenn diese Entscheidung rückgängig gemacht würde, würde dies die Einführung der digitalen ID nicht aufhalten, sondern lediglich diese spezielle Anwendung – die Anforderung für eine Beschäftigung – vorübergehend aussetzen.

Unterdessen hat die nigerianische Regierung bereits angekündigt, dass digitale Ausweise und DPI für „wichtige Lebensereignisse” von der Geburt bis zum Tod erforderlich sein würden.

„Die Bundesregierung Nigerias hat es sich zur Aufgabe gemacht, digitale Technologien sinnvoll einzusetzen, um die Nigerianer in diesen bedeutenden und tiefgreifenden Zeiten zu unterstützen, damit sie sich in den Staat integrieren und von der Wiege bis ins hohe Alter die Vorteile der Staatsbürgerschaft genießen können.“ Unterstützung bei Lebensereignissen: Das Rahmenwerk für die digitale öffentliche Infrastruktur Nigerias, März 2025

„Die nigerianische DPI wird wichtige Meilensteine wie Geburtenregistrierung, medizinische Grundversorgung, Impfungen, Stipendien für Studenten, Eheschließungen, Hypotheken, Renten, Ruhestand usw. unterstützen.“ Unterstützung von Lebensereignissen: Das Rahmenwerk für die digitale öffentliche Infrastruktur Nigerias, März 2025

Die Weltbank selbst ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen, und fast alle Weltbank-Organisationen, die sich für die Beschleunigung des Ausbaus der globalen digitalen öffentlichen Infrastruktur einsetzen, werden von der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung finanziert.

Zu diesen von Gates unterstützten Weltbank-Organisationen gehören:

Die Payment Systems Development Group ( PSDG )

) Das Projekt FASTT (Frictionless Affordable Timely Transactions)

(Frictionless Affordable Timely Transactions) Die Initiative „Identification for Development” (ID4D)

Die Gates Foundation ist ein wichtiger Geldgeber für das Programm „Finance for Development“ (F4D) der Weltbank, das auch von VISA, der Europäischen Kommission und den Regierungen Österreichs, Kanadas und der Schweiz unterstützt wird.

Nahezu alle DPI-Finanzmittel stammen von der Gates Foundation.

Sowohl Nigeria als auch Sierra Leone haben sich dem Projekt „50-in-5“ der Vereinten Nationen und der Gates Foundation angeschlossen, dessen Ziel es ist, bis 2028 in mindestens 50 Ländern eine DPI-Komponente zu installieren.

Im vergangenen Oktober gab die „50-in-5“-Kampagne bekannt, dass sie nur zwei Jahre nach ihrem offiziellen Start einen Meilenstein von 30 Ländern erreicht habe.

Die digitale ID, in welcher Form auch immer, ist nur ein Rädchen im Getriebe des digitalen Kontrollnetzes.

Wenn sie über DPI mit allen Lebensbereichen verknüpft ist, ist die digitale ID der erste Schritt zur Schaffung eines Systems der sozialen Gerechtigkeit, in dem sogenanntes „gutes Verhalten” belohnt und sogenanntes „schlechtes Verhalten” bestraft wird.