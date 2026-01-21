Trump kündigt seinen Gaza-„Friedensrat“ an; er ist genauso schlimm, wie man ihn sich vorstellt

Alan Mosley

Am 16. Januar stellte die Trumpadministration ein neues Gremium zur Überwachung des Wiederaufbaus und der Regierungsführung im Gazastreifen vor. Der sogenannte „Friedensrat“, so Trumps Versprechen, sollte ein technokratisches Komitee durch die nächste Phase des Schein-Waffenstillstands führen und beim Wiederaufbau des durch fast zwei Jahre Krieg verwüsteten Gebiets helfen. Zu den Gründungsmitgliedern des Gremiums gehören der ehemalige britische Premierminister Tony Blair, Trumps Schwiegersohn Jared Kushner, US-Außenminister Marco Rubio und der vom Immobilienentwickler zum Sondergesandten ernannte Steve Witkoff; der Private-Equity-Manager Marc Rowan, Weltbankpräsident Ajay Banga und der stellvertretende nationale Sicherheitsberater der USA, Robert Gabriel, vervollständigen die Liste. Diese ernannten Personen sind mit der Überwachung des Aufbaus von Kapazitäten im Bereich der Regierungsführung, der regionalen Beziehungen, des Wiederaufbaus und der umfangreichen Finanzierung beauftragt. Der bulgarische Diplomat Nikolaj Mladenow, ein ehemaliger UN-Beamter, wird als Hoher Repräsentant für Gaza fungieren.

Befürworter beschreiben die Vereinbarung als pragmatische Übergangslösung. Kritiker sehen darin etwas weitaus Bedrohlicheres. Experten argumentieren, der Plan ähnele einer Kolonialverwaltung und vergleichen ihn mit „Imperialismus im Gewand eines Friedensprozesses“. Sie merken an, er erinnere „leider an koloniale Praktiken“. Die Überwachung eines besetzten Gebiets durch ein internationales Gremium unter dem Vorsitz derjenigen Macht, die den Krieg finanziert, ohne nennenswerte palästinensische Vertretung, klingt weniger nach Selbstbestimmung als nach Vizekönigreich.

Am Friedensrat wirklich alarmierend sind nicht nur seine Struktur, sondern auch seine Mitglieder. Die meisten der ernannten Mitglieder haben eine Vergangenheit, die Unparteilichkeit und Frieden ad absurdum führt. Sie vertreten Regierungen und Industrien, die Kriege im Nahen Osten finanziert und geführt haben. Bewohner des Gazastreifens, Menschenrechtsaktivisten und internationale Analysten fragen sich, warum diejenigen, die für die Zerstörung verantwortlich sind, den Wiederaufbau beaufsichtigen sollten. Ein genauerer Blick auf jedes Mitglied verdeutlicht ihre Interessenkonflikte.

Tony Blair: Der Verfechter des Irakkriegs

Tony Blair, der britische Premierminister während des Irakkriegs 2003, wird für seine Rolle weithin verurteilt. In weiten Teilen der arabischen Welt gilt er als Kriegsverbrecher. Viele Palästinenser halten seine Einbindung in das Nahost-Quartett für lächerlich und schädlich, ein britischer Abgeordneter nannte sie sogar empörend. Blairs Amtszeit als Nahost-Gesandter des Nahost-Quartetts brachte kaum Fortschritte, und er gilt als voreingenommen gegenüber Israel. Die Bevölkerung des Gazastreifens empfindet seine Ernennung – ausgerechnet durch das Land, das in den Irak einmarschiert ist – als Beleidigung.

Blairs Ungeeignetheit reicht tiefer als sein persönlicher Ruf. Anfang 2025 arbeitete er gemeinsam mit israelischen und amerikanischen Strategen am Kriegsplan für Gaza und wurde als potenzieller „Generalgouverneur“ des Gebiets gehandelt. Trump selbst spekulierte über ethnische Säuberungen und eine glamouröse „Gaza-Riviera“ – eine Idee, die Blair nicht öffentlich zurückwies. Gleichzeitig zerstörte Israel Gaza-Stadt und ließ die Bewohner verhungern. Anstatt als neutraler Vermittler aufzutreten, hat sich Blair seit Langem mit dem Krieg gegen den Terror verbündet und eine Politik verfolgt, die die Besatzung zementiert und die Rechte der Palästinenser ignoriert.

Jared Kushner: Vetternwirtschaft und Immobilienfantasien

Jared Kushners „Deal des Jahrhunderts“ von 2019 wurde von den Palästinensern weitgehend boykottiert und als Bestechung in Höhe von 50 Milliarden Dollar abgetan, da er die Besatzung ignorierte und Anreize bot, die Rechte von Flüchtlingen zu missachten. Obwohl der Plan mit enormen Investitionssummen warb, wäre der Großteil des Geldes an regionale Regierungen und private Investoren geflossen, während der palästinensische Anteil nur als Kredit und unter der Bedingung gewährt worden wäre, dass die Palästinenser auf ihr Recht auf Rückkehr in ihre Heimat verzichten. In Anbetracht dessen boykottierten palästinensische Führer den Workshop in Manama, der zur Förderung des Deals gedacht war. Kushners enge Beziehung zum israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und seine Rolle bei der Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem unterstrichen die pro-israelische Ausrichtung des Plans.

Kushners spätere Äußerungen offenbaren eine Denkweise, die Gaza als Immobilieninvestition betrachtet. In einem Interview mit der Harvard-Universität sagte er, die Grundstücke am Wasser des Gazastreifens könnten „sehr wertvoll“ sein, wenn die Bewohner umgesiedelt würden, damit Israel „aufräumen“ könne. Er beklagte, dass Geld in Tunnel und Munition statt in „Bildung und Innovation“ geflossen sei. Er schlug vor, die Palästinenser vorübergehend in die Negev-Wüste umzusiedeln, während man Gaza dem Erdboden gleichmache, und versprach ihnen, sie könnten später zurückkehren.

Marco Rubio: Der Hardliner als Diplomat

Außenminister Marco Rubio hat Israels Kriegsziele stets bekräftigt. Bei einem Besuch in Jerusalem im Jahr 2025 schwor er, die Hamas zu vernichten, und weigerte sich, über einen Waffenstillstand zu verhandeln. Er warnte die Verbündeten, dass die Anerkennung eines palästinensischen Staates die Wahrscheinlichkeit eines Friedens verringern würde, und beharrte darauf, dass Gaza keine Zukunft habe, solange die Hamas nicht zerschlagen sei. Diese aggressive Rhetorik spiegelt eher Israels Agenda wider als die eines unparteiischen Diplomaten.

Rubios Weltanschauung ist ebenso kriegerisch. Er argumentiert, die Gewalt in der Region sei auf Irans Ambitionen zurückzuführen, befürwortet Sanktionen des „maximalen Drucks“ und lehnt einen Wiedereintritt in das Atomabkommen ab. Er bezeichnet die Hisbollah als „vollwertigen Agenten Irans“, nennt die Auslöschung ihrer Führung und der umliegenden Gebiete einen „Dienst an der Menschheit“ und setzt sich für einen Regimewechsel ein. Seine Kriegstreiberei spiegelt sich in seinen Geldgebern wider: Er hat über eine Million Dollar von pro-israelischen Gruppen und Hunderttausende von der US-amerikanischen Rüstungsindustrie erhalten. Kein Wunder, dass er Krieg statt Diplomatie als Lösung sieht.

Steve Witkoff: Immobilienmogul und ethisches Desaster

Steve Witkoff ist ein Luxusimmobilienentwickler ohne diplomatische Erfahrung. Er und Trump sicherten sich eine Investition von zwei Milliarden Dollar aus Abu Dhabi für ihr privates Kryptowährungsunternehmen – ein Geschäft, das bei Ethikbeauftragten Besorgnis auslöste, da Bundesbedienstete keine Zahlungen von ausländischen Regierungen annehmen dürfen. Witkoff ist weiterhin an dem Unternehmen beteiligt und hat seine Anteile noch nicht vollständig veräußert. Ehemalige Ethikberater weisen darauf hin, dass die Gewinnmaximierung aus einem offiziellen Amt sowohl gegen die Vergütungsklausel als auch gegen die Richtlinien des Amtes für Regierungsethik verstößt. All dies hat ihn jedoch nicht davon abgehalten, als Friedensbotschafter aufzutreten, was verdeutlicht, wie der Rat Geschäftsbeziehungen und Loyalität höher bewertet als Unparteilichkeit oder Fachkompetenz.

Sein Ausflug in die Diplomatie verlief ähnlich problematisch. Im Gazastreifen verkannte er die Fähigkeiten des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu und scheiterte daran, den Waffenstillstand zu verlängern oder zu erneuern. In der Ukraine und im Iran bot er Russland und Teheran Zugeständnisse an, nur um diese angesichts der Kritik wieder zurückzunehmen, was ein mangelndes Verständnis für die komplexen regionalen Dynamiken offenbart. Er räumte ein, naiv in diese Rolle gestartet zu sein und sich durch das Lesen von Büchern und das Ansehen von Dokumentationen in die Diplomatie eingearbeitet zu haben. Die Beauftragung eines Bauträgers, der noch in der Lernphase ist, mit dem Wiederaufbau des Gazastreifens verdeutlicht die Prioritäten des Rates: Persönliche Beziehungen und Profit haben Vorrang vor den Qualifikationen, die für einen gerechten und dauerhaften Frieden notwendig sind.

Marc Rowan: Milliardär und Israel-Aktivist

Marc Rowan, CEO von Apollo Global Management, ist ein bekennender Israel-Unterstützer, der sein Vermögen mobilisiert, um Institutionen zu bestrafen, die sich seiner Linie in der Israel-Frage nicht anschließen. Als die University of Pennsylvania ein palästinensisches Literaturfestival veranstaltete, führte er eine Alumni-Revolte an und rief wohlhabende Spender dazu auf, ihre Unterstützung zurückzuziehen und nur noch symbolische Spenden an die Universität zu leisten. Andere Milliardäre folgten seinem Beispiel. Rowan brachte die Autoren des Festivals mit ethnischer Säuberung in Verbindung, legte dafür aber keine Beweise vor; die Studentenzeitung konnte seine Behauptungen nicht bestätigen. Diese Kampagne untergrub die akademische Freiheit und spiegelte genau jene Boykotttaktiken wider, die er selbst anprangert.

Seine Verstrickungen reichen weit über die Hochschulpolitik hinaus. Rowan wurde zu einem wichtigen Spender für Trump, nachdem Apollo dem Immobilienunternehmen der Familie Kushner 184 Millionen Dollar geliehen hatte. Auf dem Höhepunkt der Pandemie bat er unter vier Augen Bundesbeamte, die Sicherheitenanforderungen für Ramschanleihen zu lockern, um seine Investitionen zu schützen. Gleichzeitig investierte er massiv in Politiker, die Sparmaßnahmen und Deregulierung befürworten. Sein Verhalten offenbart ein Muster: Er nutzt politischen Einfluss, um seine Finanzen zu schützen und gleichzeitig Institutionen zu unterdrücken, die die pro-israelische Orthodoxie infrage stellen. Die Berufung einer solchen Persönlichkeit in ein Friedensgremium legt nahe, dass finanzielle Interessen und ideologische Konformität wichtiger sind als das Wohl des Gazastreifens.

Ajay Banga: Privatisierung des Wiederaufbaus

Ajay Bangas Nominierung zum Präsidenten der Weltbank stieß auf Kritik von zivilgesellschaftlichen Gruppen. Diese argumentieren, dass seine Vergangenheit in Konzernen wie Mastercard, Citigroup, PepsiCo und Nestlé eine Voreingenommenheit gegenüber privatwirtschaftlichen Lösungen erkennen lässt. Bei Mastercard befürwortete er räuberische Finanzierungsmodelle; in Südafrika führte ein staatliches Sozialhilfeprojekt in Partnerschaft mit Net1 dazu, dass die Leistungsempfänger mit überhöhten Gebühren und unlauteren Kreditvergabepraktiken belastet wurden. Anstatt den Schaden anzuerkennen, hat Banga die Nutzung von privatem Kapital noch verstärkt und argumentiert, dass ohne die Mobilisierung von Investoren nicht genügend Geld für Entwicklung vorhanden sei.

Kritiker bemängeln, dass dieselbe informelle Vereinbarung, die einen Amerikaner an die Spitze der Weltbank brachte, Banga mit wenig Transparenz ins Amt brachte. Jeff Hauser stellt fest, dass die von ihm geführten Konzerne die Ungleichheit verschärfen und nicht zu gemeinsamem Wohlstand beitragen. Sein Plan, für jeden Dollar Entwicklungshilfe fünf Dollar private Investitionen anzuziehen, stilisiert den Wiederaufbau zu einer Gewinnchance statt zu einem humanitären Gebot um. Ein solches Vorgehen birgt die Gefahr, Gaza in ein Testfeld für neoliberale Experimente zu verwandeln und Investoren gegenüber vertriebenen Familien zu bevorzugen.

Robert Gabriel: Politischer Strippenzieher

Robert Gabriel, stellvertretender nationaler Sicherheitsberater, ist ein politischer Strippenzieher. Seine Karriere war der Förderung rechtsextremer Interessen gewidmet, nicht der Diplomatie. Er war politischer Berater von Stephen Miller während Trumps erstem Wahlkampf und wirkte an einigen der schärfsten Reden der Regierung zum Thema Einwanderung mit. Später arbeitete er als Sonderassistent für Miller im Weißen Haus, bevor er zu Fox News wechselte, wo er Beiträge für Laura Ingraham’s Primetime-Show produzierte und Argumentationsmuster gegen Flüchtlinge und Muslime entwickelte. Dieser Hintergrund zeugt nicht nur von mangelnder Erfahrung in der Konfliktlösung, sondern auch von einer ideologischen Feindseligkeit gegenüber eben jener Bevölkerungsgruppe, der er eigentlich helfen soll.

Zuletzt arbeitete Gabriel eng mit Susie Wiles zusammen, der Wahlkampfmanagerin, die Trumps Comeback orchestrierte, und leitete Gabriel Strategies, eine Beratungsfirma, die Millionen von Trump-nahen Komitees erhielt. Seine Berufung in den Gaza-Ausschuss besiegelt die Transformation der US-Außenpolitik zu einer Erweiterung der innenpolitischen Operationen. Dies unterstreicht, dass es dem Gremium nicht darum geht, den Palästinensern zuzuhören, sondern die Narrative Trumps zu bekräftigen und Gefolgsleute zu belohnen. Gabriels Anwesenheit garantiert daher nahezu, dass Entscheidungen parteipolitisch und nicht nach humanitären Erfordernissen getroffen werden.

US-Finanzierung befeuert den Krieg

Jede Bewertung des Gremiums muss berücksichtigen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika kein neutraler Vermittler sind. Die US-Militärhilfe an Israel hat seit Oktober 2023 rund 21,7 Milliarden US-Dollar erreicht, und Israels Flotte von F-15, F-16, F-35 und die meisten Kampfhubschrauber stammen aus US-amerikanischer Produktion. Zusätzliche Operationen treiben die US-Gesamtausgaben auf über 31 Milliarden US-Dollar, während mehr als ein Zehntel der Bevölkerung des Gazastreifens getötet oder verletzt und über fünf Millionen Menschen vertrieben wurden. Analysten merken an, dass Israel ohne US-Waffen und -Logistik kaum in der Lage wäre, seinen Angriff aufrechtzuerhalten, und warnen davor, dass die fortgesetzte Unterstützung Washington in einen größeren Krieg hineinziehen könnte. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass Israels Kriege im Gazastreifen, im Libanon und im Iran ohne die Unterstützung der USA nicht fortgeführt werden könnten. Kurz gesagt: Die Architekten des Friedensrates stammen aus genau dem Land, das die Zerstörung finanziert, die sie nun angeblich beheben wollen.

Ein grotesker Frieden

Der Friedensrat kann nicht isoliert von diesem Kontext betrachtet werden. Es handelt sich um ein von den USA geführtes Projekt, dessen Mitglieder Kriege angezettelt, von regionaler Instabilität profitiert und Israels militärische Ziele vertreten haben. Er schließt die Bevölkerung des Gazastreifens aus, behandelt das Gebiet als Labor für neoliberale Umgestaltung und geht davon aus, dass Frieden von Washington, London und der Wall Street diktiert werden kann. Währenddessen fallen weiterhin israelische Bomben, eine Blockade verhindert die Versorgung mit lebensnotwendigen Gütern, und die US-Steuerzahler finanzieren diesen Angriff.

Diese Vorgehensweise verstößt gegen moralische und verfassungsrechtliche Prinzipien. Wer an Selbstverwaltung glaubt, sollte sich gegen ein fremdes Gremium wehren, das einem besetzten Gebiet aufgezwungen wird. Wer sich gegen endlose Kriege ausspricht, sollte bedenken, dass dieselben Funktionäre, die den Einmarsch in den Irak befürworteten, ethnische Säuberungen im Gazastreifen vorschlugen und die Vernichtung der Hamas fordern, sich nun als Friedensstifter inszenieren. Wenn dieses Gremium überhaupt etwas erreicht, dann wird es die Verschleierung der Verantwortung für die anhaltenden Gräueltaten. Echter Frieden für Gaza wird nicht von einflussreichen Gremien oder privaten Investoren kommen; er wird erst dann eintreten, wenn die Bombardierungen aufhören, die Blockade beendet wird und die Palästinenser wieder die Kontrolle über ihre eigene Zukunft erlangen.