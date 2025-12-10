STUDIE: Häufige Impfungen stehen im Zusammenhang mit einem um 38–50% erhöhten Risiko für Demenz und Alzheimer

Die größte jemals durchgeführte Studie zu Impfungen und Demenz (n=13,3 Millionen) zeigt: Das Risiko steigt mit der Anzahl der Impfungen, bleibt über ein ganzes Jahrzehnt erhöht und ist nach Grippe- und Pneumokokken-Impfungen am stärksten ausgeprägt.

Die bisher umfassendste und rigoroseste Studie zu Impfungen und Demenz – mit 13,3 Millionen Erwachsenen aus Großbritannien – enthüllt ein alarmierendes Muster: Personen, die gängige Erwachsenenschutzimpfungen erhalten haben, hatten ein signifikant höheres Risiko, sowohl an Demenz als auch an Alzheimer zu erkranken.

💉🤧Grippeimpfungen sind ein Komplettversagen: Sie erhöhen Ihr Risiko für Demenz um 38 %, für Alzheimer um 50 % und für Grippe um 27 %.



Die bislang größte Studie zum Zusammenhang zwischen Impfungen und Demenz (n = 13,3 Millionen) kommt zu dem Ergebnis, dass gängige Impfstoffe…

Das Risiko steigt mit der Anzahl der Impfstoffdosen, bleibt über zehn Jahre erhöht und ist nach Impfungen gegen Influenza und Pneumokokken am stärksten. Mit jeder zusätzlichen statistischen Kontrolle wird der Zusammenhang deutlicher, konsistenter und immer schwerer zu erklären.

Kritisch ist, dass diese Zusammenhänge auch nach einer sehr breiten Kontrolle möglicher Störfaktoren bestehen bleiben, darunter Alter, Geschlecht, sozioökonomischer Status, BMI, Rauchen, alkoholbedingte Störungen, Bluthochdruck, Vorhofflimmern, Herzinsuffizienz, koronare Herzkrankheit, Schlaganfall, periphere Gefäßerkrankung, Diabetes, chronische Nieren- und Lebererkrankung, Depression, Epilepsie, Parkinson, Krebs, Schädel-Hirn-Trauma, Hypothyreose, Osteoporose und zahlreiche Medikamente wie Schmerzmittel, Statine, Blutplättchenhemmer, Immunsuppressiva und Antidepressiva.

Selbst nach all diesen Kontrollen bleiben die erhöhten Risiken stabil und deutlich.

Geimpfte Erwachsene hatten ein um 38% höheres Demenzrisiko

Das primäre angepasste Modell zeigt, dass Erwachsene mit gängigen Impfungen (Influenza, Pneumokokken, Gürtelrose, Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten) ein

38% höheres Risiko haben, an Demenz zu erkranken (Odds Ratio 1,38).

Dies widerlegt die verbreitete Vorstellung, Impfstoffe würden vor Demenz schützen, und die tiefergehenden Resultate sind sogar noch beunruhigender.

Das Alzheimer-Risiko ist noch höher – 50% Anstieg

In den ergänzenden Tabellen verbirgt sich ein noch alarmierenderes Ergebnis: Betrachtet man speziell Alzheimer, verstärkt sich der Zusammenhang:

50% erhöhtes Alzheimer-Risiko (angepasste Odds Ratio 1,50).

Dies zeigt, dass der Effekt nicht zufällig ist. Die Assoziation ist für die schwerste Unterform der Demenz besonders stark.

Deutlicher Dosis-Wirkungs-Zusammenhang: Mehr Impfstoffe = höheres Risiko

Die Studie zeigt bei allen Dosis-Antwort-Modellen das gleiche Muster:

Demenz (alle Typen):

1 Impfdosis → OR 1,26 (26% höheres Risiko)

2–3 Dosen → OR 1,32 (32% höheres Risiko)

4–7 Dosen → OR 1,42 (42% höheres Risiko)

8–12 Dosen → OR 1,50 (50% höheres Risiko)

≥13 Dosen → OR 1,55 (55% höheres Risiko)

Alzheimer zeigt denselben, sogar stärkeren Trend:

1 Dosis → OR 1,32 (32% höheres Risiko)

2–3 Dosen → OR 1,41 (41% höheres Risiko)

≥4 Dosen → OR 1,61 (61% höheres Risiko).

Zeitlicher Verlauf: Risiko steigt bald nach Impfung und bleibt jahrelang erhöht

Das höchste Demenzrisiko liegt 2 bis 4,9 Jahre nach Impfung bei OR 1,56. Danach nimmt das Risiko langsam ab, bleibt aber dauerhaft erhöht – auch nach 12,5 Jahren liegt es noch auf einem signifikant erhöhten Niveau (OR 1,28). Diese Persistenz spricht gegen bloße Diagnostik-Verzerrungen und deutet auf langfristige biologische Auswirkungen hin.

Selbst nach einer zehnjährigen Verzögerung bleibt das erhöhte Risiko erhalten (Demenz OR 1,20; Alzheimer OR 1,26), was eine einfache Erklärung durch häufigere Arztbesuche ausschließt.

Influenza- und Pneumokokken-Impfstoffe treiben den Effekt besonders stark an:

Influenza: Demenz OR 1,39, Alzheimer OR 1,49

Pneumokokken: Demenz OR 1,12, Alzheimer OR 1,15

Diese Impfstoffe zeigen ebenfalls den Dosis-Wirkungszusammenhang.

Alle Analysen zusammengenommen zeigen ein klares Bild:

Konsistenter Zusammenhang zwischen vermehrten Impfungen und höherem Demenzrisiko

Stärkerer Zusammenhang bei Alzheimer als bei allgemeiner Demenz

Deutlicher Dosis-Wirkungs-Effekt

Lang anhaltender zeitlicher Effekt nach Impfung

Influenza- und Pneumokokken-Impfungen prägen das Ergebnis besonders

Zusammenhang bleibt selbst nach 10 Jahren und bei Vergleichen mit anderen Gruppen bestehen

Dies ist ein robustes epidemiologisches Signal.

In der größten jemals durchgeführten Studie zu Impfungen und Demenz gehen häufige Erwachsenenschutzimpfungen mit einem um 38% erhöhten Demenzrisiko und einem um 50% erhöhten Alzheimer-Risiko einher. Das Risiko steigt mit der Anzahl der Impfungen, hält über zehn Jahre an und ist für Grippe- und Pneumokokkenimpfungen am höchsten.

Nicolas Hulscher, MPH

Epidemiologe und Stiftungsadministrator, McCullough Foundation.