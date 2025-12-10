Von Tyler Durden

In den fast 3.100 Seiten starken National Defense Authorization Act (NDAA) wurde eine Bestimmung aufgenommen, die „Freigabe“ und „Transparenz“ in Bezug auf die Ursprünge der COVID-19-Pandemie und die Geheimdienste der Trump-Regierung dazu verpflichtet, ihre Geheimdienstinformationen über das Wuhan Institute of Virology zu veröffentlichen, wo die COVID-Forschung im Oktober 2014 von der Obama-Regierung mit einer Förderung an die EcoHealth Alliance, eine von Peter Daszak geleitete gemeinnützige Organisation in New York City, ausgelagert wurde.

Chinesische Virologin Shi Zhengli von WIV

Im März 2018 reichte Daszak bei der DARPA einen Förderantrag mit dem Titel „Project DEFUSE” (kurz für „Defusing the Threat of Bat-borne Coronaviruses”, zu Deutsch: „Die Gefahr durch Coronaviren von Fledermäusen entschärfen”) ein, dessen Ziel es war, genetisch veränderte Coronaviren von Fledermäusen mit erhöhtem Infektionspotenzial für Menschen zu entwickeln – einschließlich Eigenschaften, die eine Übertragung über Aerosole (Luft) ermöglichen könnten. Der Antrag wurde schließlich von der DARPA aus Sicherheitsgründen abgelehnt – allerdings könnten bestimmte Komponenten von besonderem Interesse weiterverfolgt werden, „wenn Finanzmittel zur Verfügung stünden”.

Mal sehen, ob der NDAA mit dieser Formulierung verabschiedet wird – und ob er die oben genannten von Fauci finanzierten Abenteuer in Wuhan bestätigt. Bemerkenswert ist, dass Peter Daszak – im Gegensatz zu Fauci – nicht von dem ehemaligen Präsidenten Joe Biden und dem berüchtigten Autopen begnadigt wurde.

Der Text des NDAA – insbesondere Abschnitt 6803 – fordert die Direktorin des Nationalen Nachrichtendienstes, Tulsi Gabbard, auf, gemeinsam mit den Leitern aller 18 US-Geheimdienste „eine Überprüfung der Freigabe von Geheimdienstinformationen“ im Zusammenhang mit „den Ursprüngen der Coronavirus-Krankheit 2019“ und im Zusammenhang mit „Bemühungen von Regierungsbeamten der Volksrepublik China“, die Ursprünge der Pandemie zu vertuschen.

„DNI Gabbard setzt sich weiterhin für die Freigabe von COVID-19-Informationen ein und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit dem Kongress, um die Wahrheit über die Versäumnisse in der Pandemiezeit mit dem amerikanischen Volk zu teilen“, erklärte ein Sprecher des DNI gegenüber Just the News.

Shi und Daszak beim Anstossen nachdem zahllose humanisierte Mäuse eines schrecklichen Covid-Todes starben

Erinnern Sie sich daran, dass während die Regierung uns unter Ausgangssperre stellte, Dr. Anthony Fauci und die Menschen in seinem Umfeld aktiv eine „Wet Market”-Erzählung erfanden, die die US-Forschung als möglichen Ursprung verschleiern sollte – obwohl seine eigenen Berater zunächst darauf bestanden hatten, dass COVID-19 künstlich hergestellt zu sein schien.

Unter anderem half das NIH bei der Finanzierung von Experimenten am WIV, bei denen gentechnisch veränderte Mäuse mit „chimären“ Hybriden von SARS-verwandten Fledermaus-Coronaviren infiziert wurden, was einige Wissenschaftler als inakzeptabel riskante Forschungbezeichnet haben. … Andersen legte dies am selben Abend in einer E-Mail an Fauci klar dar. „Die ungewöhnlichen Merkmale des Virus machen nur einen sehr kleinen Teil des Genoms aus (<0,1 %), sodass man sich alle Sequenzen sehr genau ansehen muss, um zu erkennen, dass einige der Merkmale (möglicherweise) manipuliert erscheinen”, schrieb Andersen in der E-Mail. „Ich sollte erwähnen“, fügte er hinzu, „dass Eddie, Bob, Mike und ich nach den heutigen Gesprächen alle zu dem Schluss gekommen sind, dass das Genom nicht mit den Erwartungen der Evolutionstheorie übereinstimmt. Aber wir müssen uns das noch viel genauer ansehen, und es sind noch weitere Analysen durchzuführen, sodass sich diese Meinungen noch ändern könnten.“ – The Intercept

Diejenigen, die diese Darstellung in Frage stellten, darunter ZeroHedge, wurden hart bestraft – während Medien wie die LA Times so weit gingen, Fauci zu unterstützen, dass sie die Meinung vertraten: „Die Behauptung, das COVID-Virus sei aus einem Labor entwichen, ist nicht nur ein Angriff auf die Wissenschaft, sondern auch eine Bedrohung für die öffentliche Gesundheit.“

Die Trump-Regierung hat unterdessen erneut begonnen, dem COVID-19-Virus auf den Grund zu gehen, berichtet Just the News und fügt hinzu: „Es gibt immer mehr Beweise – auch von Nicht-US-Geheimdiensten –, die darauf hindeuten, dass es aus dem Wuhan Institute of Virology stammt.“

Dennoch bleibt ein riesiger Berg an Geheimdienstinformationen über die Ursprünge des Virus weiterhin geheim, und der Kongress fordert nun von den Geheimdiensten unter Trump Klarheit.

Die chinesische Regierung weicht unterdessen weiterhin von der Möglichkeit eines Lecks im Labor in Wuhan ab und vertritt stattdessen die Theorie, dass COVID-19 aus Fort Detrick stammt, einer US-Militärbasis, auf der sich das US-Armee-Forschungsinstitut für Infektionskrankheiten (USAMRIID) und die Integrierte Forschungseinrichtung (IRF-Frederick) des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten (NIAID) befinden.

Zwar gibt es keine direkten Beweise dafür, dass das USAMRIID an Forschungen vor der Pandemie beteiligt war, doch hat die Einrichtung seit Anfang der 2000er Jahre SARS-CoV-1 (2003) und MERS-CoV untersucht, darunter auch die Reverse-Genetik für chimäre Viren und Interferon-Therapien. Die Zusammenarbeit mit Ralph Baric von der UNC, der „humanisierte Mäuse” für Wissenschaftler in Wuhan entwickelte, um diese zu infizieren, beeinflusste spätere Debatten über Funktionsgewinne, fand jedoch bereits vor SARS-CoV-2 statt.

Kurz gesagt, es sieht so aus:

Die US-Regierung hat riskante Funktionsgewinnforschung an Fledermaus-Coronaviren nach Wuhan, China, ausgelagert.

Das WIV hatte schlechte Laborsicherheit.

Amerikanische Forscher arbeiteten mit Wissenschaftlern des WIV zusammen, um chimäre (genetisch veränderte) Fledermaus-Coronaviren zu entwickeln, darunter wahrscheinlich auch COVID-19.

Das Virus entkam zufällig gerade rechtzeitig, um eine globale Pandemie auszulösen, die Trumps wirtschaftliche Dynamik zunichte machte und zu einer Briefwahl während der „betrugsfreien” Wahl 2020 führte, bei der Joe Biden mehr Stimmen erhielt als jeder andere Präsident in der Geschichte der USA.

Während Gabbards Anhörung zur Bestätigung durch den Senat im Januar sagte sie, dass viele Senatoren „überparteiliche Frustration über die jüngsten Versäumnisse der Geheimdienste und die mangelnde Reaktion auf Ihre Informationsanfragen zum Ausdruck gebracht hätten“, darunter auch im Zusammenhang mit „Versäumnissen bei der Identifizierung der Quelle von COVID“.

Infolgedessen gründete sie im April die Director’s Initiatives Group (DIG), deren Ziel es ist, „die Instrumentalisierung zu untersuchen, tief verwurzelte Politisierung auszumerzen, unbefugte Offenlegungen geheimer Informationen aufzudecken und Informationen, die im öffentlichen Interesse liegen, freizugeben“.

Ein Beamter des ODNI erklärte gegenüber Just the News, dass Gabbard und ihr Team intensiv daran arbeiten, die Versäumnisse der Geheimdienste im Zusammenhang mit COVID-19 zu untersuchen, darunter auch die mögliche Unterdrückung der Labor-Leck-Hypothese innerhalb der Geheimdienstgemeinschaft und eine umfassende Überprüfung der von den USA finanzierten Funktionsgewinnforschung. Der Beamte sagte außerdem, dass das ODNI sich mit anderen Geheimdiensten wie dem FBI und dem Energieministerium abstimmt, um Details zu den COVID-19-Untersuchungen auszutauschen. Der ODNI-Beamte fügte hinzu, dass Gabbards Büro dem Kongress die angeforderten Dokumente über die Ursprünge von COVID zur Verfügung gestellt habe, darunter auch Unterlagen, die von der Biden-Regierung unrechtmäßig zurückgehalten worden waren. Gabbards Büro befragt außerdem Whistleblower und erwägt die Freigabe weiterer Unterlagen, so der Beamte. – Just the News

Wenn der NDAA vom Repräsentantenhaus und vom Senat verabschiedet und von Trump unterzeichnet wird, müssten Gabbard und das ODNI zwei separate Geheimhaltungsprüfungen im Zusammenhang mit COVID-19 durchführen. Die erste Überprüfung würde sich mit dem Ursprung des Virus befassen und Gabbard auffordern, die Geheimdienstinformationen über „Forschungsarbeiten am Wuhan Institute of Virology oder anderen medizinischen oder wissenschaftlichen Forschungszentren in der Volksrepublik China“ sowie „Informationen über Gain-of-Function-Forschung und die Absicht dieser Forschung“ zu überprüfen. Die Überprüfung würde sich auch mit „Informationen über Finanzierungsquellen oder Anweisungen für die Forschung zu Coronaviren befassen, einschließlich sowohl Quellen innerhalb der Volksrepublik China als auch ausländischen Quellen“.

Die zweite Überprüfung der Freigabe würde das ODNI auffordern, die Bemühungen Pekings zu untersuchen, „den Informationsaustausch oder die Untersuchungen zu den Ursprüngen“ von COVID-19 „zu stören oder zu behindern“ und „den Austausch medizinisch wichtiger Informationen über die Übertragbarkeit und die potenzielle Schädlichkeit von SARS-CoV-2 für den Menschen zu stören“. Diese zweite Überprüfung würde sich auch mit den Versuchen Chinas befassen, „den Informationsaustausch mit den Vereinigten Staaten, Verbündeten und Partnern der Vereinigten Staaten oder multilateralen Organisationen, einschließlich der Vereinten Nationen und der Weltgesundheitsorganisation, zu verweigern“, sowie mit den Bemühungen Pekings, Regierungen, Organisationen und Beamte im Zusammenhang mit COVID-19 „unter Druck zu setzen oder zu beeinflussen“.

Mal sehen, ob die Trump-Regierung nach der gründlichen Verpfuschung der Freilassung von Epstein eine weitere Chance verspielt, lang versprochene Klarheit in einer wichtigen Frage von nationalem Interesse zu schaffen.