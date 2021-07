Studie hat ergeben das auch Millionen von Steuergeldern die Impfskeptiker sich nicht zu einer Covid-Impfung bewegen lassen

Die „Impf-Million“-Lotterie, die vom Staat Ohio durchgeführt wurde, um die Impfraten zu erhöhen, hat laut einer neuen Studie trotz gegenteiliger Meldungen nicht zu einer Erhöhung der Impfrate geführt.

Die von Forschern der Boston University School of Medicine (BUSM) geleitete Arbeit verglich die Impfraten in Ohio mit denen mehrerer Bundesstaaten, in denen keine Lotterie als Anreiz existierte. Sie fanden heraus, dass einige Wochen nach dem Start der Lotterie, die Geldpreise und College-Stipendien für Studenten beinhaltete, Ohio tatsächlich einen Anstieg der dokumentierten Impfraten verzeichnete, wobei viele Nachrichtenagenturen die Lotterie als Erfolg meldeten.

„Die Impf-Million-Promotion war ein durchschlagender Erfolg für Ohio, mit einem großen Anstieg der Impfungen in den ersten zwei Wochen der Promotion“, sagte Ohio Gouverneur Mike DeWine, in einer Erklärung, die von der Ohio Abteilung für öffentliche Gesundheit am 23. Juni veröffentlicht wurde, nachdem die letzten Preise gezogen wurden.

Die Forscher fanden jedoch heraus, dass dieser Anstieg der Impfraten überall in den USA auftrat, auch in Bundesstaaten, in denen es keine Lotterie gab, und vermuten, dass die gleichzeitige Ausweitung der Berechtigung für den Impfstoff eher dafür verantwortlich war.

„Frühere Auswertungen der Ohio-Impfstoff-Lotterie haben andere Veränderungen der Covid-19-Impfraten in den Vereinigten Staaten nicht berücksichtigt, wie z. B. die, die durch die Ausweitung der Impfung auf die Altersgruppe 12-15 Jahre entstanden sein könnten“, sagte Allan J. Walkey, MD, Senior-Autor der Studie und Professor für Medizin und Arzt an der BUSM.

Nach den ersten Berichten über den Erfolg der Lotterie in Ohio kündigten andere Bundesstaaten schnell ihre eigenen Lotterieprogramme an, in der Hoffnung, ihre Zahlen ebenfalls in die Höhe zu treiben, aber die Autoren schlagen aufgrund ihrer Ergebnisse vor, dass das Geld vielleicht besser anderswo ausgegeben werden sollte.

„Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass staatliche Lotterien nur von begrenztem Wert sind, wenn es darum geht, die Impfrate zu erhöhen. Daher könnten die Ressourcen, die für Impfstoff-Lotterien aufgewendet werden, erfolgreicher in Programme investiert werden, die auf die tieferen Gründe für das Zögern bei der Impfung und die geringe Impfquote abzielen“, so Walkey.

Eine andere der Studienautoren, Anica Law, MD, postete über die Studie auf Twitter: „Wenn das Zögern bei der Impfung auf starke Ängste/Glauben über den Impfstoff zurückzuführen ist, reicht ein Anstupsen durch Lotterie vielleicht nicht aus. Wir brauchen vielleicht breitere, vielschichtigere Ansätze mit einem tieferen Dialog.“

Diese Sorge spiegelt sich auch in diesem Beitrag des Forbes-Mitarbeiters und Verhaltenswissenschaftlers Joshua Liao wider, der darauf hinweist, dass einige Impfstoff-Lotterien zwar kurzfristig funktionieren, aber in der Zukunft negative Folgen haben könnten.

Nur etwas mehr als 55% der Erwachsenen in Ohio sind derzeit vollständig geimpft, verglichen mit den USA insgesamt von 58%, wobei CDC-Direktorin Rochelle Walensky berichtet, dass 1000 Bezirke in den USA derzeit eine Impfrate von weniger als 30% haben. Da die Delta-SARS-CoV2-Variante in den USA auf dem Vormarsch ist, warnen viele Wissenschaftler und Ärzte, dass Gebiete mit niedrigen Impfraten sehr anfällig für Ausbrüche sein werden, die zu immer mehr Krankenhausaufenthalten und Todesfällen führen.