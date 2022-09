Studie zeigt, dass die Maskierung von Kindern in der Schule keinen signifikanten Unterschied“ beim Stoppen der COVID-Verbreitung macht.

„Ohne die obligatorische Anwendung haben die jüngsten Kinder im Vergleich zu allen anderen Gruppen deutlich niedrigere Übertragungsindikatoren“, heißt es in der Studie.

Die Verwendung von Gesichtsmasken in Klassenzimmern hat einer neuen Studie zufolge „keinen signifikanten Unterschied“ bei den COVID-19-Infektionsraten gemacht.

Eine Gruppe von Forschern aus mehreren Universitäten und Krankenhäusern in Spanien kam zu diesem Ergebnis, indem sie die COVID-19-Übertragungsraten, das Alter und die vorgeschriebene Verwendung von Gesichtsmasken in Klassenzimmern in der Region Katalonien analysierte.

Die Studie Unravelling the Role of the Mandatory use of Face Covering Masks for the Control of SARS-CoV-2 in Schools: a Quasi-Experimental Study Nested in a Population-Based Cohort in Catalonia (Spain)“ (Die Rolle der obligatorischen Verwendung von Gesichtsmasken für die Kontrolle von SARS-CoV-2 in Schulen: eine quasi-experimentelle Studie, die in eine bevölkerungsbasierte Kohorte in Katalonien (Spanien) eingebettet ist) – sammelte Daten von 1.907 Schulen mit insgesamt 599.314 Schülern während des ersten Semesters des Schuljahres 2021. Die Studie wurde in der August-Ausgabe der Fachzeitschrift Archives of Disease in Childhood veröffentlicht, die zur British Medical Journal (BMJ) Group gehört.

Obwohl COVID-19-Varianten wie Omikron außerhalb des Zeitrahmens der Studie auftraten, behaupten die Forscher, es sei „unwahrscheinlich, dass die Wirksamkeit der Maskenmandatsmaßnahme mit einer übertragbareren Variante zunimmt“.

„Wir analysierten routinemäßig erhobene Gesundheitsdaten, um die Inzidenz von SARS-CoV-2, sekundäre Ansteckungsraten und die effektive Reproduktionszahl unter Schulkindern zu vergleichen, wobei wir diejenigen ohne obligatorische Gesichtsschutzmasken (FCM) mit denen mit FCM während des ersten Schuljahres 2021–2022 verglichen, um die Auswirkungen von FCM-Mandaten auf die SARS-CoV-2-Übertragung innerhalb von Schulen zu bewerten“, erklärt eine Zusammenfassung der Arbeit.

Die Forscher konzentrierten sich auf den Vergleich von Kindern im letzten Jahr der Vorschule (P5) und im ersten Jahr der Grundschule, da für die jüngere Gruppe keine Gesichtsmaskenpflicht bestand, für die ältere dagegen schon.

„Ziel unserer Studie war es nicht, die individuelle Wirksamkeit von FCM zu messen, sondern die Wirksamkeit von Maskenvorschriften im realen Kontext von Schulen zu bewerten“, so die Forscher.

„Die Hauptergebnisse der Studie zeigen keine signifikanten Unterschiede für Kinder in der letzten Klasse der Vorschule (P5) und im ersten Jahr der Grundschule bei den COVID-19-Übertragungsindikatoren während des Studienzeitraums, trotz ihres Unterschieds beim FCM-Mandat und der starken Altersabhängigkeit der Übertragung von SARS-CoV-2 in Schulen“, erklärten die Forscher.

„Der für P5 und ältere Kinder beobachtete Alterstrend folgt einem anderen Muster, wenn P3 und P4 in die Analyse einbezogen werden“, so die Studie weiter.

„Ohne die obligatorische Anwendung von FCM haben die jüngsten Kinder im Vergleich zu allen anderen Gruppen signifikant niedrigere Übertragungsindikatoren.“

„Zusammenfassend lässt sich sagen, dass FCM-Mandate in Schulen keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf die Übertragung zeigen. Im Gegenteil, wir haben festgestellt, dass das Alter eine Schlüsselkomponente ist, die die Übertragung bei Kindern erklärt“, fassen die Forscher zusammen.

Die spanische Fallstudie folgt auf weitere Studien, die die mangelnde Wirksamkeit von Gesichtsmasken zur Verhinderung der Ausbreitung von COVID-19 belegen und die Ausbreitung des Virus in bestimmten Bevölkerungsgruppen sogar verschlimmern.