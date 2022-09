Die globale Elite bereitet sich auf „Klimawandel Lockdowns“ vor!?

Die globale Elite bereitet sich darauf vor, „Klimawandel-Sperren“ einzuführen, die wie Covid-19-Sperren auf Steroiden sein werden.

Laut dem Journalisten Jack Posobiec bereitet sich die Elite nicht nur auf das Pandemie-Panik-Theater 2.0 vor, sondern auch auf ihr längerfristiges Ziel der „Climate Change Lockdowns“.

Thelibertydaily.com berichtet: Wie Posobiec und viele von uns schon seit Monaten sagen, diente die Generalprobe von Covid-19 dazu, uns auf die allumfassende, fabrizierte Agenda zum Klimawandel vorzubereiten. Dies ist seit Jahrzehnten das Ziel der Globalisten des Weltwirtschaftsforums, des Council for Inclusive Capitalism und ähnlicher Gruppen. Sie haben unermüdlich daran gearbeitet, die Massen zu rekrutieren und zu indoktrinieren, damit sie sich nicht nur fügen, sondern sich an den Bemühungen beteiligen, den Klimawandel zum universellen Faktor bei jeder Entscheidung von Regierungen, Unternehmen und Bürgern zu machen.

