Jeffrey Sachs dreiminütige Ausführungen darüber, wie wir der WHO die Zuständigkeit für die Biowaffenforschung übertragen sollten

Mehr Geld und Macht in eines der korruptesten Systeme auf dem Planeten

Beginnen Sie bei Minute 20:00 und hören Sie bis 23:20. Oder besser noch lesen Sie meine Transkription unten.

Der Nobelpreisträger und außergewöhnliche Globalist Jeffrey Sachs las am 15. September 2022 das Folgende über die Schlussfolgerungen des COVID-Berichts des Lancet-Ausschusses:

Es tut mir leid, dass ich unserem lieben Generaldirektor der WHO noch mehr Arbeit aufbürde. Aber wir benötigen die WHO, um die biologische Sicherheit zu überwachen. Denn wir haben im Moment keine globale Aufsicht über die biologische Sicherheit. Und ich kann Ihnen mit Sicherheit sagen, dass unabhängig von der Herkunft dieses Virus eine Menge versteckter, gefährlicher Arbeiten im Gange sind, die nicht ordnungsgemäß kontrolliert werden, und wir müssen wissen, was geschieht, um es zu überwachen und sicherzustellen, dass es sicher und ordnungsgemäß durchgeführt wird. Und das ist im Moment nicht der Fall.