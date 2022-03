Studie zeigt, dass Monate nach der zweiten Pfizer-Spritze, Herzschäden bei Teenagern auftreten

childrenshealthdefense.org: Eine neue, von Fachleuten begutachtete Studie zeigt, dass mehr als zwei Drittel der Jugendlichen mit COVID-19-Impfstoff-bedingter Myoperikarditis auch Monate nach der ersten Diagnose noch Herzanomalien aufwiesen, was Bedenken hinsichtlich möglicher Langzeitfolgen weckt und den Behauptungen der Gesundheitsbehörden widerspricht, die Erkrankung sei „mild“.

Die Ergebnisse, die am 25. März im Journal of Pediatrics veröffentlicht wurden, stellen die Position der US-Gesundheitsbehörden, einschließlich der Centers for Disease Control and Prevention (CDC), in Frage, die behaupten, die mit den mRNA-Impfstoffen von Pfizer und Moderna verbundene Herzentzündung sei „mild“.

Forscher des Seattle Children’s Hospital untersuchten Fälle von Patienten, die jünger als 18 Jahre alt waren und zwischen dem 1. April 2021 und dem 7. Januar 2022 mit Brustschmerzen und einem erhöhten Serumtroponinspiegel ins Krankenhaus kamen, also innerhalb einer Woche nach Erhalt einer zweiten Dosis des Impfstoffs von Pfizer.

Während 35 Patienten die Kriterien erfüllten, wurden 19 aus verschiedenen Gründen ausgeschlossen. Bei den verbleibenden 16 Patienten wurde drei bis acht Monate nach der ersten Untersuchung eine Magnetresonanztomographie (MRT) des Herzens durchgeführt. Die MRT-Untersuchungen ergaben, dass 11 Patienten eine anhaltende späte Gadoliniumanreicherung (LGE) aufwiesen, obwohl die Werte niedriger waren als in den vorangegangenen Monaten.

In der Studie heißt es: „Das Vorhandensein von LGE ist ein Indikator für eine Schädigung und Fibrose des Herzens und wird bei Patienten mit klassischer akuter Myokarditis stark mit einer schlechteren Prognose in Verbindung gebracht.“

In einer Meta-Analyse von acht Studien wurde festgestellt, dass LGE ein Prädiktor für Tod insgesamt, kardiovaskulären Tod, Herztransplantation, Rehospitalisierung, rezidivierende akute Myokarditis und Bedarf an mechanischer Kreislaufunterstützung ist.

In ähnlicher Weise ergab eine Meta-Analyse von 11 Studien, dass das Vorhandensein und das Ausmaß von LGE ein signifikanter Prädiktor für negative kardiale Folgen ist.

Die Forscher erklärten, dass die Symptome zwar vorübergehend waren und die meisten Patienten auf die Behandlung anzusprechen schienen, die Analyse jedoch eine „Persistenz abnormaler Befunde“ ergab.

