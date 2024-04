Studie zeigt: Geimpfte Personen zeigen lang anhaltende COVID-ähnliche Symptome mit nachweisbaren Spike-Proteinen

Das Spike-Protein kann mehr als 245 Tage nach der Impfung in den Immunzellen verbleiben, heißt es in einem kürzlich veröffentlichten Vorabdruck. In der Studie wurden 50 Patienten untersucht, die nach einer COVID-19-Impfung lang anhaltende COVID-ähnliche Symptome entwickelten; keiner von ihnen war mit dem Virus infiziert.

Die Autoren extrahierten Immunzellen von 14 Patienten nach der Impfung und stellten fest, dass 13 von ihnen Spike-Proteine in ihren Immunzellen aufwiesen. Bei asymptomatischen Geimpften war kein Spike vorhanden.

Forscher von InCellDx, einem Forschungsunternehmen, das Panels und Protokolle zum Testen und Behandeln von lang anhaltendem COVID und des Post-Impf-Syndroms herstellt, haben den Artikel verfasst.

Ihre frühere Studie, die 2022 veröffentlicht wurde, zeigte, dass das Spike-Protein 15 Monate lang in den Immunzellen von nicht geimpften Langzeit-COVID-Patienten verbleiben kann.

In beiden Arbeiten wurden die Spike-Proteine in Monozyten nachgewiesen, Immunzellen, die im Körper zirkulieren.

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Persistenz dieser Spike-Proteine wahrscheinlich der Auslöser für die Symptome von Long Covid und des Post-Impf-Syndroms ist“, sagte der Gründer von InCellDx und Hauptautor der Studie, Dr. Bruce Patterson, gegenüber The Epoch Times.

„Diese Zellen binden sich an Blutgefäße. Sie verursachen eine Endotheliitis (Entzündung des Endothels) und eine Gefäßentzündung, die, wie ich glaube, inzwischen von vielen als einer der wichtigsten pathogenen Mechanismen bei lang anhaltender COVID bestätigt wurde“, so Dr. Patterson.

Spike-Protein-Reservoirs

„Monozyten sind die Aasfresser des Immunsystems“, sagt Dr. Patterson. Monozyten funktionieren ähnlich wie die Videospielfigur Pac-Man: Sie streifen durch den Körper und verschlingen Proteine, die ihnen in die Quere kommen.

Bei der langwierigen COVID-Erkrankung verschlingen die Monozyten das Spike-Protein, die viralen Trümmer des Virus. Beim Postvakzin-Syndrom verschlingen die Monozyten Spike-Proteine, die der Körper aus dem COVID-19-Impfstoff produziert.

Diese Spike-Proteine werden dann in den Monozyten gespeichert, was dazu führt, dass die Zellen länger leben als sie sollten. Diese verlängerte Lebensdauer kann Entzündungen hervorrufen, die zu verschiedenen lang anhaltenden Symptomen führen.

In der Studie beobachteten Dr. Patterson und sein Team, dass Patienten nach der Impfung signifikant höhere Monozytenwerte aufwiesen als Patienten ohne Symptome nach der Impfung. Auch die Entzündungsbiomarker waren bei den symptomatischen Patienten nach der Impfung signifikant erhöht, während dies bei den asymptomatischen Patienten nicht der Fall war.

Dr. Patterson vermutet, dass zum Zeitpunkt der Studie die Virusreplikation oder die Produktion von Spike-Proteinen durch die Impfung nicht mehr stattfand. Stattdessen blieben die Spike-Proteine monatelang erhalten, da sie gespeichert wurden.

Er schloss daraus, dass, sobald die Monozyten die Spike-Proteine aufgenommen hatten, die Spikes das Zelltodprogramm der Zellen übernahmen und den Zelltod ausschalteten, „sodass sie zu langlebigen Zellen wurden“.

Ein ähnliches Phänomen tritt bei den Viren HIV und Hepatitis C auf.

Monozyten können Entzündungen auslösen. Insbesondere nicht-klassische Monozyten, die die Blutgefäße durchwandern, können Entzündungen und Gefäßschäden verursachen.

In mehreren Studien wurden entzündete und geschädigte Blutgefäße als zentrale Merkmale der Symptome von Langzeit-COVID identifiziert. Diese Patienten weisen einen hohen Gehalt an entzündungsfördernden Chemikalien auf, die Müdigkeit, Blutgerinnung, Dysregulation des Immun- und Nervensystems usw. fördern können.

Long COVID vs. Long Vax

Die aktuelle Vorabveröffentlichung zeigt auch, wie Long COVID und das Postvakzinationssyndrom unterschieden werden können.

Obwohl beide Krankheiten wahrscheinlich durch die gleiche Ursache – die Persistenz von Stachelproteinen – verursacht werden, weisen sie leicht unterschiedliche chemische Profile auf, vornehmlich in Bezug auf die Konzentration von Interleukin-8 (IL-8).

IL-8 ist eine Art Zytokin, das hilft, Immunzellen in Entzündungsgebiete zu locken“, erklärte Dr. Patterson.

Medikamente, die diese verschiedenen Zytokine blockieren, sollten die Symptome unterdrücken. Sein Team hat beispielsweise herausgefunden, dass der Tumor-Nekrose-Faktor alpha (TNF-alpha) ein Zytokin ist, das, wenn es erhöht ist, Müdigkeit verursacht. Daher kann die Senkung dieses Zytokins dazu beitragen, die Müdigkeit zu verringern.

Andere Zytokine, die mit dem Long COVID und der als „long vax“ bezeichneten Krankheit gemeinsam sind, sind sCD40L und CCR5, die Gefäßentzündungen fördern. Ein weiteres Zytokin, IL-6, signalisiert eine systemische Entzündung.

Dr. Patterson erklärte, dass die unterschiedlichen chemischen Profile der beiden Krankheiten möglicherweise auf die unterschiedlichen Mechanismen der Verabreichung zurückzuführen sind: Die Virusinfektion führt zu einer lang anhaltenden COVID, während die Impfung ein Post-Impf-Syndrom hervorruft.

Behandlungsprotokoll

Dr. Patterson verwendet dasselbe Protokoll für die Behandlung des Long COVID und des Post-Impf-Syndroms. Beide Behandlungen zielen darauf ab, die Entzündung in den Blutgefäßen und im gesamten Körper zu hemmen.

Sein Protokoll sieht den Einsatz von Maraviroc, einem HIV-Medikament, und Atorvastatin, einer Art Statin, vor, um die Entzündung der Blutgefäße zu bekämpfen.

Maraviroc blockiert CCR5, eine Art entzündliches Zytokin, das die Entzündung der Blutgefäße verursacht, während Statine an Rezeptoren in den Blutgefäßen binden können und so deren Bindung an entzündliche Monozyten verhindern.

Viele Ärzte haben Erfolge mit Ivermectin, N-Acetylcystein (NAC) und Nattokinase erzielt, allesamt Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel, die den Abbau des Spike-Proteins von außen unterstützen. Dr. Patterson berichtete jedoch aus seiner Praxis das Gegenteil. Er erklärte, dass die Medikamente das in den Zellen gespeicherte Spike-Protein nicht angreifen können.

Im Februar genehmigte die US-Arzneimittelbehörde FDA die klinische Studie von Dr. Patterson zur Erprobung einer Maraviroc-Statin-Kombination zur Behandlung von lang anhaltendem COVID.

Long Vax getarnt als Long COVID

Die Ergebnisse der Studie deuten darauf hin, dass einige Personen, bei denen ein langes COVID diagnostiziert wurde, tatsächlich an Symptomen nach der Impfung leiden könnten.

„Dr. Lynn Flynn, eine Expertin für Virologie und Infektionskrankheiten, schrieb auf X unter Berufung auf die Vorabveröffentlichung: „Beweise, dass Impfschäden auf ‚Long Covid‘ zurückzuführen sind“.

Dr. Patterson sagte, dass die Symptome, über die diese Patienten nach der Impfung berichteten, „fast identisch mit den Symptomen von Langzeit-COVID waren“, wobei die vorherrschenden Symptome Müdigkeit, Neuropathie, Gehirnnebel und Kopfschmerzen waren. Diese Symptome traten auch bei Patienten mit Langzeit-COVID in einer anderen Kohorte auf.

„Die Prävalenz von [Long Vax] ist sehr gering, aber da Milliarden von Menschen geimpft werden, gibt es eine große Anzahl von Menschen mit Long Vax“, fügte er hinzu.

Neben dem Post-Impf-Syndrom wurden laut Dr. Patterson auch Patienten mit einer Exazerbation der Lyme-Borreliose und der myalgischen Enzephalomyelitis (chronisches Müdigkeitssyndrom) aufgrund einer symptombasierten Diagnose als Langzeit-COVID-Patienten eingestuft.