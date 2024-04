Vier Jahre später

Von Jeffrey A. Tucker

Hat sich der Staub gelegt?

Weit gefehlt. Er ist überall. Wir ersticken an ihm. Die Gewitterwolke zeigt sich in vielen Formen: Inflation, Lernverluste, Krankheit, hohe Kriminalität, nicht funktionierende staatliche Dienstleistungen, unterbrochene Lieferketten, schlampige Arbeit, entlassene Arbeitnehmer, Drogenmissbrauch, massenhafte Einsamkeit, diskreditierte Autoritäten, eine wachsende Immobilienkrise, zensierte Technologie und eine übermächtige Staatsmacht.

Bedenken Sie, dass Ostern, der Tag, an dem wir den Triumph des Sohnes Gottes über den Tod feiern, erst vor vier Jahren für öffentliche Gottesdienste gestrichen wurde. Das ist tatsächlich passiert. Nicht einmal auf dem Höhepunkt des Zweiten Weltkriegs wurde so etwas in Erwägung gezogen, nicht einmal die Abschaffung des Baseballs. Als die Idee in einem berühmten Filmdrehbuch vorgeschlagen wurde, fragte Spencer Tracy: „Warum sollte man das abschaffen, was man zu bewahren versucht?“ (Die Frau des Jahres 1942).

Eine berechtigte Frage. Was genau war der Grund für die Hölle, durch die wir gegangen sind? Wer hat es getan und warum? Warum hat sie so lange gedauert? Warum gab es keine offizielle Rechenschaft?

Das Fehlen einer echten Rechenschaftspflicht oder auch nur einer Entschuldigung ist eine Vorahnung: Sie werden ihre neu gewonnene Macht behalten und alles noch einmal versuchen.

In der Zwischenzeit brennt die Welt vor Krieg, Massenmorden, Kriminalität, Hunger und Revolution.

All dies geht auf die Abriegelungen zurück, die im März 2020 begannen und über die in der höflichen Gesellschaft niemand mehr spricht. Es war eine schmerzhafte Zeit, das ist klar. Die Menschen, die uns das angetan haben, hoffen, dass wir zu traumatisiert sind, um Rechenschaft abzulegen, geschweige denn Gerechtigkeit zu üben. In dem Maße, in dem wir so denken, spielen wir ihnen direkt in die Hände.

Selbst jetzt gibt es noch Hunderte oder gar Tausende Fragen.

Warum gab es vor der Abriegelung keine umfassenden Seroprävalenztests in der Bevölkerung? Dies wäre eine echte Möglichkeit gewesen, das Ausmaß der bereits bestehenden Exposition zu messen und zu beurteilen, ob Deborah Birx‘ erklärtes Ziel, Null Covid zu erreichen, Aussicht auf Erfolg hat.

Woher hat die Weltgesundheitsorganisation die vollkommen falsche Zahl von 3,4 % tödlicher Infektionen, und warum hat sie sie veröffentlicht?

Und warum haben sich die Architekten der Abriegelung nicht mit der umfangreichen Literatur befasst, die es bereits gibt und die in der Welt des öffentlichen Gesundheitswesens als endgültig anerkannt ist und die besagt, dass Abriegelungen nur Zerstörung bewirken und es keine Form der physischen Intervention gibt, die ein Virus aufhalten könnte, das sich auf die gesamte Bevölkerung ausbreitet?

Das alles war damals bekannt, ebenso wie die Auswirkungen des Virus in ihren Grundzügen. Wir sollten also nicht mehr darüber reden, wie wenig wir damals wussten. Wir wussten es.

Wir wissen es bis jetzt nicht:

wie sie Trump dazu überredet haben, seine ablehnende Haltung gegenüber der Abriegelung am oder um den 10. März 2020 zu ändern;

inwieweit die plötzliche Ausbreitung des Virus durch Tests begünstigt wurde oder wie genau die Tests waren;

ob die plötzliche Welle früher Todesfälle auf Panik oder iatrogene Ursachen zurückzuführen ist oder ob es sich tatsächlich um das Virus handelt;

wie bisher undurchsichtige Behörden die Macht erlangten, die US-Belegschaft zu verwalten und die Medien zu zensieren;

wer genau den Befehl gab, die Krankenhausversorgung in den USA zu sperren und warum;

wie es dazu kam, dass die Regierung versuchte, herkömmliche antivirale Medikamente vom Markt zu verdrängen;

wer die tausendseitigen Gesetzesentwürfe, die Ausgaben in Höhe von 2 Billionen Dollar genehmigten, die den Haushalt sprengten und das Experiment eines allgemeinen Grundeinkommens auslösten, im Voraus geschrieben hatte.

Seltsamerweise lässt sich vieles davon durch den verrückten Ehrgeiz erklären, die immunologische Naivität der Bevölkerung zu bewahren, während man darauf wartet, dass der Impfstoff acht Monate später Mitte November eintrifft. War das schon immer die Idee, wobei die „15 Tage bis zur Abflachung der Kurve“ bekanntlich völliger Schwachsinn ist? Wenn das tatsächlich stimmt, dann ist die Arroganz und der Sadismus des politischen Ziels in diesem Fall unfassbar.

Und wenn das wahr ist, warum? Ging es darum, eine neue Plattformtechnologie namens mRNA einzusetzen, die andernfalls auf dem normalen Weg keine Chance auf eine allgemeine Erprobung erhalten würde? Ist das der Grund dafür, dass Anthony Fauci schon früh gegen den Impfstoff von J&J vorging, um ihn vom Markt zu verdrängen und Pfizer und Moderna eine weiße Weste zu verschaffen?

Wenn dies das Ziel war, wurde es jemals inoffiziell erklärt und von wem? Wer kannte das Ziel von Anfang an?

Dass jemand aus der herrschenden Klasse auch nur in Erwägung ziehen könnte, die gesamte Bevölkerung für ein solches biologisches Experiment zu verpflichten, lässt Kriegsgräuel aus einer Vergangenheit aufkommen, die wir hinter uns gelassen zu haben glaubten.

Diese Fragen kratzen nur an der Oberfläche. Selbst nach vier Jahren Forschung zu diesem Thema als Teil eines riesengroßen Teams, das eine Million Seiten an Dokumenten und Geschichten durchforstet, zwei Bücher und viele Tausende Artikel geschrieben hat, und angetrieben von einem brennenden Wunsch zu wissen, haben die meisten von uns immer noch keine klare Antwort auf die tiefe Frage: Warum und wie ist uns das passiert?

Es gibt viele Theorien, die alle plausibel sind, aber keine ist in der Lage, das Ganze zu erklären.

Man könnte sagen, dass die Pharmaindustrie hinter der ganzen Sache steckt. Das scheint glaubwürdig. Das Ziel, mRNA an der Weltbevölkerung zu testen, erklärt vieles, vorwiegend angesichts der vorgetäuschten Notsituation. Aber allein die Vorstellung, dass Hunderte Regierungen auf der ganzen Welt heimlich gefangen genommen wurden, ist wenig plausibel.

Wir könnten feststellen, dass die Digitaltechnik die Politik manipuliert hat, um sich selbst einen Vorteil zu verschaffen. Der erste große und virale Artikel über die Idee der Abriegelung stammte von Thomas „Hammer-and-Dance“ Pueyo, dem CEO eines Online-Lernzentrums, das ein großer Gewinner wurde. Streaming-Plattformen profitierten ebenso wie Amazon als Lebensmittel- und Warenlieferant, Uber Eats und DoorDash und andere wie Zoom.

Aber sollen wir wirklich glauben, dass die menschlichen Freiheiten auf der ganzen Welt zerstört wurden, um die Gewinne dieser einen Branche zu steigern? Auch das ist weit hergeholt. Das Gleiche gilt für die Theorie, dass die Medien die treibende Kraft waren. Ja, sie haben im großen Stil gewonnen, indem sie Zensur als industrielle Taktik gegen neue Medienunternehmen einsetzten. Aber wie um alles in der Welt hätten sie so viel Macht auf der ganzen Welt erlangen können?

Dann gibt es noch die Ansicht, dass das ganze monströse Komplott ausgeheckt wurde, um Trump aus dem Amt zu jagen, indem Chaos geschaffen und Briefwahlen initiiert wurden, deren Gültigkeit nur schwer oder gar nicht überprüft werden kann. Das scheint viele empirische Kriterien zu erfüllen. Es steht außer Frage, dass große Anstrengungen unternommen wurden, um die Öffentlichkeit zu verwirren, so als ob das Vorhandensein des Virus eine Metapher für die Trump-Administration selbst wäre, die erwürgt werden müsste.

Daran ist sicherlich etwas Wahres dran, aber wie erklärt sich, dass Hunderte von anderen Regierungen auf der ganzen Welt denselben Weg eingeschlagen haben? Dass die Reaktion nicht nur national, sondern global war, wirft echte Fragen auf.

In diesem Zusammenhang könnten wir auf die Rolle der KPCh hinweisen, die zunächst inmitten theatralisch inszenierter Videos von Menschen, die auf den Straßen sterben, Abriegelungen anordnete und sich dann auf ihre Macht über die Weltgesundheitsorganisation stützte, um Abriegelungen für den gesamten Planeten zu empfehlen.

Auch an dieser Theorie ist etwas Wahres dran.

In den tieferen Bereichen sollten wir das Buch „The Wuhan Cover-Up“ von RFK Jr. lesen, in dem die Geschichte des US-Biowaffenprogramms bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs zurückverfolgt wird. Überall auf der Welt gibt es geheime Labors, die von den USA unterstützt werden, auch in Wuhan. Ihre Aktivitäten und ihre Finanzierung sind geheim und der Öffentlichkeit nicht zugänglich.

Der Zweck der Gain-of-Function-Forschung besteht nicht darin, Lösungen für neue Krankheitserreger zu finden, sondern neue Erreger mit Gegenmitteln zu schaffen, die wir haben und die der Feind nicht hat.

War die Freisetzung dieses einen Erregers Teil dieses Programms? Wenn ja, würde das erklären, warum die Geheimdienst- und Sicherheitsbehörden schon sehr früh stark involviert waren, und es würde auch erklären, warum so viele FOIA-Anfragen zu allen Aspekten dieser Angelegenheit stark geschwärzt zurückkommen und warum es so schwierig ist, Informationen zu erhalten.

Jedes Mal, wenn eine politische Angelegenheit den Bereich der nationalen Sicherheit und der Geheimdienste berührt, wird sie von einem undurchdringlichen Schleier der Geheimhaltung bedeckt, den kein Gesetz oder Gericht zu kontrollieren vermag. Auch auf dieser Website wurde dieser Weg der Untersuchung schon oft beschritten und mit zahlreichen Beweisen untermauert. In diesem Fall handelt es sich wirklich um eine weitergehende Theorie, nämlich die eines Staatsstreichs im digitalen Zeitalter, der sich gegen die Zivilgesellschaft und die Demokratie selbst richtet.

Man kann wahrscheinlich noch zehn oder mehr überzeugende Theorien über die ganze Episode aufstellen. Die Punkte zu verbinden, ist ein Vollzeitjob.

Ein weiser Mann hat mich gestern auf die erstaunliche Tatsache hingewiesen, dass wir immer noch keine vollständige Erklärung dafür haben, warum und wie es zum Ersten Weltkrieg kam. Dieser Krieg beendete die Zivilisation der alten Welt, wie wir sie kannten. In gewisser Weise war er, wenn wir jetzt zurückblicken, der Anfang vom Ende dessen, was wir als Hochzivilisation bezeichnen könnten, und die Aussicht auf Frieden. Er löste die bolschewistische Revolution aus, führte dazu, dass die Freiheiten des Westens durch staatliche Verwaltungsakteure eingeschränkt wurden, führte die Idee des totalen Krieges ein, rekrutierte ganze Bevölkerungen als Soldaten und zerstörte auch sonst die nahezu weltweiten Erwartungen an immer mehr Wohlstand und Frieden.

Und doch wissen wir bisher nicht genau, warum oder wie es dazu kam. Fehler häuften sich auf Fehler und Bosheit auf Bosheit. Sobald diese Art von sadistischem Chaos eine herrschende Klasse in Versuchung führt, schließen sich viele andere Institutionen der Partei der Plünderung und Ausbeutung an, und die Gesellschaft wird von Interessengruppen zerpflückt, die sich nicht um das Wohl aller kümmern, schon gar nicht um die Menschenrechte.

Das ist eine ziemlich gute Beschreibung dessen, was uns vor vier Jahren widerfahren ist. Sie haben die Welt zerstört.

Wir werden vielleicht nie die Wahrheit erfahren, aber wir können uns der Wahrheit annähern. Wir werden die Bemühungen nicht aufhalten können.