Die zweite und dritte Dosis des COVID-19-Impfstoffs von Pfizer bietet nur wenige Wochen lang Schutz gegen die Omikron-Variante, so eine heute in JAMA Network Open veröffentlichte, von Experten begutachtete Untersuchung.

„Unsere Studie ergab einen raschen Rückgang der Omikron-spezifischen neutralisierenden Serum-Antikörper-Titer nur wenige Wochen nach der zweiten und dritten Dosis von [Pfizer-BioNTech] BNT162b2“, schreiben die Autoren des Forschungsbriefs.

Die Autoren sagten, ihre Ergebnisse „könnten die Einführung zusätzlicher Auffrischungsimpfungen für gefährdete Personen unterstützen, da die Variante zu einem Anstieg der neuen Fälle im ganzen Land führt“, berichtete Forbes.

Die dänischen Forscher untersuchten Erwachsene, die zwischen Januar 2021 und Oktober 2021 zwei oder drei Dosen BNT162b2 erhalten hatten oder die vor Februar 2021 infiziert und dann geimpft worden waren.

Sie fanden heraus, dass nach einem anfänglichen Anstieg der Omikron-spezifischen Antikörper nach der zweiten Pfizer-Impfung die Werte schnell abfielen, von 76,2 % in Woche 4 auf 53,3 % in den Wochen 8 bis 10 und 18,9 % in den Wochen 12 bis 14.

Nach der dritten Impfung fielen die neutralisierenden Antikörper gegen Omikron zwischen Woche 3 und Woche 8 um das 5,4-fache.

Eine im Februar veröffentlichte Preprint-Studie zeigte, dass die Zweifach-Impfung des COVID-19-Impfstoffs von Pfizer für Kinder im Alter von 9 bis 11 Jahren nur zu 12 % gegen Omikron wirksam war, und dass die Wirksamkeit des Impfstoffs bei Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren „schnell abnahm“.

Forscher des New York State Department of Health und der University at Albany School of Public Health untersuchten die Wirksamkeit des Impfstoffs bei Kindern zwischen 5 und 11 Jahren und Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren im Zeitraum vom 13. Dezember 2021 bis zum 30. Januar 2022.

Die Autoren der New Yorker Studie schreiben:

In der Omikron-Ära nahm die Wirksamkeit gegen Fälle von BNT162b2 bei Kindern, insbesondere bei den 5-11-Jährigen, rasch ab. Die Impfung von Kindern zwischen 5 und 11 Jahren schützt jedoch vor schweren Erkrankungen und wird empfohlen. FDA räumt ein, dass Auffrischungsimpfungen zur Verhinderung von Infektionen unwirksam sind, unterstützt aber weiterhin die Strategie

Am 6. April – eine Woche nach der Genehmigung einer zweiten Auffrischungsimpfung für Personen über 50 Jahre und immungeschwächte Personen – traf sich das Beratungsgremium der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA (Food and Drug Administration), um die Auffrischungsimpfungsstrategie der FDA in Anbetracht von Berichten über eine nachlassende Wirksamkeit zu diskutieren.

Nach neuneinhalb Stunden konnte der Beratende Ausschuss für Impfstoffe und verwandte biologische Produkte (VRBPAC) keinen Konsens erzielen.

Dr. Peter Marks, Direktor der Impfstoffabteilung der FDA, Center for Biologics Evaluation and Research, räumte während der Sitzung ein, dass die am 29. März genehmigte vierte Auffrischungsdosis eine „Notlösung“ sei – mit anderen Worten, eine vorübergehende Maßnahme, die umgesetzt werden soll, bis in Zukunft eine angemessene Lösung gefunden wird.

Der leitende Wissenschaftler der FDA für die Strategiesitzung, Doran Fink, räumte ein, dass die Wirksamkeit des COVID-19-Impfstoffs bei schweren Verläufen nachlässt.

Ein Bericht der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) vom 19. Januar zeigte, dass die natürliche Immunität gegen COVID-19 mindestens dreimal so wirksam ist wie eine Impfung allein, um Menschen vor einer Infektion mit der Delta-Variante zu schützen.

Insgesamt zeigte die CDC-Studie, dass die natürliche Immunität die Impfstoffimmunität übertrifft, wenn es darum geht, Infektionen und Krankenhausaufenthalte durch Delta zu verhindern. Die Behörde erklärte Ende letzten Monats, dass fast 60 % der Amerikaner an COVID-19 erkrankt sind.

Eine Reihe von Pfizer-Dokumenten, die am 1. April veröffentlicht wurden, bestätigte, dass Pfizer wusste, dass die natürliche Immunität bei der Vorbeugung schwerer Erkrankungen ebenso wirksam ist wie der COVID-19-Impfstoff des Unternehmens, wie The Defender letzten Monat berichtete.

Beamte der US-Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration schlugen Anfang des Monats vor, dass in Zukunft jährliche Impfungen gegen COVID-19 notwendig sein könnten.