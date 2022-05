thesaker.is: Die Vereinigten Staaten (und der kleine kollektive Westen) weigern sich, die Option zu wählen, die Sinn ergibt. Diese Option ist die Koexistenz mit dem Rest der Welt. Ihr Ziel, die Vorherrschaft über den Rest der Welt aufrechtzuerhalten, ist nicht mehr zu erreichen.

Der große Verweigerer ist natürlich Lloyd Austin, der Russland auffordert, das Feuer einzustellen. Ja, NEIN! Siehe Gonazalo Lira hier.

Gonzalo Lira hat die aktuelle Zermürbungsrate berechnet:

Bei der derzeitigen Zermürbungsrate werden die Streitkräfte der Ukraine bis Ende dieses Monats 10.000 Soldaten verlieren, weitere 20.000 bis Ende Juni. Dieser Krieg kann von der Ukraine nicht gewonnen werden – er ist vorbei. Die einzige Lösung besteht darin, um Frieden zu ersuchen. Aber das werden die USA nicht zulassen.

Der stellvertretende Ständige Vertreter der Russischen Föderation bei der UNO, Poljanskij, erklärte, dass sich die russische Position zum Wunsch Kiews nach einem EU-Beitritt geändert habe. Sie sei jetzt ähnlich wie die Position zum NATO-Beitritt der Ukraine. Er merkte auch an, dass er angesichts der Position Kiews derzeit keine diplomatischen Möglichkeiten zur Lösung der Situation in der Ukraine sehe. Polyansky fügte hinzu, dass ohne Entmilitarisierung und Entnazifizierung kein Frieden in der Ukraine erreicht werden kann.

OK, die Nicht-Neuigkeiten der letzten Tage: Die Pontonbrücken

Es war auf eine nicht sehr positive Art und Weise erstaunlich, wie viele besorgte Trolle einfach weiter über ein angebliches Versagen der russischen Soldaten beim Überqueren der Pontonbrücken über den Fluss Sewernyj Donez berichteten und den angeblichen Verlust einer Reihe von Panzern falsch interpretierten. Bis zu fünf Mal, so berichteten diese Trolle, hätten die Russen versucht, eine Pontonbrücke zu überqueren.

Der Hinweis darauf, dass in zuverlässigen russischen Quellen nichts darüber berichtet wurde, hielt die besorgten Trolle jedoch nicht auf. Martynov mischt sich ein:

Diese allgemeine Änderung des Hintergrunds der BBS könnte auf der Grundlage der offensichtlich stark übertriebenen „Peremoga“ (Sieg in Ukie) durch die „Vernichtung“ eines ganzen Bataillons „russischer“ Panzer an einer Flussüberquerung des Sewernyj Donez beruhen, die, wie die VSU sagte (rote Fahne sofort), „fünf Mal hintereinander versucht wurde“. Das hört sich nicht nach russischen Streitkräften an. Ich kann in russischen Quellen nichts darüber finden…

Wenn man weiß, dass es sich um Propaganda handelt, kann man Dinge wie diese verstehen:

Nachdem wir den Ponton gesprengt hatten, waren wir umzingelt: der Appell des gefangenen AFU-Offiziers Der gefangen genommene Offizier der ukrainischen Streitkräfte Roman Tuschewski rief die ukrainischen Soldaten auf, ihre Waffen niederzulegen und das sinnlose Blutvergießen zu beenden.

Er sagte, er sei bei einem Kampfeinsatz gefangen genommen worden, bei dem er einen Ponton untergraben habe. Auf dem Rückweg wurde er umzingelt und musste sich, nachdem er verwundet worden war, ergeben. Ich möchte an meine Kameraden appellieren: Legt eure Waffen nieder, niemand braucht diesen Krieg, sagte der gefangene „VSUshnik“.

Der Kommentator hier von Defense Politics Asia hat die richtige Idee. Er zeigt in der ersten Hälfte seines Videos das verfügbare Filmmaterial und erklärt in der zweiten Hälfte zweifelsfrei, dass diese Pontonbrücken für den gesamten russischen Vormarsch, die Form des Schlachtfelds und die russischen Streitkräfte, die den Fluss wie geplant überquerten, keine Bedeutung haben. Es gibt keine Beweise für eine Reihe toter russischer Soldaten, obwohl es sicher Opfer gegeben hat. Dies ist ein längeres Video, also bleiben Sie dran und hören Sie die zweite Hälfte.

Und wenn Sie noch nicht wissen, dass dies ukrainischer Blödsinn ist, hören Sie bitte das russische Verteidigungsministerium an, wer wen zerstört hat:

Filmaufnahmen von der Zerstörung eines Pontonübergangs und von AFU-Einheiten, die versuchten, den Fluss Sewerskij Donez zu überqueren Während der Aufklärungs- und Suchoperationen einer motorisierten Gewehreinheit der russischen Streitkräfte entdeckte eine Drohnenbesatzung eine AFU-Einheit mit Schützenpanzern, die versuchte, den Fluss mithilfe eines künstlichen Pontonübergangs zu überqueren.

Der Pontonübergang wurde durch Artilleriebeschuss vollständig zerstört und versenkt. Die feindlichen gepanzerten Fahrzeuge mit ihren Besatzungen, denen die Überquerung auf den Pontons gelungen war, wurden während des Gefechts durch russisches Artilleriefeuer und die Besatzungen der Schützenpanzer zerstört. Einige der gepanzerten AFU-Fahrzeuge wurden von russischen Soldaten beschlagnahmt.

Das nächste Stück Propaganda ist da: Die Ukraine gewinnt natürlich die Schlacht von Charkow/Kharkiv (natürlich hat diese Schlacht noch nicht stattgefunden und die Russen fixieren die ukrainischen Streitkräfte nur und verwehren ihnen die Manövrierfähigkeit).

Wir müssen das noch einmal erklären:

Russland führt eine begrenzte Aktion durch.

Die Ukraine versucht, einen ausgewachsenen Krieg zu führen.

Russland rückt stetig vor, ohne sich an irgendeiner Pontonbrücke massakrieren zu lassen. Seien Sie vorsichtig mit dieser Art von unverantwortlicher Berichterstattung da draußen.

Erinnern Sie sich daran, dass wir im letzten Lagebericht sagten: Jetzt aufpassen! Die Dinge fangen an, sich in der Länge der LOC zu bewegen. Gestern sah es noch so aus:

Die Karte von Readovka ist ein wenig detaillierter:

Schauen Sie sich nur eine Situation an – rund um Sewerodonezk.

Der Feind scheiterte bei seinen Versuchen, Woevodovka zu halten. Die Brücke zwischen Rubezhnoye und Sewerodonezk wurde gesprengt.

2. Die Kämpfe um Belogorowka gehen weiter. Die Hauptversorgungsroute Soledar-Lysitschansk wird von den russischen Streitkräften beschossen. Der Fahrzeugverkehr ist unsicher. Der Feind beschießt den Übergang bei Belogorowka.

3. Eine Offensive entwickelt sich nördlich von Popasnaja in Richtung Kamyschewachi + Die Russen sondieren die Verteidigung der Streitkräfte der Ukraine in Richtung Artemowsk.

4. Es finden Kämpfe um Orechowo und Toschkowo statt.

5. Es gibt auch Kämpfe am Rande von Sewerodonezk.

6. Die Kämpfe um Priwolje haben begonnen.

Angesichts des russischen Angriffs auf die gesamte LOC befinden wir uns natürlich im „Fog of War“, und Einzelheiten sind nicht sofort verfügbar oder gar relevant. Bis wir so etwas veröffentlichen, hat sich die Lage bereits geändert.

Spezialeinheiten des Innenministeriums der DVR stürmen „Azovstal“ und durchbrechen die Mauern – https://t.me/intelslava/28694 Auch aus den chinesischen Medien wird geflüstert, dass ein weiterer Versuch eines Austauschs irgendeiner Art im Gespräch ist.

Auf der Schlangeninsel und im Briefing am späten Nachmittag … 1 unbemanntes Luftfahrzeug Bayraktar-TB2 (https://t.me/mod_russia_en/1597) wird in der Luft über der Schlangeninsel abgeschossen und 3 ukrainische ballistische Tochka-U-Raketen werden abgefangen. Dies ist natürlich nur von Interesse, und es ist klar, dass diejenigen, die hier die ukrainischen Fäden ziehen, wirklich Odesa haben wollen.

Frühes Briefing des russischen Verteidigungsministeriums

Hochpräzise luftgestützte Raketen der russischen Luft- und Raumfahrtstreitkräfte haben

5 Gefechtsstände und 2 Munitionsdepots in der Nähe von Spornoe und Berestovoe in der Donezker Volksrepublik getroffen.

Bei den Angriffen wurden mehr als 100 Nationalisten und bis zu 23 gepanzerte und motorisierte Fahrzeuge ausgeschaltet.

perativ-taktische und militärische Luftangriffe haben

43 Gebiete, in denen die AFU Arbeitskräfte und militärische Ausrüstung konzentriert hat.

Militärische Truppen und Artillerie haben

18 Gefechtsstände getroffen, 543 Gebiete, in denen Arbeitskräfte und militärische Ausrüstung konzentriert sind,

1 Munitionsdepot in der Nähe von Lubomirowka, Region Cherson, sowie

23 AFU-Artillerieeinheiten in Feuerstellungen bei Werchnekamenskoje, Krasnyj Liman, Drobyschewo, Jarowaja, Korobotschkino und Gusarowka in der Nacht.

Russische Luftabwehrmittel haben über Nacht abgeschossen

13 ukrainische unbemannte Luftfahrzeuge in der Nähe von Chkalovskoe, Demetievka, Klinsk, Glubokoe, Balakleya, Goptovka in der Region Charkow, Staromikhailovka, Spartak, Elenovka in der Volksrepublik Donezk, Petrovenki und Severodonetsk in der Volksrepublik Lugansk abgeschossen, darunter 1 Bayraktar-TB2 über Mankowka in der Region Charkow.

Darüber hinaus wurden 3 Raketen des Smerch-Mehrfachraketen-Systems über Izyum, Semenovka und Snezhkovka in der Region Kharkov abgefangen.

Nicht schlecht für eine Nacht Arbeit!

All diese Waffen, die angeblich in die Ukraine geliefert werden sollen? – Nun, die Logistik ist nicht

Die Zusammenfassung des Videos lautet: Das britische Verteidigungsministerium gibt zu, dass es den Globus nach russischen und sowjetischen Militärgütern durchsucht;

Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace gibt zu, dass die beste Ausrüstung, die man der Ukraine schicken kann, die ist, mit der sie bereits vertraut ist;

Westliche Ausrüstung braucht Wochen, Monate und in manchen Fällen Jahre, um nicht nur ihre Bedienung zu erlernen, sondern sie taktisch und strategisch in die kombinierte Kriegsführung zu integrieren;

Die Armee, die die USA und die NATO vor diesem jüngsten Konflikt acht Jahre lang aufgebaut haben, wird schneller zerstört, als die USA und die NATO sie ersetzen können – und sie war von Anfang an keine optimale Streitkraft;

Ein ähnlicher Prozess spielte sich ab 2015 in Syrien ab, der letztlich scheiterte und die direkte militärische Intervention der NATO (USA und Türkei) in Syrien erforderlich machte, um Teile des Landes zu besetzen, den Sieg/Wiederaufbau zu vereiteln und die Überreste ihrer Stellvertretertruppen zu erhalten;

Ein direktes westliches Engagement in der Ukraine, ähnlich wie die in Syrien geschaffenen „Pufferzonen“, ist wahrscheinlich die beste Wahl unter den verbleibenden schlechten Möglichkeiten des Westens.

Und dann sieht man Dinge wie diese:

Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte hat Soldaten und Offizieren verboten, öffentlich ausländische militärische Ausrüstung zu kritisieren

Die Truppe hat einen neuen Auftrag erhalten. Den Soldaten ist es verboten, sich öffentlich in den Medien und sozialen Netzwerken negativ über aus dem Ausland gelieferte militärische Ausrüstung zu äußern.

Wer dagegen verstößt, muss mit Disziplinarmaßnahmen und der Entfernung aus dem Dienst rechnen.

Das neue Dokument wurde auf Wunsch der Medienleute von Zelenskys Büro entwickelt.

Die Kiewer Führung beobachtet die Situation genau. Es wurde aufgedeckt, dass ukrainische Militante jetzt aktiv amerikanische M-113 gepanzerte Mannschaftstransporter, Javelin-Komplexe und britische Flugabwehrsysteme kritisieren. Auch polnische Panzer und tschechische Dana-Haubitzen werden kritisiert.

Offensichtlich sind die Waffenlieferungen an die Ukraine nicht so rosig, wie sie in den westlichen Berichten dargestellt werden.

Jetzt, da Sie den Mod-Bericht gesehen haben, sollte es einfach sein, die Details aus Readovka zu verfolgen – hier maschinell übersetzt:

In den vergangenen Tagen wurde das Thema des Verlustes eines ganzen Bataillons am Flussübergang Sewerskij Donez bei Belogorowka lebhaft diskutiert. Es gibt viele Versionen der Ereignisse: vom fahrlässigen Verhalten des Führungsstabs vor Ort bis hin zur Heldentat der Soldaten der russischen Streitkräfte während schwerer Kämpfe. Der ehemalige Verteidigungsminister der DVR, Igor Strelkow, wählte beispielsweise eine interessante Taktik: „Ich weiß, aber ich werde Ihnen nichts über die persönlichen Verluste der BTGr bei der Überquerung sagen.“ Eines ist sicher – die Verluste sind groß, aber ohne in dieser „Hölle“ gewesen zu sein, ist es unmöglich, mit Sicherheit zu sagen, warum sie entstanden sind.

Die Lage an den Fronten stellt sich heute wie folgt dar:

Die Lage an der Charkiwer Front ist weiterhin sehr angespannt. Einheiten der russischen Streitkräfte beschossen die Stellungen der ukrainischen Truppen in den Gebieten der Siedlungen Petrowka, Nursery, Russkie Tishki und Ternowaja, um deren weiteres Vorrücken zu verhindern.

Die Izyum-Front. In der vergangenen Nacht wurde das Dorf Dolgenkoje von den ukrainischen Streitkräften in Richtung Slawjansk befreit. Leider wurden vor Ort erneut Spuren schrecklicher Gräueltaten gefunden. Ukrainische Nationalisten misshandelten und töteten eine Frau im Gebiet Charkiw. Die Leiche wurde in dem gestern Abend von den ukrainischen Streitkräften befreiten Dorf Dolgenke von ukrainischen Kämpfern gegen die Zivilbevölkerung gefunden. Unbestätigten Berichten zufolge wurde ein weiteres Flugzeug der ukrainischen Luftwaffe nordwestlich von Izyum abgeschossen.

Luhansk-Front. Die Brücke, die Rubischne und Sewerodonezk verbindet, wurde gesprengt. Die Hauptversorgungsroute Soledar-Lisitschansk steht unter Beschuss der alliierten Streitkräfte. Nördlich von Popasnaja entwickelt sich eine Offensive in Richtung Kamyshevakha. Der Beginn der Kämpfe um Priwolje wird gefeiert. Im Gegenzug verstärkt das AFU-Kommando weiterhin die Gruppe in Artemiwsk (Bakhmut), um einen Durchbruch aus Popasna zu verhindern.

An der Donezk-Front versuchen die alliierten Streitkräfte, auf die Siedlungen Marinka und Nowomichailowka vorzustoßen. Am Nachmittag wurde berichtet, dass die Volksmiliz der DVR und die Streitkräfte der Russischen Föderation die Siedlungen Kamenka und Nowoselowka-2 gestürmt haben.

Saporoschje-Front. Schwere Kämpfe finden am Rande von Ugledar statt. Die Ortschaft Pawlowka, die an den südwestlichen Stadtrand von Ugledar angrenzt, ging mehrmals von den Streitkräften der Russischen Föderation an die Streitkräfte der Ukraine über.

An der südlichen Front ist ein weiterer Verlust der ukrainischen Luftstreitkräfte bei Zmeyny zu verzeichnen. Diesmal stürzte ein MiG-29-Kampfflugzeug der vierten Generation ins Schwarze Meer. Das ukrainische Kommando bereitet eine Offensive der Kräfte der 28. und 60. separaten mechanisierten Brigade in Richtung Mykolaiv und Kryvyi Rih vor. Es gibt einen systematischen Artillerieangriff auf die Stellungen unserer Truppen in Vysokopolye und Knyazevka.

Die Kalibrierung sah heute wie folgt aus: In Nikolajew wird das Lager mit Munition der Streitkräfte der Ukraine zerstört. Augenzeugen berichten von einer schwarzen Rauchsäule hinter den ukrainischen Streitkräften; im Gebiet Charkiw wurden 3 Brücken gesprengt, die für die Verlegung der ukrainischen Streitkräfte notwendig sind; in Odessa wurden Arbeiten an einzelnen Objekten durchgeführt.

Die ukrainischen Streitkräfte beschießen weiterhin Cherson. Die Städte der Donezker Volksrepublik stehen weiterhin unter schwerem Beschuss. Seit dem Morgen beschießen die ukrainischen Streitkräfte das Gebiet der DVR. Dabei wurden zwei Menschen getötet und mindestens acht verletzt. Am stärksten betroffen waren die Stadtteile Kuibyschewski, Petrowski und Kirowski in Donezk und Staromichailowka. Auch die ukrainischen Streitkräfte beschossen Dokuchaevsk – eine Person wurde getötet, vier wurden verletzt, darunter zwei RT-Kameramänner.

Das Untersuchungskomitee der Russischen Föderation wird den Beschuss der Region Belgorod untersuchen. Bastrykin wies an, ein Strafverfahren zu eröffnen.

Interessant ist die Tatsache, dass die NATO im Zuge der Sättigung der ukrainischen Front mit eigenen Waffenmustern veralteten westlichen Schrott unter der „russischen Presse“ verschickt. Erstaunlicherweise handelt es sich dabei manchmal sogar um Flugabwehrkanonen aus dem Zweiten Weltkrieg.

Und auch jetzt hat sich die Situation geändert.

Detail:

Und wir enden mit einem Teilzitat von Herrn Lawrow. Das vollständige Video und die Abschrift werden veröffentlicht, sobald es verfügbar ist, da es noch live war, als jemand das Zitat abfing. Anscheinend werden die russischen Streitkräfte die hinteren Ränge verstärken. Wir müssen uns mit der Tatsache abfinden, dass es jetzt so aussieht, als würde Russland die Ukraine oder einen Teil davon besitzen.

Die derzeitige Zahl der russischen Truppen, die an der militärischen Sonderoperation in der Ukraine beteiligt sind, reicht aus, um den Krieg zu gewinnen, aber es wird mehr Zeit brauchen als erwartet, und eine Überdehnung ist nicht zu vermeiden, da die beteiligten Brigaden (insgesamt 100/120 000 Soldaten) nicht gleichzeitig an zu vielen Fronten kämpfen können, Die jüngsten Fortschritte im Donbass wurden dank einer massiven Umgruppierung der ursprünglich in anderen Gebieten eingesetzten Truppen in der Region erzielt, sodass einige Randgebiete wie mehrere Siedlungen in der nördlichen Region Charkow in letzter Zeit kampflos aufgegeben werden mussten und ihre Bewohner der Gnade der Neonazi-Milizen ausgeliefert waren, was nicht hinnehmbar ist. Während es akzeptabel war, sich aus Gebieten zurückzuziehen, die nur wenige Tage unter russischer Kontrolle standen, ist es einfach unmoralisch, sich aus Gebieten zurückzuziehen, die bereits seit zwei Monaten unter russischer Kontrolle stehen.

Das war’s für heute. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Diskussion und seien Sie bitte vorsichtig mit der ukrainischen Propaganda. Sie ist überall.