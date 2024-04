Sucharit Bhakdi, Karina Reiss und Michael Palmer: Warum RNA-Impfstoffe betrügerisch und äußerst gefährlich sind

Brief von Sucharit Bhakdi MD, Karina Reiss PhD und Michael Palmer MD, bitte lesen und weitergeben!

Chromosomen sind die Bücher des Lebens, die in DNA codierte Rezepte für die Herstellung von Eiweißmolekülen enthalten. Bei Bedarf wird das Buch geöffnet und eine Kopie des gewünschten Rezeptes angefertigt. Diese Kopie ist die mRNA, die die Produktion des Proteins steuert und anschließend wieder entsorgt wird. RNA-Vakzine ähneln solchen kurzlebigen Kopien von chromosomalen Rezepten, die die Produktion ausgewählter Antigene steuern, z. B. des SARS-CoV-2-Spike-Proteins. Bei jeder Injektion werden mehr als eine Milliarde Kopien (RNA-Moleküle) verabreicht. Die Massenproduktion von mRNA erfordert die massenhafte Verfügbarkeit der DNA-Rezepte. Wie kann dies erreicht werden?

Die Lösung liegt in der Gentechnik. Die Milliarden und Billionen von Kopien der DNA-Rezepte stammen aus Bakterien. Die Bauanleitungen sind in winzigen bakteriellen Chromosomen enthalten, den sogenannten Plasmiden. Die Teilungszeit der Bakterien beträgt etwa 20 Minuten – jede Stunde verachtfacht sich die Zahl der Zellen. So können innerhalb weniger Tage buchstäblich unzählige Bakterien mit den Plasmiden aus der Flüssigkultur geerntet werden. Plasmide lassen sich leicht manipulieren. Es können fremde Rezepte, also Gene, die zum Beispiel für virale Proteine codieren, eingeschleust werden. Nach der bakteriellen Vermehrung werden die Plasmide geerntet und als Vorlage für die Herstellung von mRNA-Kopien verwendet. Die RNA-Moleküle werden dann in winzige Fettkügelchen, sogenannte Lipid-Nanopartikel (LNP), verpackt. Die Hauptbestandteile der LNP werden vom Menschen produziert und sind bekanntermaßen selbst toxisch. Zudem waren die von Pfizer/BioNTech und Moderna verwendeten Verbindungen nicht einmal am Menschen getestet worden, bevor die mRNA-Impfstoffe, die sie enthielten, eine Notfallzulassung erhielten. 1,2,3,4,5 Dies stellt ein unbestreitbares und unnötiges Gesundheitsrisiko dar.

Die LNP-Verpackung ist notwendig, um die RNA vor Zerstörung zu schützen, damit sie über den Blutkreislauf zu allen Organen des Körpers gelangen kann. Dort fungieren die Globuli als trojanische Pferde. Sie werden von den Zellen aufgenommen und ihre Ladung wird freigesetzt. Es folgt die Produktion des Spike-Proteins und die Auslösung der Immunreaktion, die zur Bildung spezifischer Antikörper führt, die vor zukünftigen Infektionen schützen sollen.

Das Immunsystem erkennt und zerstört jedoch Körperzellen, die fremde Proteine produzieren, zum Beispiel, wenn sie von Viren befallen sind. Diese Fähigkeit, Fremdes zu erkennen, haben wir von Geburt an. Sie schützt uns ein Leben lang, denn virusinfizierte Zellen werden auf diese Weise effektiv eliminiert. Sie kann nicht unterdrückt werden. Wird also eine mRNA, die für ein fremdes Protein kodiert, in eine Zelle eingeschleust, wird diese Zelle vom Immunsystem angegriffen.

Die Abstoßung von Transplantaten veranschaulicht diese elementare Tatsache. Wenn Sie meine Niere bekommen, stoßen Sie sie ab. Sie bekommen meine zweite Niere, und die zweite Abstoßung folgt, schneller und heftiger. Die gleichen Prinzipien liegen der sich ständig verstärkenden Manifestation von Schäden durch Impfstoffverstärker zugrunde.

Die Zahl der verpackten RNA-Kopien, die mit jeder Injektion verabreicht werden, ist gigantisch. Myriaden von Immunangriffen werden im ganzen Körper ausbrechen und erst dann zum Stillstand kommen, wenn die Produktion des fremden Proteins beendet ist. Wie lange wird das dauern? Nur wenige Tage, wie Impfstoffhersteller und Zulassungsbehörden immer behaupten?

In den vergangenen zwei Jahren wurden alarmierende Befunde erhoben, die mit dieser Behauptung unvereinbar sind. Bei den Geimpften wurden Wochen und sogar Monate nach der Injektion Spike-Proteine und Entzündungen in mehreren Organen festgestellt ,6,7,8, die mit schweren und oft tödlichen Erkrankungen einhergingen. Welchen irdischen Grund konnte und kann es für die dauerhafte Produktion eines mRNA-kodierten Proteins geben? Eine mögliche und erschreckende Antwort kam mit der Entdeckung von McKernan und Kollegen, die vor einem Jahr veröffentlicht wurde 8. Bei der Herstellung von Impfstoffen müssen die Plasmid-DNA-Templates von der produzierten mRNA entfernt werden, bevor diese in LNPs verpackt wird. Andernfalls können die Plasmide nur in den Lipidkügelchen landen. McKernan entdeckte, dass dieser entscheidende Schritt der Entfernung der Plasmid-DNA nicht sorgfältig durchgeführt worden war. In vielen Chargen der mRNA-Impfstoffe von Pfizer und Moderna wurden große Mengen Plasmid-DNA gefunden.

Die Ergebnisse von Kevin McKernan wurden vom kollektiven Mainstream heruntergespielt. Die Aufsichtsbehörden erklärten, die Hersteller hätten sie über das Vorhandensein von DNA informiert und dies habe sie nicht davon abgehalten, die Zulassung zu erteilen, da die gemeldeten Werte innerhalb der von der WHO festgelegten Grenzwerte lägen. Aber woher kommen diese Grenzwerte? Als die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) den Grenzwert von 10 Nanogramm DNA pro Impfstoffdosis festlegte 9 , bezog sie sich auf einen Bericht der WHO aus dem Jahr 1998 10. In diesem technischen Bericht lesen wir:

Der derzeitige Kenntnisstand legt nahe, dass kontinuierliche Zelllinien-DNA … [bis zu 10 ng pro gereinigter Dosis als akzeptabel angesehen werden kann. … Der neue Grenzwert … gilt nicht für Produkte aus mikrobiellen, diploiden oder primären Zellkultursystemen.

Wir stellen fest, dass der WHO-Bericht zwischen zwei Arten von DNA unterscheidet. Die eine wird als gefährlicher eingestuft als die andere, und ihre Menge wird daher auf den angegebenen Wert beschränkt. Aber in welche der beiden Kategorien fällt die Plasmid-DNA, die in den mRNA-Impfstoffen enthalten ist – in die gefährlichere oder in die weniger gefährliche?

Weder noch, denn die WHO-Richtlinie geht implizit davon aus, dass jede DNA, die in einem Medikament oder Impfstoff enthalten ist, genau das ist: „nackte“ DNA, deren Aufnahme in unsere Körperzellen sehr ineffizient ist. Im Gegensatz dazu sorgt die LNP-Verpackung von mRNA-Impfstoffen für eine wesentlich effizientere Aufnahme der DNA in die Zellen unseres Körpers (siehe unten). Daher wäre es notwendig, eine „sichere“ Menge an Rest-DNA durch neue, sorgfältig geplante Experimente mit der LNP-Verpackungstechnologie zu bestimmen. Um der Argumentation willen akzeptieren wir jedoch zunächst den von der EMA festgelegten Grenzwert.

In ihrem bereits zitierten Bericht [9] behauptet die EMA, dass alle Impfstoffproben, die sie von Pfizer/BioNTech vor der Zulassung erhalten hat, ihren eigenen Grenzwert für den Rest-DNA-Gehalt einhielten. Offensichtlich hat die EMA – wie alle anderen Zulassungsbehörden weltweit – jedoch keine kontinuierliche Qualitätskontrolle nach der Zulassung sichergestellt. Dies lässt sich aus den – inzwischen von anderen bestätigten – Erkenntnissen von Kevin McKernan schließen, wonach der DNA-Gehalt in allen getesteten Impfstoffchargen die Grenzwerte von WHO und EMA überschreitet, in einigen Fällen um das Tausendfache 11.

So kam es zu der unfassbaren Erkenntnis, dass die Herstellung des verhängnisvollen Impfstoffes, der Hunderten Millionen Menschen injiziert werden sollte, ohne jegliche Kontrolle erfolgte und die daraus resultierenden Präparate in eklatanter Weise gegen die Zulassungsbedingungen verstießen. Heute ist es verboten, ein Arzneimittel zu injizieren, das nicht den in der Zulassung festgelegten Spezifikationen entspricht. Die Injektion dieser Impfstoffe ist daher heute nichts weniger als ein krimineller Akt. Das ist es, was ignorante Regierungen an ihrer eigenen Bevölkerung tun.

Man beachte: Die zuständigen Behörden in den westlichen Ländern haben sich aktiv geweigert, etwas zu unternehmen, um zu klären, ob McKernans Team recht haben könnte. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass die DNA den Weg in die Zellen findet. Und wenn doch, wird sie schnell abgebaut und zerstört. Außerdem: Der Zellkern ist durch eine undurchdringliche Membran vom Zytosol der Zelle getrennt, sodass fremde DNA niemals in das Kompartiment gelangen kann, in dem sie ihre Funktion entfalten könnte.

Das Gute an dieser erschreckenden Geschichte ist, dass sich die verantwortlichen Behörden selbst verraten haben. Sie stehen jetzt mit dem Rücken zur Wand und haben sich selbst entlarvt. Staatliche Institutionen sind offensichtlich mit den Tätern eines monströsen Verbrechens im Bunde. McKernans Entdeckungen lassen bei jedem, der auch nur eine Ahnung von Biologie hat, die Alarmglocken schrillen. Die Verpackung von Plasmiden und plasmidabgeleiteter DNA in LNP muss dazu führen, dass diese effizient in die Zellen eingeschleust werden. Bei jeder Zellteilung bricht die Kernmembran und die fremde DNA wird in den neu gebildeten Zellkernen der Tochterzellen eingeschlossen. Auch ohne genomische Integration kann fremde DNA zu abnormalen Ereignissen und einer verlängerten Produktion kodierter Proteine führen 12.

Die Ergebnisse von McKernan wurden von anderen Laboratorien in den USA und Kanada bestätigt. Wir berichten nun über Experimente, die ein Team erfahrener deutscher Forscher mit Chargen von BioNTech Comirnaty durchgeführt hat. Erstes Ergebnis: In allen sechs untersuchten Chargen wurden große Mengen bakterieller DNA nachgewiesen. Alle auf dem Plasmid kodierten Gene wurden identifiziert. Außerdem enthielt das Plasmid ein spezielles Element, den sogenannten SV40-Promotor, dessen Vorhandensein der Öffentlichkeit nicht bekannt und den Behörden nicht gemeldet war. Das Vorhandensein des SV40-Promotors wurde von McKernan in US-Chargen entdeckt, und das deutsche Team bestätigte diesen Befund jetzt in deutschen Fläschchen. Warum Pfizer-BioNTech den SV40-Promotor in ihr Plasmid eingebaut hat, ist eine sehr interessante Frage. Dieses Element ist für die Produktion von Spike-mRNA nicht notwendig und kommt auch auf dem Covid-Spike-Plasmid von Moderna nicht vor. Der SV40-Promotor hat die faszinierende Fähigkeit, sich selbst und angehängte DNA-Sequenzen durch die intakte Kernmembran auch in sich nicht teilende Zellen zu schmuggeln. Wir überlassen es Ihnen, darüber nachzudenken, was das bedeutet.

Die nächste Frage lautet: Kann Plasmid-DNA in menschliche Zellen aufgenommen werden und dort über längere Zeit verbleiben? Die Antwort lautet: Ja!

Das Team fand heraus, dass die DNA-Aufnahme schnell erfolgt und die Gene viele Tage in den Zellen verbleiben und auch nach einem Zyklus der Zellvermehrung noch nachweisbar sind. Die Behauptung, dass aufgenommene DNA schnell zerstört wird, ist schlichtweg falsch und stellt eine gefährliche medizinische Fehlinformation dar.

Nächste Frage: Werden transfizierte Zellen länger als einen Tag Spike-Proteine produzieren? Die Antwort lautet: Ja! Die Spike-Produktion begann innerhalb weniger Stunden und dauerte mehrere Tage an.

Im Labor ist es möglich, Plasmid-DNA in das Buch des Lebens einzufügen. Die möglichen Folgen einer solchen Insertionsmutagenese sind vielfältig. Eine Störung des fein abgestimmten Netzwerks, das die Zellteilung und -differenzierung steuert, kann zu Krebs führen. Die Veränderung von Genen, die am immunologischen Netzwerk beteiligt sind, kann zu dessen Störung führen. Die Störung von Genen in Gehirnzellen kann zu jeder in neurologischen Lehrbüchern beschriebenen Krankheit führen. Mutationen in Spermien und befruchteten Eizellen machen veränderte Eigenschaften vererbbar.

Und nun die letzte Frage: Ist zu befürchten, dass bakterielle DNA aus Impfstoffen in menschliche Chromosomen eingebaut wird? Um dieser Frage näherzukommen, schickte das deutsche Team Kevin seine transfizierten Zellen zur Sequenzierung des gesamten Genoms. Die Ergebnisse sind auf Kevins Subrack zu sehen 13. Und die Antwort: Ja, die Beweise sind jetzt fast vollständig!

Wenn dies in isolierten Zellen möglich ist, gibt es dann einen Grund, warum es nicht auch im Körper möglich sein sollte?

Heute, hier und jetzt, stehen wir vor der Erkenntnis, dass Regierungen auf der ganzen Welt ein satanisches Programm in Gang gesetzt haben, das Millionen unglücklicher Menschen auf der ganzen Welt verstümmelt, getötet und genetisch verändert hat. Das Programm wird ausgeweitet, da die WHO beabsichtigt, konventionelle Impfstoffe in der Human- und Veterinärmedizin generell durch mRNA-Injektionspräparate zu ersetzen. Die WHO sagt uns, dass die COVID-Impfstoffe ihre Sicherheit bewiesen haben, sodass eine Qualitätskontrolle zukünftiger Erreger nicht notwendig ist. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein 1,4,1,5,1,6.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, vergessen Sie dies um Ihrer Lieben willen nie. Die Aufnahme und Expression eines fremden Gens wird immer zu einem Angriff des Immunsystems auf die Zelle führen. Da alle anderen mRNA-Impfstoffe nicht für sich selbst kodieren, werden sie Schäden verursachen, die sich mit jeder Auffrischungsimpfung verschlimmern. Und die Kontamination von mRNA-Impfstoffen wird mit Sicherheit die Regel sein, denn es gibt kein kostengünstiges Verfahren, um die in Massenproduktion hergestellte mRNA zuverlässig von den Plasmiden zu trennen.

Das Programm der WHO bedroht die Menschheit. Es bedroht SIE und Ihre Angehörigen. Völker der Welt, vereinigt euch und rettet uns vor diesem verbrecherischen Wahnsinn. Stoppt die mRNA-Impfstoffe. Stoppt die WHO.

Von Dr. med. Sucharit Bhakdi, Dr. phil. Karina Reiss und Dr. med. Michael Palmer

Credit: Ärzte für COVID-Ethik

