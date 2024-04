Studie stellt Verbindung zwischen Nasenbohren und Alzheimer-Krankheit her

Analyse von Dr. Joseph Mercola

Die Geschichte auf einen Blick

Chronische Neuroinflammation kann die Entwicklung von Amyloid-Plaques auslösen, die mit der Alzheimer-Krankheit in Verbindung gebracht werden, und Neuroinflammation kann mit Nasenbohren in Verbindung gebracht werden

Weitere Gründe, die Finger aus der Nase zu lassen, sind die Vermeidung der Übertragung von Infektionen auf andere, wie die asymptomatische Besiedlung mit Staphylococcus aureus, die zu opportunistischen Infektionen führen kann. Auch Veränderungen des nasalen Mikrobioms und Schädigungen des inneren Gewebes und der Struktur der Nasenhöhle können auftreten, wenn Sie in der Nase bohren

Mehrere Strategien können das Alzheimer-Risiko senken, darunter die Reduzierung oder der Verzicht auf verarbeiteten Zucker, der Schutz des Darmmikrobioms, die Vermeidung von B-Vitaminmangel und der Schutz der Lunge vor Luftverschmutzung, die alle mit einer Abnahme des Gedächtnisses und der kognitiven Funktionen in Verbindung gebracht werden

Zu den Strategien gegen das Bohren in der Nase gehören die Befeuchtung der Nasenschleimhäute mit einem Luftbefeuchter, das Trinken von viel sauberem Wasser und die Verwendung von Kokosnussöl zur Befeuchtung der Nasenschleimhäute

Der Mechanismus der chronischen Entzündung ist die Ursache vieler moderner Krankheiten wie Herzkrankheiten, Krebs, Autoimmunkrankheiten und chronischer Hepatitis. Eine Literaturübersicht der Western Sydney University legt nahe, dass eine durch chronisches Nasenbohren ausgelöste chronische Neuroinflammation zur Entwicklung der Alzheimer-Krankheit beitragen kann.

Nasenbohren ist eine weit verbreitete Praxis. Eine Studie aus dem Jahr 1995 ergab, dass 91 % der Befragten zugaben, in der Nase zu bohren, und 75 % meinten, dass es „fast jeder tut“. In dieser ersten Bevölkerungsumfrage wurde festgestellt, dass „es sich um eine fast universelle Praxis bei Erwachsenen handelt, die jedoch bei den meisten nicht als pathologisch angesehen werden sollte“.

Diese Ergebnisse wurden in einer Stichprobe von Jugendlichen bestätigt, in der die Forscher feststellten, dass fast alle Befragten zugaben, in der Nase zu bohren, und zwar im Durchschnitt viermal pro Tag“. Es gibt eine Vielzahl von Gründen, warum Menschen in der Nase bohren, z. B. um getrockneten Nasenschleim zu entfernen, der auch als „Popel“ bezeichnet wird, und nervöse Gewohnheiten, die zu einem Zwang werden können, der unter den psychischen Zustand des körperbetonten, wiederkehrenden Verhaltens fällt.

Wie der Darm hat auch die Nasenhöhle ihr eigenes Mikrobiom, das dem Körper einen natürlichen Schutz bietet. Die Forscher der vorgestellten Studie und anderer Studien haben die Theorie aufgestellt, dass eine Veränderung dieses Mikrobioms die Ausbreitung von Krankheitserregern im Gehirn beeinflussen und zu chronischer Neuroinflammation beitragen kann.

In einer Tierstudie aus dem Jahr 2022 wurde festgestellt, dass Chlamydia pneumoniae das zentrale Nervensystem infizieren können, indem sie entlang der Riech- und Trigeminusnerven wandern und so zu einem erhöhten Alzheimer-Risiko beitragen.

Derzeit zeigen Daten, dass mehr als 6 Millionen Amerikaner mit der Alzheimer-Krankheit leben und einer von 3 Senioren an Demenz stirbt. Im Jahr 2023 wurde geschätzt, dass alle Formen der Demenz die Nation 345 Milliarden Dollar kosten, was nach Expertenschätzungen bis 2050 auf fast 1 Billion Dollar ansteigen könnte.

Angesichts des landesweiten Personalmangels im Gesundheitswesen schätzt die Alzheimer’s Association, dass das Land bis 2030 1,2 Millionen zusätzliche Pflegekräfte benötigt, um die wachsende Zahl von Demenzkranken zu versorgen.

Nasenbohren erhöht Entzündungen und Alzheimer-Risiko

In der in Biomolecules veröffentlichten Arbeit wurden Daten ausgewertet, die Krankheitserreger wie Viren, Bakterien und Pilze mit der Alzheimer-Krankheit in Verbindung bringen. Nach Prüfung der Daten schlugen die Forscher vor, dass die im Gehirn von Alzheimer-Patienten festgestellte Neuroinflammation teilweise durch Krankheitserreger ausgelöst werden könnte, die über die Nase und das Geruchssystem eindringen.

Aufgrund der direkten anatomischen Verbindung schien dies ein plausibler Eintrittsweg zu sein. Neuroinflammation ist wahrscheinlich ein wichtiger Faktor bei der Entstehung von Amyloid-Plaques, dem charakteristischen Merkmal der Alzheimer-Krankheit. Die Forscher untersuchten die verschiedenen Wege, auf denen diese Bildung mit der Neuroinflammation in Verbindung gebracht wird, und stellten fest, dass die Bildung zwar komplex, aber auch bidirektional ist.

Die Forscher stellten auch fest, dass parodontale Infektionen, die typischerweise eine Dysbiose des oralen Mikrobioms auslösen, zunehmend mit einem erhöhten Alzheimer-Risiko in Verbindung gebracht werden. In mehreren Studien, in denen die orale Mikrobiota von Teilnehmern mit Alzheimer-Krankheit untersucht wurde, wurde eine veränderte Zusammensetzung einschließlich oraler Bakterien festgestellt, die mit der Bildung von Amyloid-Beta-Plaques in Verbindung gebracht wird.

Zusätzlich zu den Veränderungen in der oralen Mikrobiota, die mit einem erhöhten Alzheimer-Risiko in Verbindung gebracht werden können, stellten die Forscher fest, dass sich die Zusammensetzung des nasalen Mikrobioms mit zunehmendem Alter verändert und mehr derjenigen im oropharyngealen Bereich ähnelt. Dies beeinflusst die nasale Mikroflora und könnte zu neurodegenerativen Erkrankungen beitragen, da ein bidirektionaler Zusammenhang zwischen der nasalen Mikrobiota und der Alzheimer-Krankheit besteht.

Die Forscher vermuten, dass Krankheitserreger über das Riechsystem in das Gehirn gelangen und zur Neuroinflammation bei der Alzheimer-Krankheit beitragen könnten. Sie weisen jedoch auch darauf hin, dass eine der Einschränkungen ihrer Literaturauswertung die Frage war, was zuerst auftrat.

Hatten die Menschen ein geschwächtes Immunsystem, das zu Neuroinflammation und Alzheimer-Krankheit führte, oder lösten zunehmende altersbedingte Entzündungen und subklinische Alzheimer-Krankheit ungesunde Gewohnheiten oder Defekte im Immunsystem aus, die das Eindringen von Geruchserregern ermöglichten?

Die Autorin schlug vor, dass diese Verschiebung des nasalen Mikrobioms leichte Hirninfektionen ohne Symptome auslösen könnte, die aber auch chronische Entzündungen und Proteinablagerungen hervorrufen, die zur Entwicklung der Alzheimer-Krankheit beitragen. Die New York Post berichtet, dass zu den häufigen Krankheitserregern, die im Gehirn von Menschen mit Alzheimer gefunden werden, der von Katzen stammende Parasit Toxoplasma gondii, das Herpesvirus und die Bakterien gehören, die Lungenentzündungen verursachen.

Die Forscher schlagen vor, dass bis zu einem besseren Verständnis der Rolle von Geruchserregern bei der Alzheimer-assoziierten Neuroinflammation eine bessere Handhygiene ein einfacher präventiver Schritt sein könnte.

Weitere Gründe, die Finger aus der Nase zu lassen

Die Daten der vorgestellten Studie legen nahe, dass Nasenbohren mit der Entwicklung der Alzheimer-Krankheit in Verbindung gebracht werden kann, aber es gibt noch weitere Gründe, warum Sie Ihre Finger aus der Nase lassen sollten. Dies gilt insbesondere für Menschen, die krank sind oder ein geschwächtes Immunsystem haben.

Die Nasenhöhle ist ein Reservoir für Krankheitserreger, die sich möglicherweise ausbreiten können. Daten haben gezeigt, dass sich das nasale Mikrobiom mit dem Alter und nach einer Reihe von Infektionen und immunologischen Erkrankungen verändert. Das Profil Ihres nasalen Mikrobioms kann Ihre Immunreaktion beeinflussen. Daten aus dem Jahr 2018 zeigen, dass bis zu 30 % der Menschen asymptomatisch und dauerhaft mit Staphylococcus aureus in ihrer Nasenhöhle kolonisiert sind.

Personen, die in der Nase bohren, haben ein viel höheres Risiko einer Kolonisierung, die zu opportunistischen Infektionen an chirurgischen Stellen oder anderen Infektionen führen kann, die die Morbidität, Mortalität und Gesundheitskosten erhöhen. Bei Personen, deren Nasen kolonisiert sind, kann dies zu schweren Infektionen führen, wenn die Fingernägel winzige Schnitte im Nasengewebe hinterlassen, durch die die Bakterien in den Blutkreislauf gelangen können.

Nasenbohren verändert auch das nasale Mikrobiom, wie eine Studie aus dem Jahr 2023 zeigt, die ergab, dass Beschäftigte im Gesundheitswesen, die in der Nase bohren, ein erhöhtes Risiko haben, an SARS-CoV-2 zu erkranken. Andere opportunistische Infektionen können sich ausbreiten und zur Entwicklung von Lungenentzündung, Mittelohrentzündung, Asthma und chronischer Rhinosinusitis führen.

Es gibt einen Grund dafür, dass eine Hautinfektion namens Impetigo häufiger im Bereich von Nase und Mund auftritt. Das liegt daran, dass die Bakterien, die in der Nase leben, diese Art von Infektion verursachen können. Wenn man in der Nase bohrt, können diese Bakterien in andere Bereiche des Körpers gelangen, wo die Haut verletzt ist, und Impetigo kann sich entwickeln.

Nasenbohren erhöht auch das Risiko, das Gewebe und die Strukturen im Inneren der Nase zu beschädigen und Nasenbluten auszulösen. Aggressive Nasenbohrer können die Nasenscheidewand (Septum) beschädigen, d. h. den Knochen und Knorpel, der die linke und rechte Seite der Nase voneinander trennt.

Weitere Strategien zur Verringerung Ihres Alzheimer-Risikos

Die vorgestellte Studie und andere haben nahegelegt, dass die Finger aus der Nase zu nehmen, Ihr potenzielles Alzheimer-Risiko verringern kann. Wie ich jedoch bereits in einem früheren Artikel zu diesem Thema erörtert habe, „Kann Nasenbohren das Risiko für Alzheimer und Demenz erhöhen?„, gibt es weitere Schritte, die Sie unternehmen können, um Ihr Risiko für Alzheimer und andere Arten von Demenz zu verringern.

Zucker – Seit vielen Jahren warne ich vor den Gefahren von verarbeiteten Zuckern und kohlenhydratreichen Lebensmitteln. Im Laufe der Jahre gab es mehrere Studien, die einen signifikanten Zusammenhang zwischen einer kohlenhydratreichen Ernährung und einem deutlich erhöhten Demenzrisiko aufzeigten.

– Seit vielen Jahren warne ich vor den Gefahren von verarbeiteten Zuckern und kohlenhydratreichen Lebensmitteln. Im Laufe der Jahre gab es mehrere Studien, die einen signifikanten Zusammenhang zwischen einer kohlenhydratreichen Ernährung und einem deutlich erhöhten Demenzrisiko aufzeigten. Darmmikrobiom – Forscher haben auch einen Zusammenhang zwischen der Alzheimer-Krankheit und dem Darmmikrobiom festgestellt, der offenbar mit Lipopolysacchariden und zwei kurzkettigen Fettsäuren – Acetat und Valerat – zusammenhängt, die die Amyloidablagerungen im Gehirn verstärken.21

– Forscher haben auch einen Zusammenhang zwischen der Alzheimer-Krankheit und dem Darmmikrobiom festgestellt, der offenbar mit Lipopolysacchariden und zwei kurzkettigen Fettsäuren – Acetat und Valerat – zusammenhängt, die die Amyloidablagerungen im Gehirn verstärken.21 Cholesterin – Obwohl Cholesterin als etwas verschrien ist, das so niedrig wie möglich sein sollte, um Herzkrankheiten vorzubeugen, ist es ein entscheidender Bestandteil für eine gute Gesundheit, und ein zu niedriger Cholesterinspiegel kann ernste Folgen haben. Laut der leitenden Wissenschaftlerin Stephanie Seneff, Ph.D., spielen unzureichende Fett- und Cholesterinwerte im Gehirn eine entscheidende Rolle bei der Alzheimer-Krankheit. In einem Artikel aus dem Jahr 2009 beschreibt sie den Mechanismus dieser Funktionsstörung.22 Eine Studie aus dem Jahr 201823 ergab, dass Menschen mit einem höheren Gesamtcholesterinspiegel in der Lebensmitte ein geringeres Risiko für einen kognitiven Verfall nach dem 85.

– Obwohl Cholesterin als etwas verschrien ist, das so niedrig wie möglich sein sollte, um Herzkrankheiten vorzubeugen, ist es ein entscheidender Bestandteil für eine gute Gesundheit, und ein zu niedriger Cholesterinspiegel kann ernste Folgen haben. Laut der leitenden Wissenschaftlerin Stephanie Seneff, Ph.D., spielen unzureichende Fett- und Cholesterinwerte im Gehirn eine entscheidende Rolle bei der Alzheimer-Krankheit. In einem Artikel aus dem Jahr 2009 beschreibt sie den Mechanismus dieser Funktionsstörung.22 Eine Studie aus dem Jahr 201823 ergab, dass Menschen mit einem höheren Gesamtcholesterinspiegel in der Lebensmitte ein geringeres Risiko für einen kognitiven Verfall nach dem 85. Vitamin-B-Mangel – Es ist bekannt, dass ein Mangel an B-Vitaminen Auswirkungen auf das Gehirn hat, einschließlich der Entwicklung von Depressionen. Sie spielen eine wichtige Rolle bei kognitivem Abbau und Demenz.

– Es ist bekannt, dass ein Mangel an B-Vitaminen Auswirkungen auf das Gehirn hat, einschließlich der Entwicklung von Depressionen. Sie spielen eine wichtige Rolle bei kognitivem Abbau und Demenz. Luftverschmutzung – Studien haben einen Zusammenhang zwischen der Belastung durch Luftverschmutzung in Europa und den USA und einem erhöhten Demenzrisiko hergestellt. In „New Evidence Shows Link Between Air Pollution and Alzheimer’s“ (Neue Beweise für den Zusammenhang zwischen Luftverschmutzung und Alzheimer) habe ich die Ergebnisse einer 10-Jahres-Studie erörtert, die auf der Alzheimer’s Association International Conference 2021 vorgestellt wurde und die zeigt, dass bei Frauen, die in Gebieten mit geringerer Luftverschmutzung leben, die Gedächtnisleistung und die kognitiven Funktionen insgesamt langsamer abnehmen.

Tipps, die Ihnen helfen, nicht mehr in der Nase zu bohren

Das Wissen, dass man mit einem Verhalten aufhören muss, oder sogar der Entschluss, damit aufzuhören, reicht nicht immer aus, um es zu beenden. Wenn das Bohren in der Nase nicht mit psychologischen Faktoren zusammenhängt, liegt es häufig an trockenen Nasengängen, die zu einer erhöhten Schleimproduktion und dem Drang zum Bohren und Putzen führen.

Wenn Sie Ihre Nasengänge feucht halten, können Sie die Schleimproduktion und damit den Drang zum Putzen verringern. Sie können die Hydratation der Schleimhäute in Ihren Nasengängen verbessern, indem Sie:

Verwendung eines Raumluftbefeuchters, insbesondere in den Wintermonaten, um die Luftfeuchtigkeit über 40 % zu halten

Viel sauberes Wasser trinken und gut hydriert bleiben

Verwenden Sie sparsam ein Nasenspray mit Kochsalzlösung, das dazu beiträgt, die Nasengänge zu befeuchten, aber bei übermäßigem Gebrauch kann es zur Austrocknung beitragen, da es dazu neigt, den Schleim, der die Nasenschleimhäute schützt, wegzuspülen

Verwenden Sie Kokosnussöl auf der Innenseite der Nasenlöcher, um die Nasenschleimhäute zu befeuchten und den Kreislauf des Nasenpickens zu durchbrechen

Nasenbohren kann auch mit chronischem Stress und Ängsten in Verbindung gebracht werden. Wenn es zwanghaft wird, spricht man von Rhinotillexomanie. In diesem Fall kann die Hilfe einer psychiatrischen Fachkraft erforderlich sein, um den Stress und die Angst zu bewältigen, die zu dem zwanghaften Verhalten führen.

