Die Weltgesundheitsorganisation warnte vor einem „hochriskanten“ Ereignis, nachdem sudanesische Militante die Kontrolle über ein gefährliches Biolabor in Khartum übernommen hatten, während die Kämpfe in der Hauptstadt weitergehen.

Dr. Fauci war als NIAID-Direktor von 1984 bis 2022 an der Finanzierung mehrerer internationaler Biolabors beteiligt.

Natalie Winters von The War Room berichtete, dass die USA die Biolabore im Sudan finanzieren.

Das Nationale Gesundheitslabor des Sudan – dessen kürzliche Beschlagnahme durch Militante zu Warnungen vor einer „enormen biologischen Gefahr“ geführt hat – erhielt finanzielle und personelle Unterstützung von US-Regierungsstellen wie dem Verteidigungsministerium, den Centers for Disease Control and Prevention und Dr. Anthony Faucis National Institutes of Health, wie War Room enthüllen kann.

Das Labor in der Hauptstadt Khartum wird von verschiedenen US-Regierungsstellen unterstützt, darunter das Verteidigungsministerium, die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und die United States Agency for International Development (USAID). Während seiner Amtszeit als Leiter der National Institutes of Health (NIH) hat Dr. Fauci auch Mittel zur Unterstützung von Forschungsarbeiten bereitgestellt, an denen Wissenschaftler aus dem umstrittenen Labor beteiligt waren.