Gruppen, die sich für Impfpässe und Impfverpflichtungen einsetzen, wurden heimlich von Pfizer finanziert

Ein neuer Untersuchungsbericht enthält die Einzelheiten.

Pfizer, der Hersteller eines der landesweit am häufigsten verwendeten COVID-19-Impfstoffe, finanzierte laut einem Bericht von Lee Fang (kostenpflichtig) in aller Stille Gruppen, die sich für Impfvorschriften und Impfpässe einsetzen.

Im August 2021 argumentierte die Präsidentin der Chicago Urban League, Karen Freeman-Wilson, in einem Fernsehinterview, dass Impfvorschriften die schwarze Bevölkerung nicht unverhältnismäßig stark schädigen würden.

„Der Gesundheits- und Sicherheitsfaktor überwiegt hier bei Weitem die Sorge, Menschen auszuschließen oder eine Barriere zu schaffen“, sagte Freeman-Wilson damals.

Anfang des Jahres hatte die Chicago Urban League 100.000 Dollar von Pfizer für ein Projekt zur Förderung der „Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen“ erhalten. Die Organisation führte Pfizer nicht als Spender oder Partner auf ihrer Website auf, und Freeman-Wilson erwähnte die Finanzierung während des Interviews nicht.

Der Zuschuss der Chicago Urban League ist eine von vielen Gruppen, die von Pfizer zur Förderung der Impfpflicht ausgezeichnet wurden. Der Pharmariese vergab Zuschüsse an Organisationen des öffentlichen Gesundheitswesens, an Bürgerrechtsgruppen sowie an Verbraucher-, Medizin- und Ärztegruppen. Die meisten dieser Gruppen haben die Finanzierung durch Pfizer nicht offengelegt.

Die Verbraucherschutzorganisation National Consumers League kündigte an, dass sie „Regierungs- und Arbeitgebermandate“ unterstützt, die eine Covid-Impfung im August 2021 vorschreiben. Die Ankündigung erfolgte etwa zur gleichen Zeit, als die Organisation von Pfizer einen Zuschuss in Höhe von 75.000 Dollar für „impfpolitische Bemühungen“ erhielt.

Die in Houston ansässige Organisation für öffentliche Gesundheit, die Immunization Partnership, hat öffentlich Lobbyarbeit gegen Gesetzesvorlagen in Texas betrieben, die auf ein Verbot von Impfpässen und Impfvorschriften abzielen. Die Organisation gab nicht bekannt, dass Pfizer ihr Anfang des Jahres 35.000 Dollar für „legislative Lobbyarbeit“ zur Verfügung gestellt hatte.