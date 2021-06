Südafrikanischen Gesundheitsbehörden haben satte 2 Millionen Dosen des Impfstoffs Covid-19 von Johnson & Johnson weggeworfen

Die südafrikanische Aufsichtsbehörde für die Sicherheit von Gesundheitsprodukten (SAHPRA) hat beschlossen, die Verwendung von Millionen von Covid-19-Impfdosen, die in einer Fabrik in der Stadt Gqeberha gelagert wurden, nicht freizugeben, da das Material, aus dem sie hergestellt wurden, von einem Kontaminationsvorfall in der Fabrik in Baltimore betroffen“ war, bestätigte die Gesundheitsbehörde des Landes.

Die Behörde hatte die Verwendung der fraglichen Dosen Anfang Juni ausgesetzt, da sie auf einen Sicherheitsbericht der US Food and Drug Administration (FDA) wartete.

„Basierend auf dem, was von der FDA angekündigt wurde, sind wir in Bezug auf diese Chargen betroffen… am Standort Gqeberha und was wir dort vor Ort haben, sind 2 Millionen“, sagte die amtierende südafrikanische Gesundheitsministerin Mmamoloko Kubayi-Ngubane am Sonntag gegenüber SABC News. Sie fügte hinzu, dass diese Dosen nicht für die Impfung von Südafrikanern verwendet wurden und werden. Dies wurde auch vom Geschäftsführer der SAHPRA, Dr. Boitumelo Semete, bestätigt, der sagte, dass die fraglichen Impfungen „nicht der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden können.“

Die Gesundheitsbehörde sagte unterdessen in einer Erklärung, dass eine neue Charge mit etwa 300’000 Dosen des Janssen Covid-19-Impfstoffs von der FDA genehmigt wurde und irgendwann nach Südafrika verschifft werden wird. Es wurde kein genaues Datum für die Verschiffung bekannt gegeben.

Semete räumte ein, dass der Vorfall mit den Impfstoffen von Johnson & Johnson einen signifikanten negativen Einfluss auf Südafrikas Impfstoff-Rollout-Strategie“ gehabt hat. Südafrika hat bis heute etwa 1,7 Millionen Covid-19-Fälle und über 57’000 Todesfälle unter seiner Bevölkerung von etwa 58,5 Millionen Menschen registriert, aber es hatte bis zum 9. Juni nur 183’000 Impfdosen verabreicht, so die WHO.

Die Anlage von Emergent BioSolutions in Baltimore war Anfang des Jahres von einer Reihe von Hygiene- und Kontaminationsproblemen betroffen. Bereits im April hatte die FDA eine Reihe von Gesundheits- und Sicherheitsbedenken geäußert und argumentiert, dass die Bedingungen in der Anlage die Sicherheit der Impfstoffe gefährden könnten.

Zu den gemeldeten Problemen gehörten die persönliche Hygiene der Mitarbeiter, unzureichende Schulungen und das Versäumnis, Oberflächen sauber zu halten. Die Untersuchung wurde durch einen früheren Vorfall ausgelöst, bei dem 15 Millionen Impfstoffdosen von Johnson & Johnson durch einen Unfall mit einer Verwechslung von Zutaten verdorben waren.“

Letzte Woche berichtete die New York Times unter Berufung auf anonyme Quellen, die FDA habe J&J angewiesen, 60 Millionen Dosen des am Standort Baltimore produzierten Janssen-Impfstoffs wegen „möglicher Verunreinigung“ zu entsorgen. Die US-Gesundheitsbehörde genehmigte jedoch zwei andere Chargen des in der Fabrik hergestellten J&J-Impfstoffs.