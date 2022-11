Südostasien wendet sich von den COVID-19-Impfstoffen der westlichen Pharmaindustrie ab

Könnte Indonesien, die bevölkerungsreichste Nation Südostasiens, dem Beispiel Kubas folgen, wenn es um die COVID-19-Impfung geht? Wie Medien berichteten, hat Kuba eine Handvoll einheimischer COVID-19-Impfstoffe entwickelt, von denen einer sehr wirksam zu sein scheint. Das Land mit einer erstaunlich hoch entwickelten medizinischen Infrastruktur hat schon früh mit Massenimpfungen begonnen. Nahezu 90 % der Bevölkerung des Inselstaates sind vollständig geimpft, und sie haben SARS-CoV-2 seit vielen Monaten unter Kontrolle. Weitere Informationen finden Sie im TrialSite-Bericht über das Abdala-Impfprogramm. Auch Indonesien hat sich von der Abhängigkeit von den COVID-19-Impfstoffen chinesischer, russischer oder westlicher Arzneimittelhersteller gelöst. Im vergangenen Monat führte das Land den „halal“-zertifizierten COVID-19-Impfstoff IndoVac ein, der von dem staatlichen Pharmaunternehmen BioFarma mit Sitz in West-Java hergestellt wird. Mit 270 Millionen Einwohnern ist Indonesien das bevölkerungsreichste islamische Land der Erde, denn 90 % der Bevölkerung gehören dieser Religion an. Daher war die Halal-Zertifizierung der Schlüssel für eine erfolgreiche Behandlung. Letzten Monat nahm Präsident Joko „Jokowi“ Widodo an einer Auftaktveranstaltung teil, bei der indonesisches Gesundheitspersonal die einheimischen Impfungen erhielt. Doch der wahre Ursprung von IndoVac liegt in Amerika, genauer gesagt bei einem brillanten Wissenschaftlerpaar am Baylor College of Medicine. Aber nicht die westliche Big Pharma.

TrialSite berichtete über die erstaunliche Geschichte der Ursprünge von IndoVac – das tatsächlich in Amerika am Baylor College of Medicine hergestellt wurde. In TrialSite’s „Houston, Texas Developed Open Source COVID-19 Vaccine Authorized in Indonesia“ (Houston, Texas entwickelt Open-Source-Impfstoff, der in Indonesien zugelassen ist) berichtete dieses Medium, dass Anfang Januar 2022 TrialSite alle über den Fortschritt eines Open-Source-Impfstoffs informierte, der für Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen (LMICs) vom Baylor College of Medicine und dem Texas Children’s Hospital Center for Vaccine Development entwickelt wurde, ein Produkt, das nicht für den Profit, sondern für gesundheitliche Gerechtigkeit entwickelt wurde. Zu Beginn des Jahres wurden Hunderte Millionen Dosen dieses COVID-19-Impfstoffs, der von prominenten akademischen medizinischen Zentren in Texas entwickelt wurde, von der Mainstream-Presse kaum beachtet – diese konzentrierte sich auf das, was man als Geschäftemacherei von Pfizer-BioNTech und Moderna betrachten könnte.

Der in Houston von Dr. Peter Hotez und Dr. Maria Elena Bottazzi entwickelte Impfstoff auf der Basis rekombinanter Proteine mit dem Namen IndoVac wurde jedoch kürzlich an PT Bio Farma lizenziert, die Holdinggesellschaft und das staatliche Pharmaunternehmen in Indonesien, dem südostasiatischen Land mit 274 Millionen Einwohnern und der größten islamischen Bevölkerung der Welt. PT Bio Farma ist bereit, 20 Millionen Dosen des Impfstoffs IndoVac COVID-19 im Jahr 2023 und weitere 100 Millionen Dosen bis 2024 zu produzieren.

Glückwünsche an das Houstoner Team

TrialSite hat dem texanischen Impfstoffduo Glückwünsche zukommen lassen:

Sehr geehrte Dr. Bottazzi und Dr. Hotez,

TrialSite beglückwünscht Sie beide zu einer unglaublichen Leistung für IndoVac. Wir haben Ihre Bemühungen von Anfang an verfolgt und finden es unglaublich beeindruckend, dass Sie in der Lage waren, das Unternehmen auf wirtschaftlich gerechte Weise zu vermarkten.

In einer Zeit, in der es zu viele wirtschaftliche Exzesse gibt, unterstreicht unsere heutige Berichterstattung in TrialSite News die Bedeutung von gesundheitlicher Chancengleichheit und Zugang.

Der Artikel wird im Laufe des Vormittags unter www.trialsitenews.com veröffentlicht.

Dr. Botazzi schickte eine Notiz, in der sie erklärte: „Vielen Dank, dass Sie so freundlich sind, uns Ihre Nachricht zu schicken“, und sie kopierte das Kommunikationsteam für ein mögliches Interview, während Dr. Hotez auf Reisen war, teilte aber per E-Mail mit: „Viele denken, dass ich heute auf einem Flug nach Boston bin, aber ich werde mal nachsehen! Bester Peter.“

Diese beiden in Houston ansässigen Wissenschaftler sollen für die Entwicklung eines kostengünstigen, weithin verfügbaren, sicheren und wirksamen (über 80 %) Impfstoffs gegen COVID-19 gewürdigt werden.

Andere Impfstoffe der „zweiten Generation“ aus Südostasien in Arbeit.

Wie kürzlich in asiatischen Medien berichtet wurde, waren Indonesien und die meisten Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen (LMICs) nicht die ersten, die sich für die fortschrittlichen mRNA-COVID-19-Impfstoffe von Moderna und Pfizer-BioNTech interessierten, und sie waren auch nicht unbedingt an den angeblich minderwertigen Impfstoffen aus China oder Russland interessiert. Indonesien hat sich zuerst für Impfstoffe aus Russland und China entschieden, da TrialSite die LMICs für diese Anbieter ausspart, während sich die amerikanische und europäische Big Pharma die lukrativsten COVID-19-Impfstoffmärkte sicherte. Doch auch die mRNA-Impfstoffe haben ein wachsendes Stigma in Bezug auf die Sicherheit.

Als das Virus jedoch mutierte und neue bedenkliche Varianten auftraten, wurde die Haltbarkeit der russischen und chinesischen Impfstoffe infrage gestellt (wie auch im Westen). Angesichts des erneuten Anstiegs der Fälle bis 2021 suchte Indonesien nach Alternativen und genehmigte neben dem von der Baylor University entwickelten Open-Source-Impfstoff auch den Impfstoff von AstraZeneca (Oxford), der ebenfalls Sicherheitsbedenken aufweist.

Wie jedoch kürzlich in Nikkei Asia berichtet wurde, setzt Jakarta auf IndoVac“ und der Präsident erklärte, dass die Nation 40 Millionen weitere Dosen für das nächste Jahr bestellt hat.

Der von der indonesischen Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde zugelassene halal-zertifizierte Impfstoff auf Basis rekombinanter Proteine namens BPOM enthält keinen Alkohol, keine von Schweinen stammenden Substanzen und keine anderen vom Islam verbotenen Bestandteile, berichtet Nikkei Asia.

Während Indonesien bisher das einzige südostasiatische Land ist, das einen „einheimischen“ Impfstoff einsetzt, entwickelt Thailands staatliche Chulalongkorn-Universität in Zusammenarbeit mit dem Biologen Drew Weissman von der University of Pennsylvania ChulaCOVID-19, einen Impfstoff auf thailändischer Basis gegen COVID-19.

Im vergangenen Sommer wurde eine Phase-1-Studie abgeschlossen. Die Ergebnisse der Phase-2-Studien zeigen, dass ChulaCov19 eine vergleichbare oder sogar höhere Wirksamkeit aufweist als der mRNA-Impfstoff von Pfizer.

Als Nächstes steht die Phase-3-Studie an: Die thailändische Regierung hat 2,3 Mrd. Baht (62 Mio. USD) bereitgestellt, um sowohl die klinische Entwicklung als auch die Herstellung zu unterstützen, falls der Entwickler die Genehmigung der thailändischen Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde erhält.

Im September berichteten thailändische Lokalnachrichten, dass ein südostasiatisches Land nach COVID-19-Impfstoffen der zweiten Generation sucht, die nicht im Westen, in China oder Russland entwickelt wurden, was aufschlussreich ist. „Das sind Nachrichten, die man in den Vereinigten Staaten nicht hört“, sagte TrialSite-Gründer Daniel O’Connor. Er fuhr fort: „Tatsächlich hören wir, dass Leute in Ländern wie Südostasien ihre nächsten lokalisierten Impfstoffe für COVID-19 als ‚Zweite Generation‘ bezeichnen. Wir waren dafür bekannt, dass wir die COVID-19-Impfstoffe sowohl in Russland und China als auch in Amerika und Europa als ‚Version 1.0‘-Impfstoffe für SARS-CoV-2 bezeichnet haben.“

Neben der Chulalongkorn University und Weissman (ChulaCOVID-19) entwickelt ein weiteres Unternehmen, an dem dieselbe Universität und ein Biotech-Unternehmen namens Baiya Phytopharm beteiligt sind, einen COVID-19-Impfstoff auf Pflanzenbasis namens Baiya. Außerdem hat die thailändische Government Pharmacy Organization kürzlich 435,5 Millionen Baht für die Entwicklung des inaktivierten Impfstoffs HXP-GPOVac bereitgestellt. Die Regierung berichtet, dass die klinischen Versuche der Phase 2 mit 250 Teilnehmern im Alter zwischen 18 und 75 Jahren so weit gut verlaufen sind – der COVID-19-Impfstoff scheint sicher zu sein und eine signifikante Immunität auszulösen.

HXP-GPOVac ist eigentlich wie der IndoVac-Impfstoff, der ursprünglich im Westen für die Entwicklung von Eigenmarken entwickelt wurde. Der Impfstoff wurde ursprünglich unter der Leitung von Peter Palese, Adolfo Garcia-Sastre und Florian Krammer an der Icahn School of Medicine am Mount Sinai entwickelt.

Der Direktor des thailändischen Nationalen Impfstoffinstituts, Premsri, erklärte kürzlich, dass alle drei einheimischen Kandidaten im Jahr 2023 als Auffrischungsimpfstoffe zur Verfügung stehen werden.

Sogar Vietnam steigt in das Rennen um den südostasiatischen COVID-19-Impfstoff ein, wenn auch langsamer. Nikkei Asia berichtet, dass der „Nanocovax“-Impfstoff Ende 2020 in die Entwicklung gegangen ist, seine klinische Phase-3-Studie sich jedoch verzögert. Ein weiterer Impfstoff in Vietnam namens Covivac basiert auf der HXP-GPOVac-Plattform. Dieser Impfstoff wird vom vietnamesischen Institute of Vaccines and Medical Biologicals (Institut für Impfstoffe und medizinische Biologika) gesponsert, hat sich aber nicht schnell genug entwickelt. Die Infrastruktur zur Entwicklung von Impfstoffen ist in Vietnam weniger robust.