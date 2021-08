Sydney fordert mehr Truppen, weil die Einschränkungen nach „einem Covid-Fall“ erweitert werden sollen

Am Donnerstag wurden drei weitere Stadtteile von Sydney unter strenge Abriegelung gestellt, so dass insgesamt 12 Bezirke von den weitreichenden Beschränkungen betroffen sind. Die Premierministerin von New South Wales, Gladys Berejiklian, erklärte, die Ausweitung der Maßnahmen sei notwendig, obwohl in einigen Gebieten über Nacht nur ein einziger Fall aufgetreten sei, und betonte, dass die Einschränkung der Bewegungsfreiheit dennoch notwendig sei, um zu verhindern, dass sich der Virus weiter ausbreitet.

Obwohl Sydney, eine Stadt mit rund 5 Millionen Einwohnern, seit dem 26. Juni unter Abriegelung lebt, haben die drakonischen Maßnahmen bisher kaum Früchte getragen, was die Reduzierung der Zahl der Fälle auf nahezu Null angeht. Es ist das erklärte Ziel der australischen Behörden Covid-Zero zu erreichen. Am Donnerstag meldete der Staat 345 neue Fälle und zwei Todesfälle durch das Virus. Bei den beiden verstorbenen Patienten handelte es sich um Männer im Alter von 90 Jahren.

Neben der besseren Übertragbarkeit des Covid-19-Delta-Stammes wird der aktuelle Ausbruch auch auf Verstöße gegen die Ausgangssperre zurückgeführt. Der stellvertretende Polizeipräsident von NSW, Mick Willing, warnte am Donnerstag Menschen, „die sich rücksichtslos nicht an die geltenden Gesundheitsvorschriften halten“.

„Erst diese Woche haben wir eine Person gesehen, die ohne triftigen Grund nach Parkes gefahren ist“, sagte er.

Um diejenigen zur Vernunft zu bringen, die sich den Abriegelungsregeln widersetzen, erwartet Berejiklian, dass der Polizeipräsident des Bundesstaates mehr militärische Unterstützung bei der Patrouille der fast leeren Straßen anfordern wird.

„Wir werden dafür sorgen, dass nichts unversucht gelassen wird“, sagte die Premierministerin. Der Sprecher von Verteidigungsminister Peter Dutton bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass Regierungsbeamte angedeutet hätten, sie würden bald einen formellen Antrag auf mehr Truppen stellen.

Bislang ist unklar, wie viele Soldaten zu den 580 unbewaffneten Armeeangehörigen hinzukommen werden, die bereits in der Stadt stationiert sind. Im Rahmen der laufenden Razzien hat die Polizei des Bundesstaates in den letzten 24 Stunden 407 Bußgelder verhängt, darunter 176 für das Nichttragen einer Maske.

Der Ausbruch des Virus in Sydney steht auch im Zusammenhang mit dem ersten lokalen Fall des Virus im Australian Capital Territory (ACT) seit mehr als einem Jahr. Bei dem Patienten soll es sich um einen Mann in den 20ern handeln. Der Fall löste eine einwöchige Abriegelung ganz Canberras aus, und der Chief Minister des ACT, Andrew Barr, nannte es „das größte Risiko für die öffentliche Gesundheit“, dem das Gebiet seit einem Jahr ausgesetzt war. Die Abriegelung hatte die Schließung der Schulen zur Folge, mit Ausnahme der Kinder von Beschäftigten in wichtigen Bereichen. Die Behörden haben Berichten zufolge auch die örtlichen Lehrer angewiesen, sich darauf vorzubereiten, auf Online-Unterricht umzustellen, falls die Abriegelung verlängert wird.