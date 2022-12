Tag 3: Technokratie in Europa und Amerika

Es war einmal Jean Meynaud (1914-1972), Professor für Politikwissenschaft an der Universität Paris und weithin bekannt als führender Politikwissenschaftler in Europa. Seine Werke gelten im modernen Europa immer noch als grundlegend, aber es ist schwer, einen Amerikaner zu finden, der seinen Namen jemals gehört hat.

Im Jahr 1964 schrieb Professor Meynaud ein bahnbrechendes Buch mit dem schlichten Titel Technokratie. In der Tat war man sich in Europa über die Veränderungen im Klaren, die sowohl die Institutionen als auch die Menschen, die sie vertraten, verärgerten, und die nicht gewählten und nicht rechenschaftspflichtigen Technokraten, die die Macht an sich rissen, wurden nicht gemocht. In Frankreich wurde dieses Thema seinerzeit sogar von politischen Demonstranten aufgegriffen, die „Nieder mit der Technokratie“ riefen.

Meynaud stellte fest, dass „die grundlegende Basis der Technokratie der Glaube an eine so große Effizienz ist, dass mit minimalem Aufwand maximale Ergebnisse erzielt werden“. Er schrieb,

Nehmen wir an, dass in einer Welt, in der das Profitmotiv immer mehr in den Vordergrund rückt, die politischen Behörden (wie es bereits teilweise der Fall ist) es versäumen, die Aktivitäten der Technologen, die nicht alle das öffentliche Interesse im Auge haben, genau zu überwachen; die Folge wäre eine kaum wahrnehmbare Entwicklung hin zu einem Regime, das nur an der Oberfläche demokratisch wäre. Die gewählten Vertreter würden ihrer eigentlichen Macht beraubt… Das demokratische Prinzip wäre dann nur noch die „Fassade“ (wie Skeptiker sagen, die es schon immer war), hinter der die wahren Führer des Landes ihre Herrschaft rechtfertigen oder verschleiern würden.

In den Jahren zwischen 1964 und 2019 hat Europa diesen Trend fortgesetzt und sich in eine ausgewachsene Technokratie verwandelt, die von nicht gewählten und nicht rechenschaftspflichtigen Technokraten der Europäischen Union kontrolliert wird. Die Europäer erkennen dies heute weitgehend an und legen ihre Angst an den Hebeln der Technokratenmaschine ab, die jeden einzelnen Bereich ihres Lebens beherrscht.

Nachdem sie sich in einer unverrückbaren Machtstruktur verschanzt haben, sind diese Technokraten nun dabei, die Demokratie, das freie Unternehmertum und den Kapitalismus abzuschaffen, um das Wirtschaftssystem der Technokratie einzuführen, das als nachhaltige Entwicklung oder grüne Wirtschaft bekannt ist. Dabei handelt es sich um ein ressourcenbasiertes Wirtschaftssystem, bei dem im Gegensatz zum freien Markt von Angebot und Nachfrage sowohl die Produktion als auch der Konsum von einer einzigen Instanz kontrolliert werden – nämlich von eben jenen Technokraten.

Da man wusste, dass der wirtschaftliche Übergang mit Massenwiderstand einhergehen würde (schließlich riefen die Menschen bereits „Nieder mit der Technokratie“), wurde die anthropogene globale Erwärmung (AGW) als Angstmechanismus eingeführt, um die Bürger dazu zu bringen, die einzige angebotene Lösung nicht nur zu akzeptieren, sondern zu fordern: Nachhaltige Entwicklung, auch bekannt als Technokratie.

Wie sein Buch deutlich zeigt, hat Meynaud sehr wohl verstanden, was sich abzeichnete. Die Technokratie würde schließlich die politische Struktur dominieren, während sie nach außen hin den Anschein erweckt, um die Bürger in dem Glauben zu lassen, dass sich nichts wirklich geändert hat. Meynaud trifft es auf den Punkt:

Ich verwende den Begriff „Einfluss“ im weitesten Sinne und meine damit die Fähigkeit einiger Menschen, andere dazu zu bringen, auf eine bestimmte Art und Weise zu handeln, zu denken und zu fühlen oder einer vorgegebenen Suggestion zu folgen. Diese Fähigkeit ermöglicht es den Technokraten, ein gewisses Maß an Autorität gegenüber den Politikern zu erlangen, die direkt oder indirekt vom Volk gewählt werden, um die Kontrolle über die öffentlichen Angelegenheiten zu übernehmen. So können sie die Handlungsweisen der Politiker und die von ihnen getroffenen Entscheidungen lenken.

Das ist Social Engineering im ganz großen Stil. Es ist der Schwanz, der mit dem Hund wedelt. Es ist der Zauberer hinter dem Vorhang, der die Hebel in Bewegung setzt.

Ist dies in Amerika geschehen? Glaubt jemand wirklich, dass unsere gewählten Vertreter im Kongress die Macht haben, wichtige Entscheidungen zugunsten des Volkes und nicht zugunsten anderer institutioneller Interessen zu treffen? Ist die Verwaltung in der Lage, die wachsende Infrastruktur der Technokratie zurückzudrängen? Natürlich nicht! Die Technokraten setzen sich ständig durch: Big Pharma, Big Tech, Big Banks, usw.

Darüber hinaus hat Meynaud die gesellschaftlichen Auswirkungen des Vordringens der Technokraten auf den Punkt gebracht:

In einem repräsentativen demokratischen System werden die Macht des Wahlrechts und das Vertrauen des Volkes durch den Vormarsch der Technokraten tendenziell ausgehöhlt. (Hervorhebung hinzugefügt)

Im heutigen Amerika ist der Mangel an Vertrauen eine Geißel, die niemand kommen sah. Niemand traut mehr jemandem. Der Kongress ist so tief gespalten, dass einige Leute sagen, er könne nie wieder geheilt werden. Die feindselige Kluft zwischen Regierung und Bürgern ist so groß wie nie zuvor. Familien brechen auseinander, weil sich Kinder gegen ihre Eltern wenden. Arbeitnehmer wenden sich gegen ihre Arbeitgeber.

Kurzum, das Vertrauen ist auf allen Ebenen zerstört. Aber glauben Sie nicht, dass dies nur zufällig geschehen ist; es ist ein direktes Ergebnis des Wachstums der Technokratie in Amerika.

Dankenswerterweise stellte Meynaud fest, dass „die technokratische Macht keine dauerhafte Errungenschaft ist“. Natürlich sagte er das 1964, bevor sich die Technokratie in Europa vollständig durchgesetzt hatte. Wie die Europäer heute die Technokratie abschütteln könnten, ist ein Rätsel und ein scheinbar unmögliches Unterfangen.

In Amerika haben wir noch ein kurzes Zeitfenster, um etwas dagegen zu tun. Wir können uns den früheren Rufen in Frankreich anschließen: „Nieder mit der Technokratie“. Aber… wir sollten unserer Rhetorik besser greifbare, konkrete und energische Taten folgen lassen, um ihr den Garaus zu machen.

Ersparen Sie mir in der Zwischenzeit die Kritik, die Technokratie sei nur ein Mythos und eine Verschwörungstheorie. Viele große Gelehrte und Denker haben im Laufe der Jahrzehnte ausführlich darüber geschrieben, und wir alle sind unschuldig, wenn wir sie ignorieren.