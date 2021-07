Tausende von Kanadiern starben im Jahr 2020, weil Operationen inmitten der COVID-bedingten Einschränkungen abgesagt wurden

Über 2300 Menschen, die während des Ausbruchs von COVID-19 in Kanada auf chirurgische Wartelisten gesetzt wurden, starben zwischen Januar 2020 und Dezember 2020, wie ein Bericht des kanadischen Thinktanks SecondStreet.org im letzten Monat bestätigte.

Innerhalb Kanadas wurden etwa 353’000 Operationen, Eingriffe und klinische Konsultationen aufgrund von Abriegelungsmaßnahmen, die als Teil der Regierungsreaktion auf COVID-19 eingeführt wurden, verschoben oder abgesagt. Der Grund für die Verschiebung nicht notwendiger Behandlungen war, Betten freizuhalten, um sich auf einen Anstieg der COVID-19-Aufnahmen vorzubereiten und die räumliche Distanz zwischen den Patienten auf den Stationen zu wahren.

SecondStreet.org war in der Lage, 2367 Todesfälle zu bestätigen, indem sie bei zahlreichen Gesundheitsbehörden im ganzen Land Anträge auf Informationsfreiheit stellten und die Anzahl der Patienten erhielten, die von den Wartelisten für chirurgische Eingriffe gestrichen wurden, weil sie starben, bevor sie ihren Termin wahrnehmen konnten. Der Thinktank warnte, dass die Zahl möglicherweise unterdrückt wurde, da die relevanten „Daten aus Quebec, New Brunswick, Neufundland und Labrador, zwei großen Gesundheitsregionen in British Columbia, der Winnipeg Regional Health Authority und mehreren Krankenhäusern in Ontario“ nicht erfasst wurden und somit nicht in die Zählung aufgenommen werden konnten.

Zusätzlich zu den fehlenden transparenten Informationen aus allen Provinzen stellt der Bericht fest, dass „Fälle, in denen ein Patient zwar operiert wurde, aber während oder kurz nach der Operation aufgrund des durch die Wartezeit verschlechterten Zustands verstarb“, nicht gezählt wurden, was wahrscheinlich zu einer Untererfassung beitrug.

Der Bericht lieferte Zahlen von den meisten kanadischen Gesundheitsbehörden aus dem Fiskaljahr 2019-2020 sowie aus dem Kalenderjahr 2020, was bedeutet, dass es drei Monate mit überlappenden Berichten gibt. Einige Behörden lieferten jedoch keine Zahlen für den Zeitraum des Coronavirus-Ausbruchs, was einen direkten Vergleich unmöglich macht, ohne die Diskrepanz auszugleichen, so der Bericht. Obwohl es sich um weniger Meldungen handelte, waren die seit Beginn der COVID-Krise ermittelten Zahlen um 111 Todesfälle höher als die zwischen April 2019 und März 2020 erfassten.

Der Bericht dokumentierte auch Patienten, die gestorben waren, während sie auf „diagnostische Scans/Termine mit Spezialisten“ warteten, und zeigte, dass 6202 Patienten vor der Konsultation gestorben waren. „Diese Stornierungen reichten von CT-Scans und Ultraschalluntersuchungen bis hin zu urologischen Konsultationen und Gerinnungsuntersuchungen“, heißt es in dem Bericht, und er fügt hinzu, dass „die überwiegende Mehrheit der Daten diagnostische Scans betraf und nicht Informationen über Termine mit Spezialisten.“

Zahlreiche Fälle, so der Bericht, zeigten, dass „Patienten länger warteten als die von der Regierung vorgegebene Zeit.“ Ein solches Beispiel wurde in Ontario gefunden, „wo die Regierung es Patienten nicht erlaubt, für private MRT-Scans zu bezahlen, und mehrere Patienten starben, nachdem sie länger als die Zielzeit auf ein MRT gewartet hatten.“ Insgesamt stellte der Bericht fest, dass zwischen April 2019 und Dezember 2020 über 10’000 Menschen gestorben sind, „während sie auf eine Operation, einen Eingriff, einen diagnostischen Scan oder einen Termin bei einem Spezialisten gewartet haben.“

Der Präsident von SecondStreet.org, Colin Craig, der den Bericht „Died on a Waiting List“ verfasst hat, erklärte, dass „Patienten starben nach einer Wartezeit von weniger als einem Monat mehr als in acht Jahren. Die Patienten verstarben, während sie auf Eingriffe warteten, die mit ihrer Todesursache in Verbindung gebracht werden konnten (z. B. Herzoperationen), aber auch auf Eingriffe, die ihre Lebensqualität in den verbleibenden Jahren hätten verbessern können (z. B. Kataraktoperationen, Knieoperationen usw.).“ Craig merkte an, dass sein Bericht zeige, „dass Kanadas rationiertes Gesundheitssystem letztlich viele Patienten im Stich lässt – entweder, indem es sie ihre letzten Tage mit einer reduzierten Lebensqualität verbringen lässt, oder indem es sie sterben lässt.“

„Das Bedauerlichste an so vielen Patienten, die in unserem Gesundheitssystem auf Wartelisten sterben, ist, dass viele dieser Tragödien hätten verhindert werden können“, so Craig weiter.

Allein in Ontario hat das Aufschieben vieler Tausend medizinischer Operationen und Prozeduren, die als nicht essentiell angesehen werden, zu einem geschätzten Rückstau von 3,5 Jahren geführt, so das Financial Accountability Office of Ontario (FAO), und kostet den Steuerzahler 1,3 Milliarden CAD, mehr als das Doppelte des Jahresbudgets der Region.

Der FAO-Bericht erklärte, dass „[f]or context, in 2019, Ontario Krankenhäuser abgeschlossen 649’300 elektive Operationen und 4,3 Millionen nicht-emergent diagnostische Verfahren. Dies bedeutet, dass der chirurgische und diagnostische Rückstau voraussichtlich fast zwei Drittel des gesamten Jahresvolumens für alle elektiven Operationen und nicht-emergenten diagnostischen Verfahren in einem normalen Jahr erreichen wird.“

Zu Beginn der chirurgischen Einschränkungen im März 2020 bestätigten alle zehn kanadischen Provinzen und drei Territorien, dass trotz der Verschiebung von elektiven Operationen, Abtreibungen ohne jegliche Einschränkungen oder Hindernisse fortgesetzt werden würden, was Abtreibungen im Wesentlichen zu einem notwendigen medizinischen Verfahren im Land macht.

Die Jugendkoordinatorin und Forscherin der Campaign Life Coalition, Josie Luetke, sagte damals zu LifeSiteNews, dass, wenn Abtreibung eine „Wahl“ sei, dies sie in der Tat zu einem „elektiven Verfahren machen würde, nicht zu einem nicht-wählbaren“. Luetke fügte hinzu, dass die uneingeschränkte Fortsetzung von Abtreibungen in Kanada „verachtenswert ist“, besonders „während echte Gesundheitsdienstleister sich aufreiben, um Leben zu retten.“

„Wenn kritische Operationen zur Entfernung von Krebs inmitten dieser Pandemie abgesagt werden, ist es eigentlich wahnsinnig, dass Kanada darauf besteht, dass der Zugang zur Abtreibung ungehindert bleibt“, sagte sie.