Technik, Propaganda und Gedankenkontrolle

Dr. Joseph Sansone

Seit es Gedankenkontrolle gibt, gibt es sie. Wir nennen das Propaganda. Die alten Ägypter zum Beispiel stellten ihre Pharaonen als Sieger dar und ließen die verlorenen Schlachten in ihren Aufzeichnungen weg. Da die Pharaonen göttliche Wesen waren, Inkarnationen des Horus, wollten sie dieses Bild natürlich nicht beschmutzen lassen. Julius Cäsar berief sich auf seine Abstammung von der Göttin Venus als Nachkomme des trojanischen Aeneas. Dieser Rückgriff auf göttliche Autorität wurde auch von allen Religionen, insbesondere von der Priesterschaft, benutzt.

Julius Caesars Schriften Die Eroberung Galliens und Der Bürgerkrieg sind ebenfalls brillante Propagandastücke, ganz zu schweigen von den hervorragenden Beispielen klarer und prägnanter Schreibkunst. Dass Octavius Caesar den Bürgerkrieg als Krieg gegen Kleopatra, die fremde Hure, darstellte, ist ein weiteres Beispiel wirksamer Propaganda. Natürlich gab es auch die griechischen Sophisten, die in Rhetorik und überzeugender Rede geschult waren. Es gibt unzählige weitere Beispiele für Propaganda in der klassischen Geschichte.

Jahrhunderts wurde Propaganda zu einer Kunstform, die von Kommunisten und Faschisten in Europa und anderswo eingesetzt wurde. Mit der Erfindung von Radio und Fernsehen, die beide von Natur aus hypnotische Medien sind, wurde Propaganda zu einem Mittel der Bewusstseinskontrolle. Die Technologie ermöglichte den Übergang von der Propaganda zur Gedankenkontrolle. In Verbindung mit ausgeklügelten Strategien, die Bilder, verbale Suggestion und emotionale Anker zur Konditionierung von Reaktionen und Gruppendenken nutzten, wurde ein umfassendes System geschaffen, das die Menschen dazu bringen sollte, ihren Verstand auszuschalten und die Massen zu programmieren.

Operation Mocking Bird war das CIA-Programm zur Manipulation der amerikanischen Öffentlichkeit durch Journalismus und Medien. Die sogenannte Unterhaltungsindustrie propagiert den Menschen von der Wiege bis zur Bahre. Das erste Programm zur Bewusstseinskontrolle in den USA wurde 1947 von der Marine durchgeführt. Projekt Blue Bird und Operation Artischocke waren die ersten Bewusstseinskontrollprogramme der CIA. Operation Paper Clip war ein geheimes CIA-Programm von 1951-52, das 1.600 deutsche Wissenschaftler, Ingenieure und Techniker befreite. Viele dieser ehemaligen Nazi-Wissenschaftler hatten wichtige Positionen in der Regierung, einschließlich der NASA.

Leider könnte dies andere geheime Regierungsprogramme beeinflusst haben. 1953 startete die CIA das berüchtigte MK-Ultra-Programm. Dieses Programm zielte darauf ab, biologische und chemische Stoffe zur Veränderung des menschlichen Verhaltens einzusetzen. Die Aktivitäten umfassten die Förderung der berauschenden Wirkung von Alkohol, die Erforschung von Methoden zur Erleichterung hypnotischer Induktion, die Herbeiführung von Amnesie, die Erforschung von Methoden zur Duldung von Folter und anderen Menschenrechtsverletzungen. Ohne ihr Wissen wurden Experimente an Drogenabhängigen, Krebspatienten, Prostituierten und anderen Randgruppen durchgeführt. MK Ultra umfasste 162 geheime Projekte, die an mehr als 80 Institutionen, darunter Universitäten und Forschungsstiftungen, vergeben wurden. MK Ultra beinhaltete auch Programme zur Herstellung von Attentätern, von denen weithin angenommen wird, dass sie Attentate verübten. Mithilfe von klassischer Konditionierung (automatisierte konditionierte Reaktion auf einen bestimmten Reiz) und operanter Konditionierung (Belohnungs- und Bestrafungssysteme) sowie bewusstseinsverändernden Drogen wurde der Manchurian Candidate geboren. Es wird vermutet, dass die Attentate auf JFK, RFK und andere das Ergebnis von Manchurian Candidates waren.

Mit den technologischen Fortschritten der Nanotechnologie Ende des 20. und Anfang des 21. Jahrhunderts begann das eigentliche technologische Zeitalter der Gedankenkontrolle. Bei den C19- und C19-Injektionen wurde die Nanotechnologie eingesetzt, um Schaden anzurichten. Natürlich werden auch Nanoroboter in Programmen zur Gedankenkontrolle eingesetzt.

Das organisierte Verbrechen der DARPA entwickelt geheime, erzwungene und illegale neurowissenschaftliche Experimente an Menschen, bei denen invasive Neurotechnologien wie Nanobots, Mikrochips und Implantate zur Bewusstseinskontrolle eingesetzt werden.

In den frühen 1970er-Jahren organisierte Dr. Peter Breggin Fachleute aus der ganzen Welt, um das Wiederaufleben der barbarischen Praxis der Lobotomie zu stoppen. Dr. Breggin sagte 1973 als Zeuge in einem Prozess nach dem Nürnberger Kodex aus, der der Lobotomie und neueren Formen der psychiatrischen Chirurgie ein Ende setzte. Dr. Peter Breggin und seine Frau Ginger Breggin sind auch die Autoren des kürzlich erschienenen Bestsellers „COVID-19 and the Global Predators: We Are the Prey“:

Die Nanotechnologie, die durch die COVID-Injektionen in den Menschen eingeführt wird, verfolgt viele Ziele, und eines davon ist, die Versuche der Behörden voranzutreiben, den Menschen zu kontrollieren. Behörden versuchen seit Langem, das menschliche Verhalten zu kontrollieren, und die jüngsten Versuche stehen im Kontext der Entwicklung der Nanotechnologie beim Menschen.

In einem kürzlich erschienenen Interview mit Karen Kingston, einer ehemaligen Biotech-Analystin und medizinisch-juristischen Beraterin, spricht Kingston, die frühzeitig über die Injektion von C19-Nanopartikeln als biologische Waffe informiert wurde, mit den Breggins über die Gefahr, die die Nanotechnologie für das neurologische System, das Gehirn und den Geist darstellt. Kingston diskutiert die Verschmelzung von Technologie und Biologie.

Dr. Ana Mihalcea hat diese offensichtlichen, sich selbst aufbauenden Nanotechnologien im Blut von mit der Biowaffe C19 infizierten und nicht infizierten Personen durch Ausscheidungen dokumentiert. Laut Dr. Mihalcea stiehlt die KI die Energie der Zellen, um biosynthetische Zellen zu replizieren, die sich schließlich zu biosynthetischen, gummiartigen Blutgerinnseln formen und eine Vielzahl anderer negativer Gesundheitsprobleme bis zum Tod verursachen. Sie warnte auch vor der Bewusstseinskontrolle durch diese fortgeschrittenen Technologien, EMF-Frequenzen und Lichtwellentechnologien sowie vor transhumanistischen Versuchen, Cyborgs zu schaffen.

Der prominente Menschenrechtsanwalt Todd Callender behauptet, dass Regierungen Menschen hacken. Callender zitiert ein Patent aus dem Jahr 2007, das beweist, dass das Coronavirus patentiert und damit von Menschenhand geschaffen wurde. Unter Berufung auf eine von Experten geprüfte Studie aus dem Jahr 2021 berichtet Callender außerdem, dass die C19-Injektionen auch Ortungsgeräte enthalten. Aus dem Artikel:

Telematik ist eine Art Lichtsensor, der mit atmosphärischen Wellen arbeitet. Cyberhacker scannen die Netzhaut des menschlichen Auges, um den aktuellen Standort zu bestimmen und jeden Moment zu überwachen. Das Ergebnis: Sobald jemand an einer nationalen oder internationalen Grenze die Augen öffnet, ist sein Standort bekannt und seine Aktivitäten werden zusammen mit dem Bild an den Sensor-Server übermittelt. Denn das Sensornetz ist auf Ihre Sicht in der Atmosphäre eingestellt. Außerdem sitzen/liegen die Menschen täglich im Büro oder zu Hause, arbeiten, essen, schlafen usw. Während dieser Zeit ist Ihr Standort leicht bekannt, selbst wenn Sie ein Mobiltelefon oder ein Sensorgerät bei sich tragen. …. Wenn eine Person feststellt, dass sie mit Corona infiziert ist oder sein könnte, sollte sie sich sofort an einen Ort begeben, an dem es kein Netz gibt. …. Corona ist ein sensorisches Virus, das sich als nicht übertragbare Krankheit unter Tieren und Menschen verbreitet. Dieser Virus ist nicht biologisch, er wird durch technologische Programmierung und Fernerkundung verbreitet. Es gibt jedoch Personen und Institutionen, die nachgewiesen haben, dass Coronaviren in Fledermäusen gefunden wurden. Tatsächlich wurden diese Viren von Cyberhackern durch die Verarbeitung von drahtlosen Sensornetzwerken und Rezeptoren der menschlichen Netzhaut erzeugt.

Laut einem Dokument des US-Militärs mit dem Titel Cyborg Soldiers 2050:

Maschinen reagieren auf Befehle, und wenn Befehle und Kontrolle gehackt werden, ist die Mensch-Maschine-Beziehung gestört. Die Hackbarkeit durch externe Kräfte könnte Angst vor Fremdbestimmung auslösen. Selbst wenn dieses Risiko durch verbesserte Verschlüsselungsmethoden, variable Authentifizierungsanforderungen oder andere Methoden gemindert werden kann, kann die Wahrnehmung, dass die Kontrolle untergraben werden könnte, zu Vertrauensproblemen unter Gleichgesinnten führen. Wenn unter anderem ein feindlicher Akteur in der Lage wäre, einen optogenetischen Körperanzug oder ein neuronales Implantat, das Muskelbewegungen steuert, außer Kraft zu setzen, könnte dies nicht nur eine reale Bedrohung für den Einzelnen, die Organisation und die Mission darstellen, sondern auch Ängste in den Reihen der nicht aufgerüsteten und aufgerüsteten Personen schüren.

Die Optogenetik ist eine relativ neue Technologie, bei der Lichtwellen zur neuronalen Stimulation, d.h. zur Bewusstseinskontrolle, eingesetzt werden. Die Optogenetik könnte bei der Behandlung von Hirnerkrankungen helfen, indem sie bestimmte Hirnareale stimuliert oder zum Schweigen bringt. Befürworter dieser Technologie gehen davon aus, dass Angstzustände und Depressionen in relativ naher Zukunft vorwiegend mithilfe der Optogenetik behandelt werden könnten. Es gibt jedoch ernsthafte ethische Bedenken:

Da die Optogenetik die sofortige und selektive Stimulation jeder Hirnregion ermöglicht, könnten optogenetische Neuronen im NTS und NAcc stimuliert werden, um erwünschtes Verhalten zu reduzieren oder zu verstärken. ………. Es scheint, dass operante Konditionierung mit Optogenetik bereits möglich ist, aber wie könnte diese Technologie in ähnlicher Weise beim Menschen eingesetzt werden? Auch wenn wir noch weit davon entfernt sind, dass totalitäre Regierungen optogenetische Verfahren zur Kontrolle der Gesellschaft implantieren, gibt es eine Reihe von ethischen Bedenken hinsichtlich der zukünftigen Nutzung von CRISPR und optogenetischen Technologien.

Einige von uns würden argumentieren, dass wir es mit aufkommenden totalitären Regierungssystemen zu tun haben, die schon seit geraumer Zeit die Gedanken der Gesellschaft kontrollieren. Wie wir sehen, werden die Menschen physisch, emotional und geistig angegriffen. Die Technologie hat diesen Angriff verstärkt und den Totalitarismus möglich gemacht.

Die vierte industrielle Revolution von WEF-Gründer Klaus Schwab handelt von der Veränderung des Menschen durch die Verschmelzung unserer digitalen, biologischen und finanziellen Identität. WEF-Mitglied Professor Yuval Noah Harari sagt, der Mensch sei ein hackbares Tier.

In der Tat eine schöne neue Welt ……

Dr. Joseph Sansone ist Psychotherapeut und kämpft gegen psychopathischen Autoritarismus.