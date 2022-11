Techno-Authoritarismus: China und der tiefe Staat haben ihre Kräfte vereint

Technokratie ist auch unter einem anderen Namen eine Technokratie. China ist die erste rein „technisierte“ Gesellschaft der Welt. Sie ist weder Kapitalismus noch Kommunismus, sondern Technokratie. Sie führt geradewegs zur wissenschaftlichen Diktatur, während der Algorithmus jeden Aspekt des Lebens mikromanagt. Der einzige Ausweg aus der Technokratie ist, gar nicht erst dorthin zu gehen. ⁃ TN-Redakteur

„Wenn diese Regierung jemals zu einer Tyrannei wird, wenn ein Diktator in diesem Land das Sagen hat, könnten die technologischen Möglichkeiten, die die Geheimdienste der Regierung gegeben haben, sie in die Lage versetzen, eine totale Tyrannei zu errichten, und es gäbe keine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren“, so Senator Frank Church.

Die Stimmen sind da.

Egal, wer kandidiert, egal, wer jetzt oder in Zukunft das Weiße Haus, den Senat oder das Repräsentantenhaus kontrolliert, „wir, das Volk“, haben bereits verloren.

Wir haben verloren, weil die Zukunft dieser Nation außerhalb der Reichweite unserer Gesetze, Wahlen und Grenzen von techno-autoritären Kräften geschmiedet wird, die keine Rücksicht auf Individualität, Privatsphäre oder Freiheit nehmen.

Das Schicksal Amerikas wird in China entschieden, unserem Vorbild für alle dystopischen Dinge.

China ist ein wirtschaftliches und politisches Machtzentrum, das mehr von Amerikas Schulden besitzt als jedes andere Land und amerikanische Unternehmen in allen Bereichen aufkauft. China ist ein bösartiges totalitäres Regime, das routinemäßig Zensur, Überwachung und brutale Polizeistaatstaktiken einsetzt, um seine Bevölkerung einzuschüchtern, seine Macht zu erhalten und die Großzügigkeit seiner Unternehmenselite auszuweiten.

Wo China hingeht, folgen die Vereinigten Staaten schließlich auch. Dieser Weg führt zur absoluten Tyrannei.

Zensur. Chinas Zensurmaschinerie stammt direkt aus Orwells 1984: Regierungsbehörden und Unternehmen arbeiten zusammen, um die Meinungsfreiheit der Bevölkerung einzuschränken. Erst vor wenigen Jahren verbot China die Verwendung des Wortes „widersprechen“ sowie Verweise auf George Orwells Romane Animal Farm und 1984. Regierungsbehörden schikanieren und schüchtern routinemäßig jeden ein, der als nicht konform gilt. Aktivisten werden häufig bestraft, wenn sie sich auf öffentlichen Plätzen versammeln, und strafrechtlich angeklagt, weil sie „Streit suchen und Ärger provozieren“. China hat auch große Anstrengungen unternommen, um Journalisten, die über Korruption oder Menschenrechtsverletzungen berichten, mundtot zu machen.

Überwachung. COVID-19 hat Chinas orwellsche Überwachung aus dem Schatten geholt und China den perfekten Vorwand geliefert, um seine umfassenden und hoch entwickelten Überwachungs- und Datenerfassungsbefugnisse auf seine Bürger und den Rest der Welt auszudehnen. An Bahnhöfen in Großstädten wurden Wärmescanner mit künstlicher Intelligenz (KI) installiert, um die Körpertemperatur zu messen und Personen mit Fieber zu identifizieren. Kameras zur Gesichtserkennung und Mobiltelefonträger verfolgten die Bewegungen der Menschen ständig und meldeten sie in Echtzeit an Datenzentren, auf die sowohl Regierungsbeamte als auch Arbeitgeber zugreifen konnten. Und kodierte Farbwarnungen (rot, gelb und grün) ordneten die Menschen in Gesundheitskategorien ein, die dem Umfang der ihnen zugestandenen Bewegungsfreiheit entsprachen: „Grüner Code, frei reisen. Rot oder gelb, sofort melden.“

Social-Media-Bewertungen. Schon vor dem Ausbruch des Coronavirus hatte der chinesische Überwachungsstaat mithilfe von rund 200 Millionen landesweit installierten Sicherheitskameras hart daran gearbeitet, seine Bürger zu überwachen. Die Kameras sind mit einer Gesichtserkennungstechnologie ausgestattet und ermöglichen es den Behörden, sogenannte kriminelle Handlungen, wie z. B. das Überqueren der Straße, zu verfolgen, die in die Bewertung des sozialen Kredits einer Person einfließen. In den sozialen Medien werden chinesische Einzelpersonen und Unternehmen danach eingestuft, ob sie „gute“ Bürger sind oder nicht. Ein „Bürger-Score“ bestimmt den Platz einer Person in der Gesellschaft auf der Grundlage ihrer Loyalität gegenüber der Regierung. Ein System mit echtem Namen, bei dem man einen von der Regierung ausgestellten Ausweis benötigt, um eine Handy-SIM-Karte zu kaufen, ein Konto in den sozialen Medien einzurichten, mit dem Zug zu fahren, ein Flugzeug zu besteigen oder sogar Lebensmittel einzukaufen, sorgt in Verbindung mit der Bewertung in den sozialen Medien dafür, dass diejenigen, die auf der schwarzen Liste der „unwürdigen“ Bürger stehen, keinen Zugang zu den Finanzmärkten haben, keine Immobilien kaufen und nicht mit dem Flugzeug oder dem Zug reisen dürfen. Zu den Aktivitäten, die dazu führen können, dass man als „unwürdig“ eingestuft wird, gehören das Belegen von reservierten Plätzen in Zügen oder das angebliche Erregen von Ärger in Krankenhäusern.

Sichere, intelligente Städte. Als Vorreiter bei der Entwicklung so genannter „sicherer“ intelligenter Städte exportiert China weltweit Hightech-Gemeinschaften, in denen die Bewohner rund um die Uhr überwacht werden, jede ihrer Handlungen unter ständiger Beobachtung steht und jedes Gerät mit einem zentralen, von künstlicher Intelligenz betriebenen Gehirn verbunden ist. Der Datenschutzexperte Vincent Mosco kommt zu folgendem Schluss: „Der Nutzen von Smart Cities geht eindeutig an die Behörden, die das Versprechen der modernen Hightech-Stadt nutzen können, um die Überwachung auszuweiten und zu vertiefen. Er kommt auch den großen Technologieunternehmen zugute, die erstens vom Aufbau der Smart-City-Infrastruktur und zweitens von der Kommerzialisierung des gesamten Smart-City-Bereichs profitieren. Die Bürger gewinnen an operativer Effizienz, aber zu einem hohen Preis für ihre Freiheit.“

Digitale Währung. China hat bereits eine von der Regierung ausgegebene digitale Währung eingeführt, die es nicht nur ermöglicht, die Finanztransaktionen der Bürger zu überwachen und zu beschlagnahmen, sondern auch mit einem sozialen Punktesystem zusammenzuarbeiten, um Einzelpersonen für moralische Verfehlungen und soziale Übertretungen zu bestrafen (und sie zu belohnen, wenn sie sich an das von der Regierung sanktionierte Verhalten halten). Der China-Experte Akram Keram schrieb in der Washington Post: „Mit dem digitalen Yuan wird die KPCh [Kommunistische Partei Chinas] direkte Kontrolle über und Zugang zu den Finanzen des Einzelnen haben, ohne zwischengeschaltete Finanzunternehmen unter Druck setzen zu müssen. In einer Gesellschaft, die den digitalen Yuan nutzt, könnte die Regierung leicht die digitalen Geldbörsen von Dissidenten und Menschenrechtsaktivisten sperren.“

Der digitale Autoritarismus wird neu definieren, was es bedeutet, in fast allen Bereichen unseres Lebens frei zu sein. Auch hier müssen wir nach China schauen, um zu verstehen, was uns erwartet. Wie die Analystin Maya Wang von Human Rights Watch erklärt: „Die chinesischen Behörden nutzen die Technologie, um die Bevölkerung im ganzen Land auf subtilere, aber dennoch wirkungsvolle Weise zu kontrollieren. Die Zentralbank führt eine digitale Währung ein, die es Peking ermöglicht, die finanziellen Transaktionen der Menschen zu überwachen und zu kontrollieren. China baut sogenannte sichere Städte, in die Daten aus aufdringlichen Überwachungssystemen einfließen, um alles von Bränden über Naturkatastrophen bis zu politischen Unruhen vorherzusagen und zu verhindern. Die Regierung ist überzeugt, dass diese Eingriffe zusammen mit administrativen Maßnahmen, wie z. B. der Verweigerung des Zugangs zu Dienstleistungen für Personen auf der schwarzen Liste, die Menschen zu ‚positiven Verhaltensweisen‘ bewegen werden, einschließlich einer besseren Einhaltung der Regierungspolitik und gesunder Gewohnheiten wie Sport.“

KI-Überwachung. Genauso wie chinesische Produkte fast jeden Markt weltweit infiltriert und die Verbraucherdynamik verändert haben, exportiert China nun seine „autoritäre Technologie“ an Regierungen in aller Welt, angeblich in dem Bestreben, seine Art von Totalitarismus weltweit zu verbreiten. Tatsächlich sind sowohl China als auch die Vereinigten Staaten Vorreiter bei der Versorgung des Rests der Welt mit KI-Überwachung, manchmal zu einem subventionierten Preis. In den Händen von Tyrannen und wohlwollenden Diktatoren ist die KI-Überwachung das ultimative Mittel zur Unterdrückung und Kontrolle, insbesondere durch den Einsatz von Smart-City/Safe-City-Plattformen, Gesichtserkennungssystemen und vorausschauender Polizeiarbeit. Diese Technologien werden auch von gewalttätigen extremistischen Gruppen sowie von Sex-, Kinder-, Drogen- und Waffenhändlern für ihre eigenen ruchlosen Zwecke eingesetzt.

Während Länder mit autoritären Regimen eifrig KI-Überwachung einsetzen, setzen auch liberale Demokratien KI-Tools aggressiv ein, um Grenzen zu überwachen, potenzielle Kriminelle festzunehmen, Bürger auf schlechtes Verhalten zu kontrollieren und mutmaßliche Terroristen aus Menschenmengen herauszuziehen“, wie die Studie der Carnegie Endowment deutlich macht. Ferner ist es leicht zu erkennen, wie das chinesische Modell der Internetkontrolle in die Bemühungen des amerikanischen Polizeistaats integriert wurde, sogenannte regierungsfeindliche, inländische Extremisten aufzuspüren. So erobert der Totalitarismus die Welt.

Geheimpolizei. Jüngsten Berichten zufolge hat China in 25 Städten auf der ganzen Welt, darunter auch in den Vereinigten Staaten, mehr als 54 Geheimpolizeikräfte aufgestellt, um Dissidenten zu verfolgen, zu bedrohen und zur Strafverfolgung nach China abzuschieben. Die Kampagne zur Überwachung, Einschüchterung und Bestrafung von im Ausland lebenden Dissidenten wurde als Operation Fuchsjagd bezeichnet. Wie eine Menschenrechtsorganisation feststellte, ist die Botschaft des [chinesischen] Außenministeriums, dass Sie nirgendwo sicher sind, dass wir Sie finden und dass wir an Sie herankommen können, sehr effektiv“.

Polizeibrutalität. An Chinas brutalem Vorgehen gegen Demonstranten nach dem Massaker auf dem Tiananmen-Platz hat sich nicht viel geändert. Die chinesische Polizei geht nach wie vor brutal, exzessiv und unflexibel vor, jetzt mit der zusätzlichen Macht des Überwachungsstaates im Rücken.

Einschüchterungstaktiken. China beherrscht die Kunst der Einschüchterungstaktik und bedroht Aktivisten, ihre Familien und ihren Lebensunterhalt, wenn sie sich dem Diktat der Regierung nicht fügen. Ein Aktivist erklärte: „Es gab Anrufe mitten in der Nacht, dass Familienmitglieder keine Arbeit finden, wenn man nicht mit der Regierung kooperiert, oder dass die Telefonnummer der Eltern im Internet veröffentlicht wird und sie schikaniert werden. Oder bei Uiguren, dass der Rest der Familie in Lager gesteckt wird.“

Verschwindenlassen, Gehirnwäsche und Folter. Diejenigen, die sich Chinas Diktat nicht fügen, werden oft verschwinden gelassen, mitten in der Nacht verhaftet und in orwellschen Umerziehungslagern inhaftiert. China hat in den vergangenen Jahren mehr als 400 dieser Internierungslager errichtet, um Menschen wegen Vergehen zu inhaftieren, die von der Infragestellung der Regierung bis zu sogenannten religiösen Verbrechen wie dem Besitz eines Korans oder dem Verzicht auf Schweinefleisch reichen. Wie der Guardian berichtet, gehören zu den Missbräuchen detaillierte willkürliche Verhaftungen, Folter und medizinische Vernachlässigung in den Lagern sowie Zwangsgeburtenkontrolle“.

Chinas globaler Einfluss, seine technologische Reichweite, sein Streben nach Weltherrschaft und seine rigide Forderung nach Konformität treiben uns in Richtung einer Welt in Ketten.

Durch seinen wachsenden Würgegriff bei der Überwachungstechnologie hat China den ersten digitalen totalitären Staat der Welt errichtet und sich damit zum Vorbild für aufstrebende Diktatoren in aller Welt gemacht.

Was jedoch zu viele nicht erkennen, ist, dass China und der amerikanische tiefe Staat ihre Kräfte gebündelt haben.

Wie ich in Battlefield America: The War on the American People und in seinem fiktiven Gegenstück The Erik Blair Diaries deutlich mache, handelt es sich um Faschismus, der sich hinter einer dünnen Fassade aus offener Regierung und populistischen Wahlen versteckt.

In jeder Hinsicht sind wir zur Verkörperung dessen geworden, was Philip K. Dick befürchtete, als er The Man in the High Castle schrieb, eine Vision eines alternativen Universums, in dem die Achsenmächte die Alliierten im Zweiten Weltkrieg besiegen und „der Faschismus nicht nur Amerika erobert hat. Er hat sich mit beunruhigender Leichtigkeit in Amerikas DNA eingeschlichen“.

Doch während Dicks Vision einer Welt, in der der Totalitarismus zur Normalität geworden ist, erschreckend ist, ist unsere wachsende Realität einer Welt, in der sich der Tiefe Staat nicht nur verschanzt hat, sondern global geworden ist, geradezu erschreckend.

Unsere Nationalflagge mag nicht die rot-weißen Streifen mit einem Hakenkreuz auf einem blauen Feld aufweisen, wie sie in „The Man in the High Castle“ dargestellt wird, aber seien Sie gewarnt: Wir sind nicht weniger besetzt.