Wurde die Pandemie als Probelauf für die Reaktion auf einen biologischen Angriff inszeniert?

Die Beweise dafür, dass das Coronavirus in einem Labor entstanden ist, sind jetzt überzeugend, ebenso wie die Beweise dafür, dass sich das Virus im Herbst 2019 unentdeckt in der ganzen Welt ausbreitete, wobei eine Blutprobe aus der Lombardei am 12. September 2019 sowohl für virale RNA als auch für Antikörper positiv war.

Eine entscheidende offene Frage ist, wer was wann wusste. Insbesondere, was wussten die USA vor Januar 2020 über das Virus und was wusste die chinesische Regierung?

Ich werde hier argumentieren, dass sowohl die USA als auch die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) wussten, dass seit Mitte November 2019 ein künstlich hergestelltes Virus zirkulierte, und dass, während die KPCh zunächst nicht über das Virus beunruhigt war, das US-Bioabwehrnetzwerk sehr viel mehr besorgt war. Der Pandemie-Notfall wurde daher weitgehend vom US-Bioabwehrnetz geschaffen, das ihn als Gelegenheit nutzte, alle Notfallprotokolle, die es seit zwei Jahrzehnten für die Reaktion auf einen biologischen Angriff oder eine Pandemie vorbereitet hatte, in die Praxis umzusetzen. Obwohl sich das Virus schnell als harmlos herausstellte, wurden die Notfallmaßnahmen fortgesetzt, weil der Zug bereits abgefahren war und die Gelegenheit zu günstig war, um sie zu verpassen.

Wenn die USA und ihre Verbündeten vor 2020 im Verborgenen etwas wissen, dann sind es höchstwahrscheinlich die Mitglieder der Geheimdienst- und Sicherheitsnetze, die es wissen. Was können wir anhand ihrer Äußerungen und Handlungen im Herbst und Winter 2019-20 sowie anhand späterer Berichte darüber vermuten, was sie wussten?

Nehmen wir Dr. Michael Callahan, einen ehemaligen CIA-Agenten, der jetzt die U.S. Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) leitet und im Januar 2020 die einzige bestätigte Kontaktperson der US-Regierung in Wuhan war. Aus heiterem Himmel kontaktierte Dr. Callahan am 4. Januar 2020 den mRNA-Impfstoffexperten Dr. Robert Malone, um ihm mitzuteilen, dass (um Dr. Malone zu zitieren): „In der Region Wuhan zirkulierte ein neuartiges Coronavirus, das eine erhebliche biologische Bedrohung darstellte, und ich sollte ‚mein Team‘ damit beauftragen, nach Möglichkeiten zu suchen, das Risiko dieses neuen Erregers zu mindern.“

Man muss bedenken, dass zu diesem Zeitpunkt niemand sonst Alarm wegen des neuen Virus schlug, das nach den öffentlichen Aufzeichnungen erst am 27. Dezember von dem privaten chinesischen Unternehmen Vision Medicals sequenziert und als neuartiges SARS-ähnliches Virus bestätigt worden war. Die KPCh hat mit Sicherheit keinen Alarm ausgelöst. Vor der Abriegelung von Wuhan am 23. Januar 2020 spielte sie die Bedrohung durch das Virus herunter, unterdrückte Nachrichten darüber und ergriff keine konzertierten Maßnahmen.

Die Videos, die damals in den sozialen Medien kursierten und angeblich Menschen zeigten, die mit dem Virus auf der Straße zusammenbrachen, wurden nicht von der KPCh, sondern von Organisationen verbreitet, die gegen die KPCh sind und deren Vertuschung des Virus aufdecken wollten. Auch im Westen betrachteten die meisten Menschen das Virus nicht als große Bedrohung, und auf der Tagesordnung der Regierungen war es kaum zu finden. Es sei daran erinnert, dass sich Anfang Januar offiziell nur einige wenige Menschen in Wuhan im Krankenhaus befanden und keine Todesfälle zu verzeichnen waren, so dass jede Vorstellung, dass dieses Virus eine große Bedrohung für die weltweite öffentliche Gesundheit darstellte, rein hypothetisch war – oder auf Informationen beruhte, die nicht öffentlich zugänglich waren.

Dr. Callahan war mit seinem frühen Alarmismus jedoch nicht allein. Andere Mitglieder des US-Bioverteidigungsnetzes waren auffallend alarmistisch und versuchten von Anfang Januar an aktiv, ihr Umfeld zu alarmieren.

Im Weißen Haus schürte der stellvertretende nationale Sicherheitsberater Matt Pottinger ab Anfang Januar den Terror. Wie Michael Senger bemerkt: „Den ganzen Januar 2020 über berief Pottinger einseitig und ohne Wissen der Anwesenden Sitzungen im Weißen Haus ein und verstieß gegen das Protokoll, um auf der Grundlage von Informationen aus seinen eigenen Quellen in China die Panik vor dem neuen Coronavirus zu schüren, obwohl er keine offiziellen Informationen hatte, die seine Panikmache hätten stützen können.

Es war Pottinger, der Ende Februar 2020 seine Kollegin Deborah Birx als Coronavirus-Koordinatorin ins Weiße Haus holte; Birx war maßgeblich daran beteiligt, die alarmistische Agenda voranzutreiben und die Abriegelung Amerikas durchzusetzen.

Die durchgesickerten „Red Dawn“-E-Mails zwischen US-Regierungsbeamten und anderen Anfang 2020 zeigen, dass der langjährige Befürworter von Abriegelungen, Dr. Carter Mecher vom Ministerium für Veteranenangelegenheiten, ebenfalls schon sehr früh auf starke Reaktionen drängte.

Dr. Mecher ist ein Mitarbeiter von Dr. Richard Hatchett, ehemals von den National Institutes for Health (NIH) und jetzt CEO der von Gates finanzierten Pandemieimpfstoff-Organisation CEPI, mit dem er 2007 ein Papier verfasst hat, in dem er vorgibt, die Lehren aus der Pandemie von 1918 zu nutzen, um eine soziale Distanzierung zu fördern. Ein weiteres, ebenfalls von den NIH finanziertes Papier wurde zur gleichen Zeit von Professor Neil Ferguson vom Imperial College verfasst. Der damalige und heutige Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIH), Dr. Anthony Fauci, erklärte 2007, die beiden Studien unterstrichen, dass „eine der wichtigsten Lehren aus der Grippepandemie von 1918 darin besteht, dass ein frühzeitiges Eingreifen von entscheidender Bedeutung ist… Nicht-pharmazeutische Maßnahmen können zu Beginn einer Pandemie wertvolle Zeit gewinnen, während ein gezielter Impfstoff entwickelt wird“.

Richard Hatchett war Teilnehmer des Weltwirtschaftsforums, als China am 23. Januar Wuhan abriegelte. Am folgenden Tag gab er eine Pressekonferenz mit Jeremy Farrar, dem Direktor des Wellcome Trust und Vorstandsmitglied des CEPI, und dem CEO von Moderna, Stephane Bancel, auf der er Chinas drakonische Reaktion unterstützte und deutlich machte, dass sie direkt aus seinem eigenen Lehrbuch stammte.

Es ist wichtig zu verstehen, dass in Ermangelung von Therapien und Impfstoffen nicht-pharmazeutische Maßnahmen buchstäblich das Einzige sind, was man hat, und das ist eine Kombination aus Isolierung, Eindämmung, Infektionsprävention und -kontrolle und dann diese sozialen Distanzierungsmaßnahmen. Es gibt einen historischen Präzedenzfall für ihren Einsatz. Wir haben den Einsatz von nicht-pharmazeutischen Maßnahmen in US-Städten im Jahr 1918 intensiv untersucht und eine historische Analyse durchgeführt.

Das „wir“ bezieht sich natürlich auf Neil Ferguson und Carter Mecher, wie oben erwähnt.

Ein weiterer möglicher Beweis für die Beteiligung des US-Geheimdienstes und des Bioverteidigungsnetzwerks ist, dass die Botschaften des „Whistleblowers“, des Arztes Li Wenliang in Wuhan, zunächst von einer von der US-Regierung finanzierten Organisation auf Englisch verbreitet wurden. Die Überflutung der sozialen Medien mit Botschaften, die für eine Abriegelung im Jahr 2020 werben, wurde auch 2014 im Zusammenhang mit Ebola in Sierra Leone beobachtet, wo eindeutig externe Agenten am Werk waren. Es ist auch von Bedeutung, dass derselbe Reporter der New York Times, Donald McNeil, fast identische Artikel schrieb, in denen er die extremen Interventionen sowohl 2014 als auch 2020 lobte.

Wo auch immer man Anfang 2020 hinschaut, inmitten des Meeres der allgemeinen Ruhe wird jede Alarmquelle unweigerlich mit jemandem in Verbindung gebracht, der mit dem Bioverteidigungsnetzwerk der USA und ihrer Verbündeten in Verbindung steht – Personen wie Michael Callahan, Matt Pottinger, Deborah Birx, Richard Hatchett, Carter Mecher und Neil Ferguson.

Es ist daher nicht überraschend, dass das Virus in den USA nicht als Angelegenheit der öffentlichen Gesundheit, sondern der nationalen Sicherheit behandelt wurde. Dieser Ansatz, der sich bereits in den umfangreichen Aktivitäten des Bioverteidigungsnetzes zeigte, wurde im März 2020 offiziell gemacht, als die Verantwortung für die Pandemiepolitik nicht den öffentlichen Gesundheitseinrichtungen, sondern dem Nationalen Sicherheitsrat und seinen Behörden übertragen wurde. Das Strategiepapier, auf das sich die darauffolgenden politischen Entscheidungen stützten, wurde nie veröffentlicht.

Warum sollte ein Virus, das bisher nur wenig Schaden angerichtet hat, eine Angelegenheit der nationalen Sicherheit sein? Die wahrscheinlichste Erklärung ist, dass man wusste oder vermutete, dass es sich um einen nicht natürlichen, künstlich hergestellten Erreger handelte. Diese wahrscheinliche Schlussfolgerung wird durch andere Beweise gestützt, insbesondere durch die Geheimdienstberichte, die darauf hindeuten, dass sowohl die USA als auch die KPCh im November 2019 von dem Virus wussten.

Aus einem aktuellen Bericht des US-Senats geht hervor, dass die KPCh am 12. November 2019 eine größere Sicherheitsmaßnahme am Wuhan Institute of Virology (WIV) durchführte, um die „komplexe und ernste Situation bei der [Bio-]Sicherheitsarbeit“ anzugehen. Der Senatsbericht deutet auch an, dass das WIV etwa zur gleichen Zeit mit der Arbeit an einem Impfstoff gegen das neue Coronavirus begonnen haben muss – was sich aus der Tatsache ableiten lässt, dass Yusen Zhou (der kurz darauf auf mysteriöse Weise starb) am 24. Februar 2020 ein Impfstoffpatent anmeldete. Diese Fakten deuten darauf hin, dass die KPCh Mitte November von der Verbreitung eines durchgesickerten Virus erfuhr, vermutlich weil sie bemerkte, dass Menschen erkrankten, und dies durch Tests auf die WIV zurückführte (es gibt zwar keine direkten Beweise dafür, aber US-Geheimdienstberichte haben festgestellt, dass WIV-Mitarbeiter im November an einer Covid-ähnlichen Krankheit erkrankten).

Die Reaktion der KPCh auf diese Entdeckung bestand offenbar darin, Sicherheitsprobleme bei der WIV anzugehen und mit der Arbeit an einem Impfstoff zu beginnen, ansonsten aber Informationen über das Virus zu unterdrücken und es nicht als große Bedrohung zu behandeln. Die KPCh scheint ihre Gesundheitsdienste im November oder Dezember nicht alarmiert zu haben, da die Mediziner in Wuhan das Virus selbst entdecken mussten.

Diese Politik der Verharmlosung und Unterdrückung wurde auch dann fortgesetzt, als Ärzte in Wuhan das neuartige Virus bei ihren Patienten entdeckten und am 27. Dezember die fast vollständige Sequenz von einem privaten Labor erhielten. Die KPCh beharrte daraufhin wochenlang darauf, dass sich das Virus nicht von Mensch zu Mensch verbreite, unterdrückte aggressiv jede Andeutung, dass es aus einem Labor stamme, und drängte von Anfang an auf die kaum plausible Theorie, dass es von Tieren auf dem Nassmarkt angesteckt worden sei.

Die Veröffentlichung der vollständigen Virussequenz am 11. Januar erfolgte nur, weil ein chinesischer Wissenschaftler gegen das Protokoll verstieß und dafür diszipliniert wurde. Selbst als die KPCh am 23. Januar ihre Verharmlosungspolitik aufgab und aggressive nicht-pharmazeutische Interventionen einleitete, vereitelte sie weiterhin die Bemühungen, die WIV und ihre Virusdatenbank zu untersuchen. Es ist also klar, dass die KPCh bis zum 23. Januar keine Anzeichen von Besorgnis über das Virus zeigte, aber alle Anzeichen von Besorgnis darüber, dass seine Ursprünge entdeckt werden würden.

Unabhängig davon haben die US-Geheimdienste bekannt gegeben, dass sie seit Mitte November Kenntnis von einem neuen Virus hatten, das in China zirkulierte. Wie eine israelische Nachrichten-Website berichtete: „In der zweiten Novemberwoche erkannten die US-Geheimdienste, dass sich in Wuhan, China, eine Krankheit mit neuen Merkmalen entwickelte. Sie verfolgten ihre Ausbreitung, obwohl diese geheimen Informationen zu diesem Zeitpunkt weder den Medien noch dem chinesischen Regime bekannt waren.“

Diese Informationen sollen „in Form von abgefangenen Kommunikationen und Overhead-Bildern, die erhöhte Aktivitäten in Gesundheitseinrichtungen zeigen“, gekommen sein. Das US-Militär „alarmierte daraufhin die NATO und die [israelischen] IDF genau Ende November über den Ausbruch der Krankheit“.

Wir wissen also, dass die USA Mitte November über Informationen über das Virus verfügten, das im Umlauf war. Ich denke, wir müssen davon ausgehen, dass diese Informationen über abgefangene Kommunikationen mit der CCP-Sicherheitsintervention bei der WIV in Verbindung standen und dass die US-Geheimdienste daher wie die CCP wussten oder vermuteten, dass das Virus von diesem Zeitpunkt an im Labor hergestellt wurde. Wenn dies der Fall ist, scheint es niemand Dr. Fauci und seinen Mitarbeitern gesagt zu haben, denn aus Faucis FOI-E-Mails geht hervor, dass er und seine Kollegen Ende Januar herausfanden, dass es sich wahrscheinlich um ein künstliches Verfahren handelte (und dass sie es finanzierten).

Am 1. Februar leitete Fauci eine dringende Vertuschungsaktion ein, um die Idee eines Lecks im Labor als unbegründete Verschwörungstheorie zu diskreditieren, indem er seinen Mitarbeitern mitteilte: „Ihr werdet heute Aufgaben haben, die erledigt werden müssen.“ Es ist nicht klar, ob Fauci diese Vertuschungsaktion aus eigenem Antrieb durchgeführt hat oder, was wahrscheinlicher ist, ob er von Personen aus dem Bioverteidigungsnetz dazu angewiesen oder angestiftet wurde. Das Motiv war in jedem Fall dasselbe: Es ging darum, die Finanzierung der Virusforschung durch die USA zu vertuschen und den Bereich nicht in Misskredit zu bringen.

Es hat also den Anschein, dass sowohl die KPCh als auch die Geheimdienste der USA und ihrer Verbündeten ab November 2019 den durchgesickerten Ausbruch beobachteten, um zu sehen, was passieren und ob er, wie sie hofften, im Sande verlaufen würde. Der chinesische Präsident Xi Jinping und die KPCh waren bestrebt, den Vorfall zu ignorieren und jeden Alarm sowie jeden Hinweis auf ein Laborleck zu unterdrücken. Das Bioverteidigungsnetz hingegen scheint dem neuen Virus gegenüber sehr viel nervöser gewesen zu sein. Sobald es bekannt wurde, verbreitete es die Nachricht, schlug Alarm, drängte auf ein hartes Durchgreifen und aktivierte die Biosicherheitsprotokolle, indem es seine Mitglieder so weit wie möglich in die Verantwortung nahm.

Trotz dieser alarmistischen Haltung unterstützten die Mitglieder des Bioverteidigungsnetzes konsequent die Theorie des natürlichen Ursprungs und des Frischmarktes und unterdrückten die Theorie des Laborlecks. Dies ist sehr aufschlussreich, da sie zu diesem Zeitpunkt unmöglich wissen konnten, dass das Virus nicht aus dem Labor stammte, obwohl es, wie wir wissen, zahlreiche Beweise dafür gab, nicht zuletzt das, was sie vermutlich über die chinesische Intervention bei der WIV wussten. Wenn wir für einen Moment annehmen, dass sie nicht ahnten, dass das Virus im Labor hergestellt wurde, ist es schwierig zu erklären, warum sie so alarmiert über das neue Virus waren, oder warum sie die Bioabwehrprotokolle aktivierten und das Virus als eine Angelegenheit der nationalen Sicherheit behandelten, obwohl offiziell noch niemand daran gestorben war und es nur wenige Krankenhauspatienten gab.

Darüber hinaus wäre es für die Regierung hilfreich gewesen, die Theorie von der undichten Stelle im Labor öffentlich zu bestätigen oder zumindest im Spiel zu halten, da dies die Alarmstimmung noch verstärkt, ihre Darstellung der Aufdeckung der Vertuschung des Virus durch die KPCh untermauert und das Virus eindeutig zu einer Angelegenheit der nationalen Sicherheit gemacht hätte. Die Entscheidung, stattdessen die unplausible Version der Ereignisse durch die KPCh zu unterstützen und die Theorie des Laborlecks zu unterdrücken, verrät also, dass es für sie in anderer Hinsicht sehr unangenehm gewesen sein muss, nämlich dass es sie selbst belastet und ihre Forschung in Misskredit zu bringen droht.

In diesem Zusammenhang ist es auch bezeichnend, dass die Chinesen, als einige in der US-Regierung begannen, die Theorie des Laborlecks zu verbreiten, nicht mit einem Dementi reagierten, sondern versuchten, die USA für das Leck verantwortlich zu machen. Das wirkt wie ein Warnschuss: Stellt uns in dieser Sache nicht bloß, sonst stellen wir euch bloß.

Bekanntlich fand die Strategie der KPCh, die Dinge auf die leichte Schulter zu nehmen, am 23. Januar 2020 ein jähes Ende, als sie den alarmistischen Rufen nach Abriegelungen und NPIs (die in China eigentlich eine lange Geschichte haben) nachgab. Danach hat das Land seine neue Politik mit Eifer aufgenommen und sich zu einem Vorzeigebeispiel für die extremen Pandemiebekämpfungsmaßnahmen gemacht, indem es sich an der weltweiten Werbung für diese Maßnahmen beteiligte und sie zu seinen eigenen machte.

Die Pandemie war also größtenteils eine Schöpfung des US-Bioabwehrnetzes, wobei sich China nach dem 23. Januar anschloss. Die US-Geheimdienstler hatten das Virus (von dem sie ebenso wie die KPCh wussten, dass es im Labor hergestellt worden war) seit Mitte November verfolgt, und das Bioabwehrnetz sorgte dafür, dass die Nachricht von dem Virus verbreitet wurde, sobald die Ärzte es bemerkten, und verbreitete Alarm, bevor es wirklich etwas zu befürchten gab, und behandelte es sofort als Bedrohung der Biosicherheit.

Ich glaube, dass sie dies anfangs zum Teil aus echter Besorgnis über das manipulierte Virus taten, zum Teil aber auch, weil es ihnen in den Fingern juckte, all die Biosicherheitsprotokolle auszuprobieren, die sie seit Jahrzehnten vorbereitet hatten – nicht zuletzt die Einführung eines mRNA-Impfstoffs in Warpgeschwindigkeit. Das letztgenannte Motiv erklärt auch, warum das Ganze weiterging, als klar war, dass das Virus keine große Bedrohung für das menschliche Leben darstellte und die extremen Reaktionen nicht gerechtfertigt waren. Mit anderen Worten, es handelte sich um eine Art Probelauf für einen biologischen Angriff, der vom Bioabwehrnetz der USA und ihrer Verbündeten inszeniert wurde.

Sollte dies zutreffen, würde es sicherlich helfen, dem Ganzen einen Sinn zu geben. Aber es ist kaum ein beruhigender Gedanke, denn er bestärkt uns darin, dass sie noch nicht mit uns fertig sind, sondern sich gerade darauf vorbereiten, es wieder zu tun, und wer kann sie aufhalten?