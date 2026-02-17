Rainer Shea

Während die amerikanische Gesellschaft immer weniger funktionsfähig wird und unsere Machthaber daraus Profit schlagen wollen, zeichnet sich ein Trend ab: die zunehmende Sexualisierung von Kindern. Dieser Trend ist natürlich nur relativ zur bereits bestehenden institutionellen pädophilen Kultur. Reiche und Mächtige haben Kinder schon immer missbraucht, und Beispiele für die Verbreitung pädophiler Bilder und Sprache finden sich in der gesamten Geschichte der Popkultur.

Was jetzt jedoch geschieht, ist, dass sich ihre Fetischisierung von Kindern mit der zunehmenden Verbreitung der Sexindustrie und der damit einhergehenden hypersexualisierten Mentalität vermischt. Wenn wir die Institutionen und politischen Kräfte identifizieren können, die an der Spitze dieser Entwicklung stehen, können wir die Empörung über Epstein in etwas wirklich Revolutionäres umwandeln; das Problem der Epstein-Leaks als kontrolliertes soziales Ventil überwinden und den Verbrechen unserer herrschenden Klasse tatsächlich Konsequenzen auferlegen.

Um zu verstehen, welche gesellschaftlichen Kräfte hinter der heutigen zunehmenden Pädophiliekultur stehen, müssen wir uns die Entstehung der „Technokraten“ ansehen, jener utopischen Bewegung, die als Reaktion auf die Weltwirtschaftskrise entstand. Die Technokratie behauptet, dass die Gesellschaft, wenn die Ingenieure herrschen, automatisch alle Gegensätze zwischen Kapitalisten und Arbeitern überwinden wird, da jede Entscheidung auf rein rationaler Basis getroffen wird. A. Roland erklärte 1941, warum diese Logik im Kern faschistisch ist:

Die Technokratie verachtet die einfachen Massen zutiefst. Doch sie hat die Phase der bloßen Planung hinter sich gelassen. Sie tritt nun als amerikanische Variante des Nationalsozialismus in Erscheinung, deren Bemühungen zunehmend darauf gerichtet sind, die Mittelschicht für sich zu gewinnen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird sie vermehrt auf Demagogie zurückgreifen. Ihr Programm wird sich jeder Strömung anpassen, um jede Gelegenheit zu nutzen, um jene Gruppen zu gewinnen, die unter der Knute des Kapitalismus leiden. Sie wird sich nicht länger nur an die Techniker „als Klasse“ wenden. Ihre Strippenzieher im Hintergrund verfolgen andere Pläne mit ihnen.

Die Arbeiterklasse muss sich vor dieser Bewegung in Acht nehmen. Wir wissen genau, dass jede Bewegung, die vorgibt, weder den Interessen der Kapitalisten noch denen der Arbeiterklasse zu dienen, letztlich zum Handlanger der Großbanken und Kapitalisten wird. Das Entstehen solcher Bewegungen ist kein Zufall. Sie sind Symptome von Stimmungen und Strömungen in verschiedenen Gruppen und Klassen der Gesellschaft, die nach organisiertem Ausdruck suchen. Das Wachstum solcher Bewegungen würde eine Bedrohung für die Existenz der organisierten Arbeiterschaft darstellen. Deshalb müssen die Arbeiter diese Bewegungen aufmerksam beobachten, sie richtig deuten und die geeigneten Maßnahmen ergreifen, um dieser Bedrohung entgegenzuwirken.

Um zu verstehen, wie Technokratie und Pädophilie zusammenhängen, müssen wir die politische Rolle der Sexualisierung von Kindern betrachten; den Vorteil, den das Finanzkapital im Klassenkampf daraus zieht, Pädophilie salonfähig zu machen. Die großen Technologiekonzerne, die heute die größte Kraft innerhalb der Finanzmonopole darstellen, spielen eine zentrale Rolle in diesem Normalisierungsbestreben; dies zeigt, wo die wahren Prioritäten der „Tech-Nerds“ liegen. Die Epstein-Akten belegen, dass in der Psychologie unserer herrschenden Klasse der Missbrauch und die Ermordung von Kindern als Inbegriff von Errungenschaften gilt; sie sehen darin den Gipfel der Befreiung, und die dahinterstehende Ideologie wurzelt in den Traditionen pädophiler Vorbilder wie dem Marquis de Sade. Die Technokraten, die unsere Algorithmen steuern, orientieren sich an dieser Ideologie, und wir erleben täglich die kulturellen Auswirkungen davon.

Die Sexualisierung von Kindern erfüllt für unsere Klassenfeinde eine strategische Funktion, die über die persönliche Befriedigung hinausgeht, die sie aus dem Missbrauch von Kindern ziehen: Sie dient dazu, kranke Geister für den Missbrauchsapparat zu rekrutieren. Pornografie soll über ihre übliche Rolle der Ausbeutung hinausgehen und bestimmte Elemente zu Komplizen in den schlimmsten Formen dieser Ausbeutung machen. Wer diesen Weg wählt, wird nicht nur zum Klassenverräter, sondern zum Feind der Menschheit, zum Agenten satanischer Herrscherkulte und zur Verkörperung des Kinderopfergottes Baal (gemäß der esoterischen Dimension dieser Kindesmissbrauchsoperationen). Spirituell betrachtet, verbreitet sich dies nun mithilfe der neuen KI-Tools der großen Technologiekonzerne in unserer Kultur. Diese Tools ermöglichen es diesen dämonischen Individuen, eine beispiellose Menge an simulierten kinderpornografischen Bildern zu erstellen.

Diese Taktik, die Pädophile anwenden – die Nutzung von KI, um oft offen Verhaltensweisen an den Tag zu legen, die andernfalls zu ihrer Verhaftung führen würden –, ist Teil eines langjährigen Projekts, bei dem Kinderschänder versuchen, Technologie genau zu diesem Zweck zu missbrauchen. Ihr Ziel ist es, der Strafverfolgung für ihre Verbrechen vollständig zu entgehen, und die Gesetzeslücke im Bereich künstlich erzeugten kinderpornografischen Materials bietet den schnellsten Weg dorthin. Die Pädophilen begannen bereits vor einer Generation, die rechtlichen Grundlagen dafür zu legen; 2002 kippte der Oberste Gerichtshof ein Gesetz von 1996, das die digitale Manipulation nicht-sexueller Kinderbilder zur sexuellen Darstellung unter Strafe stellte. Genau diese Art der Bearbeitung betreiben Pädophile mithilfe von Tools wie Grok.

Die Begründung des Gerichts lautete, das Verbot simulierter Kinderpornografie verletze die Meinungsfreiheit; dies offenbart das wahre Wesen der „Freiheit“ im Kontext von Kapitalismus und US-Imperialismus. Die „Freiheit“, von der unsere Machthaber sprechen, ist die Freiheit, Kinder für sadistische Lust zu missbrauchen. Wenn wir das verstehen, können wir die nötige Orientierung gewinnen, um die Pädophilie zu stürzen.

Es gibt einen historisch-materialistischen Grund dafür, warum Pädophilie nicht nur integraler Bestandteil unserer politischen und wirtschaftlichen Ordnung ist, sondern auch zunehmend populär wird. Raubtierhaftes Verhalten und entsprechende Ideen dienen der Stärkung des Systems der Finanzspekulation, das alles daran setzt, Kinderhandel und pädophile Überzeugungen zu fördern. Jegliche Mechanismen unserer Strafverfolgungsbehörden zur Bekämpfung sexuellen Kindesmissbrauchs existieren nur aufgrund des historischen Drucks der Bevölkerung; würden die Machthabenden ihren Willen durchsetzen, lebten wir in einer Welt ungezügelter sexueller Sklaverei. Dies ist ein entscheidender Kontext, der erklärt, warum die Polizei, obwohl es eine Strafverfolgungsstruktur zur Bekämpfung von Kinderschändern gibt, diese gleichzeitig regelmäßig als Informanten einsetzt. Anders verhält es sich in Ländern wie China, wo im vergangenen Monat die Todesstrafe für verurteilte Kinderschänder ausnahmslos verhängt wurde.

Die größte Gefahr dieser Zeit, sowohl im Hinblick auf Pädophilie als auch auf alle anderen Übel, besteht darin, dass die Massen zu sehr abstumpfen, um Widerstand zu leisten. Genau darauf spekulieren die Täter: dass wir wie gelähmt sind, weil es uns hilflos erscheint, uns zu wehren. Ein entscheidender Schritt, um einen klaren Weg nach vorn zu finden, ist die Erforschung der Geschichte dieser Übel und das Erkennen der Ursprünge der traumatischen Ereignisse, die wir erleben. Das Aufkommen der Technokratie und ihr Aufstieg zur zentralen Kraft im modernen Finanzkapital hängen mit Entwicklungen wie der Schaffung der Gesetzeslücke für digitale Kinderpornografie zusammen. Diese Lücke könnte sich für die Pädophilie als äußerst nützlich erweisen, denn je fortschrittlicher die generative KI wird, desto besser können die Täter argumentieren, dass sie im Falle des Besitzes von Kinderpornografie glaubhaft abstreiten können; denn die Regel lautet: Es ist nicht illegal, solange nicht sicher ist, ob es sich um echte Kinder handelt.

Die Sorge um das Gerichtsurteil von 2002 war lange Zeit spekulativ, doch mittlerweile ist es sehr wahrscheinlich, dass Pädophile das Gesetz auf diese Weise manipulieren können. Und wir wissen, wer dafür verantwortlich ist: die Handlanger des Finanzkapitals, die mithilfe von KI einen beispiellosen Anstieg des Kindesmissbrauchs ermöglicht haben. Dieselben Technologien könnten jedoch auch zum Wohle der Menschheit eingesetzt werden, wenn wir die dahinterstehenden Mittel unter unsere Kontrolle bringen. Dies erfordert einen Kampf gegen die Technokraten, in dem wir die Amerikaner in einer breiten Volkskoalition vereinen. Die Bevölkerung entwickelt zunehmend ein Bewusstsein für die Systemproblematik und kann eine Lähmung vermeiden, wenn wir klarstellen, wer für die Gräueltaten verantwortlich ist. Unser Kampf richtet sich sowohl gegen die Finanzmonopolkapitalisten selbst als auch gegen die Tech-Elite, die ihre kranken Pläne in die Tat umgesetzt hat. Je mehr Menschen dies verstehen, desto besser sind wir für die nächste Phase des Klassenkampfes gerüstet.