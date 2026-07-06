Technokraten-Milliardäre bekommen Angst, weil sich die Öffentlichkeit gegen sie wendet

An allen denkbaren Fronten – bei Studenten, Hausbesitzern, Arbeitnehmern und Unternehmen – lehnen immer mehr Amerikaner Künstliche Intelligenz und die Technokraten dahinter ab. Klaus Schwabs Aussage vor zehn Jahren, „ihr werdet glücklich sein“, war ebenso töricht wie die Vorstellung, man könne einfach „Weltfrieden visualisieren“ und dadurch Realität schaffen. Hinter dieser Fassade holen die Lügen und die Propaganda ihre Urheber inzwischen ein. Ihre Bunker und ihre Milliarden werden ihnen am Ende nicht helfen.

– Patrick Wood, Herausgeber

Es besteht kaum noch ein Zweifel daran, dass sich die breite Öffentlichkeit in erheblichem Maße gegen Künstliche Intelligenz gewandt hat.

In den Vereinigten Staaten ergab eine Umfrage von YouGov, dass drei Viertel der Amerikaner der Meinung sind, KI müsse deutlich stärker reguliert werden – eine Sorge, die laut The Economist parteiübergreifend geteilt wird. Gleichzeitig wächst die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen der KI, insbesondere weil große Technologieunternehmen enorme Summen in Wahlen auf Bundes- und Landesebene investieren.

Mit wachsender Wut richtet sich der Protest zunehmend gegen Rechenzentren – einen der wenigen greifbaren Angriffspunkte, die normale Bürger gegenüber einer ansonsten nahezu unangreifbaren Billionen-Dollar-Techindustrie haben.

Die Tech-Milliardäre der Welt nehmen diese Entwicklung wahr. Sie errichten abgelegene Inselanlagen und bauen Flotten privater Jets auf – offenbar für den Fall gesellschaftlicher Unruhen oder einer Revolution.

Mark Cuban, der während des Dotcom-Booms ein Vermögen machte und sich öffentlich mit OpenAI-Chef Sam Altman angelegt hat, warnt inzwischen seine Milliardärskollegen, dass der öffentliche Unmut weit über die KI selbst hinausgehe.

Wie Fortune berichtet, schrieb Cuban auf X:

„Es ist an der Zeit, dass alle erkennen, dass der Kampf gegen Rechenzentren nichts mit Rechenzentren zu tun hat. Sie sind zu einem Stellvertreter für den Hass auf KI und auf die Konzentration und Anhäufung von Reichtum geworden, die sie hervorbringt.“

Ob die Bevölkerung tatsächlich so wenig besorgt über steigende Strompreise, Wasserknappheit und Umweltverschmutzung ist, wie Cuban behauptet, bleibt abzuwarten. Fest steht jedoch, dass die Milliardärsklasse dem öffentlichen Unmut inzwischen zumindest teilweise Aufmerksamkeit schenkt.

Offenbar aus Sorge, die Ablehnung der KI könne sich zu einer Art sozialistischem Aufstand entwickeln, präsentierte der Milliardär eine ganze Liste von Maßnahmen, mit denen die Technologiebranche die Bevölkerung besänftigen könne. Dazu gehören milliardenschwere Spenden an kleinere Städte und Gemeinden, ein Entgegenkommen gegenüber Künstlern und Kreativverbänden sowie der Verzicht auf prominente Werbeträger für KI.

Cuban schrieb abschließend: