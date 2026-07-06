Der Mann, der 12 Billionen Dollar verwaltet, hat gerade zugegeben, wohin Ihr Geld wirklich fließt | Daily Pulse

Von The Vigilant Fox

Das sind seine Worte, nicht meine:

Letzte Woche tat der Markt etwas, was er schon lange nicht mehr getan hatte: Er zuckte zusammen.

Der Nasdaq gab an einem einzigen Handelstag um mehr als 2 % nach – es war der zweite Tag in Folge mit Verlusten.

Micron, eine der gefragtesten Chip-Aktien weltweit, brach innerhalb eines Tages um 13 % ein.

Die Gesamtmarktkapitalisierung von SpaceX sank gegenüber ihrem Höchststand um fast eine Billion Dollar. Wir hoffen, Sie haben diese Aktie nicht auf ihrem Höchststand gekauft.

Während all das geschieht, wird Ihnen die Geschichte von „Volatilität“ verkauft. Eine vorübergehende Hürde. „Kaufen Sie bei Kursrückgängen.“

Doch tief im Inneren gibt es etwas, das die Jim Cramers dieser Welt nicht laut aussprechen.

Jim Cramer. Bild: Wikipedia.

Zwei der größten Hedgefonds Chinas haben den KI-Boom gerade als riesige Blase bezeichnet. Selbst Mainstream-Medien schließen sich diesen Bedenken an.

OpenAI verbrennt Geld schneller, als es neues beschaffen kann. Das Unternehmen hat gerade angedeutet, dass es den Börsengang möglicherweise bis 2027 verschieben könnte, da es nicht sicher ist, ob sich überhaupt normale Anleger dafür interessieren werden.

Wenn also die „Smart Money“-Investoren nervös sind … und die Unternehmen Verluste machen … woher soll dann das Geld kommen, um das Ganze am Laufen zu halten?

Ein Mann hat diese Frage bereits beantwortet. Und Sie müssen genau hören, was er gesagt hat.

Sein Name ist Larry Fink. Er leitet BlackRock, den größten Vermögensverwalter der Welt. Wenn BlackRock darüber spricht, woher das Geld kommen soll, dann raten sie nicht einfach nur. Sie beschreiben den Plan.

Fink sagte, der Aufbau der amerikanischen KI-Infrastruktur werde in den nächsten zehn Jahren 10.000.000.000.000,00 Dollar kosten. Zehn Billionen.

Woher soll das alles kommen? Das sind seine Worte, nicht meine: „Sparkonten … Rentenkonten … Versicherungsgesellschaften … und so weiter und so fort.“

„Sparkonten.“ „Rentenkonten.“ Er spricht hier nicht vom Geld der Wall Street. Das ist Ihr Geld. Ihre Altersvorsorge. Ihr 401(k). Die Rente, für die Sie dreißig Jahre lang gearbeitet haben.

Die Billionen, die zur Finanzierung dieser KI-Wette benötigt werden, werden aus Ihrem Ersparten stammen. Und niemand hat Ihnen einen Vertrag auf den Tisch geschoben. Niemand hat Sie um Erlaubnis gefragt.

In Australien ist man auf diesem Weg bereits weiter fortgeschritten als wir. Wenn Sie an der Börse investieren, investieren Sie in Tech-Aktien. Da gibt es einfach nicht viel Auswahl.

Ob das alles nun funktioniert oder nicht – riesige Investmentfirmen wie BlackRock kassieren trotzdem ihre Gebühren.

Und wenn das alles zusammenbricht, ist es nicht ihr Geld, das verschwindet. Es ist deins.

Um all das genauer zu beleuchten, begrüßen wir nun Bill Armour von der Genesis Gold Group.

Last week, the market did something it hasn’t done in a long time. It blinked.



The Nasdaq dropped more than 2% in a single session — its second straight day of losses.



Micron, one of the hottest chip stocks on the planet, cratered 13% in a day.



SpaceX’s total valuation shed… pic.twitter.com/oS7EsLTyMF — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) July 1, 2026

Der Chef von BlackRock hat Ihnen gerade verraten, woher das Geld für KI kommt: aus Ihrer Altersvorsorge.

Genau das macht Larry Finks Äußerung so gefährlich. Er hat nicht in Rätseln gesprochen – er hat es laut und deutlich beim Namen genannt: Sparkonten, Rentenkonten, Versicherungen. Bills Interpretation: Hin und wieder „nehmen die Verantwortlichen des Systems fast die Maske ab“, und „genau das ist hier passiert“. Maria hat ausgesprochen, was Sie bereits denken: „Moment mal … Sie meinen mein Geld?“

Ja. Ihr Geld. Und hier ist der Teil, den Ihnen niemand sagt: Sie sind bereits Teil der KI-Wette. Sie haben nie Nvidia gekauft. Sie haben nie Micron gehandelt. Sie haben nie einen einzigen Trade getätigt. Der Verwalter Ihres 401(k)-Plans hat das für Sie erledigt.

Und so funktioniert es: Die Regeln wurden kurz vor all dem still und leise gelockert, wodurch die Tür geöffnet wurde, damit dein Altersvorsorgevermögen in Unternehmen fließt, die Milliardenverluste machen. OpenAI und Anthropic arbeiten mit Verlusten und finanzieren sich mit geliehenem Geld; wie Maria es ausdrückte: „Die gesamte Branche basiert auf Schulden.“ Dein Erspartes ist der Treibstoff.

Glaubst du, du bist aus dem Schneider, weil du keine Tech-Aktien besitzt? Mit Bills Worten: „Sie haben sich vielleicht nicht direkt für diesen KI-Trade entschieden, aber Ihr Rentenfondsverwalter usw. hat es wahrscheinlich getan.“ Dieser „sichere“ Indexfonds, der Zielterminfonds, den Sie nie öffnen – sie sind vollgestopft mit denselben fünf Giganten: Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta. Wenn auf dem Etikett „diversifiziert“ steht, ist Bills Frage die entscheidende: „Diversifiziert in was?“ Zehn Wertpapiere, die gemeinsam steigen und abstürzen, sind keine zehn Wetten. Sie sind eine einzige Wette – zehnmal.

Bei Renten ist es noch schlimmer, weil die Leute davon ausgehen, dass man sie nicht antasten kann. Das kann man aber sehr wohl. Sie jagen denselben Renditen hinterher, und so wird das Risiko „still und leise eingebettet … in die Dinge, die jeder, wirklich jeder Verbraucher kauft.“

Unter Berufung auf Ed Dowd merkte Maria an, dass „45 % des S&P 500 aus KI oder KI-nahen Bereichen bestehen“ – fast die Hälfte des Index, den man für sicher hält. Und wenn sich das Blatt wendet, warnt Bill, „werden normale Menschen zur Ausstiegsliquidität für die größte spekulative Wette der Geschichte“. Man ist derjenige, der am Ende auf den Verlusten sitzen bleibt, wenn das „Smart Money“ flüchtet.

Was passiert also tatsächlich mit Ihrem Konto, wenn die Blase platzt?

The head of BlackRock just told you where the money for AI is coming from: your retirement.



That’s what makes Larry Fink’s comment so dangerous. He didn’t talk in riddles — he named it out loud: savings accounts, pension accounts, insurance. Bill’s read: every so often the… pic.twitter.com/RwZHSFWELd — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) July 1, 2026

Nimmt man die KI aus der Wirtschaft heraus, ist die Rezession bereits da.

Bills Rechnung: „Etwa 97 Prozent des gesamten BIP-Wachstums in diesem Land stammen aus KI-Investitionen“ – Unternehmen, die Geld in ihre eigenen KI-Abteilungen pumpen. Nimmt man das weg, stagniert das Wachstum. Sein Fazit: „Ohne diese KI-Ausgaben befänden wir uns derzeit in einer ausgewachsenen Rezession.“

Die gesamte Wirtschaft ruht also auf einer einzigen Annahme: dass sich die Ausgaben in Gewinn verwandeln. Ist dies nicht der Fall, stellen die Unternehmen ihre Ausgaben ein, das BIP stagniert und die Aktienkurse „stürzen ab“. Die Rezession tritt dann nur mit Verzögerung ein.

Hier sind die Leidtragenden – und es sind nicht diejenigen, die das Ganze aufgebaut haben. Im Jahr 2008 schützte sich die Wall Street selbst, und Washington sorgte dafür, dass „sie ihre goldenen Fallschirme bekamen“. Die Rechnung wurde nach unten weitergereicht. Jetzt gilt das gleiche Drehbuch: „Der durchschnittliche, normale Amerikaner ist derjenige, der den Schlag abbekommt“, ausgeblutet durch die Konten, für die er stillschweigend unterschrieben hat, während die Hedgefonds Kasse machen und weiterziehen.

Dann der zweite Schlag. Die Fed greift ein, um die Blutung zu stoppen – Geld drucken, nach dem Drehbuch von 2008 – und die Dollar in Ihrem Portemonnaie kaufen immer weniger. Dein Kontostand schrumpft und dein Gehalt sinkt gleichzeitig. Bill nennt es beim Namen: „ein zweigleisiger Ansatz, um deine Ersparnisse anzugreifen.“

Wer das einfach abtut, sagt er, ist „naiv, wenn nicht sogar noch mehr“.

Aber eine so günstige Krise kommt nie, ohne dass die Lösung bereits parat ist.

Strip AI out of the economy and the recession is already here.



Bill’s math: “97 or so percent of all GDP growth in this country is from AI capital expenditures” — companies shoveling cash into their own AI divisions. Take that away and growth flatlines. His bottom line: “We… pic.twitter.com/J3Px4qMb6M — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) July 1, 2026

Wenn es zum Zusammenbruch kommt, so argumentiert Bill, steht die „Lösung“ bereits fest – und sie kostet Sie die Kontrolle über Ihr eigenes Geld.

Zunächst einmal die Rettungsaktion. Er bezeichnet eine staatliche Rettung der KI-Giganten als „ausgemachte Sache“ – eine Wiederholung der Bankenrettung von 2008 für Unternehmen, die nun als Teil der nationalen Sicherheit gelten. China darf nicht gewinnen, also dürfen wir sie nicht scheitern lassen. Und es sind dieselben Firmen, wie er anmerkt, die „so gut wie jeden Wahlkampf bedeutender Politiker“ finanzieren. Wer kommt dafür auf? Sie. Washington vertuscht die Verluste, indem es neues Geld druckt – und Bill bringt es auf den Punkt: „Im Grunde genommen tun sie nichts anderes, als die amerikanische Öffentlichkeit zu bestehlen.“

Dann kommt der Verkaufsschachzug. Eine ruinierte Öffentlichkeit, warnt er, lässt sich leicht für ein System gewinnen, das „ein bisschen mehr Kontrolle“ verspricht. Das Muster, das er nachzeichnet: „Ein Ereignis, in diesem Fall ein Crash, erzeugt Angst, Angst erzeugt Abhängigkeit, und dann erzeugt Abhängigkeit Akzeptanz.“ Das angebotene Produkt ist eine digitale Zentralbankwährung, die „unter dem Deckmantel von Sicherheit oder Effizienz“ eingeführt wird. Er verweist direkt auf das COVID-Szenario: „Macht keine Nachforschungen, vertraut uns einfach.“

Maria sagt, die Vorbereitungen seien bereits im Gange. Sie zählte „derzeit 80 Gesetzesvorlagen in allen Bundesstaaten, die sich alle auf digitale Identitäten beziehen“, dazu Gesetze zur Altersüberprüfung, die sie als Einstiegsmöglichkeit wertet. Was das Ganze möglich macht, fügt Bill hinzu, ist KI, die jeden gleichzeitig überwacht und „alles, was man tut, in jeder Hinsicht, Form und Ausprägung scannen“ kann.

Rechnet man das alles zusammen, erhält man Geld, das programmiert werden kann – Geld, das, wie Maria es ausdrückt, „nachverfolgt, eingefroren oder abgeschaltet“ werden kann. Stellt euch vor, eure Karte wird an der Kasse abgelehnt, nicht weil ihr pleite seid, sondern weil jemand einen Schalter umgelegt hat. Ob es nun so kommt oder nicht, ihre Warnung lässt sich in einem Satz zusammenfassen: Der Crash ist nicht das Ende der Geschichte. Er ist die Ausrede.

Das ist die Falle. Das Einzige, was noch in Ihrer Hand liegt, ist, wie Sie sich daraus heraushalten können.

When it crashes, Bill argues, the “solution” is already written — and it costs you control of your own money.



First, the bailout. He calls a government rescue of the AI giants “a foregone conclusion” — the 2008 bank rescue run back for companies now branded national security.… pic.twitter.com/t5sX5VYmvt — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) July 1, 2026

Und hier kommt der entscheidende Punkt: Sie müssen sich nicht auf dieses Wagnis einlassen.

Sich einfach so auf dem Markt zu halten, wie er ist, sei laut Bill „eine passive Entscheidung, wenn Sie dort bleiben, wo Sie sind – aber keine, die Sie weiterhin treffen müssen“. Sie können aussteigen, sobald Sie sich dazu entschließen.

Seine Alternative ist die älteste, die es gibt. Gold und Silber blicken auf eine jahrtausendealte Wertgeschichte zurück; KI, so merkt er an, sei „rein spekulativ“ – erst wenige Jahre alt, und niemand weiß, was sie letztendlich hervorbringen wird. Gold hingegen „hat seinen Wert bei jedem Währungswechsel behalten“. Bei Silber gibt es noch einen zusätzlichen Aspekt: Es ist das Metall, das man braucht, um die KI zu bauen, hinter der alle her sind. Wenn die KI boomt, steigt der Silberpreis, weil die Rechenzentren es in großen Mengen verbrauchen. Wenn die KI einbricht, tut Gold das, was Gold immer tut. Kopf oder Zahl – Sie sind abgesichert.

Dann fügt Maria den Teil hinzu, den die Leute oft überspringen: Hier geht es nicht nur um Geld. Lassen Sie Ihre Altersvorsorge, wo sie ist, und Sie „finanzieren mit Ihrer Altersvorsorge einen Überwachungsstaat“ – Sie zahlen aus Ihrem eigenen Gehalt für den Aufbau des Netzes, mit dem man Sie verfolgen würde. Für viele Menschen trifft das härter als jedes Diagramm.

Das einzige Hindernis ist in der Regel eine Person: dein Makler. Die meisten bieten kein physisches Edelmetall an – sie halten dich in Papierwerten, die sie kontrollieren, und werden sich dagegen wehren. Die Leute erzählen Bill, dass sie Angst haben, das Thema überhaupt anzusprechen, weil ihr Berater sich darüber aufregen würde. Seine Antwort: „Es ist nicht ihr Geld. Es ist dein Geld.“ Und: „Ich denke, die Menschen müssen ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen und selbstbestimmt handeln.“

Genau da stehen viele Menschen gerade – sie haben genug vom Glücksspiel, sind sich aber unsicher, wie der erste Schritt aussehen soll. Der erste Schritt ist einfacher, als man erwarten würde.

Here’s what changes everything: you don’t have to be in this bet.



Sitting in the market as-is, Bill says, is “a passive choice if you’re staying where you’re at, but not one that you have to continue making.” You can walk out the moment you decide to.



His alternative is the… pic.twitter.com/nCLd1h4cpn — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) July 1, 2026

Wir möchten uns bei Bill Armour dafür bedanken, dass er heute bei uns zu Gast war – und vor allem möchten wir Ihnen dafür danken, dass Sie zuschauen und Ihrer Pflicht nachkommen, sich zu informieren, während so viele andere sich dagegen entscheiden.

Sehen Sie sich das vollständige Interview an: