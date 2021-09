Technokraten wollen für jeden eine „verpflichtendes“ persönliches Kohlenstoffzertifikat

Technokraten bereiten eine „obligatorische“ persönliche Kohlenstoffzertifikate vor, die über eine App, Ihre Reisen, Heizkosten und sogar Ihr Essen aufzeichnet und eine Rationierung in jedem Bereich Ihres Lebens einführen würden.

Ja, wirklich.

Der Vorschlag wurde in der Wissenschaftszeitschrift Nature von vier „Umweltexperten“ als Mittel zur Reduzierung der weltweiten Kohlenstoffemissionen vorgestellt.

Jeder würde eine „Kohlenstoffzertifikatskarte“ erhalten, „die dazu führt, dass alle Erwachsenen ein gleiches handelbares Kohlenstoffzertifikat erhalten, das im Laufe der Zeit in Übereinstimmung mit den nationalen [Kohlenstoff-]Zielen reduziert wird.“

Die Autoren stellen klar, dass es sich bei dem Programm um eine „nationale Pflichtpolitik“ handeln würde.

Kohlenstoffeinheiten würden „bei jeder Zahlung von Kraftstoff, Heizstoffen und Stromrechnungen vom persönlichen Budget abgezogen“, und jeder, der das Limit überschreitet, wäre gezwungen, zusätzliche Einheiten auf dem persönlichen Kohlenstoffmarkt von denjenigen zu kaufen, die einen Überschuss zu verkaufen haben.

Das bedeutet, dass die Reichen, die mit ihren Privatjets fliegen, das System ganz einfach umgehen könnten (an dem sie ohnehin über Investitionen beteiligt sind), indem sie einfach Kohlenstoffgutschriften kaufen und ihren luxuriösen Lebensstil weiterführen.

Der Vorschlag macht deutlich, dass das Mittel zur Messung der Aufnahme von Kohlenstoffeinheiten für Reisen einer Person „auf der Grundlage der Verfolgung der Bewegungshistorie des Nutzers„ funktionieren würde.

Die Autoren weisen darauf hin, dass die Normalisierung der Kontaktverfolgung über COVID-19-Apps sicherstellen wird, dass ein ähnliches System mit minimalem Aufwand für die Verfolgung von Kohlenstoffeinheiten verwendet werden kann.

„Jüngste Studien zeigen, wie COVID-19-Apps zur Verfolgung von Kontaktpersonen in mehreren ostasiatischen Ländern wie China, Taiwan und Südkorea erfolgreich mit obligatorischen Systemen eingeführt wurden“, heißt es in dem Artikel.

#GreatReset: Personal #carbon allowances (PCAs) could play a role in achieving #climate targets linking personal action w/ carbon reduction goals. All adults would receive a tradable carbon allowance that reduces over time in line with national targets. https://t.co/Fn4gFmmval