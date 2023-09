Technokratie: „Nachhaltigkeit“ ist das neue Codewort für Völkermord

Überall auf der Welt wachen die Menschen über die Pläne der Globalisten auf, sogar in Australien. Viele verstehen nicht, welche Rolle die Technokratie und der Transhumanismus spielen, die ich in meinem Buch „Die bösen Zwillinge“ beschrieben habe. Aber es ist eine Binsenweisheit: Wenn die Meinungsfreiheit abgeschafft und durch Propaganda ersetzt wird, kommt der Völkermord so sicher wie der Sonnenaufgang am Morgen.

Die Warnungen vor den Bedingungen, die zu einem globalen Völkermord führen könnten, sind in der Tat schrecklich, wenn sie mit einer zügellosen globalen persönlichen Zensur, der Zerstörung der Untergrundpresse und der Kriminalisierung der Sprache einhergehen. Es gibt viele nationale Fälle von Völkermord: Russland, Deutschland, die Ukraine, Kambodscha, China, etc. Sie folgten alle dem gleichen Muster und haben im letzten Jahrhundert mehr als 170.000.000 Menschen das Leben gekostet.

Aber einen globalen Völkermord hat es nie gegeben. Und warum nicht? Weil sich rasch eine globale Regierungsstruktur (Vereinte Nationen/Weltwirtschaftsforum) herausbildet, die über die nötigen Mittel verfügt, um dies zu tun. Schlimmer noch, sie folgt dem oben beschriebenen Muster. Wenn man eine einzige Größenordnung zugrunde legt, stehen 1,70 Milliarden Menschenleben auf dem Spiel. ⁃ TN-Redakteur

Das Problem, wenn man über Völkermord schreibt, bevor er passiert ist, ist, dass man sich wie ein Verrückter vorkommt, also habe ich mich auf die Suche nach anderen Menschen gemacht, die das verstehen und Muster erkennen können. Ich fand die englische Schriftstellerin Karen Harradine und die amerikanische Autorin Naomi Wolf, und zweifellos gibt es noch andere, die ich bisher nicht gefunden habe. Das erinnert mich an die amerikanischen Presseagenten in Berlin, die in den Zwanzigerjahren ihre jüdischen Freunde warnten, wegen der Nazis auszuwandern – eine Warnung, der nur wenige folgten. Ich erfuhr davon, weil die Nachbarn meiner Kindheit deutsche Juden waren und ihr Vater auf die Warnung gehört und seine Familie rechtzeitig nach Australien gebracht hatte. Aus Gesprächen mit Karen Harradine weiß ich, dass es sehr frustrierend ist, dass so viele Menschen so ahnungslos sind, dass sie ihr Leben wie Zombies leben.

Naomi Wolf bringt es in einem kürzlich erschienenen Artikel auf den Punkt: „Das Problem mit der Geschichte ist, dass es so etwas noch nie gegeben hat. Das heißt, kurz bevor Menschen in Güterwaggons gesteckt und ermordet wurden, hätte es verrückt geklungen, wenn man gesagt hätte: Ich habe Angst, dass Menschen in Güterwaggons gesteckt und ermordet werden. Bevor die Engländer unzulängliche „Suppenküchen“ mit „ekelhafter Suppe“ einrichteten, die die Ruhr einer bestimmten Bevölkerungsgruppe verschlimmerte und ihre Auswanderung oder ihren Tod beschleunigte, hätte man verrückt geklungen, wenn man gesagt hätte: „Ich habe Angst, dass die britische Regierung die „Ernährungsprogramme“ untergräbt, die sie in Irland einrichtet, um lästige Pächter vom Land zu vertreiben. Früher habe man die Pocken als biologische Waffe eingesetzt, um die Ureinwohner Amerikas zu entvölkern, um „dieses Ungeziefer auszurotten“.

Mir ist auch aufgefallen, wie viele Börsenanalysten und Händler beginnen, die Punkte des Genozids zu verbinden, vielleicht weil es eine wichtige Fähigkeit ist, um erfolgreich auf den Märkten zu agieren, Wahrscheinlichkeiten, Trends und Markt- oder Situationsstrukturen zu betrachten.

Wieder einmal in der Geschichte schreien einige von uns den drohenden Völkermord in eine Welt, die größtenteils taub ist, schlimmer noch als taub. Die Menschen haben von den Medien und den globalistischen Faschisten gelernt: „Das ist eine Verschwörungstheorie“, begleitet von einem leisen Kichern, das einerseits den Warner herunterspielen soll, andererseits aber auch ein leichtes nervöses Zucken enthält, dass diejenigen, die warnen, recht haben könnte. Diese Leute verstehen nicht einmal, dass ihnen die „Verschwörungstheorie“ beigebracht wurde. Sie sind Roboter, es war eine Umdeutung und Verschleierung, die von der US-CIA in den 1960er-Jahren erfunden wurde.

Die Globalisten und ihre malthusianischen Flying Monkey Greens sind menschen- und gottfeindlich, sie wollen die Weltbevölkerung von 7 Milliarden Menschen auf 1 Milliarde Menschen reduzieren. Sie wollen die Weltbevölkerung von 7 Milliarden Menschen auf 1 Milliarde Menschen reduzieren, und zwar mit einer Reihe von Methoden, die sie zum großen Teil schon eingeführt haben. Um die Zukunft zu sehen, muss man nur den Trend zu einer offensichtlichen Schlussfolgerung verfolgen.

Nazi-Muster erkennen

Um die Bedrohung zu verstehen, ist es hilfreich, sich mit dem Muster der frühen Nazis vertraut zu machen, vor allem weil so viele der globalistischen Faschisten einen Nazi-Hintergrund haben, siehe Die neuen Nazis sind auf dem Vormarsch, und weil sowohl die Nazis als auch die globalistischen Faschisten auf den ersten Blick „für das größere Gute“ zu handeln scheinen. Die frühen Nazis haben nicht gesagt: „Unser Plan ist es, in den nächsten zehn Jahren 10 Millionen Menschen zu vergasen und einen Krieg zu beginnen, in dem 60 Millionen Menschen sterben werden.

Hätten sie das getan, hätte Hitler in den 1920er-Jahren nicht 97 Prozent der deutschen Bevölkerung hinter sich gebracht. Stattdessen traten sie als Retter Deutschlands auf, dann betonten sie, dass sie die Herrenrasse seien, dann schufen sie die Spaltung, die Herrenrasse und die Bedrohung durch die Juden, dann die Entmenschlichung Siehe Entmenschlichung des Anderen, die Nazis erklärten allgemein: „Juden verbreiten Krankheiten“. In den Augen der Nazis handelte es sich um reinrassige Nazis gegen krankheitsverbreitende Juden. Das rechtfertigte in den Köpfen der bösen Nazis, die Juden in Gettos und dann in Konzentrationslager zu treiben und dann Millionen von Menschen zu ermorden. Sie nannten es nicht Mord oder Völkermord. Sie nannten es „Die Endlösung“. Jeder im Nazi-Club wusste, was die „Endlösung“ wirklich bedeutete.

So wie das Wort „Nachhaltigkeit“ heute eigentlich bedeutet, die Weltbevölkerung auf ein Niveau zu bringen, das die Faschisten für nachhaltig hielten. Oder, um es ganz offen zu sagen, Milliarden von Menschen zu töten, die nicht zum Club der Globalisten-Faschisten gehören.

Die Globalisten-Faschisten haben, wie die Nazis, ihre, ihre und unsere, und nennen sich selbst die „Elite“, anscheinend ist die „Herrenrasse“ schon besetzt. Ihre Rechtfertigung für das Böse ist die „Rettung der Welt vor dem Klimawandel“, was natürlich jede Handlung rechtfertigt, genau wie bei den Nazis, „für das größere Wohl“. Und wie so viele dumme Deutsche in den 1920er-Jahren fallen auch die Menschen heute auf den offensichtlichen Klimaschwindel herein. Siehe Es gibt keinen Klimanotstand

Die Nazis haben das deutsche Volk mit Programmen wie der Aktion T4 für den Völkermord gefügig gemacht. Die Aktion T4 begann 1939 und war eine Kampagne des Massenmords durch unfreiwillige Euthanasie. Das Programm konzentrierte sich auf die Ermordung von Menschen mit Behinderungen und psychischen Störungen, die nach Ansicht der Nationalsozialisten der Herrenrasse schaden würden. Laut den Nürnberger Prozessen wurde das Programm hauptsächlich von 23 Ärzten durchgeführt. Fast die Hälfte aller deutschen Ärzte trat in den 1930er-Jahren der NSDAP bei, mehr als in jedem anderen Beruf. Wenn die Geschichte etwas lehrt, sollte man nicht erwarten, dass Ärzte keine Ahnung hatten, was wirklich vor sich ging, und dass viele von ihnen zum Völkermord beitrugen.

Kanada, das vom WEF-Faschisten Justin Trudeau regiert wird, führt bereits ein Euthanasieprogramm durch, das T4 sehr ähnlich ist.

Die Faschisten stecken hinter der 15-Minuten-Städte-Initiative, siehe Unleys kommunistische Überwachung, und 15-Minuten-Städte sind Nazi-Ghettos, die die Menschen in einem bestimmten Gebiet kontrollieren können, natürlich gerechtfertigt durch den Klimawandel und das „größere Wohl“. Kommt Ihnen das bekannt vor? Erkennen Sie ein Muster? Für die meisten Juden sollte es erkennbar sein, zumindest für diejenigen, die den Holocaust überlebt haben.

Die globalistischen Faschisten wissen, dass die moderne Kommunikation zu gut ist, als dass man ihnen auf die Schliche käme, wenn sie wieder Gaskammern errichten würden. Also werden sie versuchen, Milliarden von Menschen, die nicht im faschistischen Club sind, auf, sagen wir, schleichende Weise zu töten.

Hier ist, wie, aber zuerst eine Auffrischung über die frühen Nazis.

Frühe Nazi-Plattform

Im Folgenden finden Sie das frühe politische Programm der Nazis. Prüfen Sie beim Lesen, ob Sie den frühen Nazis auf den Leim gegangen wären oder ob Sie zu dem Schluss gekommen sind, dass Sie die Doktrin einer der historisch bösartigsten Bewegungen lesen.

Ich habe die Hinweise der Nazis auf das „Gemeinwohl“ hervorgehoben. Beachten Sie auch, dass der große Hinweis darauf, dass Sie es mit dem Bösen zu tun haben, der direkte Schritt zur Zensur ist. Das ist ein Markenzeichen aller Totalitaristen und ein gemeinsames Vorspiel zum Völkermord. Denn es ist schwer, Menschen zu töten, wenn viele Menschen davon wissen. Die großen Verräter sind also Zensur und ein „wir und die“ Appell an das gemeinsame Interesse, das nach dem Bösen schreit. Es schreit nach dem bevorstehenden Völkermord.

Das Parteiprogramm der Nazis war ein 25-Punkte-Programm zur Schaffung eines NS-Staates und einer NS-Gesellschaft. Hitler stellte das Programm am 24. Februar 1920 im Hofbräuhaus in München vor.

Wir fordern den Zusammenschluss aller Deutschen in einem Großdeutschland auf der Grundlage des nationalen Selbstbestimmungsrechts. Wir fordern die Gleichberechtigung des deutschen Volkes mit den anderen Völkern und die Aufhebung der Friedensverträge von Versailles und Saint-Germain. Wir fordern Land und Gebiete (Kolonien) zur Ernährung unseres Volkes und zur Ansiedlung unseres Bevölkerungsüberschusses. Staatsbürger kann nur sein, wer der Nation angehört. Angehöriger der Nation kann nur sein, wer deutschen Blutes ist, gleichgültig welchen Glaubens. Demnach kann kein Jude Angehöriger der Nation sein. Ausländer dürfen nur als Gäste in Deutschland leben und sind dem Ausländerrecht unterworfen. Das Recht, über die Regierung und die Gesetzgebung des Staates abzustimmen, steht nur den Staatsbürgern zu. Wir fordern daher, dass alle öffentlichen Ämter, gleich welcher Art, sei es im Reich, in den Ländern oder in den kleineren Gemeinden, nur von Staatsbürgern bekleidet werden. Wir wenden uns gegen die verderbliche parlamentarische Sitte, Ämter nur nach parteipolitischen Gesichtspunkten und ohne Rücksicht auf Charakter und Befähigung zu besetzen.

Wir fordern, dass der Staat es sich zur obersten Pflicht macht, für den Lebensunterhalt seiner Bürger zu sorgen. Sollte es sich als unmöglich erweisen, die gesamte Bevölkerung zu ernähren, so müssen die Ausländer (Nicht-Staatsbürger) aus dem Reich ausgewiesen werden. Jede nicht deutsche Einwanderung ist zu verhindern. Wir fordern, dass alle Nichtdeutschen, die nach dem 2. August 1914 nach Deutschland eingewandert sind, das Reich sofort zu verlassen haben. Alle Staatsbürger haben gleiche Rechte und Pflichten. Es muss die erste Pflicht eines jeden Staatsbürgers sein, körperliche oder geistige Arbeit zu leisten. Die Tätigkeit des Einzelnen darf nicht gegen das Gemeinwohl gerichtet sein, sondern muss sich in den Rahmen der Gemeinschaft einfügen und dem Gemeinwohl dienen.

Wir fordern daher:

die Abschaffung des Einkommens, das nicht durch Arbeit verdient wird. Die Abschaffung der Zinsknechtschaft. In Anbetracht der ungeheuren Opfer an Leben und Gut, die jeder Krieg einer Nation abverlangt, muss die persönliche Bereicherung aus dem Kriege als ein Verbrechen gegen die Nation angesehen werden. Wir fordern daher die rücksichtslose Einziehung aller Kriegsgewinne.

Wir fordern die Verstaatlichung aller Unternehmen, die sich zu Konzernen (Trusts) zusammengeschlossen haben. Wir fordern eine Gewinnbeteiligung in den großen Industriebetrieben. Wir fordern den flächendeckenden Ausbau der Altersvorsorge. Wir fordern die Schaffung und Erhaltung eines gesunden Mittelstandes, die sofortige Vergemeinschaftung der großen Kaufhäuser und ihre billige Verpachtung an kleine Gewerbetreibende sowie die größtmögliche Rücksichtnahme auf alle kleinen Gewerbetreibenden bei der Vergabe von Staats- und Gemeindeaufträgen. Wir fordern eine den nationalen Erfordernissen entsprechende Bodenreform, die Verabschiedung eines Gesetzes über die entschädigungslose Enteignung von Grund und Boden für kommunale Zwecke, die Abschaffung des Erbbaurechts und das Verbot jeder Bodenspekulation. Wir fordern die rücksichtslose Verfolgung derer, deren Tätigkeit dem Gemeinwohl schadet. Gewöhnliche Verbrecher, Wucherer, Schieber usw. sind ohne Unterschied des Glaubens und der Rasse mit dem Tode zu bestrafen. Wir fordern, dass das römische Recht, das einer materialistischen Weltordnung dient, durch ein deutsches Gewohnheitsrecht ersetzt wird. Der Staat hat eine gründliche Umgestaltung unseres nationalen Bildungswesens in Erwägung zu ziehen (mit dem Ziel, jedem tüchtigen und fleißigen Deutschen die Möglichkeit einer höheren Bildung und damit des Aufstiegs zu eröffnen). Die Lehrpläne aller Bildungseinrichtungen müssen mit den Erfordernissen des praktischen Lebens in Einklang gebracht werden. Ziel der Schule muss es sein, den Schülern von den ersten Anzeichen ihrer Intelligenz an ein Verständnis für den Staatsgedanken zu vermitteln (durch das Studium staatsbürgerlicher Angelegenheiten). Wir fordern die Erziehung der begabten Kinder armer Eltern, unabhängig von ihrem Stand und Beruf, auf Kosten des Staates. Der Staat hat für die Hebung der Volksgesundheit zu sorgen durch Schutz der Mütter und Säuglinge, durch Verbot der Kinderarbeit, durch Förderung der Körperkräfte durch Gesetzgebung, die Turnen und Sport zur Pflicht macht, und durch umfassende Unterstützung der Vereine, die sich der körperlichen Ertüchtigung der Jugend widmen. Wir fordern die Abschaffung des Söldnerheeres und die Schaffung eines Volksheeres. Wir fordern die gesetzliche Bekämpfung der vorsätzlichen politischen Lüge und ihrer Verbreitung in der Presse. Um die Schaffung einer deutschen Nationalpresse zu erleichtern, fordern wir

(a) dass alle Redakteure und Mitarbeiter von Zeitungen, die in deutscher Sprache erscheinen, deutsche Staatsangehörige sein müssen;

(b) dass ohne ausdrückliche Genehmigung des Staates keine nichtdeutschen Zeitungen erscheinen dürfen. Sie dürfen nicht in deutscher Sprache gedruckt werden;

(c) dass Nichtdeutschen die finanzielle Beteiligung an deutschen Zeitungen oder die Einflussnahme auf deutsche Zeitungen gesetzlich verboten und Zuwiderhandlungen gegen dieses Gesetz mit der Unterdrückung der Zeitung und der sofortigen Ausweisung der betreffenden Nichtdeutschen geahndet werden.

Die Herausgabe von Zeitungen, die nicht dem nationalen Wohl dienen, ist zu verbieten. Wir fordern die gerichtliche Verfolgung aller Tendenzen in Kunst und Literatur, die unser Volkstum verderben, und die Unterdrückung aller kulturellen Veranstaltungen, die dieser Forderung zuwiderlaufen.

24) Wir fordern die Freiheit aller religiösen Bekenntnisse im Staate, soweit sie nicht dessen Bestand gefährden und das sittliche Empfinden des deutschen Volkes verletzen.

Die Partei als solche vertritt ein positives Christentum, bekennt sich aber nicht zu einer bestimmten Konfession. Sie bekämpft den jüdisch-materialistischen Geist in uns und außerhalb von uns und ist überzeugt, dass unser Volk nur von innen her dauerhaft gesunden kann nach dem Grundsatz: Gemeinnutz geht vor Eigennutz.

25) Zur Verwirklichung dieses Programms in seiner Gesamtheit fordern wir die Schaffung einer starken staatlichen Zentralgewalt für das Reich, die unbedingte Autorität des politischen Zentralparlaments über das ganze Reich und seine Organisationen und die Bildung von Korporationen auf der Grundlage von Grundbesitz und Besatzung zum Zwecke der Durchführung der allgemeinen Reichsgesetzgebung in den einzelnen deutschen Staaten.

Die Parteiführer versprechen, für die Verwirklichung dieses Programms rücksichtslos zu arbeiten und notfalls ihr Leben zu opfern.

Zuletzt bearbeitet: Okt 15, 2020

Autor(en): Holocaust Memorial Museum der Vereinigten Staaten, Washington, DC

Das erste politische Programm der Nazis wurde 1920 in einem Bierzelt vorgestellt. Innerhalb eines Jahrzehnts sollten zehn Millionen Menschen direkt durch die Hand der Nazis sterben.

Die heutigen primären Genozid-Risiken, die von den Globalisten geschaffen werden, sind unter anderem

Angriff auf die Nahrungsmittelproduktion – im Gange.

Angriff auf fossile Brennstoffe – im Gange.

Schaffung von Armut – im Gange.

Impfung – im Gange.

Krieg – begonnen mit Russland.

Bevölkerungsaustausch, Abschaffung der Grenzkontrollen – im Gange.

Energie ist Leben, buchstäblich. Wollte man einen Völkermord herbeiführen, wäre es eine praktikable Strategie des Bösen, das Energiesystem anzugreifen, insbesondere die fossilen Brennstoffe. Die Menschheit hat Tausende Jahre ohne Wachstum und Entwicklung verbracht, weil der begrenzte Zugang zu Energie bedeutete, dass Wachstum, einschließlich Bevölkerungswachstum, nur durch den Überschuss an verfügbarer Energie möglich war.

Die rasche Zunahme der Weltbevölkerung wurde durch die Einführung der Landwirtschaft vor etwa 7000 Jahren ermöglicht, die eine stabilere Nahrungsquelle bot und die Menschen in kooperativeren Gruppen zusammenbrachte. Als Holz in einigen Gebieten knapp wurde, entdeckten die Menschen, dass sie Kohle abbauen und verbrennen konnten, was schließlich zur Entwicklung von dampfbetriebenen landwirtschaftlichen Maschinen führte. Dies führte zur Entwicklung von dampfbetriebenen Landmaschinen, wodurch die Anzahl der Menschen, die für die Nahrungsmittelproduktion beschäftigt werden mussten, drastisch reduziert werden konnte. Ohne fossile Brennstoffe werden die Nahrungsmittelproduktion und die Verfügbarkeit von Düngemitteln zurückgehen. Etwa 50 % der Weltbevölkerung ernährt sich von Düngemitteln, die durch ein chemisches Verfahren aus fossilen Brennstoffen, das Haber-Bosch-Verfahren, hergestellt werden. Ein Rückgang der fossilen Brennstoffe und der Düngemittel wird die Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln verringern und zu Hungersnöten führen.

Die Faschisten werden natürlich den Klimawandel dafür verantwortlich machen.

Das ist der Grund, warum die von den Faschisten kontrollierten Labor-Regierungen in den Niederlanden und in Westaustralien die landwirtschaftliche Produktion mit Gesetzen wie dem Aboriginal Cultural Heritage Act und The Voice angreifen.

Fossile Brennstoffe durch erneuerbare Energien zu ersetzen, wird nicht funktionieren. Die Energie, die für die Herstellung und Installation von Windturbinen aufgewendet wird, wird während der Lebensdauer der Turbinen niemals kompensiert. Das hat die Industrie endlich begriffen, nachdem sie Milliarden von Steuergeldern verschwendet hat. Siehe Windenergieverluste steigen erneuerbare Energien, Geld geht vor Dummheit Vergleichbar tragfähige Windenergie ist ein Hirngespinst Die Labour-Regierung verschwendet Milliarden für grüne Energie

Vor Jahren handelte ich mit essbaren Hülsenfrüchten nach Indien. Wenn die Preise ein bestimmtes Niveau erreichten, hörte die Nachfrage auf. Sie hörte einfach auf. Nachdem das ein paar Mal passiert war, beschloss ich, nach Indien zu fliegen und herauszufinden, warum. Der Grund war, dass die Menschen auf den indischen Märkten an der Armutsgrenze lebten und Hülsenfrüchte die Grundlage für Eiweiß bildeten. Wenn der Marktpreis für Hülsenfrüchte auf ein bestimmtes Niveau stieg, hörten diese Menschen an der Armutsgrenze einfach auf zu essen, bis der Preis aufgrund der geringeren Nachfrage wieder sank. Ich erzähle diese Geschichte, weil die Gefahr eines Genozids durch Hungersnöte zumindest anfangs vorwiegend von den Entwicklungsländern und den Menschen, die bereits an der Armutsgrenze leben, getragen wird. Das kann sich aber später ändern.

Bei Hungersnöten in der Geschichte sind die Lebensmittelpreise nicht selten um das 50- bis 60-fache gestiegen.

Natürlich werden die Globalisten und ihre Schoßhündchen, die Mainstream-Medien UND die Grünen, behaupten, dass die Hungersnöte durch den Klimawandel verursacht und nicht durch die lächerlichen falschen Klimakrisen-Aktionen gegen Energie und Landwirtschaft, die von den Globalisten-Faschisten selbst durchgeführt werden.

Tod durch Impfung

Wenn man Millionen von Menschen tötet, stellt sich die Frage, wie man die Leichen entsorgen soll.

Eine modernere Option, die bereits praktiziert wird, ist der Tod durch den Impfstoff Covid. Wir haben bereits enorme negative Auswirkungen des Covid-Impfstoffs gesehen Siehe WA veröffentlicht Daten über Covid-Impfstoff-Ereignisse Niemand hat eine Ahnung, was die langfristigen gesundheitlichen Auswirkungen des Covid-Impfstoffs sind, aber die kurzfristigen Auswirkungen werden immer offensichtlicher, bald sogar für Schafe.

Siehe Ed Dowd deckt erstaunliche Todesraten in Großbritannien auf Interview mit Naomi Wolf

Bericht LINK Das Vaccine Damage Project – Menschliche Kosten

Glücklicherweise drängt die australische Regierung weiterhin auf den Covid-Impfstoff wie eine billige Prostituierte auf einen reichen Kunden. Dies könnte ein positives Zeichen dafür sein, dass der Covid Impfstoff, zumindest bisher, nicht der effektive Todesstoß war, den sie sich erhofft hatten, und sie deshalb versuchen, den Menschen noch mehr davon zu verabreichen, sogar jetzt.

Die Bestrebungen der globalistischen Weltgesundheitsorganisation (WHO), die Kontrolle über das weltweite „Gesundheitssystem“ zu übernehmen – siehe die WHO, die sich zu einem globalistischen Gesundheitsdiktator entwickelt und Gauner, Folterer und Terroristen auf die WHO-Liste der Schande setzt – sind eine wunderbare Vorbereitung für den Völkermord durch Impfstoffe.

Pharmaunternehmen mit der Durchführung von Sicherheitsstudien zu beauftragen ist so, als würde man einem Pädophilen die Leitung eines Kindergartens anvertrauen. Wenn dann noch ein korruptes oder inkompetentes Regulierungssystem hinzukommt, das von einer korrupten Industrie finanziert wird, sollte man zugelassene Medikamente und Impfstoffe wie eine geladene Waffe behandeln.

Ich bin sehr vorsichtig mit allem, was nach 2002 von der FDA zugelassen wurde. Das ist das ungefähre Datum, ab dem mir FDA-Zulassungen von Medikamenten zunehmend suspekt erscheinen. Recherchieren Sie selbst.

Während die Hungersnot höchstwahrscheinlich in den Entwicklungsländern ausbrechen wird, die von den Faschisten geschaffen und von ihren Flying Monkey Greens unterstützt werden, die in verschiedenen Vorstadtcafés Latte aus Gläsern schlürfen, wird der Ansatz der Zwangsimpfung eher in den Industrieländern angewandt werden. Ironischerweise trifft dies auch die Latte-Lapper.

Das ist der Hauptgrund, warum Westaustralien Zwangsimpfungen verbieten muss.

Die Schaffung von Armut ist vielleicht das Kronjuwel in den Völkermordplänen der Faschisten, weil sie den Zugang zu den lebensnotwendigen Gütern einschränkt. Ich werde in einem der nächsten Wirtschaftsartikel mehr darüber schreiben.

Krieg

Meine Generation hat einen Großteil ihrer Jugend während des Kalten Krieges mit der Angst vor einem atomaren Schlagabtausch zwischen der UdSSR und den USA verbracht. Bücher wie On the Beach, in dem es um Strahlung geht, die sich langsam über Australien ausbreitet, und um Menschen, die ihrem bevorstehenden Tod ins Auge sehen, haben unserer Generation die Gefahren eines Atomkriegs vor Augen geführt.

Die heutige Generation scheint nicht im Geringsten besorgt zu sein. Früher begannen die USA Kriege mit kleinen Ländern im Nahen Osten und in Nordafrika, um den US-Petrodollar zu verteidigen und mit dem Töten von Kindern Geld zu verdienen, heute bereiten die US-Neocons Kriege mit Ländern wie Russland und China vor, die beide über erhebliche nukleare und konventionelle Kriegskapazitäten verfügen. Der gegenwärtige Krieg, wenn er sich auf China ausweitet, wird ein Krieg sein, den die USA wahrscheinlich verlieren werden, und ein großer Teil der Welt wird sagen: „Sie haben es verdient“. Zumindest bevor der Rest von uns an nuklearem Fallout stirbt, wie in On the Beach, wenn es zu einem Atomkrieg kommt.

Der Krieg in der Ukraine ist ein Krieg der Globalisten, in dem es in erster Linie darum geht, die Gasreserven der Ukraine zu stehlen, und wenn sie Glück haben, Russland selbst, siehe Ukraine ist ein Schwindel der Globalisten.

Das Problem für die Globalisten und ihre Völkermordpläne ist, dass ein Krieg leicht aus dem Ruder laufen und die Faschisten selbst direkt betreffen kann, sodass andere Optionen aus der Sicht der Faschisten zunächst besser aussehen.

Austausch der Bevölkerung

Die Globalisten koordinieren eine globale Strategie der offenen Grenzen, die darauf abzielt, Menschen in demokratische Länder zu bringen, die mit dem demokratischen Prozess nicht vertraut sind und die dazu benutzt werden, die bestehende nationale Bevölkerung zu ersetzen. Diese Menschen werden wahrscheinlich die totalitäre faschistische Herrschaft und die globale Regierung eher akzeptieren und kulturelle Klassen innerhalb der Länder schaffen.

Ich glaube, dass dies eine Strategie der Faschisten ist, die letztendlich scheitern wird, weil Menschen, die die Übel des Faschismus verstehen, ihn eher erkennen und nicht unterstützen werden.

Die Bühne für einen massiven Gegenschlag gegen die Faschisten ist bereitet, wenn mehr Menschen erkennen, was die Faschisten tun und sich rächen wollen. Am Ende stehen viele von uns relativ wenigen Faschisten gegenüber. Die Frage ist nun, wie viele Menschen ins Elend gestürzt und getötet werden müssen, bevor genügend Menschen aufwachen und den Faschisten das geben, was sie verdienen. Siehe Da sind wir wieder.

*

Andrew Quin ist ein veröffentlichter Autor, Berater von Finanzberatern, ehemaliger Fondsmanager und Makroökonomie-Stratege und anstehender (AEC-Antragsformulare für Unabhängige für die Landtagswahl 2025 sind noch nicht verfügbar) UNABHÄNGIGER Kandidat für die Wahl in South Perth im Jahr 2025.

Andrew kann per E-Mail kontaktiert werden: andrewquin@outlook.com. Alle Korrespondenz sollte als öffentlich angesehen werden.