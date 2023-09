Milliarden-Deal im Hintergrund? Bin Salmans strategisches Interview mit Fox News.

Pepe Escobar

Möglicher Insiderbericht zum MbS-Interview mit Fox News, veröffentlicht von dem anonymen saudischen Kommentator Mujathid auf X (vormals Twitter):

Das Interview von Bin Salman mit Fox News sollte ursprünglich in Jeddah stattfinden. Allerdings entschied sich Bin Salman um und wählte eine Insel in NEOM, um dort den Spaziergang für das Interview zu absolvieren und NEOM in den Mittelpunkt des Gesprächs zu rücken. Ursprünglich sollte Bin Salman auf Arabisch antworten, doch nachdem er die Fragen gelesen und seine Antworten auf Englisch geübt hatte, wurde ihm geraten, auf Englisch zu antworten.

Das Interview fand unter folgenden Bedingungen statt:

Bin Salman legte die Fragen und die Nachfragen fest.

Der Interviewer durfte nur die vorgegebenen Fragen stellen, ohne Unterbrechung und ohne eigene Fragen einzubringen.

Der Interviewer musste Bin Salman vor, während und nach dem Interview loben.

Das Interview wurde von Bin Salmans Team aufgenommen und bearbeitet, wobei Fox News keine eigenen Aufnahmen erstellen durfte.

Als Gegenleistung erhielt Fox News eine erhebliche Geldsumme (genaue Zahl unbekannt, aber über 100 Millionen Dollar).

Der Interviewer bekam ein eigenständiges Honorar.

Bemerkenswert ist, dass Fox News aktuell finanzielle Schwierigkeiten hat, hauptsächlich durch eine gerichtliche Verurteilung zur Zahlung von rund einer Milliarde Dollar an Dominion, nachdem Fox News fälschlicherweise behauptet hatte, Dominion habe ihre Maschinen zur Wahlmanipulation 2020 zugunsten von Biden verwendet. Das Interview scheint daher ein Versuch zu sein, sowohl Fox News finanziell zu unterstützen als auch Bin Salmans Image aufzupolieren.

Das Hauptziel des Interviews, dessen Fragen und Antworten vom Palast festgelegt wurden, war es, Bin Salman dem amerikanischen Publikum näherzubringen und auf die Kritik zu reagieren, die in der US-Presse geäußert wurde, insbesondere nach der Hinrichtung des Bruders von Scheich Saeed al-Ghamdi. Das Interview fand jedoch wenig Beachtung in den US-Medien, da es von Fox News nicht auf dem Hauptkanal, sondern auf einem Nebenkanal ausgestrahlt wurde. Zudem ist das Interview auf der Fox News-Website nur schwer auffindbar. Sie können es selbst überprüfen…

Hier das inszenierte Interview: