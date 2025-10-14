Technototalitarismus, Teil 1, von Robert Gore

Von Robert Gore

Trojanisches Pferd

Es ist eine kleine Gruppe, und MAGA gehört nicht dazu.

In gewisser Weise war fast alles, was seit Beginn der zweiten Amtszeit von Donald Trump im Januar passiert ist, eine Ablenkung. Wovon werden wir abgelenkt? Während einige wenige Mitglieder der alternativen Medien die Antworten geliefert haben, sind im Großen und Ganzen sogar die AM – deren Mitglieder eher Trump-Anhänger als unparteiische Journalisten oder Analysten sind – auf den Ablenkungs Köder hereingefallen. Wie üblich waren die Mainstream-Medien mehr als wertlos.

Es ist nun klar, dass das Kontrollgitter, ein Begriff, der durch die unschätzbare Arbeit von Catherine Austin Fitts populär wurde, implementiert wird. Es ist auch klar, dass Trump ein Trojanisches Pferd war, um die letzten Schritte der Implementierung zu erleichtern. Trump ist eine ununterbrochene Ablenkung, die jedes Mal, wenn er den Mund aufmacht, Schlagzeilen und Kontroversen erzeugt. Es wäre eine Schlagzeile wert, wenn er jemals den Mund halten würde. Beobachter, die objektiv bleiben und Trump genau unter die Lupe nehmen wollen, ignorieren, was er sagt, und konzentrieren sich auf das, was er tut. Diese Konzentration führt zu beunruhigenden Schlussfolgerungen, die den quasi-religiösen Enthusiasmus von MAGA Lügen strafen.

MAGA ist politisches Novocain für die schmerzhafte Aushöhlung der Überreste der amerikanischen Freiheit. Seine treibenden Kräfte sind Feindseligkeit gegenüber politischen Gegnern und deren Anliegen sowie die Verehrung Trumps. Ihr Bekenntnis zur Freiheit ist rein rhetorischer Natur. So konnte sich der schleichende Totalitarismus ungehindert ausbreiten, weil er von Trump unterstützt und gegen die Gegner gerichtet wurde. Eine plausible Hypothese ist, dass die Totalitaristen Trumps zweite Amtszeit zugelassen haben, weil sie verstanden haben, dass genau diese Dynamik wirken würde. (Der Schuss ins Ohr, echt oder inszeniert?) Selbst wenn sie das nicht getan hätten und Trumps Wahlmomentum einfach zu stark war, um es aufzuhalten, ist Trump seit seiner Amtseinführung ihr effektiver Frontmann.

Totalitäre Globalisten und Globalismus waren für die Trump-Bewegung bequeme und politisch profitable Punchingballs. Offene Grenzen für Einwanderer, Woke, Klimawandel, Cancel Culture, DEI, Transgenderismus, eskalierende Kriminalität in von Demokraten regierten Städten, Russiagate, die manipulierten Wahlen 2020, Bidens Gebrechlichkeit, Harris‘ Unfähigkeit, der Krieg in der Ukraine, der Verfall des Militärs, die Dämonisierung der Polizei, die grassierende Heuchelei und die Bundesbürokratie – die ultimative Hochburg der Demokraten und Quelle ihrer Großzügigkeit – gehörten zu den prominentesten Zielen.

Das von Globalisten geförderte COVID-Fiasko war etwas kniffliger. Trump war der Vorreiter der Operation Warp Speed, die Impfstoffe entwickelte, die sich als weder sicher noch wirksam erwiesen haben, und er hörte nicht auf, darüber zu reden. Erst kürzlich hat er seine Meinung geändert und äußert nun eine gewisse Skepsis. MAGA hat MAHA begrüßt, die sinkenden Impfquoten für COVID-Impfstoffe und Auffrischungsimpfungen sowie den zunehmenden Widerstand gegen Impfstoffe im Allgemeinen, während es Trumps unerbittliche Befürwortung der COVID-Impfstoffe mit Vorsicht behandelt. Das ist die Definition von kognitiver Dissonanz, insbesondere da die langfristigen schwächenden und tödlichen Auswirkungen der Impfstoffe unvermindert anhalten. Trump hat zwar keine totalitären Impfvorschriften von Regierungen und Unternehmen befürwortet, aber er hat auch keine Lockdowns in Frage gestellt und wie fast alle anderen eine Maske getragen. COVID war ein wichtiger Vorläufer, ein Testlauf für das Kontrollnetz. Wie würde die Weltbevölkerung auf den beginnenden Totalitarismus reagieren? Würde es Widerstand geben? Die Weltbevölkerung hat kläglich versagt.

Alle oben genannten politischen Prügelknaben wurden ordentlich vermöbelt und dienen nun hauptsächlich als Ablenkungsmanöver, während die Einführung des Kontrollnetzes mit Trumps offener und verdeckter Unterstützung still und heimlich voranschreitet. Einige Prügelknaben sind zu Rechtfertigungen für das Kontrollnetz geworden, insbesondere die Einwanderung. Da das Kontrollnetz in erster Linie technologischer Natur ist, sind seine Entwicklungszentren das Silicon Valley und der Technologiesektor Israels, die seit langem eine für beide Seiten vorteilhafte Beziehung pflegen. Diese Beziehung wird nur noch stärker, je näher das Kontrollnetz der Realität kommt.

Wenn die COVID-Impfstoffe eine Ursache für die kognitive Dissonanz von MAGA waren, dann führt Trumps Beziehung zu den führenden Befürwortern des Kontrollnetzes im Silicon Valley zu einer kognitiven Dissonanz auf Steroiden und seine Beziehung zu Israel zu einer kognitiven Dissonanz auf Steroiden im Quadrat. Am 21. Januar 2025, dem Tag nach Trumps Amtseinführung, eröffnete Palantir Technologies, Symbol PLTR, bei 73,24 $. Am 12. August erreichte es sein (bisheriges) Tageshoch von 190,00 $, was einem Gewinn von 159,24 Prozent in weniger als acht Monaten entspricht.

Alex Karp und Peter Thiel, Forbes

Der Gewinn spiegelt Palantirs Stellung als eines der führenden Unternehmen im Bereich Überwachung und Analytik im Silicon Valley wider. Das 2003 gegründete Unternehmen erhielt Startkapital von In-Q-Tel, der Risikokapitalgesellschaft der CIA. Zwei der Mitbegründer von Palantir, der Vorsitzende Peter Thiel und der CEO Alex Karp, sind überzeugte Zionisten, und Palantir beliefert Israel mit Überwachungstechnologie.

Wir sind eines der wenigen Unternehmen weltweit, das sich offen für Israel einsetzt und seine Unterstützung bekundet, die unverändert bleibt. Palantir steht an der Seite Israels. Palantir Letter to Shareholders Alexander C. Karp, 11/2/23

Thiel und Karp sind nicht nur überzeugte Zionisten, sondern als Mitglieder des Lenkungsausschusses der Bilderberg-Gruppe auch überzeugte Globalisten, und Thiels Einfluss innerhalb der Trump-Regierung ist allgegenwärtig. Karp übt seinen Einfluss und sein Geld in demokratischen Kreisen aus, sodass die beiden alle Bereiche abdecken. J.D. Vances Aufstieg aus dem Nichts wurde mit über 13 Millionen Dollar von Thiel finanziert, was selbst im hyperkorrupten Washington viel Einfluss verschafft.

Als Trump begann, seine Nominierten zu benennen, berichtete ich, dass mindestens 10 Personen in einflussreichen Positionen in direktem Zusammenhang mit Palantir, Peter Thiel und seinen Stiftungen standen.

Dazu gehören Vizepräsident J.D. Vance, Elon Musk, Chef von DOGE, David Sacks, KI- und Krypto-Zar; US-Handelsminister Howard Lutnick; Jim O’Neill, stellvertretender Minister des Ministeriums für Gesundheit und Soziales (HHS); Ken Howery, US-Botschafter in Dänemark; der bereits erwähnte Jacob Helberg; und Michael Kratsios als wissenschaftlicher Berater und Direktor des Büros für Wissenschafts- und Technologiepolitik des Weißen Hauses.

Seit der Veröffentlichung meines ersten Berichts haben wir weitere Details erfahren, die Beamte aus Trumps Kabinett mit Peter Thiel und Palantir in Verbindung bringen. Dazu gehört auch Elon Musks DOGE. „Willkommen in der Palantir-Weltordnung“, Derrick Broze, The Last American Vagabond, 24.04.25

Thiel und Musk sind Mitglieder der PayPal-Mafia, einer Gruppe von PayPal-Mitarbeitern und -Gründern, die eine Reihe von Technologieunternehmen gegründet oder entwickelt haben, darunter LinkedIn, YouTube und Yelp, zusätzlich zu Thiels Palantir und Musks Tesla und Space X. Eine weitere Gemeinsamkeit zwischen Thiel und Musk ist ihre Gier nach Informationen. Beide wollen so viele Daten wie möglich über die amerikanische Bevölkerung sammeln, organisieren und kategorisieren – und angesichts ihrer globalistischen Ambitionen vermutlich auch über Menschen auf der ganzen Welt.

Rückblickend ging es Musk mit DOGE vielleicht weniger um Effizienz und die Aufdeckung von Verschwendung als vielmehr um den Zugriff auf die Computersysteme der Regierung, die Analyse ihrer KI-Plattform, das Sammeln von Daten und den Transfer von geistigem Eigentum. Dr. Naomi Wolf war die Erste, die die vielen beunruhigenden Probleme aufzeigte, die durch den weitgehend unkontrollierten Zugriff von Musk und DOGE auf die Daten, den Computercode und die KI der Regierung aufgeworfen wurden, und vor den Gefahren warnte, wofür sie auf Musks X heftig angegriffen wurde. Niemand außerhalb von Musks innerem Kreis weiß genau, was DOGE herausgefunden hat, und Außenstehende werden es wahrscheinlich auch nie erfahren.

Palantir hat seinen Namen von den allsehenden Kugeln in „Der Herr der Ringe“. Das Unternehmen ist eng mit der Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) verbunden und erhielt kürzlich ohne Ausschreibung einen „Auftrag im Wert von 30 Millionen Dollar zur Entwicklung einer neuen Softwareplattform zur Erweiterung ihrer Überwachungs- und Durchsetzungsmaßnahmen, aufbauend auf der jahrzehntelangen Zusammenarbeit von Palantir mit der ICE“.

WIRED berichtete im April, dass Palantir und DOGE gemeinsam eine neue „Mega-API“ (Application Programming Interface) für die US-Steuerbehörde IRS entwickeln. Diese einzelne API-Schicht wird über allen IRS-Datenbanken liegen und Foundry nutzen, „eine Palantir-Plattform, die Daten organisieren, Apps erstellen oder KI-Modelle auf den zugrunde liegenden Daten ausführen kann“. Zu diesen Daten könnten Namen von Steuerzahlern, Sozialversicherungsnummern, Steuererklärungen und Beschäftigungsunterlagen gehören. Sie könnten auch in die Cloud verschoben werden, um einen direkten Zugriff zu ermöglichen. Das Projekt wird von Sam Corcos, einem ehemaligen SpaceX-Ingenieur, geleitet.

Während Trump-Anhänger zuvor möglicherweise besorgt waren, dass die Biden-Regierung plante, Tausende weitere Mitarbeiter für die IRS einzustellen – eine Behörde, die viele Amerikaner ablehnen (sic) –, scheint es nun so, als würde Palantir unter der zweiten Trump-Regierung dazu beitragen, die Behörde „effizienter” denn je zu machen. So viel zum Thema Abschaffung der IRS. „Willkommen in der Palantir-Weltordnung“, Derrick Broze, The Last American Vagabond, 24.04.25

Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass Daten und die Überwachung, die riesige Mengen davon generiert, die Hauptziele der Computerrevolution waren. Die Gleichung ist einfach: Überwachung plus Daten gleich Kontrolle. Die Regierung und die Unternehmen des Informationszeitalters sind seit den Hollerith-Karten untrennbar miteinander verbunden. Palantir und Musks Unternehmen (Tesla-Autos sind Datensammler und Kontrollknoten auf Rädern) sind symbolisch für das, was heute ein öffentlich-privater, totalitärer Todesstern ist.

Die jüngsten Entwicklungen sind nur die neuesten Iterationen dessen, wovor Edward Snowden uns 2013 gewarnt hat und was sich bereits Jahrzehnte vor diesen Warnungen schrittweise entwickelt hatte. Der Patriot Act hatte diese schleichende Entwicklung noch beschleunigt. Der COVID-Totalitarismus war ein weiterer großer Schritt. KI ist das Tüpfelchen auf dem i, da sie einen schnellen Zugriff auf riesige Datenbanken und deren Abruf ermöglicht – genau das, was für eine totale Kontrolle erforderlich ist. Deshalb ist die Implementierung von KI, ungeachtet ihres enormen Stromverbrauchs und einer Vielzahl von Fragen hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Menschheit, eine technokratische Obsession.

Das beste Wort für die öffentlich-private Partnerschaft und ihr schlüsselfertiges Kontrollnetzwerk ist Technototalitarismus. Trump sorgt dafür, dass viele der Menschen, die aus Gründen der politischen Parteizugehörigkeit dagegen sein könnten, entweder begeistert dafür jubeln oder ihre kognitive Dissonanz unterdrücken und es ignorieren. Die Technototalitaristen tragen ihren Teil dazu bei, die Erzählung zu gestalten.

Larry Ellison

Wenn Thiel, Karp und Musk die Überwachungs- und Analysekomponenten des Kontrollnetzes verkörpern, dann ist Larry Ellison die Verkörperung der Datenkomponente, dem Fundament des Kontrollnetzes. Ellison ist Mitbegründer, Chief Technology Officer und Executive Chairman des multinationalen Datenbankriesen Oracle Corporation. Von 1977 bis 2014 war er Chief Executive Officer. Er ist der zweit- oder reichste Mensch der Welt, je nach aktuellem Wert der Tesla- und Oracle-Aktien, mit einem geschätzten Nettovermögen von knapp 400 Milliarden Dollar. Der Name Oracle stammt von einem CIA-Projekt mit dem Codenamen „Oracle”, an dem Ellison und die Mitbegründer von Oracle, Robert Miner und Ed Oates, in einer Beratungsfirma arbeiteten, bevor sie sich 1977 selbstständig machten. Die CIA war der erste Kunde des Unternehmens. Ellison ist ein typischer Techno-Totalitarist.

„Der wichtigste Schritt, den wir Amerikaner unternehmen könnten, um Terroristen das Leben schwerer zu machen, wäre sicherzustellen, dass alle Informationen aus unzähligen Regierungsdatenbanken in eine einzige, umfassende nationale Sicherheitsdatenbank kopiert werden“, schrieb Larry Ellison im Januar 2002 in der New York Times. „Die Erstellung einer solchen Datenbank ist technisch einfach. Wir müssen lediglich die Informationen aus Hunderten von separaten Strafverfolgungsdatenbanken in eine einzige Datenbank kopieren. Eine nationale Sicherheitsdatenbank könnte in wenigen Monaten aufgebaut werden“, erklärte Ellison. „Eine nationale Sicherheitsdatenbank in Kombination mit Biometrie, Daumenabdrücken, Handabdrücken, Iris-Scans oder was auch immer am besten geeignet ist, kann verwendet werden, um Personen mit falschen Identitäten aufzuspüren.“ Und Ellison hat unermüdlich daran gearbeitet, diese allsehende Datenbank aufzubauen, und sogar angeboten, einen Großteil der für eine solche Infrastruktur erforderlichen Technologie kostenlos zur Verfügung zu stellen. Natürlich würde er der Regierung nur zusätzliche Dienstleistungen und die Wartung der Systeme in Rechnung stellen. Wie Jeffrey Rosen in seinem 2004 erschienenen Buch „The Naked Crowd: Reclaiming Security and Freedom in an Anxious Age“ berichtet, boomte das Geschäft bei Oracle nach dem 11. September besonders. Rosen erklärt, dass die Bundesregierung im Jahr 2003 satte 23 Prozent der Lizenzumsätze von Oracle ausmachte, was etwa 2,5 Milliarden Dollar entspricht. „Larry Ellisons Oracle begann als CIA-Projekt”, Matt Novak, Gizmodo, 19.09.24

Ellison ist Jude und ein begeisterter Unterstützer Israels. Im Jahr 2014 spendete er 10 Millionen Dollar und im Jahr 2017 17 Millionen Dollar an die Friends of the Israel Defense Forces, eine gemeinnützige Organisation, die Millionenbeträge sammelt, um das israelische Militär durch Dienstleistungen und Vergünstigungen für israelische Soldaten zu unterstützen. Oracle hat in Israel Akquisitionen getätigt und 2016 Ravello Systems, ein Cloud-Dienstleistungsunternehmen, für rund 500 Millionen Dollar sowie Crosswise, ein auf geräteübergreifendes Marketing spezialisiertes Unternehmen, für 50 Millionen Dollar gekauft. Safra Catz, die milliardenschwere stellvertretende Vorsitzende und ehemalige CEO von Oracle, ist israelisch-amerikanischer Herkunft. Im Jahr 2003 verlangte sie, dass „Oracle Stands with Israel” (Oracle steht zu Israel) auf den Bildschirmen des Unternehmens weltweit angezeigt wird. Ellison zählt Benjamin Netanjahu zu seinen engsten Freunden. Der israelische Premierminister und der Milliardär verbrachten ihren Urlaub auf Lanai, Ellisons privater Insel in Hawaii. Ellison bot Netanjahu sogar einen Sitz im Vorstand von Oracle an (mit einem Gehalt von 450.000 Dollar).

Ellison ist nicht nur ein Datenmogul, er und sein Sohn David sind auch Medienmogule. David ist der Chef von Skydance, dem Medienunternehmen der Ellisons, obwohl der Vater nach wie vor die effektive Kontrolle ausübt. Anfang dieses Jahres genehmigte die Trump-Regierung die Übernahme von Paramount Global, dem Mediengiganten, dem CBS gehört, durch Skydance. Vielleicht ist es kein Zufall, dass Skydance sich bereit erklärte, Trumps Klage gegen „60 Minutes“, die bekannte Nachrichten- und Politsendung von CBS, für 16 Millionen Dollar beizulegen. Steve Colbert bezeichnete diesen Schritt als „fette Bestechung“, und wenige Tage später strich Paramount seine langjährige CBS-Sendung aus dem Programm. David Ellison soll die pro-israelische Journalistin Bari Weiss zu einer Führungskraft bei CBS machen.

Mit der Kontrolle über Paramount besitzt Skydance neben CBS auch MTV, Comedy Central, Showtime, Nickelodeon und Chanel 10 in Australien sowie Channel 5 in Großbritannien. Bis Ende dieses Jahres sollen die Ellisons die Kontrolle über Warner Bros. Discovery, zu dem CNN, HBO und der Discovery Channel gehören, endgültig übernehmen. Nach der Übernahme wird das Skydance-Imperium einen bedeutenden Teil der Mainstream-Medien kontrollieren.

Am 25. September unterzeichnete Präsident Trump eine Durchführungsverordnung, die es TikTok ermöglicht, in den USA verfügbar zu bleiben, und zwar durch einen quasi erzwungenen Verkauf an eine Gruppe überwiegend amerikanischer Investoren unter der Leitung von Larry Ellison. Offiziell führten Bedenken hinsichtlich der chinesischen Muttergesellschaft ByteDance dazu, dass im vergangenen Jahr ein parteiübergreifendes Gesetz verabschiedet wurde, um den chinesischen Anteilseigner zu beschränken. Der eigentliche Antrieb dafür blieb jedoch der Öffentlichkeit verborgen.

Wie Mike Gallagher – ehemaliger US-Kongressabgeordneter und Urheber der wiederbelebten und erfolgreichen Bemühungen, TikTok zu verbieten – im November 2023 schrieb, war der Grund, warum die USA die beliebteste App der Generation Z verbieten mussten, nicht, dass der Algorithmus junge Amerikaner dazu veranlasste, China zu unterstützen, sondern dass er sie dazu veranlasste, „die Hamas zu unterstützen“. *** Die Fähigkeit von TikTok, jahrzehntelange neokonservative Propaganda vollständig und augenblicklich zu zerstören, offenbarte das, was Jonathan Greenblatt, CEO der Anti-Defamation League, als Israels „TikTok-Problem“ bezeichnen würde: dass die App einer Generation von Amerikanern zu viele Informationen zugänglich macht, die nicht von der CIA und dem Mossad genehmigt sind. „Wie Israel TikTok erobert hat“, Harrison Berger, The American Conservative, 21.09.25

Insbesondere TikTok (43 Prozent der jungen Amerikaner beziehen regelmäßig Nachrichten über TikTok) und soziale und alternative Medien im Allgemeinen sind der Grund dafür, dass Israel die Generationen nach den Babyboomern verliert. Jetzt wird TikTok in die „sicheren“ Hände von Ellison und einer Reihe anderer prominenter Israel-Unterstützer gelangen, darunter Safra Catz, Rupert Murdoch und Michael Dell. Oracle wird angeblich 15 Prozent übernehmen und die Daten und Infrastruktur der US-Aktivitäten von TikTok verwalten. Man kann davon ausgehen, dass die Algorithmen von TikTok, die Nachrichten, Nachrichten und Bilder auswählen, viel israelfreundlicher und trumpfreundlicher werden und dass das Unternehmen einen erheblichen Teil seines jugendlichen Marktes verlieren wird. Solange dies effektiv zensiert wird, wird das das TikTok-Investmentkonsortium nicht stören.

KI mag vielleicht nicht alle Dinge leisten, die als ihre zukünftigen Fähigkeiten angepriesen werden, aber im Moment ist sie ideal für den Überwachungsstaat geeignet. Für die Totalitaristen ist das der Sinn der KI-„Revolution“ – sie ist antirevolutionär. Sie kann fast augenblicklich riesige Datenbanken durchforsten – wie all die Informationen, die die National Security Administration seit Jahren über uns sammelt – und Informationen in einer benutzerfreundlichen Form ausgeben.

An seinem zweiten Tag im Amt empfing Trump Larry Ellison zusammen mit Sam Altman (Schützling des Palantir-Vorstandsvorsitzenden Peter Thiel) von OpenAI und Masayoshi Son von Softbank (das das israelische Unternehmen Cybereason finanziert, siehe Webbs „How an Israeli Spy-Linked Tech Firm Gained Access to the US Gov’s Most Classified Networks“) im Weißen Haus, um das Stargate-Projekt vorzustellen. Ellison sprach darüber, dass KI und mRNA für gute Zwecke eingesetzt werden, um individuell zugeschnittene Heilmittel gegen Krebs zu entwickeln. Ellison betont die „Vereinheitlichung” von Daten. Max Jones warf Anfang dieses Jahres vor, dass diese „Interoperabilität” es „einer scheinbar dezentralisierten Gruppe von Anbietern ermöglichen würde, effektiv zentralisiert zu werden, da sie die Möglichkeit erhalten, Daten nahtlos auszutauschen”. Am 10. September merkt Jones an: „Das Pentagon-Vertragsunternehmen Open AI hat gerade einen Vertrag über den Kauf von Rechenleistung im Wert von 300 Milliarden Dollar vom CIA-Vertragsunternehmen Oracle unterzeichnet. Dies ist Teil des „Stargate“-Projekts von OpenAI, mit dem eine riesige Anzahl von Rechenzentren in den gesamten USA aufgebaut werden soll, die mit ziemlicher Sicherheit dazu verwendet werden, KI-Technologie zu ermöglichen, um jeden Aspekt Ihres Lebens zu überwachen. Mit diesen Daten wird die KI in den Händen des nationalen Sicherheitsstaates entscheiden, ob Sie wahrscheinlich ein Verbrechen wie das heute begangene [Ermordung von Charlie Kirk] begehen werden – noch bevor Sie es begangen haben.“ „Milliardär Ellison, wichtiger Geldgeber des israelischen Militärs, dessen Unternehmen Oracle aus der CIA hervorgegangen ist, wechselt zu TikTok, nachdem es wegen Inhalten zu Gaza ins Visier geraten war“, Sam Husseini, 20.09.25

Ellison hat erklärt, dass die massenhafte KI-Überwachung dafür sorgen werde, dass „die Bürger sich von ihrer besten Seite zeigen“. Die Geldgeber von Stargate versprechen bis 2029 Investitionen in Höhe von 500 Milliarden US-Dollar in die KI-Infrastruktur der USA. Dass Trump seine Ankündigung an seinem zweiten Tag nach seiner Rückkehr ins Amt machte und diese Geldgeber ins Weiße Haus einlud, zeigt seine Begeisterung für das Projekt. Er betrachtet dessen „Pre-Crime“-Aspekte zweifellos als Feature und nicht als Bug.

MAGA könnte niemals zugeben, dass ihr Mann ein Scharlatan ist, aber die Technototalitaristen bei diesem Abendessen im Weißen Haus am 5. Juni sind ein kleiner Club (Tim Cook, Bill Gates, Sam Altman, Sundar Pichai, Sergey Brin, Shyman Sankar und Safra Katz gehörten zu den Teilnehmern), und MAGA gehört nicht dazu. Der nie endende Strom von Ablenkungen – ZÖLLE! ALASKA-TREFFEN MIT PUTIN! KRIMINALITÄT IN WASHINGTON D.C.! DIE FEDERAL RESERVE! ZOHRAN MAMDANI! VENEZOLANISCHE DROGENKARTELLE! CHARLIE KIRK ERMORDET! COMEY ANGEKLAGT! LINKE EXTREMISTEN! REGIERUNGSSCHLUSS! BLEIBEN SIE DRAN FÜR VIEL, VIEL MEHR! – lenkt die Aufmerksamkeit von dem bevorstehenden, vollständig eingerichteten Kontrollnetzwerk „Death Star” ab und wird dies so lange tun, bis es zu spät ist, etwas dagegen zu unternehmen. Die Technototalitaristen haben die Welt in der Hand, sie haben nur noch nicht zu fest zugedrückt … noch nicht.

